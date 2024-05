Voor iemand die verplicht was om bij de politie een permission de travestissement aan te vragen om mannenkleren te mogen dragen, bestaan er maar weinig afbeeldingen of foto’s waarop de Franse schrijfster George Sand als man gekleed ging. Er is een karikatuur uit 1842 waarop ze mannelijke kleren aanheeft, maar haar vrouwelijke vormen zijn daarmee allerminst vergeten. En er is een portret waarop hij/zij een hoed als een kachelpijp op heeft. Nooit zijn de heupen en borsten op tekeningen of gravures van de jonge Sand niet geprononceerd aanwezig. Op oudere leeftijd zijn ze verdwenen achter ruimzittende tenues of jurken.

Toch komt George Sand als eerste in je op als je aan iemand denkt die in de geschiedenis in mannenkleren liep. Men mag ook denken aan Greta Garbo in mannenkleren als koningin Christina van Zweden in de film Queen Christina. Maar Sand droeg ze niet omdat ze er speciaal mannelijk uit wilde zien, ze deed het vooral om praktische redenen. Ze wilde met haar mannelijke...