Stel je twee mensen voor die op zaterdag­ochtend op hun gemakje de krant lezen. Allebei in hun pyjama, met een kop koffie en misschien wel een croissantje. Er is één verschil. De een leest een artikel over de wetenschap die in razend tempo doordendert. De ontwikkeling van de elektrische auto gaat steeds sneller, zonnepanelen worden efficiënter en zelfs elektrisch vliegen is in de toekomst niet uitgesloten.

De andere persoon wrijft nog wat slaap uit de ogen en slaat een bladzijde van een andere krant om. Daar leest ze een heel ander verhaal. Hoewel de wetenschap snel vooruitgaat, is dat tempo niet genoeg om al onze maatschappelijke problemen op te lossen. Het klopt dat er steeds meer technieken worden uitgevonden die helpen om de klimaatcrisis te bestrijden, maar die brengen weer hun eigen problemen met zich mee. Ze vragen om zoveel grondstoffen dat de biodiversiteit verder afneemt, en de landen waar deze grondstoffen vandaan komen, raken steeds verder ontwricht door die roofbouw. Daar komt bij dat we lang niet genoeg grondstoffen hebben om alles te elektrificeren. Vliegen kost bijvoorbeeld zoveel energie dat het nog heel lang gaat duren voordat we daar genoeg duurzame energie voor kunnen opwekken. Terwijl we veel eerder onze uitstoot drastische omlaag moeten brengen, namelijk nu.

Het is niet moeilijk om te bedenken wie van deze mensen meer het gevoel krijgt dat het hoog tijd is om serieus in actie te komen. Wie is eerder geneigd om op een partij te stemmen die stevig klimaatbeleid voorstelt? Om zelf een steentje bij te dragen en bedrijven, vrienden en bekenden op te roepen dat ook te doen?

‘Naarmate je meer gelooft dat de techniek de klimaatcrisis wel oplost, krijg je minder de neiging om zelf iets te doen. En andersom.’

Precies dat onderzocht communicatie­wetenschapper en psycholoog Marijn Meijers met haar collega Bastiaan Rutjens. En inderdaad: mensen die een verhaal lazen met de boodschap dat de wetenschap de klimaatcrisis wel gaat technofixen, zijn meer geneigd om achterover te leunen. Het tegenovergestelde is ook waar. Mensen die lezen dat de wetenschap ons niet zomaar kán redden, krijgen juist meer de neiging om in actie te komen. Volgens Meijers komt dat doordat de meeste mensen de wereld graag zien als betekenisvol, overzichtelijk en gestructureerd. Een chaotische wereld ervaren de meeste mensen al snel als stressvol en angstig.

Meijers: ‘Je kunt die behoefte aan houvast zien als een vol glas. Een glas dat met twee verschillende ingrediënten gevuld kan worden: externe controle – in dit geval de technologie die de boel oplost – of juist persoonlijke controle, je eigen bijdrage aan de oplossing. Als het ene ingrediënt toeneemt, neemt het andere af. Naarmate je meer gelooft dat de techniek de klimaatcrisis wel oplost, krijg je minder de neiging om zelf iets te doen. En andersom.’

Niet verrassend, wellicht, maar toch zijn de implicaties van dit onderzoek enorm. Vorig jaar reflecteerde voormalig Europees president Herman Van Rompuy op zijn rijke politieke carrière. Zijn verklaring voor het langzame optreden tegen klimaat­verandering? Ons doorgedraafde geloof in innovatie. Van Rompuy: ‘Sinds het rapport van de Club van Rome uit de jaren zeventig is voldoende bekend. We kenden het klimaatprobleem, maar geloofden dat we het zouden oplossen met technologische innovatie. Dat was het vooruitgangs­optimisme van die tijd. Als je door een hedendaagse bril terugkijkt, dan kun je zeggen dat we niet genoeg gedaan hebben.’

Voor de duidelijkheid: dit is geen pleidooi tégen technologische vooruitgang. Die hebben we zeker nodig om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Wel is dit een pleidooi tegen te veel technologisch optimisme. Het overdreven geloof in vooruitgang, waardoor we onze kop in het zand kunnen steken en de noodzaak van systeemverandering over het hoofd zien.

Neem de technologische vooruitgang van de auto. Verbrandings­motoren zijn de afgelopen zeventig jaar bijna twee keer zo efficiënt geworden. En toch hebben we bijna al deze vooruitgang tenietgedaan door steeds zwaardere auto’s te maken. Onder de streep zijn we qua uitstoot dus niets opgeschoten met het zuiniger maken van auto’s. Door bijvoorbeeld grootschalig in te zetten op openbaar vervoer, hadden we dat wel kunnen doen.

Vertragende verhalen Nu pure klimaatontkenning wel erg uit de mode raakt, ontstaan er nieuwe tactieken om klimaatmaatregelen te vertragen. Verhalen die twijfel zaaien over hoe we moeten optreden of hoe snel dat moet gebeuren. Ze creëren precies genoeg verwarring om ons te verlammen. Daardoor blijven we onnodig lang hangen in een achterhaalde status quo. Tim de Jong duikt voor Vrij Nederland deze wereld in. Een zoektocht waarin hij probeert om de zin van de onzin te filteren. Welke verhalen kloppen nou wel en welke niet? Hoe worden we door de verwarring beïnvloed? En is daar ook wat tegen te doen?

Horen wat we willen horen

Onze neiging om onze kop in het zand te steken, komt psycholoog Reint Jan Renes zeer bekend voor – zeker bij de klimaatcrisis. Hij vertelt dat dit in de psychologie morele vervreemding wordt genoemd. Je maakt je ergens wel zorgen om al het nieuws dat op je afkomt, maar toch is het niet iets waar je wat mee doet. Wat je op je af ziet komen, is zó groot en zó moeilijk te bevatten, dat het makkelijker is om weg te kijken.

Renes is lector Psychologie voor een Duurzame Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij gebruikt vaak de metafoor van de badkuip. ‘Stel: ik kom thuis en mijn badkuip is aan het overstromen. Dan ga ik niet op de bank zitten en aankijken of het goedkomt. Ik ga ernaartoe, doe de kraan dicht en ga dweilen. Maar op het moment dat ik Zuid-Limburg zie overstromen, volg ik het drie dagen, maar doe ik verder niet veel. Ik vind dat ook erg, maar kan me er makkelijker moreel van vervreemden.’

Die neiging tot wegkijken is precies wat vertragende klimaatverhalen zo gevaarlijk maakt, stelt hij. Ze spelen namelijk in op een behoefte die we al hebben. Renes legt uit dat we als mensen allerlei copingstrategieën gebruiken: manieren om met stress of problemen om te gaan. Je mag best vliegen, want je hebt dit jaar heel hard gewerkt (moral licensing). De buurman is een stuk erger dan jij, want hij gaat met de auto naar z’n werk (advantage comparison). Bijna al jouw vrienden eten ook nog vlees, dus zo erg kan het niet zijn (social validation). Of: wat ik doe, is toch een druppel op een gloeiende plaat (diffusion of responsibility).

Op de korte termijn is het aantrekkelijker om ons ongemakkelijke gevoel weg te redeneren en onze kop verder het zand in te duwen.

Dat copen doen we omdat we diep van binnen allemaal willen deugen. We halen de gekste dingen van stal om een goed gevoel over onszelf te houden. We kunnen daadwerkelijk iets doen om ons goed te voelen over onszelf. Maar in het geval van de klimaatcrisis is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is het op de korte termijn aantrekkelijker om ons ongemakkelijke gevoel weg te redeneren en onze kop verder het zand in te duwen.

Onderzoek uit de klimaatpsychologie laat zien hoe groot het effect van vertragende klimaatverhalen kan zijn. Renes: ‘De klimaatcrisis is zo complex dat het veel ruimte biedt voor twijfel. Die twijfel maakt het makkelijk om weg te kijken. We zien dat ook in studies: mensen zijn minder geneigd om in actie te komen naarmate ze meer twij­felen over het nut of de noodzaak daarvan.’

Renes wil graag benadrukken dat hij zich hierbij niet blindstaart op het gedrag van individuen. ‘Natuurlijk ga je de wereld niet redden door in je eentje wat korter te douchen, dat snap ik ook. Grootschalige systeemverandering is hard nodig. En toch moet je ook je eigen invloed niet onderschatten. Ik praat daarom liever niet over een individuele voetafdruk, maar over je handafdruk: de invloed die jij hebt door anderen te inspireren. Als jij een vegaburger meeneemt naar een barbecue en vertelt waarom je dat belangrijk vindt, dan word je mis­schien eerst raar aangekeken. Maar het doet wel wat met hoe anderen naar de klimaat­crisis kijken. Dat heeft uiteindelijk weer een effect op hoeveel druk er vanuit de samen­leving komt richting bedrijven en overheden om systematische veranderingen door te voeren. Dat er nu van Tata Steel tot ministeries en het ABP dingen veranderen, komt doordat de druk vanuit de samenleving groeit.’

Emoties

Kortom: verhalen doen ertoe. Ze hebben de kracht om onze kop verder in het zand te duwen. Kunnen ze onze kop daar ook uittrekken, zodat we het zand steeds meer van ons afschudden?

Volgens Renes kan dat zeker. Hij noemt de onthullingen over Harvey Weinstein als voorbeeld. De onthullingen over het sek­suele wangedrag van Harvey Weinstein brachten de #MeToo-beweging op gang, waardoor het bewustzijn over seksueel misbruik is toegenomen en de focus nu verschoven lijkt van de slachtoffers (victim blaming) naar de daders.

Het succes van dit verhaal heeft verschillende oorzaken. Zo speelde het in op een emoties waarin veel mensen zich herkennen. Ze wakkerden een gevoel aan en zorgden ervoor dat anderen hun eigen ervaringen met seksueel misbruik en intimidatie gingen delen. Dat liet weer de omvang van het probleem zien en maakte zo bredere patronen zichtbaar. Verkrachtings­zaken konden daardoor niet langer als ‘incidenten’ worden afgedaan. Een ondergeschoven probleem kreeg een gezicht met Weinstein en later in Nederland ook door onthullingen zoals die over The Voice.

Het zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat verhalen verder worden verteld. En dat is waar het uiteindelijk om draait als je een verandering op gang wilt brengen. Raakt een verhaal alleen mensen die er al mee bezig zijn? Of is het effect breder en bereikt het een nieuwe groep? Onverwachte – niet te negeren – inhoud (‘o, maar ik heb echt heel lang gedacht dat het anders zat’), de heftigheid van het verhaal (‘ik wist dat het erg was, maar zo erg?’), of steeds meer mensen die het zeggen (social proof) kunnen ertoe leiden dat verhalen steeds nieuwe groepen bereiken.

Het laatste element gaat niet over de inhoud, maar de afzender van verhalen. Renes denkt dat een klimaatpersconferentie meer effect heeft wanneer die gegeven wordt door Rutte als (demissionair) premier, dan wanneer die wordt gegeven door (demissionair) minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Jetten zit immers voor veel mensen al in de klimaathoek, waardoor de boodschap makkelijker weggezet kan worden (‘Naar die klimaatdrammer hoef ik niet te luisteren’). Het liefst wil je dan ook dat de boodschap van iemand komt die boven de partijen staat. Renes: ‘Dat koning Willem-Alexander zegt: ik heb er nog eens goed naar gekeken en we kunnen er gewoon niet omheen. We hebben met ons gezin besloten dat we nog maximaal één dag in de week een stukje vlees eten en dat dan met al onze aandacht doen.’

Collectief geloof in verandering

Door #MeToo zijn de ogen van steeds meer mensen geopend. De nare realiteit was er al, maar door de MeToo-verhalen zijn steeds meer mensen die realiteit gaan zien. Verhalen kunnen dus een andere perceptie geven op de realiteit die er altijd al was. Dat kan ook bij het klimaat gebeuren. Waar klimaatverhalen ons nu vooral verlammen, is er ook een toekomst mogelijk waarbij verhalen ons een collectief geloof in verandering geven.

Renes: ‘Er is reden genoeg om als regering te vertellen dat we midden in een klimaatcrisis zitten. Maar gelukkig kunnen ze daar ook bij vertellen dat we met z’n allen iets aan die crisis kunnen doen. Bij de Covid-pandemie gingen we afstand houden en zagen we na twee weken het aantal besmettingen teruglopen. Dat kan hierbij ook.’

Meijers sluit zich hierbij aan. Haar recente onderzoeken laten zien hoe motiverend het werkt als we voelen dat we het collectief doen, zoals bij de pandemie. Overheden spelen daar een voortrekkersrol in. Wanneer de overheid een grote rol speelt, wordt de slagkracht groter en het individuele gedrag van mensen zinvoller. Waar veel mensen die voortrekkersrol bij de pandemie duidelijk hebben gevoeld, missen diezelfde mensen die rol in de klimaatcrisis.

‘Als we door de verhalen die we horen gaan voelen dat verandering onafwendbaar is en dat de groep die wil veranderen steeds groter wordt, dan komen we op een kantelpunt.’

Renes ziet helemaal voor zich hoe dat beter zou kunnen. ‘Vertel het eerlijke verhaal: dít is hoe we er nu voorstaan als land en dáár kunnen we iets aan doen door dít te veranderen in hoe we eten, consumeren en ons verplaatsen. Dít gaan we als overheid doen, van bedrijven verwachten we dat ze déze verantwoordelijkheid nemen, en dít is wat jij eraan kan bijdragen. Dan staan we voor een gezamenlijke opgave en zie je wat jouw eigen bijdragen daaraan is.’

Uiteindelijk zijn we allemaal bang voor sociale uitsluiting, zegt hij. ‘Als we door de verhalen die we horen gaan voelen dat verandering onafwendbaar is en dat de groep die wil veranderen steeds groter wordt, dan komen we op een kantelpunt. Vanaf dat punt zijn mensen niet bang mee voor verandering, maar bang om achter te blijven. Als je ziet dat een steeds grotere groep een andere kant op beweegt dan jij, ga je vroeg of laat aanhaken.’