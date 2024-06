Als één ondertitel van een boek nieuwsgierig maakt dan ‘De roman als wegwijzer in een kantelende wereld’, behorend bij Een nieuwe zin van het leven van Vincent Blok, techniekfilosoof aan de Universiteit van Wageningen en sinds kort voorzitter van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Blok las de afgelopen tien jaar ruim meer dan honderd moderne romans van binnen- en buitenlandse schrijvers: van Sándor Mária, Niña Weijers, Jeroen Brouwers, Ilja Leonard Pfeijffer, Dave Eggers, Tommy Wieringa tot J.M. Coetzee. Maar hij las ze op een speciale manier: niet met oog voor de stilistische kwaliteiten van de schrijver, niet voor het wereldbeeld dat uit de roman spreekt en niet om de geestige, serieuze of satirische stijl. Hij was op zoek naar betekenisvolle personages, naar passages en soms een enkele zin die hij als uitgangspunt kon nemen voor een filosofische overdenking van een, twee of drie pagina’s. Blok had genoeg aan de inhoud, ‘aan wat in de roman te denken...