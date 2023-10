Dimitri (20) pakt zijn telefoon en laat de omslag van Shoe Dog zien, een autobiografie van de oprichter van het sportmerk Nike. ‘Dat was ook een chaotische jongen met schulden en onzekerheden,’ zegt Dimitri. ‘Maar hij heeft het omgezet naar iets goeds. Door dat te lezen, kreeg ik het gevoel dat ik niet minder ben dan anderen.’

Dimitri kreeg tijdens zijn opvoeding weinig regels mee, vertelt hij. Toen hij op zijn zeventiende zijn eerste geld begon te verdienen, hield hij aan die vrijheid vast. Alles wat erin kwam, ging er ook weer uit. Op een gegeven moment kwamen daar een creditcard en het gemak van het zogeheten buy now, pay later-systeem bij. De mogelijkheden leken grenzeloos.

Toen de eerste aanmaningen van schuldeisers op de mat vielen, ervoer Dimitri hun dreigementen als een belediging. Hij nam ze niet serieus en de schulden liepen op. ‘Je moet ineens van alles. Het voelde alsof er over me heen werd gelopen. Op een gegeven moment ging ik om me heen kijken en zag ik dat er iets niet klopte,’ zegt hij. ‘Ik zag dat anderen veel meer structuur hadden in hun leven en besefte dat mijn schulden mijn eigen verantwoordelijkheid zijn.’

Dimitri zette de knop om en probeerde zijn situatie te veranderen. Maar dat ging een stuk moeilijker dan gedacht. Zo had hij bijvoorbeeld een auto geleased. Daarvoor verdiende hij genoeg, had hij van tevoren uitgerekend. Maar door allerlei extra kosten die volgens Dimitri van tevoren niet gecommuniceerd waren, zat hij uiteindelijk met een schuld van zevenduizend euro. En dat geld had hij niet.

Het leasebedrijf schakelde een incassobureau in. Dimitri nam contact op om een regeling te treffen. ‘Terwijl ik mijn verhaal deed, onderbrak de vrouw aan de telefoon me. Haar boodschap: je moet gewoon betalen. Ik vond het al oneerlijk hoe de kosten waren opgelopen. Dus ik heb dan persoonlijk zoiets van: moet ik nu drie maanden keihard gaan werken om jou terug te betalen?’

In eerste instantie eiste het incassobureau dat Dimitri de totale som in één keer betaalde. Toen het muntje eindelijk viel en het bureau besefte dat dat niet ging lukken, stelde het zonder overleg een betalingsregeling voor. Maar ook daar had Dimitri geen geld voor. ‘Ze zijn totaal niet open-minded en luisteren niet naar je,’ zegt hij. ‘Als mensen mij zo behandelen, sluiten mijn hersenen zich af en heb ik geen zin meer om te luisteren.’

En zo kwam Dimitri bij SocialDebt.

Schulden als verdienmodel

Onder de kabinetten Rutte steeg het aantal jongeren van onder de 25 jaar met een studieschuld van zo’n 325.000 in 2011 naar ongeveer 650.000 in 2022, becijferde het CBS. Kredietregistratiebureau. Stichting BKR doet onderzoek naar schulden om ‘zoveel mogelijk Nederlanders’ aan ‘een gezond financieel huishouden’ te helpen. De stichting becijferde dat 24.000 jongeren van tussen de 18 en 25 jaar eind 2022 één of meerdere betalingsproblemen hadden. Een verdubbeling ten opzichte van 2018.

De schuldenproblematiek onder jongeren staat niet op zichzelf. Volgens het CBS kunnen ruim zeshonderdduizend Nederlandse huishoudens hun schulden niet aflossen. Dat aantal groeide hard na de financiële crisis van 2008 en is sinds 2015 min of meer stabiel. In een rapport uit april 2022 spreekt de Raad voor de Volksgezondheid van een officieel volksgezondheidsprobleem. Mensen die hun schulden niet kunnen aflossen ‘ervaren meer en vaker lichamelijke klachten en overlijden eerder dan mensen zonder schulden,’ stelt de Raad.

Met enige regelmaat verschijnt er een verhaal over een incassobureau dat verjaarde facturen int, intimiderende brieven schrijft of schuldenaren uitbuit door té hoge kosten in rekening te brengen.

Er zijn talloze oorzaken te benoemen, die per leeftijdsgroep ook weer flink verschillen. Jongeren hebben onder andere veel last van de invoering van het sociale leenstelsel. En onlangs bleek uit onderzoek van NRC dat overheidsbeleid de afgelopen jaren meer ruimte heeft gelaten voor reclames voor internetgokken, en dat vooral kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen daar het slachtoffer van werden. Ook cryptocurrencies en zogenaamde buy now pay later-constructies gedijen goed bij het impulsieve karakter van jongeren. Bovendien hebben jongeren vaker te maken met meerdere schuldeisers tegelijk. Dat betekent een veelvoud aan incassokosten en -brieven, met oplopende stress tot gevolg.

Incassobureaus proberen ondertussen ook een graantje mee te pikken. Met enige regelmaat verschijnt er een verhaal over een incassobureau dat verjaarde facturen int, intimiderende brieven schrijft of schuldenaren uitbuit door té hoge kosten in rekening te brengen. Voor dit artikel bestudeerde Vrij Nederland ruim tweehonderd Kamerstukken die sinds 2007 over de incassoproblematiek verschenen. Daaruit bleek dat er sindsdien ten minste 19 moties, 27 Kamervragen, 37 brieven van de regering en 41 onderzoeken verschenen die de incassoproblematiek behandelden. Maar het mocht niet baten. De Raad voor de Volksgezondheid is dan ook duidelijk in haar rapport uit april 2022: ‘Beperk de mogelijkheid om schulden te gebruiken als verdienmodel.’

Niet problematisch genoeg

‘Veertig procent van de mensen met problematische schulden hebben die geërfd van hun ouders,’ zegt Jamal Oulel, oprichter van SocialDebt. ‘Bij mij was dat niet het geval. Ik groeide op in een modaal gezin en kwam nooit wat tekort totdat ik in 2015 ziek werd en mezelf begon te verwaarlozen. Ik opende mijn brieven niet meer. En dan lopen de kosten op.’

Oulel ontwikkelde een schuld van 2500 euro. Dat is niet veel, maar dat bleek juist het obstakel. Van gemeentes en schuldhulpverleners hoorde hij dat zijn schuld niet problematisch genoeg was om in aanmerking te komen voor hulp. Zo raakte hij steeds gefrustreerder. ‘Je klopt aan met een klein zaadje en dan zeggen ze: kom maar terug als het uitgegroeid is tot een enorm bos. Dat vond ik heel gek.’

Uiteindelijk vond hij zijn weg uit de schulden.

Oulel besloot het heft in eigen handen te nemen en richtte samen met sociaal ondernemer Patricio de Boom de stichting SocialDebt op. Daarmee lost hij door middel van een machtiging beginnende schulden van jongeren af, waarna een jongere nog maar met één schuldeiser te maken heeft, namelijk SocialDebt. Het bedrijf rekent geen kosten aan de jongere, die zelf mag bepalen hoeveel en wanneer hij afbetaalt. Met Kerst kan hij er dus voor kiezen om even niks af te dragen, om vervolgens in mei, wanneer het vakantiegeld komt, extra af te dragen. Zo houdt hij zeggenschap over zijn schuld, legt Oulel uit. Het financiële gedeelte gaat allemaal via een app die SocialDebt zelf heeft ontwikkeld. Daarnaast heeft een jongere tweewekelijks een online meeting met een begeleider om te bepalen of verdere hulp nodig is, bijvoorbeeld bij het zoeken van een baan.

SocialDebt is in 2022 met een pilot van tien jongeren begonnen. Inmiddels zijn er bijna honderd jongeren vanuit heel Nederland bij aangesloten. Het doel is om in 2024 vijfhonderd jongeren te helpen.

Een stukje vermogen

Willem Los werkt al sinds de jaren tachtig in de incassosector en is sinds kort kwartiermaker Financiële Gezondheid en Schuldenproblematiek bij verzekeraar Nationale-Nederlanden. Daarnaast is hij medebestuurder van SocialDebt. ‘De meerwaarde van SocialDebt is dat wij beginnende schulden oppakken waar veel andere instanties pas in actie komen als die geëscaleerd zijn. Bovendien reageren wij snel. Binnen twee weken kan een jongere via ons rust creëren in zijn schuldsituatie. Bij de gemeente duurt zo’n traject al gauw maanden,’ zegt Los.

Uiteindelijk is de droom van oprichter Oulel om een ‘ecosysteem’ te creëren waarbij jongeren op een bepaalde manier aandeelhouder worden in SocialDebt wanneer ze schuldenvrij zijn. Zodat ze ook een stukje vermogen opbouwen. Maar dat is voorlopig toekomstmuziek. ‘We zien dat onze aanpak werkt en nu willen we het voor zoveel mogelijk jongeren beschikbaar maken,’ zegt Oulel. ‘Daarbij lopen we alleen tegen de financiën aan.’

SocialDebt heeft tot nu toe drie ton opgehaald aan gemeentelijke subsidies en filantropische donaties. Oulel zegt dat 75 procent daarvan gebruikt wordt voor het aflossen van schulden. De rest gaat op dit moment in de overhead en dan vooral in het ontwikkelen van de app. Voorlopig kunnen ze op die voet verder.

‘Wanneer een jongere in de schuldsanering belandt, zien schuldeisers vaak maar vijf procent van het oorspronkelijke bedrag terug.’

Maar het doel is om zelfvoorzienend te worden. Er zijn verschillende opties, waaronder een vergoeding vragen aan werkgevers wanneer SocialDebt een jongere voor hen werft. Maar de voornaamste optie is vooralsnog om te verdienen aan de onderhandelingen met schuldeisers. Dat werkt als volgt: stel, een jongere heeft een schuld van honderd euro. SocialDebt stapt met die schuld naar de schuldeiser en stelt voor om meteen tachtig euro af te lossen. Als de schuldeiser akkoord gaat met tachtig euro heeft SocialDebt een marge van twintig euro gecreëerd, omdat de jongere hen op termijn honderd euro afbetaalt.

Voor schuldeisers is dit interessant omdat SocialDebt ervoor zorgt dat een schuld direct wordt afbetaald. Bovendien is de kans groot dat schuldeisers op deze manier meer terugzien van het oorspronkelijke bedrag, stelt Oulel. ‘Wanneer een jongere in de schuldsanering belandt, zien schuldeisers vaak maar vijf procent van het oorspronkelijke bedrag terug.’

Dit model lijkt sterk op het verdienmodel van het Amerikaanse bedrijf National Debt Relief, dat volgens de eigen website zeshonderdduizend mensen uit de schulden hielp sinds de oprichting in 2009. National Debt Relief voert onderhandelingen met schuldeisers om zo het verschuldigde bedrag van schuldenaren omlaag te brengen. Alleen wanneer dat lukt, brengt National Debt Relief kosten in rekening bij de schuldenaar, waardoor die altijd minder kwijt is dan het oorspronkelijke schuldbedrag.

Op Google Reviews krijgt het bedrijf een rating van 4,5 sterren met bijna zesduizend reviews. Flink meer dan grote incassobureaus in Nederland zoals Syncasso en Flanderijn, die respectievelijk één en twee sterren hebben.

Langzame groei

Vrij Nederland legde dit verdienmodel voor aan André Moerman, die namens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden de afgelopen twintig jaar meerdere onderzoeksrapporten over de incassosector schreef en zo meerdere Kamervragen en -debatten inspireerde. Hij kent SocialDebt niet, maar wel hun partnerorganisatie, Stichting ONSbank. ‘Wat ik bij ONSbank mooi vind, is dat het niet alleen gaat over het betalen van schulden, maar ook over hoe je weer betekenis kunt creëren voor jongeren. Dat vind ik een creatieve manier van naar problemen kijken en kan een jongere stimuleren om de financiële huishouding te verbeteren.’

Moerman ziet hij wel bepaalde risico’s. ‘Wat doe je bijvoorbeeld als het niet lukt de schulden te innen bij jongeren en je moeite hebt om de salarissen van je medewerkers uit te betalen? In het model zit een motief verweven om tóch achter de jongeren aan te gaan. Dat maakt het wel kwetsbaar.’

Bij SocialDebt maken ze zich daar minder zorgen om. Oulel legt uit dat SocialDebt bestaat om jongeren uit de schulden te helpen zonder dat ze daar extra voor moeten betalen. Die intentie is wat hem betreft niet onderhandelbaar. Zo hebben ze al meerdere grote investeerders afgehouden omdat ze bang zijn dat de zeggenschap over het bedrijf in verkeerde handen belandt. ‘We kiezen voor een langzame groei. Dat is op de korte termijn extreem frustrerend, want met meer geld kunnen we meer jongeren helpen. Maar op de lange termijn kunnen we zo onze waarden beschermen.’

Bij SocialDebt zijn ze ervan overtuigd dat ze hun organisatie zo in kunnen richten dat de meeste jongeren wél gaan terugbetalen. ‘We hebben nu een jaar lang ervaringen opgedaan met bijna tachtig jongeren. Daaruit leerden we dat jongeren die een schuld lager dan 2500 euro hebben trouw aflossen en blijven reageren op appjes en mails. Jongeren met grotere schulden verzaken sneller. Maar daar gaan we ons met SocialDebt ook niet op richten,’ legt bestuurder Willem Los uit.

Hoe breng je van tevoren op betrouwbare wijze in kaart hoe groot de schuld is van een jongere? ‘Daar zijn manieren voor, maar je krijgt nooit een totaalplaatje,’ zegt Los. ‘Dat probleem ondervangen we door niet in één keer de totale schuld van een jongere over te nemen. We beginnen met een klein beetje, kijken hoe daarop wordt gereageerd. Dan heb je al snel door of je met iemand te maken hebt die je kan vertrouwen, of met een potentiële afvaller.’

Giftigheid

Silke Zwijsen stuurt een team van ruim vijfentwintig medewerkers aan bij een groot betalingsbedrijf. In haar vrije tijd werkt ze sinds drie maanden als vrijwilliger voor SocialDebt. Gemiddeld spendeert ze drie uur per week aan de begeleiding van vier jongeren. Het gros van haar uren besteedt ze aan onderhandelingen met schuldeisers. ‘Ze sturen je echt van het kastje naar de muur. Wanneer zij geld nodig hebben, weten ze die jongere zo te vinden. Maar als jij hen nodig hebt, gaat dat een stuk moeizamer.’

In haar eerste drie maanden bij SocialDebt raakte Zwijsen ‘gefascineerd’ door de ‘giftigheid’ van de incassosector. Vanuit haar expertise als leidinggevende bij het betalingsbedrijf ondersteunt ze Oulel bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Zwijsen erkent de uitdagingen. Zo vertelt ze over een jongere waarbij ze het schuldenplaatje niet goed in kaart hadden. SocialDebt nam een deel van de schulden over en toen bleek er ergens nog een factuur van drieduizend euro open te staan. ‘Dan wordt het heel lastig om ons terug te betalen.’

Zwijsen vertelt dat SocialDebt het aflossen kan stimuleren middels kleine beloningen. Wanneer jongeren goed afbetalen, krijgen ze een korting op hun schuld. Ook werkt de app met bepaalde categorieën die het afbetalen moeten stimuleren. Ben je een trouwe aflosser, dan krijg je bijvoorbeeld de titel Champion.

‘Volgens mij kunnen we SocialDebt zo inrichten dat het niet-betalen door jongeren niet veel problematischer wordt dan het standaard ondernemersrisico waar ieder bedrijf mee te maken heeft,’ zegt Zwijsen.

‘Als je de samenleving wil veranderen moet je niemand wegduwen. Ook de incassobureaus niet. Je weet nooit met wie je in de toekomst wil samenwerken.’

‘Het is niet zo dat wij een nieuw verdienmodel creëren voor de incassosector,’ zegt Willem Los. ‘Traditionele incassobureaus verdienen aan de kosten die ze in rekening brengen bij de schuldenaar. Zij hebben helemaal geen interesse in ons model omdat er weinig financiële winst te behalen valt. SocialDebt is in die zin een aanvulling op de bestaande incassobureaus. Maar als we ons concept verder uit kunnen rollen, voorkomen we dat incassobureaus nog langer kosten in rekening kunnen brengen, omdat wij de schulden direct aflossen. Dan halen we het verdienmodel uit de incassosector. In die zin is SocialDebt wél een regelrechte aanval op het idee dat je kan verdienen aan schuldenaren.’

Oulel ziet dat anders. Ja, hij wil de incassosector veranderen, maar van een ‘aanval’ wil hij niet spreken. ‘In een van mijn eerste pitches had ik nog een afbeelding van een haai in pak zitten, die de traditionele incassobureaus moest vertegenwoordigen,’ vertelt hij lachend. ‘Die hebben we er al snel uitgehaald. Het is een samenleving. Als je die wil veranderen moet je niemand wegduwen. Ook de incassobureaus niet. Je weet nooit met wie je in de toekomst wil samenwerken.’

Eerst werken, dan spelen

Dimitri, de jongere waar dit verhaal mee begon, las een artikel over SocialDebt op LinkedIn en nam contact op met Oulel. Hij had inmiddels door dat zijn schulden opliepen vanwege alle kosten die erbij kwamen in het incassotraject. Hij hoopte dat SocialDebt die escalatie kon stoppen door zijn schulden af te lossen. Samen met een medewerker maakte hij een overzicht en had hij een gesprek over wat hij nou precies wil met zijn loopbaan. Naar eigen zeggen vond hij in die gesprekken zijn ‘intrinsieke doel’. Hij combineert nu een baan bij een callcenter met een MBO-opleiding. ‘Wanneer ik geld overhoud, kijk ik in mijn overzicht en los ik de kleinste schulden af. Dan kan ik die wegstrepen.’

Door zijn nieuwe levensstijl verloor hij wel wat vrienden, maar daar heeft hij geen spijt van, zegt hij. ‘Op een gegeven moment merk je dat het loont. Eerst werken, dan spelen.’

De echte naam van Dimitri is bekend bij de redactie. Hij is in overleg met SocialDebt anoniem opgevoerd om te voorkomen dat hij later problemen krijgt bij het aanvragen van bijvoorbeeld een hypotheek.