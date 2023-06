Ik ga hier niet beweren dat ik Julia Janssen ken. Maar er zijn wel dingen die ik over haar kan vertellen. Ze is zo iemand die een website bezoekt en vervolgens niet gedachteloos de cookies accepteert, maar benieuwd is naar wat er gebeurt als ze op die goed verstopte optie ernaast klikt, de knop met ‘instellingen’. Vanaf dan begint ze te graven.

En dan blijkt dat wanneer je een website bezoekt, bijvoorbeeld The Daily Mail (al vermoed ik dat Julia Janssen eerder per ongeluk dan doelbewust op die site terecht is gekomen), en je op ‘got it’ klikt – wat ongeveer 0,0146 seconden duurt – je tegelijkertijd toestemming geeft aan 835 bedrijven om je data te mogen verzamelen en gebruiken. Je gaat akkoord met 835 op elkaar lijkende, maar toch unieke voorwaarden. Julia Janssen is typisch zo’n persoon die dan al die voorwaarden handmatig gaat verzamelen. Ze uitprint en – ja, echt – bundelt in een vuistdik boek. Naar schatting kost het zo’n driehonderd uur om alles te lezen. En dat is precies wat ze mensen laat doen. Ze nodigt hen uit in haar installatie 0.0146 seconds, schuift ze een microfoon onder de neus en instrueert hen om twaalf minuten voor te lezen. Intense, ingewikkelde, juridische taal. Ook nog in het Engels. In die twaalf minuten kunnen de meeste mensen de pagina niet eens omslaan. Ik denk dat Julia Janssen dat grappig, maar ook een beetje bizar vindt.

Bestel VN #5 hier! Vanaf vandaag verkrijgbaar

I know Julia

Ik weet best veel over Julia Janssen. Ik heb met haar gesproken. Ik volg haar al een poos op Instagram. Ik weet welke boeken ze leest, het beroep van haar vader, waar ze woont en werkt. In de hoek van haar werkkamer staan kratten met pingpongballen. Op elke bal staat een snipper persoonlijke informatie van haar. Ik zou er naartoe kunnen lopen en ontdekken van welke muziek ze houdt, wat haar hobby’s zijn, naar welke series ze kijkt en wie haar vrienden zijn. Zou ik haar dan wel écht kennen?

Kun je iemand überhaupt kennen op basis van data? Die vraag probeert Janssen met haar 3600 pingpongballen, die horen bij haar installatie Dear Data, how do you decide my future?, te beantwoorden. ‘Het begon met het idee dat ik de levenscyclus van informatie in kaart wilde brengen,’ zegt ze. ‘Ik vroeg mijn data op bij Meta en kreeg toen niet alleen de verzamelde data via Facebook, maar ook via de websites en apps waar ze nog meer toegang tot hebben. Zo begon ik de hele verzamelinfrastructuur in kaart te brengen. Ze verzamelen data via de negentig bedrijven die ze hebben gekocht, zoals WhatsApp en Instagram. Maar ze creëren ook slimme achterdeurtjes zoals onzichtbare plug-ins en de ‘login met Facebook’-optie, waarmee je Meta toestemming geeft voor het verzamelen en combineren van je data. Ik kon uiteraard niet alles analyseren, dus ontwikkelde ik een systeem om de infrastructuur te trechteren naar een selectie van een selectie van een selectie. Dat leverde 3600 unieke persoonsgegevens op, waaronder zelfs enkele zinnen uit gesprekken op datingapp Bumble.’

Met behulp van een kleine robot heeft Julia Janssen uiteindelijk al die pingpongballetjes laten beschrijven met data. Daarmee stond ze onder meer op Lowlands. Festivalbezoekers konden al haar data bestuderen en uiteindelijk kiezen tussen twee tatoeages: I know Julia en I don’t know Julia. ‘Er liepen duizenden mensen over het terrein met die tatoeages. ’s Avonds hoorde ik mensen er soms over praten. Dan hadden ze het over wat het betekent om iemand te kennen, wat de voorwaarden zijn. Dat is precies wat ik hoop te bereiken met mijn kunst. Ik wil mensen laten nadenken over de impact van technologie op hun leven.’

Ingrijpende gevolgen

Janssen, die als kunstenaar al ruim zes jaar onderzoek doet naar de invloed van digitalisering op onze fysieke wereld, werkt momenteel aan de Rijksakademie van de Beeldende Kunsten, een statig pand aan de Sarphatistraat in Amsterdam. Ze is voor een paar maanden als ‘gast’ uitgenodigd te midden van zo’n vijftig internationale kunstenaars die zich voor twee jaar verbonden hebben aan de plek. Volgende maand keert ze weer terug naar haar vertrouwde studio in Maakgemeenschap De Hoop in Zaandam.

Haar tijdelijke studio heeft witte muren, geen ramen en een hoog plafond. Er staan twee bureaus. In de ene hoek de kratten vol pingpongballen, in de andere hoek haar installatie 0.0146 seconds. In weer een andere hoek, verspreid over twee muren, duizenden post-its in allerlei felle kleuren, gesorteerd en kleurgecodeerd. Op de bureaus en op de grond liggen boeken, voornamelijk over techniekfilosofie en data, zoals het onmisbare, ruim 700 pagina’s tellende Age of Surveillance Capitalism van Shoshana Zuboff.

Momenteel is Julia Janssen druk in de weer met een nieuwe installatie waarmee ze tussen mei en november op de Architectuur Biënnale Venetië staat, en met de rechtszaak die Stichting Data Bescherming Nederland – waarvan ze ambassadeur is – namens elf miljoen Nederlanders voorbereidt tegen Twitter.

‘Het uitbuiten van kwetsbaarheden is een miljardenbusiness. En hartstikke illegaal.’

Hoe staat het met die zaak?

‘De dagvaarding is in ontwikkeling. En ondertussen proberen we met de campagne Je staat te koop bewustzijn te ontwikkelen voor het gegeven dat Twitter illegaal data verzamelde – zelfs van mensen die Twitter nooit hebben gebruikt.’

Wat deed Twitter verkeerd?

‘Ze verzamelden persoonlijke gegevens via MoPub, de advertentiedienst waar Twitter tussen 2013 en 2021 eigenaar van was, zonder geldige toestemming. Dat deden ze door een soort trackers te integreren in ruim dertigduizend apps, zoals Buienradar, Shazam, Flitsmeister, Duolingo, Wordfeud en Grindr, onder het mom van het verbeteren van de service, klanten leren kennen, dat soort dingen. Wat ze eigenlijk deden, is de data van gebruikers van die apps combineren om zo achter hun verlangens, guilty pleasures, onzekerheden en eventuele kinderwens te komen. Vervolgens worden daar advertenties op toegespitst. Het uitbuiten van kwetsbaarheden is een miljardenbusiness. En hartstikke illegaal.’

Geven wij geen toestemming door op ‘accepteren’ te klikken?

‘Volgens de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming, TG) moet je geïnformeerde toestemming of een geldige reden hebben om data te verzamelen. Dat laatste heeft Twitter sowieso niet, en dat eerste is discutabel, want wanneer je de voorwaarden leest, wat niemand doet, wordt er nergens gerefereerd aan MoPub en dat je persoonlijke data bij honderden onbekende bedrijven belanden. Mensen kúnnen niet weten waar ze toestemming voor geven, omdat er informatie ontbreekt en de netwerkstructuur te complex is.’

Wat voor data wordt er verzameld?

‘Alleen al weten dat iemand bijvoorbeeld op Grindr zit, zegt wat over diegene. De app is bovendien niet versleuteld, dus gesprekken zijn in te zien. Meer in het algemeen weten ze veel over wanneer en waar je welke app opent. De meest waardevolle informatie zit nog een laag dieper. Bij Duolingo: hoe interacteer je, wat leer je? Bij Flitsmeister: hoe rijd je? Shazam: welke muziek luister je en op welke momenten? Je kunt denken: wat maakt dat uit? Maar al deze informatie gebundeld geeft veel weg over hoe we denken, hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Je wil niet dat een commercieel bedrijf dat in handen krijgt.’

Want onze data worden uiteindelijk verhandeld?

‘Twitter verkoopt advertenties. Een model dat veel gebruikt wordt is real-time bidding. Op het moment dat jij een app opent of iets intypt via Google, wordt telkens een bieding gestart. Allerlei bedrijven bepalen aan de hand van jouw dataprofiel hoeveel ze willen bieden op een advertentie in de app, of boven de eerste zoekresultaten op Google. Op die manier worden advertenties steeds gerichter.

Hoe erg is dat?

‘Het heeft ingrijpende gevolgen voor ons leven. We worden gestuurd in de keuzes die we maken, de dingen die we kopen en de mening die we vormen. Maar er kunnen ons ook kansen ontnomen worden, doordat we bijvoorbeeld een advertentie voor een baan wel of niet te zien krijgen, op basis van ons dataprofiel.’

Hoe komt het dat dit thema ons vaak zo onverschillig laat?

‘Dat heeft verschillende redenen, denk ik, maar de belangrijkste: mensen voelen afstand tot de term privacy. Ik probeer dat woord vaak te omzeilen, maar dat is het eerste wat er bij mensen opkomt.’

‘Ik vind het zorgwekkend dat het hele palet aan problemen waartegen we in deze digitale tijden aanlopen, gevangen wordt gehouden in de term “privacy”. Dat is niet wat er op het spel staat.’

Als ik jou zo hoor, dekt menselijke autonomie de lading beter.

‘Privacy gaat vooral over het idee dat je iets te verbergen hebt. Het is een woord dat we hebben geleend uit de fysieke wereld, waar je wel of niet iemand je woning binnenlaat, waar je wel of niet bespied wordt. In het digitale domein roept het bij mensen daarom het gevoel op dat ze iets verkeerd hebben gedaan, bijvoorbeeld een app niet hadden moeten installeren. Terwijl het volgens mij om iets anders draait, namelijk om een fundamentele infrastructuur die niet goed werkt en het toelaat dat data op illegale wijze verzameld en gedeeld worden. We moeten er systematischer over nadenken.

Ik heb het daarom liever over “databescherming”. Dus dat je niet misbruikt wordt door techbedrijven, er geen verkeerde aannames worden gedaan, je niet continu gestuurd wordt in je denken en handelen. Dat zou de verantwoordelijkheid van techbedrijven en de overheid moeten zijn.

Mensen wuiven het belang van privacy vaak weg, maar vraag je of ze het belangrijk vinden dat ze keuzes kunnen maken zonder dat commerciële partijen daar sturing aan geven, dan komt het ineens wel binnen. Daarom vind ik het best zorgwekkend dat het hele palet aan problemen waartegen we in deze digitale tijden aanlopen, gevangen wordt gehouden in de term “privacy”. Dat is niet wat er op het spel staat.’

Zijn we nog in staat om autonome keuzes te maken?

‘We kunnen nooit volledig autonoom zijn, alles om ons heen heeft invloed op wat we doen. Maar waarom ik het nu relevant vind om te bevragen, is omdat zo individueel en gesegmenteerd op jou als persoon wordt toegespitst wat je wel of niet te zien krijgt, en op welke manier.

Het Cambridge Analytica-schandaal heeft laten zien dat het campagneteam van Trump meer dan 170.000 soorten advertenties per dag verzond. America First, de Pipeline, de muur, allemaal verschillende boodschappen op verschillende manieren gebracht. Elke dag weer opnieuw. En wanneer ze wisten dat iemand sowieso niet op Trump zou stemmen, werd de boodschap verpakt als: stem maar niet, het heeft toch geen zin.’

Dus we worden altijd beïnvloed, maar nu zit er een pervers motief achter?

‘Het is nu een systeem dat overal is uitgerold. Vrijwel elke website maakt gebruik van AB-testen. We zien versie A of versie B. Er wordt gemeten of we klikken en hoelang we ergens naar kijken. En vervolgens worden dingen zo aangepast dat onze aandacht maximaal wordt uitgebuit. Die werkwijze is binnen korte tijd genormaliseerd. We zijn gewoon labratten!

Een voorbeeld: mijn vader heeft een Tesla gekocht. Hij komt voor zijn werk veel bij mensen thuis, het is goed voor het klimaat, hij had kortom veel goede redenen om die auto aan te schaffen. Maar tegelijkertijd is dat ding als een grote iPad. Hij hoeft nauwelijks iets te doen, kan zich eenvoudig aan alle verkeersregels houden. En dan is de bijbehorende verzekering ook nog eens zo afgesloten dat als hij nooit door rood rijdt, nooit een kilometer te hard, hij een lage premie betaalt. Dat is toch het langzaam indoctrineren van sociaal wenselijk gedrag. Het is een goed voorbeeld van wat er over de hele linie gebeurt: het normaliseren van systemen waarin je compleet binnen de controle van de maatschappij opereert, binnen de marges van wat mag.

Hetzelfde zag je gebeuren tijdens de coronacrisis: tien jaar geleden konden we ons niet voorstellen dat je een QR-code moest scannen voordat je ergens naar binnen mocht. Ik ben groot voorstander van vaccineren, maar ik vind het echt zorgwekkend dat mensen worden uitgesloten door zo’n systeem. Daar moeten we dus een weg in vinden. Want juist die ruimte om te mogen liegen, een beetje te kunnen valsspelen, moeten we behouden. Dat maakt de mens tot mens. Onze vrijheid opgeven voor een frictieloze wereld is bovendien heel saai.’

Hoe probeer jij het belang daarvan als kunstenaar te verbeelden?

‘Een paar jaar geleden wilde ik die infrastructuren vooral zichtbaar maken. Mijn werk beweegt nu langzaam naar hoe we dit kunnen veranderen. Met de rechtszaak tegen Twitter eisen we bijvoorbeeld een schadevergoeding voor de mensen die onwetend slachtoffer zijn geworden van de dataverzameldrang van Twitter. Via die weg willen we systeemverandering teweegbrengen. Als we dit winnen – en dat gaan we – is dat een geluid tegen de hele linie van big tech. We zeggen: we pikken dit niet langer. Jullie komen er niet meer ongezien mee weg. Dat wordt denk ik steeds meer de toon van mijn werk.’

Er zijn weinig kunstenaars die zich zo hebben vastgebeten in dit thema. Hoe ben je hier ingerold?

‘Het begon toen ik grafisch ontwerp studeerde op de kunstacademie ArtEZ. Ik merkte al snel dat ik geen ontwerper was die zomaar iets moois kon maken. Ik had informatie, wiskunde, écht onderzoek nodig voordat ik kon beginnen. Niet voor niets volgde ik op de middelbare school de keuzevakken kunstgeschiedenis en hogere wiskunde. Dat voelde voor mij als een logische combinatie.

Vervolgens raakte ik geïnteresseerd in onze relatie met technologie. Voor mijn afstuderen had ik een installatie gemaakt over het verdienmodel van big tech en ik zei daarmee: we zijn tot slaaf gemaakt van de data-industrie. Een delicate uitspraak, daar was ik me van bewust, maar ik dacht: we hebben dit soort termen nodig om te snappen dat we echt worden uitgebuit en misbruikt. En dat onze aandacht de handelswaar is van deze tijd. Dat werd niet heel goed opgepakt. Het was nog voor de tijd van alle klokkenluiders. En wie was ik, als 21-jarig meisje dat niets van het leven wist, om daar dan zulke dingen over te zeggen? Toch voelde ik: dit is heel belangrijk.

Toen ik daarna genomineerd werd voor een award, werd uitgenodigd om ergens te spreken en een grote beurs kreeg voor talentontwikkeling, wist ik dat ik hier mijn werk van kon maken.’

Inmiddels ben je met een nieuwe installatie bezig.

‘Ik denk dat het moment is aangebroken om een eigen gedachtegoed over dit thema naar voren te brengen. Dat begint nu vorm te krijgen in de installatie Mapping the Oblivion, ofwel Een kaart naar de vergetelheid. Filosofisch gezien is dat een interessante vraag. Wat betekent vergetelheid? En vooral: wat betekent het in een wereld die gebouwd is op basis van data?

Soms kan het prettig zijn om even vergeten te worden. Spotify is heel goed in een volgend nummer voor je klaarzetten, het laat je meedeinen op waarschijnlijkheden van wat ongeveer binnen je profiel past. Een vriendin vertelde me laatst dat wanneer ze ging hardlopen, ze harde reggaeton op zet, iets totaal anders dan ze normaal luistert. Het algoritme laat dat meewegen, het beïnvloedt haar profiel. Ze kan niet zeggen: neem dit even niet mee.

‘Algoritmes zijn heel snel de navigatie geworden waarmee we ons door de steeds complexere wereld bewegen.’

Dan is het interessant om een moment van vergetelheid te kunnen creëren. Dat je gaat rennen met reggaeton, maar dat het algoritme het daarna weer vergeet, of überhaupt niet registreert.’

Willen we dat, denk je?

‘Daar begon ik zelf ook aan te twijfelen. Ik wil het recht op vergetelheid belangrijk maken. Maar volgens mij is dat helemaal niet wat de meeste mensen willen. Ze willen niet “vergeten” worden, ze willen juist consumeren binnen aanbevelingsmodellen. Ze vinden het prettig dat Spotify een nummer voor ze klaarzet. Zouden ze vergeten worden, dan draaien dat soort diensten niet meer goed, moeten we zélf steeds opnieuw een keuze maken. Algoritmes zijn heel snel de navigatie geworden waarmee we ons door de steeds complexere wereld bewegen.

We moeten goed oppassen voor wat dat van ons wegneemt. We worden namelijk niet alleen gereduceerd tot data, maar ook tot een zekerheidspercentage. Het is allemaal kansberekening. Voor bedrijven verander je in een zekerheidspercentage om een bepaald product bij jou te adverteren. Voor de overheid word je een risicopercentage dat je een bepaald delict gaat plegen. Voor de verzekering een percentage dat gebruik zal maken van de verzekering, voor de Belastingdienst of je je schuld gaat terugbetalen, enzovoorts.

Ik zou er niet van staan te kijken wanneer we in de toekomst vrijwillig onze keuzes voor liefde, vriendschap, studie, baan, sport, politieke voorkeur en dat soort dingen overlaten aan een zekerheidspercentage.’

We zien die algoritmes vaak als betrouwbaarder dan menselijke afwegingen.

‘Dat vind ik heel zorgelijk. We vertrouwen meer op dit soort systemen – die we niet eens begrijpen – dan op onze intuïtie. Ik denk niet dat het per se verkeerd is om te leunen op zekerheidspercentages. Zolang het maar niet alle facetten van ons leven gaat beheersen, zoals nu dreigt te gaan gebeuren. Dat zou betekenen dat we het onverwachte uitbannen, geen autonomie meer ervaren… en wat doen we hier dan eigenlijk nog? Het leven is toch een zoektocht naar het vinden van je eigen pad. Het maken van keuzes staat centraal. Als we dat volledig uitbesteden aan algoritmes die voorspellen wat we waarschijnlijk willen, wat is dan de zin van ons menszijn?’

Dan kom je toch weer uit bij het recht op vergetelheid.

‘Ik denk dat je soms, wanneer je online bent, er gewoon moet zijn. Daarvoor haal ik inspiratie uit meditatie: ergens zitten, ergens wandelen, terwijl niets hoeft. Je bent niet bezig met waar je naar toegaat, leunt niet op waar je vandaan komt. Ik denk dat zoiets op het internet ook nodig is. Online zijn zonder getrackt te worden, zonder dat er iemand bezig is met bedenken wat je te zien krijgt.

Het gaat nu veel over grip krijgen op je data. Bepalen wie welke data mag verzamelen en wie niet. Maar ik denk dat we langzaam toebewegen naar het idee van zelf bepalen hoeveel procent van de tijd je als het ware “ongehoorzaam” wilt zijn aan de algoritmes, ze negeert, hun berekeningen naast je neerlegt, het onverwachte toelaat. Daar hoop ik met mijn nieuwe project aan bij te dragen.’