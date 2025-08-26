Punkers in leren jacks, soul heads, krakers, raging gays, graffitikunst, uitgelopen lippenstift, Hells Angels, junkies en een pik die uit een broek wordt gefloept. Zomaar een impressie uit de film Een fotograaf filmt Amsterdam uit 1982 van wijlen stadsfotograaf Ed van der Elsken.
Het straatbeeld is fucking kleurloos
De mainstream is allesoverheersender dan ooit tevoren. Door globalisering, vercommercialisering en social media eet, drinkt, leeft iedereen hetzelfde. Waar zijn de subculturen, in mode, de muziek en op straat? Waar is de rebellie? Wie redt ons van de monocultuur?
