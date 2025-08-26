Cartoon
Stop deze nachtmerrie
DINSDAG 26 AUGUSTUS
Rempedaal
Column
Goede bedoelingen leidden NSC naar de afgrond
Het aftreden van de NSC-bewindslieden illustreert waar de ‘politiek van goede bedoelingen’ toe kan leiden, schrijft Thijs Broer. NSC beloofde ‘goed bestuur’ maar werd medeverantwoordelijk voor de grootste bestuurlijke puinhoop in decennia.
Thijs Broer
Reportage
Spanje is nog steeds niet over haar fascistische verleden heen
Nog niet zo lang geleden, tot midden jaren zeventig, kende Spanje een fascistische dictatuur. Inmiddels is dictator Francisco Franco vijftig jaar dood en viert Spanjes progressieve regering de vrijheid en democratie. Maar het land blijft verdeeld. Nog altijd wachten slachtoffers op genoegdoening en heeft het rechterdeel van Spanje andere ideeën over het verleden, en dus ook het heden.
Sebas van Aert
Analyse
BBB opent de aanval op de rechtsstaat
BBB pleit voor een politieke zuivering van de NPO, de NVWA en de Raad van State. De partij bewijst: we hebben de PVV helemaal niet nodig heeft om de rechtsstaat te ondergraven.
Thijs Broer