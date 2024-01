In een circulaire economie – volgens het demissionair kabinet bereikbaar in 2050 – gooien we in principe niets weg en hebben we ook geen nieuwe grondstoffen meer nodig. Hoe doe je dat met textiel, beton, voedselresten of ons afvalwater? Journalist Katja Keuchenius vertelt haar kantoorgenoten Aldo Dikker en Cathelijn Schilder hoe overheden, ondernemers en wetenschappers daar in Nederland mee bezig zijn. Zij hangen hun circulaire projecten vaak op aan de R-ladder, met de termen recycle, repair, reuse, reduce, refuse. Deze week gaat het over de R van Recycle, de allerláágste sport van de R-ladder.

