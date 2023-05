Na de coronapandemie schrikt niemand meer van een complotverhaal meer of minder. Om in de sfeer van deze moordlustige gids te blijven: we zijn ermee doodgegooid. Wereldleiders zijn reptielen, covid is een biologisch wapen dat uit een laboratorium komt en Klaus Schwab, directeur van het World Economic Forum, wil het land van álle boeren afpakken. Het is wachten op het moment dat Schrijvers van Spannende Boeken zich laten inspireren door deze golf van angstaanjagende samenzweringstheorieën. Of er meesterlijk op voortborduren. Dat dat tot ijzersterke thrillers kan leiden, weten de trouwe lezers van deze gids allang. Zoveel heeft het verleden ons wel geleerd. We selecteerden de sterkste titels uit de geschiedenis van de paranoiathriller.

Vooral de tumultueuze jaren zeventig waren in de Verenigde Staten een vruchtbare tijd voor complotverhalen – dankzij het Watergateschandaal, een toenemend wantrouwen in de overheid en een verminderde Amerikaanse geloofwaardigheid in het buitenland na de nederlaag in Vietnam. Veel van dergelijke boeken zijn geschreven door Amerikanen, zoals James Grady en zijn Six Days of the Condor (1970) of Marathon Man van William Goldman (1974). Ook megaseller Robert Ludlum kon er wat van. Zijn eerste complotthriller, in 1971, was The Scarlatti Inheritance, krap tien jaar later verscheen The Bourne Identity (1980). Zijn naam leeft nog altijd voort in het bijvoeglijk naamwoord Ludlumesk (dan wel Ludlummiaans), zo verklaarde de gids, dat staat voor wereldwijde complotten met verwarrend veel medespelers op ettelijke locaties.

De dag van de Jakhals

Maar wat ze in Amerika konden, konden ze in het Verenigd Koninkrijk ook. Daar bloeide de complotthriller zo’n beetje tegelijkertijd op. De Britse ex-journalist Frederick Forsyth schreef De dag van de Jakhals (1971), over een aanslag op de Franse president Charles de Gaulle. Forsyth werd geprezen voor zijn uitvoerige research. ‘Terecht,’ schreef toenmalig VN-hoofdredacteur, thrillerexpert én thrillergidsbedenker Rinus Ferdinandusse (1931-2022), ‘want het verhaal over deze aanslag ontleent zijn kracht aan de suggestie dat het allemaal honderd procent waargebeurd is. Hoewel je weet dat De Gaulle nooit is doodgeschoten.’

Alles van, met en over Dan Brown werd na de verschijning van De Da Vinci Code hot. Er schenen zelfs mensen te bestaan die geloofden dat Leonardo da Vinci door Brown bedacht was.

In helder, zakelijk proza beschrijft Forsyth de precisie van de professionele voorbereidingen. Maar je leest ook hoe mogelijke onzekerheden worden weggenomen en krijgt inzicht in de rechts-extremistische terreurorganisatie OAS die wilde voorkomen dat Algerije zich zou afscheiden van Frankrijk. Forsyth werkt in een spannende en uiterst zorgvuldige opbouw naar het hoogtepunt van de wereldwijde klopjacht op de dader. Misschien is het wel de beste complotthriller ooit – en in 1973 voortreffelijk verfilmd met Edward Fox in de rol van de huurmoordenaar.

De Da Vinci Code

De geloofwaardigheid is in een complotthriller van het grootste belang. Vandaar dat de Amerikaan Dan Brown in zijn dankwoord van De Da Vinci Code (2003) meldt dat hij uitgebreid en gedegen onderzoek heeft gedaan. Die waarheidsclaim kan hebben bijgedragen aan het wereldwijde succes van het boek waarin het beruchte genootschap Opus Dei zijn oog heeft laten vallen op de Heilige Graal. Tot dan wisten alleen de kopstukken van de Priorij van Sion waar dat ding was, en die zijn nu stuk voor stuk omgelegd. Gelukkig heeft de laatste prior voor zijn dood (hij ligt vermoord als de Mens van Vitruvius van Leonardo da Vinci) allerlei aanwijzingen achtergelaten. Daarmee hoopt zijn kleindochter met de hulp van Harvard-hoogleraar Religieuze Symboliek Robert Langdon de Graal te vinden.

Browns vele eeuwen omvattende intrige is gewaagd en sterk, meldde de gids. Al biechtte een redacteur van de Nederlandse uitgever eens off the record op dat Luitingh-Sijthoff het boek bijna niet had uitgebracht omdat ze de schrijfstijl nogal matig vonden. Inmiddels is deze relithriller een van de meest gelezen boeken ter wereld en een van de bestverkochte ooit (tegen de 100 miljoen exemplaren). Alles van, met en over Dan Brown werd na de verschijning van De Da Vinci Code hot. Er schenen zelfs mensen te bestaan die geloofden dat Leonardo da Vinci door Brown bedacht was.

Shutter Island

Van een andere, beklemmender orde is Shutter Island (2003) van de Amerikaanse thrillerauteur Dennis Lehane. Daarin reizen U.S. Marshals Teddy Daniels en Chuck Aule in de zomer van 1954 af naar Shutter Island, voor de kust van Boston. Daar bevindt zich een gesloten inrichting voor mensen met zware psychische stoornissen. Een van hen, moordenares Rachel Solando, is ontsnapt en opsporing is dringend gewenst.

Gaandeweg vermoeden de Marshals dat in de inrichting wordt geëxperimenteerd met ethisch ontoelaatbare therapieën. Hoe dichter ze de waarheid op de hielen zitten, des te meer Teddy gaat geloven dat hij het middelpunt is van een gevaarlijke samenzwering, een aanval op zijn geestelijke gezondheid. ‘De ontknoping van het verhaal is zeldzaam navrant,’ oordeelde de gids. Wat is waar en wat is waanzin? Je blijft als lezer verbijsterd achter, zo aannemelijk is het. Het boek is in 2010 briljant verfilmd door Martin Scorsese met Leonardo di Caprio in de hoofdrol.

De zesde mei

In Nederland hebben we ook een auteur die wel raad weet met complotverhalen, en dat is Tomas Ross. Hij kent hier te lande zijn gelijke niet in de ‘verthrillering’ van doofpotaffaires uit het (recente) verleden, waarbij hij zich vaak baseert op historische bronnen. In Omwille van de troon (2002), over de Greet Hofmans-affaire, schrijft hij voorin: ‘Veel in dit boek is waar, veel zou waar kunnen zijn.’ En in De onderkoning van Indië (2017) was ónze prins Bernhard bijna de onderkoning aldaar geworden. Na lezing lijkt deze ‘what if’ history trouwens behoorlijk aannemelijk, dit verzin je toch niet.

Niemand in de journalistiek durfde zijn handen te branden aan het idee dat de moord een geniaal complot zou kunnen zijn, aldus Ross. Dus ging hij er zelf mee aan de slag.

Die gedachte overvalt je ook bij De zesde mei (2009), waarin Ross een van de akeligste gebeurtenissen in de vaderlandse geschiedenis behandelt: de moord op Pim Fortuyn, op 6 mei 2002. Ross’ boek biedt een plausibele reconstructie van feiten, theorieën en televisiebeelden, zegt de gidsrecensent, samengesmeed met fictie. In het boek wordt een dierenactiviste na haar vrijlating door de BVD gestrikt om de vriend van haar ex-minnaar Volkert van der Graaf te bespioneren. Ook hij wordt verdacht van moord en hij bereidt er mogelijk nog eentje voor. Ross vertelde in diverse interviews dat hij de thriller schreef omdat hij boos was dat de moord op Fortuyn niet is onderzocht vanuit de theorie dat er niet één, maar twee schutters waren die kogels afvuurden op de politicus. Niemand in de journalistiek durfde zijn handen te branden aan het idee dat de moord een geniaal complot zou kunnen zijn, aldus Ross. Dus ging hij er zelf mee aan de slag.

22-11-1963

De gebeurtenis waarover de meeste complottheorieën de ronde doen, is en blijft de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. Er bestaat een schier eindeloze reeks boeken, documentaires en films over wie de werkelijke dader of opdrachtgever is. De een geloofwaardiger dan de ander. In 22-11-1963 (2011) van Stephen King probeert een tijdreiziger nu eens de moord te voorkómen. Held Jake Epping belandt via een poort in het jaar 1958. De moordaanslag verijdelen is zo eenvoudig nog niet, dus Jake pendelt heen en weer in de tijd, onderneemt poging op poging. In het nawoord zegt King dat hij voor 99 procent gelooft in de theorie dat Lee Harvey Oswald de enige moordenaar van JFK was. Dat komt hem in deze fenomenale thriller goed uit, want zo blijft het speelveld overzichtelijk.

‘Zo kan hij meer aandacht geven aan het verleden dat als een griezelige oerkracht niet wil worden veranderd.’ En, zo beweert de gids, ‘aan prachtige nostalgische toeristische trips naar het verleden, waarin mensen simpelweg aardiger waren, waarin je kon leven zonder computer en mobieltje, waarin je niet bang hoefde te zijn voor zelfmoordterroristen en waarin alles zoveel beter smaakte en rook.’

Waar een complotthriller al niet goed voor is.