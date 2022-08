Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond zou BoerBurgerBeweging in de aanloop naar de Statenverkiezingen van maart 2023 de VVD op de hielen zitten: de partij van Caroline van der Plas zou op 19 zetels kunnen rekenen, die van Mark Rutte op 21. Als Pieter Omtzigt met een eigen lijst mee zou doen, zou zijn partij volgens De Hond met 24 zetels zelfs de grootste kunnen worden, en BBB blijven steken op 11.

Nu moet je peilingen altijd met een korreltje zout nemen – en zeker die van Maurice de Hond, die de electorale kansen van populistische partijen wel vaker te hoog heeft ingeschat: zie de aangekondigde monsteroverwinningen van Rita Verdonk en Peter R. de Vries. Bovendien gáát Pieter Omtzigt helemaal niet meedoen met de Statenverkiezingen: de pitbull van het Binnenhof heeft nog niet eens een begin gemaakt met het opbouwen van een eigen partij omdat hij het te druk heeft met waar hij goed in is: het doorspitten van dossiers en het bedenken van reeksen lastige Kamervragen.

De grootste prioriteit van BBB volgens de rechterhand van Van der Plas: het keren van de ‘verdwijning van overheid uit de regio’.

Maar de aankondiging die De Hond al in juni deed, toen BBB volgens zijn peiling op 18 zetels stond, zou best eens hout kunnen snijden. Zoals de opiniepeiler zelf het uitdrukte: dit zijn de ‘voorschokken’ van de ‘aardbeving’ die ons bij de Statenverkiezingen te wachten zou staan. Ook die bewering werd op de sociale media prompt weggehoond: zie dus Rita Verdonk en Peter R. de Vries, of de LPF, die al spoedig aan onderling gekrakeel ten onder ging.

verschraling

BoerBurgerBeweging zou best eens voor een verrassing kunnen zorgen, bij de Statenverkiezingen en erna. In tegenstelling tot Pieter Omtzigt is Caroline van der Plas al wél anderhalf jaar bezig met het opbouwen van een partij. Er zijn medewerkers geronseld en kandidaten geselecteerd, er zijn lijstjes van mogelijke gedeputeerden gemaakt, en er wordt door de provinciale afdelingen al maanden naarstig geschreven aan programma’s. ‘Daardoor kunnen ze mooi oefenen’, zei Van der Plas toen ik haar laatst sprak. ‘En wie niet geschikt blijkt te zijn, gooien we eruit. We zijn niet helemaal gek.’

Bovendien staat het succes van BoerBurgerBeweging in de peilingen voor veel meer dan alleen de boze boeren en het stikstofprobleem. Zoals Josse de Voogd en René Cuperus beschreven in hun Atlas van afgehaakt Nederland: ook en vooral buiten de Randstad bestaat het wijdverbreide gevoel dat de Haagse politiek zich vooral om zichzelf bekommert, terwijl de voorzieningen in de regio al decennia achteruit gaan.

Zelf zag ik de verschraling toen ik bijna twintig jaar geleden voor Vrij Nederland op pad ging naar Noordoost-Groningen, het vanouds rode bolwerk waar uitgerekend Pim Fortuyn verrassend populair was gebleken. In de dorpen in het Oldambt hoorde ik verhalen over de bus die niet meer reed, over de bibliotheek die dicht ging, over het zwembad dat zou worden gesloten omdat de gemeente er geen geld meer voor had, over de gemeentelijke herindeling die ervoor had gezorgd dat de dorpsbewoners de wethouders en de raadsleden niet meer kenden, en andersom. De conclusie van een oude landarbeider die ik sprak in Finsterwolde: ‘Ik stem ja nooit meer PvdA.’

Maar Pim Fortuyn werd vermoord, de LPF stortte in elkaar, Rita Verdonk bleek een natte vuurpijl, Forum voor Democratie gooide hoge ogen bij de Statenverkiezingen van 2019 maar is op z’n retour, en de PVV werd bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar nog de tweede partij in het Oldambt maar haalde dit jaar niet meer dan één zeteltje in de gemeenteraad. Nu is de hoop van afgehaakte inwoners van het Oldambt gevestigd op de BoerBurgerBeweging.

In de Youtube-talkshow van EW-columnist Zihni Özdil legde Alexander Hendriks, de jonge beleidsmedewerker van Caroline van der Plas, uit wat BBB de komende jaren wil bereiken. Opmerkelijk genoeg was er geen woord bij over boeren of stikstof. De grootste prioriteit van BBB volgens de rechterhand van Van der Plas: het keren van de ‘verdwijning van overheid uit de regio’. Dat de bus gewoon weer stopt in de straat, dat basisscholen en bibliotheken in kleine dorpen weer opengaan, en dat er weer een zwembad is waar je naartoe kan fietsen.

Ook wie zich kwaad maakt over de lompe acties van de radicaalste boeren kan daar moeilijk op tegen zijn. De vraag is natuurlijk wie dat allemaal gaat betalen, maar dat is voor Caroline van der Plas en haar kiezers van later zorg.