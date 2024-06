Wat dóen ze daar eigenlijk?

Met deze vraag gingen onderzoekers Mendeltje van Keulen en Chris Aalberts vijf jaar geleden langs Nederlandse Europarlementariërs. Wat volksvertegenwoordigers daar in Brussel (of Straatsburg) uitspoken, is voor de gemiddelde kiezer volstrekt onduidelijk. Tijdens de Europese verkiezingscampagnes wordt het er niet veel helderder op. Zo schuiven Nederlandse lijsttrekkers van nationale partijen aan om te discussiëren over allerlei zaken, zoals wel of geen Europees leger, waar het Europarlement niets over te zeggen heeft.

‘Er is een heel sterke nationale dimensie,’ constateert Mendeltje van Keulen, lector Europese politiek aan de Haagse Hogeschool. ‘En dat zie je terug in de campagne, zo van: wij gaan Europa veranderen. Hierdoor bestaat er een groot verschil tussen wat politici zeggen wat ze in Brussel gaan doen, en wat ze daadwerkelijk doen.’

De discussie in Nederland blijft heel vaak hangen in een vijfjaarlijks debat over de Europese Unie op...