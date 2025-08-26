Essay
Het straatbeeld is fucking kleurloos
DINSDAG 26 AUGUSTUS

De mainstream is allesoverheersender dan ooit tevoren. Door globalisering, vercommercialisering en social media eet, drinkt, leeft iedereen hetzelfde. Waar zijn de subculturen, in mode, de muziek en op straat? Waar is de rebellie? Wie redt ons van de monocultuur?

AuteurLaura Kemp
8 minuten leestijd

Punkers in leren jacks, soul heads, krakers, raging gays, graffitikunst, uitgelopen lippenstift, Hells Angels, junkies en een pik die uit een broek wordt gefloept. Zomaar een impressie uit de film Een fotograaf filmt Amsterdam uit 1982 van wijlen stadsfotograaf Ed van der Elsken.

Meer overSamenleving
Gerelateerd
Article image
Reportage
Spanje is nog steeds niet over haar fascistische verleden heen
Nog niet zo lang geleden, tot midden jaren zeventig, kende Spanje een fascistische dictatuur. Inmiddels is dictator Francisco Franco vijftig jaar dood en viert Spanjes progressieve regering de vrijheid en democratie. Maar het land blijft verdeeld. Nog altijd wachten slachtoffers op genoegdoening en heeft het rechterdeel van Spanje andere ideeën over het verleden, en dus ook het heden.
Sebas van Aert
Article image
Essay
Het einde der tijden overleef je niet in je uppie
Wat als de zombies komen? Of een vloedgolf? Een meteoriet? Dan komen we niet ver met ons eigen noodpakketje, betoogt psycholoog Thijs Launspach. Zijn tip? Spreek je sociale kapitaal aan.
Thijs Launspach
Article image
Column
Het is tijd voor AI-schaamte
Ons gebruik van AI is een dolkstoot voor originaliteit, een ramp voor het milieu en een herhaling van oude koloniale patronen, schrijft Chard van den Berg. Waarom is het dan geen taboe?
Chard van den Berg