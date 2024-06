Heerlen wil transformeren van een vergeten industriestad in een groene voorloper. Daar is Europees geld voor beschikbaar, maar Den Haag bepaalt hoe dat geld wordt besteed. De Limburgse stad is niet de enige stad of regio die in de clinch ligt met de nationale overheid over geld. ‘Het is ongelofelijk hoeveel rechtszaken ik inmiddels heb lopen tegen mijn eigen regering.’