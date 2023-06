Als ik tegenwoordig het internet op ga, doorloop ik eerst een heel beveiligingsritueel. Ik open Brave, de privacy-focused browser die trackers weert van websites die je browsegedrag volgen Dan surf ik naar Duckduckgo.com, de zoekmachine die je zoekgedrag niet opslaat en je data niet verkoopt aan derden. Als ik echt tot de tanden gewapend online wil, zet ik mijn Virtual Private Network (VPN) aan, dat het unieke IP-adres van mijn laptop maskeert met een ander IP-adres, voor het geval dat een bedrijf mijn IP-adres wil gebruiken om achter mijn identiteit te komen en mij vervolgens te beïnvloeden. Het is provisorische digitale zelfverdediging.

Net als bij fysieke zelfverdediging is lang niet iedereen goed getraind. Als WhatsApp, Uber of HelloFresh ons vragen of we het eens zijn met de voorwaarden (toegang tot contactenlijsten, realtime locatie, zoekgedrag, sociale-media-activiteit, camera en microfoon, afbeeldingen en audio-opnamen enzovoort), klikken de meesten van ons snel op ‘ja, ik begrijp het’ of ‘ja, ik heb de voorwaarden gelezen’. Niet gek als je bedenkt dat een mens 76 dagen per jaar nodig heeft om de voorwaarden te lezen van alle apps die hij of zij gebruikt.

Het leidt tot een tweedeling in de samenleving, schrijft Marleen Stikker in haar boek Het internet is stuk. Maar we kunnen het repareren. Een tweedeling tussen degenen die zich kunnen verdedigen en degenen die ‘vogelvrij’ zijn, overgeleverd aan de macht, surveillance en manipulatie van onder meer Big Tech: Google, Twitter, Instagram, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM en Apple.

Volgens Stikker betekent dat het verlies van onze digitale soevereiniteit: het vermogen en de vrijheid om zelf keuzes te maken over waar we uithangen, uitwisselen en creëren, zonder te worden gepusht of gemanipuleerd. Stikker rammelt ons door elkaar: waarden als zelfbeschikking, autonomie en gelijke behandeling staan op het spel.

‘Publieke ruimte op het internet is er eigenlijk niet.’

Wie dat graag concreet wil maken, hoeft maar terug te denken aan het Cambridge-Analytica-schandaal in 2018, toen het marketingbedrijf met die naam toegang kocht tot honderdduizenden Facebook-profielen, deze bestookte met targeted ads, en zo Donald Trump de presidentsverkiezingen hielp winnen. Of recenter: de rol van Facebooks algoritmes bij de genocide van het Rohingya-volk in Myanmar. Of neem de verslavingspraktijken van Twitter die een voormalig ontwerper van het bedrijf uit de doeken deed in de documentaire The Social Dilemma: Twitter is ontworpen om je zo lang mogelijk binnen het platform te houden. If the service is free, you are the product is de realiteit op dit en menig ander sociaal medium.

Private instanties

Maar moeten we het dan helemaal alleen doen, en ons wapenen tegen uitbuiting en manipulatie? Is het internet nu eenmaal gewoon een onveilige plek? Zijn er geen overheden of publieke organisaties die ons hiertegen kunnen beschermen?

Het slechte nieuws is dat zelfs de meeste Nederlandse publieke instellingen zoals bibliotheken, universiteiten en omroepen óók voor een groot deel afhankelijk zijn van Big Tech, zegt José van Dijck, universiteitshoogleraar Media en digitale samenleving aan de Universiteit van Utrecht. Van Dijck houdt zich al jaren bezig met de rol die grote tech-platforms spelen in ons maatschappelijk verkeer. Ze somt op: de meeste bibliotheken gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van hun website en sociale media te analyseren. Daarmee brengen ze hun leden in een onveilige omgeving. Omroepen zetten series en documentaires op YouTube en promoten ze op Twitter en Instagram. Universiteiten zijn afhankelijk van de academische zoekmachine Google Scholar en grofweg 80 procent zit op de cloud van Microsoft: Azure. Om over lagere scholen nog maar te zwijgen: volgens Van Dijck is het merendeel van hun hardware – laptops en tablets – en ‘gratis’ educatieve software afkomstig van de grote Amerikaanse techbedrijven.

‘Publieke ruimte op het internet is er eigenlijk niet,’ concludeert Van Dijck. In haar werkkamer in Utrecht laat ze me een beeld zien van een dorpsplein met vier bankjes: Instagram, TikTok, Facebook en Twitter. ‘Alle sociale interactie wordt gemedieerd door deze vier private instanties. Daar komt nog bij dat we vanaf het ene bankje niet kunnen praten met iemand op een ander bankje. Dat zouden we op een fysiek openbaar plein nooit accepteren.’

Spoelkeuken

Gelukkig is er ook goed nieuws. Want diezelfde publieke instellingen – bibliotheken, omroepen, musea, mediafestivals en sinds februari ook een gemeente, Amsterdam – werken sinds een jaar of vier samen aan een veiliger digitaal domein. Samen vormen ze de coalitie PublicSpaces, die in 2018 werd opgericht naar aanleiding van een pamflet van de hand van Geert-Jan Bogaerts, hoofd digitale media en innovatie bij de VPRO.

Op tweede paasdag van dat jaar pende hij aan de keukentafel neer waarom publieke instellingen de aangewezen partijen zijn om de public space terug te brengen in een door Silicon Valley gedomineerd en gecommercialiseerd internet. En wat volgens hem de belangrijkste publieke waarden zijn op basis waarvan die ruimte zou moeten bestaan: open, transparant, verantwoordelijk, soeverein en met de gebruiker centraal.

In de drie maanden daarna kreeg de coalitie snel vorm. Vijftien publieke organisaties, waaronder de VPRO, Waag, BNNVARA, Eye Filmmuseum, de KB nationale bibliotheek en het Instituut voor Beeld & Geluid bewerkten en tekenden een manifest met die vijf waarden als uitgangspunt. Bogaerts: ‘Het ingewikkelde was niet de basisgedachte, daar was iedereen het wel over eens: publieke waarden terugbrengen in het digitale domein. Het ingewikkelde was vooral: hoe pas je die waarden toe?’

Inmiddels ligt er een methode om precies dat te doen, in de vorm van een ‘zelfevaluatieproces’ met de intrigerende naam Digitale Spoelkeuken, die inmiddels door zeventien publieke instellingen is doorlopen. Een instelling die de Digitale Spoelkeuken doorloopt, kijkt ‘onder de motorkap’ van verschillende digitale instrumenten die het zelf gebruikt en analyseert ze aan de hand van een vragenlijst. ‘Kunnen gebruikers eenvoudig en zelfstandig kiezen welke persoonsgegevens gedeeld worden zonder functionaliteit te verliezen?’ is zo’n vraag. Is het antwoord nee, dan valt de score op de waarde Soevereiniteit lager uit.

Een positief antwoord op de vraag ‘Is de technologie en haar “broncode” openlijk beschikbaar?’ zorgt voor een betere score op het gebied van Open. Zo zijn er vragen voor elk van de vijf publieke waarden. Na het beantwoorden worden de resultaten gepubliceerd op de website van PublicSpaces en de laatste fase is ‘transformatie’: het aanpassen van tools of die vervangen door alternatieven die beter scoren. Heeft een organisatie de Spoelkeuken doorlopen, dan mag het de badge van PublicSpaces op de website plaatsen.

‘We bieden de mogelijkheid om concreet met de publieke waarden te werken, en dat motiveert,’ vindt Bogaerts. ‘Organisaties hebben het gevoel: hé, PublicSpaces is niet alleen een manifest vol idealen, maar er zit ook een plan aan vast over hoe je ze zou kunnen verwezenlijken, in lijn met de opdracht die de publieke sector toch al heeft.’

Slopen

Wat opvalt bij het bekijken van de tools en de zelfgegeven scores, is dat de selectie aan tools die wordt beoordeeld veel verder reikt dan de klassieke Big Tech: ook Zoom, samenwerksoftware Slack en e-mailclient Mailchimp ondergingen een onderzoek. Dezelfde tool krijgt soms verschillende scores: de Openbare Bibliotheek Amsterdam is bijvoorbeeld beduidend positiever over marketingtool Tripolis dan de VPRO.

Waarom is er een Rijksdienst voor het Wegverkeer maar geen Rijksdienst voor het Internetverkeer?

Het is dan ook een zelfevaluatieproces en geen audit door een extern bedrijf. Een goede zaak, volgens Ronald Huizer. Huizer is directielid van de KB nationale bibliotheek in Den Haag, die de Digitale Spoelkeuken als een van de eerste ‘coalitiepartners’ doorliep. ‘Het is belangrijk dat we dit uit intrinsieke motivatie doen om met die publieke waarden bezig te zijn, en niet uit een soort verplichting om aan harde eisen te voldoen. De vraag is niet: hoe goed moeten we zijn, maar: kunnen we beter worden? Dat zorgt voor een heel nieuw gesprek.’

Een van de tools die matig scoren in de Digitale Spoelkeuken is het web-analytics-programma Google Analytics. Reden genoeg voor Huizer en zijn team om ‘het uit alle systemen te slopen’ en op zoek te gaan naar een veiliger alternatief. Dat vonden ze in Matomo en in juni van dit jaar stapt de KB definitief over. Matomo is een open source-variant op de webanalysesoftware van Google. Een belangrijk verschil met Google is dat iedereen de ‘broncode’, de source, van de software van Matomo kan inzien, aanpassen en opnieuw delen met het publiek. Open source software is transparanter en soms ook veiliger omdat meer mensen de gaatjes in de beveiliging kunnen spotten.

Digitale APK

‘Onder de motorkap’ kijken van de technologie, stukken ‘eruit slopen’, met een soort keuring een badge verdienen: het concept van de Spoelkeuken doet denken aan de jaarlijkse APK-keuring voor auto’s.

In Nederland is er op het gebied van autoveiligheid een mooi samenspel tussen een wettelijk kader, vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994, de uitvoerend verantwoordelijke partij, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, en de garages die de keuringen mogen uitvoeren wanneer ze in het bezit zijn van een vergunning van de Rijksdienst. Iedere automobilist in Nederland moet zijn auto om de zoveel tijd laten keuren. Een APK-keuring biedt een onafhankelijke controle van een aantal fundamentele veiligheidsvoorwaarden: de remmen, wielophanging, stuurinrichting, verlichting en ook uitstoot. Vervang nu eens die vijf voorwaarden voor autoveiligheid met vijf voorwaarden (of de vijf publieke waarden) voor een veilig internet en er ontvouwt zich een beeld van toezicht op internetveiligheid.

Waarom zijn er wetten en publieke instanties die ons beschermen tegen ongelukken op de weg, maar is er niemand die ons beschermt tegen gevaar op de ‘digitale snelweg’? Waarom is er een Rijksdienst voor het Wegverkeer maar geen Rijksdienst voor het Internetverkeer?

Baanbrekende beleidsnota

Nu is het niet zo dat er geen verschuivingen plaatsvinden op dit vlak. Ook bij de Rijksoverheid hebben ze het inmiddels op het hoogste niveau publiekelijk over een vorm van toezicht op digitale diensten en tools.

Vooralsnog lijkt dat vooral te gaan over spionagegevoelige apps die Rijksambtenaren zelf op hun zakelijke telefoons hebben staan, zoals TikTok. In een baanbrekende beleidsnota van 9 maart dit jaar spoort staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen ambtenaren aan om de uit China afkomstige app van hun telefoon te verwijderen. Op termijn worden apps uit landen met ‘een offensief cyberprogramma’ – Iran, Rusland, China, Noord-Korea – zelfs helemaal verboden.

Het lijkt Van Huffelen niet alleen te gaan om het beschermen van de staatsveiligheid, maar ook om de veiligheid van burgers zelf. Van Huffelen en haar team schreven bijvoorbeeld de Agenda Waardegedreven Digitalisering (november 2022), die ten doel heeft ‘om publieke waarden in de digitale transitie te borgen’: universele toegang, betrouwbaarheid en ‘regie op het digitale leven’. Op 25 maart jongstleden voegde ze daar tijdens een interview met BNR Nieuwsradio aan toe dat ze niet wil ‘dat technologie zomaar ongereguleerd in de samenleving blijft rondwaren.’ Ze trok ook de vergelijking met vormen van toezicht in andere domeinen, ‘zoals die er zijn wanneer er nieuwe medicijnen op de markt worden gebracht, of een nieuwe auto.’

De Rijksoverheid zoekt inmiddels zelf actief aansluiting bij de PublicSpaces-coalitie. Op 14 november 2022 nam de Tweede Kamer nog een andere motie aan die stipuleert dat alle ministeries van de Rijksoverheid de komende tijd gaan ‘onderzoeken hoe zij de steun van [het ministerie van Binnenlandse Zaken] en [het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap] aan het initiatief PublicSpaces uit kan breiden tot deelname van alle departementen aan de PublicSpaces-coalitie.’

Achter de schermen

Ik surf naar Youtube.com, dat onderdeel is van Alpha, het moederbedrijf van Google, en zie dat ik meteen word gevolgd. Althans, een aantal partijen staat te trappelen om mijn acties te tracken, ware het niet dat het tracker shield dat is ingebouwd in de Brave-browser de trackers weert.

Het icoontje in de zoekbalk geeft aan dat een zestal partijen mij op de hielen zit, en wanneer ik met de muis over een aantal video’s zweef, loopt dat aantal snel op naar boven de dertig. Tientallen bedrijven die bij Google toegang kopen tot mijn gedrag, een identiteit van mij samenstellen en mij zo, onder meer via YouTube, weten te manipuleren. De vraag is: wil je daar als publieke organisatie je bezoekers heen leiden?

Stichting Beeld&Geluid, een van de PublicSpaces-partners van het eerste uur, stelde zich die vraag ook. Beeld & Geluid is ‘het archief van de Nederlandse publieke omroepen’ en beheert onder meer een enorme verzameling aan audiovisueel materiaal: tv-uitzendingen, documentaires, series, opgenomen evenementen enzovoort. Het merendeel publiceert Beeld & Geluid op YouTube, maar tegenwoordig staat een deel van het archief ook op PeerTube.

PeerTube is een open source en decentraal alternatief voor gecentraliseerde diensten als YouTube, Vimeo en DailyMotion. Video’s bekijken op PeerTube voelt min of meer hetzelfde als op YouTube, maar er zijn achter de schermen een paar belangrijke verschillen. PeerTube wordt open source en zonder winstoogmerk ontwikkeld door de Franse non-profit Framasoft. Het kan daarom onafhankelijk blijven van adverteerders en advertentie-inkomsten, en video’s worden zodoende niet continu onderbroken door reclame. Grote winstgedreven platforms beantwoorden in hun voorwaarden de vraag ‘waarom verzamelen we je data?’ vaak met: ‘dan kunnen we je beter van targeted ads voorzien.’ Maar is de belangrijkere vraag niet: waarom dulden we al die advertenties en de commercialisering van het internet überhaupt?

Parallel universum

Het belangrijkste verschil met gevestigde platformen is dat PeerTube een ‘decentraal’ platform is. Decentraliteit betekent voornamelijk dat er niet slechts één grote centrale server is waarop alle persoonsgegevens en content worden opgeslagen, denk aan profielinformatie en zoekgedrag, geüploade filmpjes of gepubliceerde tweets. En dat er daardoor ook niet slechts één eigenaar of bedrijf exclusief toegang heeft tot die informatie. Wouter Tebbens, directeur van PublicSpaces, legt mij uit dat PeerTube, maar ook Twitter-alternatief Mastodon, clouddienst Next Cloud en het Instagram-achtige fotoplatform Pixelfed zijn aangesloten op ‘de Fediverse’.

De Fediverse kun je zien, vertelt hij, als een parallel universum met allemaal decentrale diensten waarbij iedereen een server, een node, in het netwerk kan beginnen. Die nodes kunnen allemaal met elkaar communiceren zonder dat iemand beslist wie van het netwerk gebruik mag maken of wat er verstuurd mag worden. Dat komt omdat ze allemaal hetzelfde ‘protocol’ gebruiken: de servers herkennen elkaar en de pakketjes die ze aan elkaar versturen.

Zie het als e-mail, zegt Tebbens. ‘De een zit op de Google-server met een gmail-account, de ander zit op de server van PublicSpaces, info@publicspaces.net bijvoorbeeld, en een derde werkt bij de VPRO en gebruikt daar de eigen mailserver. Nou, mooi, dan kunnen we allemaal gewoon met elkaar e-mailen.’ Bij de meeste sociale media werkt dat anders. Daarmee zijn we weer terug bij het voorbeeld van de bankjes op het dorpsplein van José van Dijck. Als je eenmaal op het bankje van Instagram of WhatsApp bent gaan zitten, kun je niet meer communiceren met de mensen op de respectievelijke bankjes van Pixelfed uit de Fediverse of non-profit chatdienst Signal. Dat zijn we normaal gaan vinden, maar het gaat in tegen de oerwetten van het internet.

Het goede voorbeeld

Mastodon-servers worden opgezet, publieke archieven verruilen YouTube voor PeerTube en openbare bibliotheken zetten Google Analytics bij het afval. PublicSpaces werkt hard aan bewustwording over technologie bij publieke instellingen, vertelt Tebbens. ‘De ambitie is dat in 2026 alle inkopers van publieke organisaties goed op de hoogte zijn van alternatieve digitale instrumenten op basis van publieke waarden.’

Bij omroepen als de VPRO, BNNVARA en de NTR groeit de bewustwording ook. Toch blijft er sprake van ‘een spagaat’, zegt Tebbens, vooral als het gaat om digitale instrumenten waarmee de omroepen hun publiek bereiken. ‘VPRO Tegenlicht maakt bijvoorbeeld kritische documentaires over Big Tech, maar om dat bij het publiek te brengen gaan ze naar Instagram, YouTube of Twitter. De mensen van Klokhuis sprak ik deze week, die zitten daar ook mee in hun maag. Je kunt niet in één keer overstappen, want je publiek zit nog op de commerciële platforms. Het decentrale Fediverse netwerk is vooralsnog een stuk kleiner, maar het groeit snel. De interacties zijn er ook anders, meer op de inhoud gericht en zonder afleidende advertenties.’

Stel je voor dat een WhatsApp-gebruiker zou kunnen chatten met een Signal-gebruiker, of dat je Google Docs-documenten makkelijk zou kunnen bewerken in Next Cloud. Interoperabiliteit noemen techies dat met een duur woord. Communicatie tussen het ene en het andere bankje, of overstappen, zou dan een fluitje van een cent zijn, voor zowel producenten als publiek.

Maar zo ver is het nog niet. En dus, vindt Huizer van de KB, kunnen publieke organisaties alvast het goede voorbeeld geven door over te stappen. ‘Je kunt natuurlijk wachten tot al die gebruikers daar zitten, maar je kunt ook in een vroeg stadium als publieke organisatie dat soort projecten verrijken met je naam, je netwerk en je reputatie.’

Soeverein

Als je het parallelle universum van de Fediverse zo voor je ziet, als verzameling van open en genetwerkte digitale diensten, als vrij te bewandelen paadjes van het ene naar het andere bankje, als dorpsplein zonder centrale machthebbers maar met het nodige publieke toezicht op de bouw van de bankjes en de bankjesmakers, lijkt het een kwestie van tijd voordat er een omslag plaatsvindt.

Het internet als een publieke ruimte. Digitaal soevereine publieke organisaties. Burgers die online controle houden over wat ze doen en te zien krijgen. Hoe kun je daar nou nee tegen zeggen?

Toch: het is niet de eerste keer dat het internet wordt voorgesteld als online publieke ruimte. In Het internet is stuk beschrijft Marleen Stikker hoe zij met een aantal mede-pioniers in 1993 De Digitale Stad bouwde. Het was een digitale versie van Amsterdam, waar inwoners op thematische stadspleinen met elkaar in chatrooms discussieerden, samen nieuwe pleinen begonnen en in de openbare databases van de gemeente doken. Ze vestigden zich er ook; voordeuren leidden naar persoonlijke websites.

Het waren andere tijden. In de jaren negentig heerste er een optimistische stemming over nieuwe digitale technologie en dacht bijna niemand, behalve Marleen Stikker misschien, dat het internet überhaupt ‘stuk’ zou kunnen gaan. Anno 2023 zijn we in elk geval minder naïef over wat er mis kan gaan: onze publieke waarden staan op het spel.