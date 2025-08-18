Column
Zolang vervuilen blijft lonen, los je geen enkel klimaatprobleem op

Het mislukken van de plastictop laat zien dat de wereld niets heeft geleerd van de trage aanpak van het klimaatprobleem.

Sander Heijne
Het Jeugdjournaal zond deze week een mooie reportage uit van een dierenrechtenactivist in Namibië, die zeeleeuwen bevrijdt van zwerfvuil. Met een verrekijker bestudeert hij op het strand zonnende kolonies. Zodra hij een dier spot met een stuk plastic om de nek, staart of vinnen, gaat hij erop af. Met een enorm schepnet en brute spierkracht wordt de zeeleeuw overmeesterd, om deze eenmaal ontdaan van het plastic, weer los te laten.

