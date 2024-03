De PVV-stemmers: dat zijn boze, bange burgers die liefde, aandacht en zorg nodig hebben. Diep in hun hart wilden zij eigenlijk op een heel andere partij stemmen, maar de potloden zweefden in het stemhokje zomaar richting Geert Wilders. Ineens dwaalden gedachten af naar bushaltes die door windmolens werden vervangen en tradities die dankzij woke-gezemel als sneeuw voor de zon verdwenen. Terwijl de kiezers tobden met financiële onzekerheden, orakelde de witte wijn sippende elite vanuit de binnenstad met dedain over de gewone man als racist. Als vanzelf kleurde toen het vakje bij de PVV rood.

Sinds 22 november vorig jaar buitelen verslaggevers, commentatoren en andere – meestal zeer hoogopgeleide – gewone-mankenners over elkaar heen om de verkiezingsuitslag aan het land uit te leggen. Een kwart van de kiezers koos voor de Partij voor de Vrijheid, de anti-immigratiepartij die met de leus ‘Nederlanders weer op 1’ campagne voerde. Die kiezers, echoot het sindsdien door het land, kozen niet zomaar voor de PVV. Nee, achter die stem gaat een diepere, meer gelaagde boodschap schuil. Die kiezer wil ‘ons’ (de rest van het land die niet op de PVV stemde) iets vertellen en naar die betekenis is Nederland al maanden op zoek.

Ook wij van Vrij Nederland konden natuurlijk niet achterblijven en sloten ons aan bij het konvooi speurders.

‘PVV-kiezers zijn mensen die zich zorgen maken, geen racisten,’ deelde VVD-prominent Johan Remkes ons, vlak na de verkiezingen, mede via een interview in NRC. Volgens de bestuurlijke brandjesblusser moet iedereen die de verkiezingsuitslag wil begrijpen de Atlas van Afgehaakt Nederland lezen. ‘Die gaat over mensen die vinden dat veranderingen te snel zijn gegaan, in hun buurt, die onherkenbaar veranderde, of in de beschikbare voorzieningen, met alle sociale gevolgen van dien.’

Krimpgebieden en bruisregio’s

De Atlas van Afgehaakt Nederland dus. Daarin staan alle antwoorden. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht cultuurhistoricus René Cuperus in 2021 met electoraal geograaf Josse de Voogd hoe ‘de maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de electorale kaart van Nederland’. In 116 pagina’s schetsen de auteurs een routemap naar ‘de afgehaakten’, de Nederlanders voor wie het politieke systeem niet goed werkt. Het zouden kwetsbaren zijn, die zich door een laag inkomen, gezondheidsproblemen, eenzaamheid of sociale marginalisering nauwelijks nog thuis voelen in de maatschappij.

Een stem op een buitenstaander-partij is een alarmsignaal, waarschuwt de Atlas van Afgehaakt Nederland. Het is een teken van een aankomend conflict.

Dat gevoel tekent diepe kloven op de kaart van Nederland tussen platteland en stad, tussen krimpgebieden en bruisregio’s en tussen industriële regio’s en groeikernen. Afhaken doen mensen volgens de auteurs door niet te stemmen, maar vooral ook door voor een anti-establishment partij te kiezen. Deze buitenstaanderspartijen representeren vervolgens ‘de onvrede en het onbehagen van de mainstream-ontwikkelingen’. Kiezers van de VVD, D66, PvdA, CDA, GroenLinks en SGP worden in de atlas aangeduid als gevestigd – ook al hebben laatstgenoemde partijen nooit in een regering gezeten. De rest, van PVV tot Partij voor de Dieren, heeft het stempel buitenstaander gekregen. Een stem op een buitenstaander-partij is een alarmsignaal, waarschuwt de Atlas van Afgehaakt Nederland. Het is een teken van een aankomend conflict over de toekomst van ons land.

In de tv-serie Aangehaakt laat De Voogd zien hoe je wandelend door een wijk aan iemands huis kan zien wat daar wordt gestemd – en of de bewoner is ‘afgehaakt’. Zie je weelderige gevelbegroeiing? ‘GroenLinks. CDA- en VVD-stemmers vinden dat te rommelig.’ Een betegelde voortuin? ‘PVV.’ Een konijn? ‘CDA.’ En een boekenkast die zichtbaar is vanaf de straat en een bakfiets voor de deur? ‘GroenLinks.’ In een typische GroenLinksbuurt wonen ‘intellectuelen, kunstenaars en zo.’ In plaatsen, zoals Almere, waar veel gescheiden mensen wonen, wordt populistischer gestemd, beweert hij al wandelend en stereotypen plakkend.

onvrede is niet nieuw

Bewapend met deze inzichten en met de veelgeroemde atlas in onze binnenzak, beginnen ook wij aan onze speurtocht. Bij de laatste verkiezingen stemde meer dan de helft van het electoraat op een ‘buitenstaanderspartij’, zij zouden dus volgens de theorie van De Voogd en Cuperus afgehaakt zijn. De PVV werd de grootste, met een kwart van alle stemmen. Wie via de website van de Volkskrant op de landkaart kijkt naar waar Wilders’ partij de grootste is geworden, ziet een overweldigende PVV-blauwe zee, met her en der lichtgroene BBB, gele NSC of rode GroenLinks-PvdA-eilandjes.

Eén zo’n rood eilandje is studentenstad Leiden. GroenLinks-PvdA werd hier de grootste met 33 procent van de stemmen. We rijden richting centrum en zien sombere flats, afgewisseld met vrolijke rijtjeshuizen en strakke nieuwbouw appartementen. Er staat een traditionele molen en daartegenover een moskee. Bij het dichtstbijzijnde stembureau koos 29 procent in deze buurt GroenLinks-PvdA, de PVV werd hier de tweede partij met 17 procent van de stemmen. Richting centrum zien we de straten smaller worden, de huizen beter onderhouden en de monumentale panden veel omvangrijker. ‘Dollie’, staat in grote letters op een van de vele bakfietsen. GroenLinks? Zou kunnen, maar onderzoek wijst uit dat VVD’ers (met jonge kinderen) net iets vaker een bakfiets bezitten.

Leiden is een typische studentenstad en mede daardoor telt het veel eenpersoons huishoudens (55 procent). Het besteedbare inkomen is hier gemiddeld 47.400 euro per jaar, maar zoals elke stad kent ook Leiden, met 130 duizend inwoners, verschillen per buurt. In Binnenstad-Noord komt 33 procent van de bewoners moeilijk rond. Toch is hier GroenLinks-PvdA de grootste partij geworden en dat druist in tegen alle – vooral op rechts favoriete – analyses dat deze partij elitair is geworden waardoor de ‘gewone man’ met een laag inkomen zich niet meer bij de sociaaldemocraten thuis voelt. In Dobbewijk-Zuid, een wijk met veel koopwoningen en een gemiddeld hoog besteedbaar inkomen van 54.100 euro, werd de PVV juist de grootste. Hier zouden we dan dus de ‘afhakers’ en de ‘proteststem’ moeten vinden. Maar veel reden tot onvrede vinden we vooralsnog niet in de statistieken.

Het Nederlandse volk hecht grote waarde aan het parlementaire stelsel, schreven onderzoekers over de verkiezingsuitslag. ‘Maar het is allerminst tevreden over de wijze waarop ons politieke systeem werkt en deze ontevredenheid openbaart zich op tal van wijzen.’ Dit zou een citaat uit de krant van vandaag kunnen zijn, maar het stamt uit 1967, uit een van de eerste in Nederland gepubliceerde verkiezingsonderzoeken. Het werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 1975 meet het Sociaal en Cultureel Planbureau de houding van Nederlanders over de politiek – en die lijkt niet substantieel cynischer geworden. ‘Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw was steeds een grote groep Nederlanders cynisch over de politiek en haar vermogen om naar burgers te luisteren,’ schreven onderzoekers eind vorig jaar, vlak na de verkiezingen, in het doorlopende onderzoek Burgerperspectieven. ‘Het aandeel dat somber is over de richting van het land is sinds 2008 bijna altijd groter dan het aandeel dat optimistisch is.’

Onvrede over de politiek is dus niet nieuw. Toch staren commentatoren en analisten in de media zich keer op keer na elke verkiezing blind op politiek cynisme als nieuw fenomeen. Minder gaat het over de 83 procent van de Nederlanders die tevreden zijn met hun leven. Politiek pessimisme is iets van alle tijden, maar een groot vertrouwen in anderen, de rechtspraak, de politie en de democratie in het algemeen ook. ‘Sinds 2008 vinden mensen dat Nederland een fijn land is, met een relatief goede welvaart, gezondheidszorg, met vrijheid en democratie,’ staat als kernpunt in Burgerperspectieven 2023, bericht 3.

aardappelen van toen

We rijden Leiden uit, langs een molen, voetbalvelden, een ijsbaan en een hockeyclub. Na het plaatsnaambordje ‘Oegstgeest’ dagen grote twee-onder-een-kapwoningen en losstaande villa’s met rieten daken. Er staan Tesla’s voor de deur, en MINI Coopers. ‘Rustig rijden’, staat er op de bordjes. In de huizen staan soms boekenkasten, in de tuinen staan modieus geroeste gietijzeren meubels en weelderig groene winterplanten. De inwoners hier gelden als meest tevreden van de provincie Zuid-Holland. In Oegstgeest (25 duizend inwoners) is de VVD de grootste partij geworden, gevolgd door GroenLinks-PvdA. Twee totaal verschillende partijen, maar het is nog niet zo makkelijk om aan te wijzen in welk huis nou een liberaal woont, of een sociaaldemocraat.

Vier minuten rijden hiervandaan ligt het bloemtelersdorp Rijnsburg, een dorp met 15 duizend inwoners. Midden in een woonwijk, met zonnepanelen op de daken, is een winkelcentrum met een klein marktplein. Daar verkopen ze naast Katwijkse vis ook ‘aardappelen van toen’. Verderop, in een sombere winkelpassage, bevinden zich een keurslager, een naaiatelier en een winkel waar halalproducten worden verkocht. Hier kreeg de PVV de meeste kiezers achter zich, zo’n 30 procent van de stemmen.

Rijnsburg is in 2006 opgegaan in de gemeente Katwijk, met ruim 66 duizend inwoners de grootste gemeente in de Duin- en Bollenstreek. Hier is het gemiddelde inkomen iets hoger dan het landelijk gemiddelde, en hebben de inwoners nauwelijks een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er wonen weinig armen en relatief veel rijken in Katwijk, 20 procent van alle huishoudens valt in de hoogste inkomensgroep. En er wordt weinig gescheiden. Al met al heeft de gemeente weinig kenmerken die worden genoemd in de Atlas van Afgehaakt Nederland, toch stemde 31 procent van de Katwijkers op de PVV.

politieke aardverschuiving

Net als onvrede is de term ‘afgehaakt’ ook niet nieuw. ‘Te veel kiezers zijn afgehaakt’, schreef PvdA-politicus Jan Schaefer (bekend van zijn uitspraak: ‘in gelul kan je niet wonen’) in 1991 in de Volkskrant. Alles liep vast, constateerde hij. Op het gebied van milieu, economie, de sociale zekerheid, de leefbaarheid en het politieke bestuur zelf. De scheiding tussen burgers en politiek is, schreef hij, een kloof geworden. ‘Kiezers hebben geen reële invloed op zaken die hun ter harte gaan. Wat kunnen zij nog doen als ze de stip op de kandidatenlijst rood hebben gekleurd? Als ze dat al doen.’

Drie jaar later raakte het CDA, na drie kabinetten met premier Ruud Lubbers, twintig zetels kwijt en kwam in de oppositie terecht. Liberalisme werd de nieuwe winnende stroming in Nederland en kranten stonden vol met ellenlange epistels over de ontzuiling als verklaring voor het verlies. Een jaar later bleef daar volgens het Nationale Kiezersonderzoek weinig van over. Niet-kerkse kiezers die tijdens de kabinetten-Lubbers waren overgestapt naar het CDA, hielden het nu voor gezien. De kiezer wilde gewoon wat anders.

‘Traditioneel gezien bestaat de arbeidersklasse uit een groep mensen zonder bezit, maar dat gaat al lang niet meer op.’

Na acht jaar en twee Paarse kabinetten (PvdA, VVD en D66) was er opnieuw een politieke aardverschuiving. Bij de verkiezingen in 2002, negen dagen na de moord op Pim Fortuyn, kwam de LPF bij de verkiezingen vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer. De media gingen op zoek naar wat ze al die tijd over het hoofd hadden gezien, en een reeks verklaringen volgde. De ‘linkse elite had de gewone man in de armen gejaagd van de populist Fortuyn’, maar aan de andere kant klonk ook dat ‘de welvarende burger als consument steeds kritischer wordt en zich gaat gedragen als verwende kiezer’. Ook met deze analyse maakte onderzoek al snel korte metten.

De LPF-kiezer was wat rechtser dan de gemiddelde Nederlander, wat negatiever over het tweede Paarse kabinet, sowieso iets cynischer over de politiek en hechtte veel waarde aan het terugdringen van het aantal asielzoekers, aldus het onderzoek De LPF-kiezer: rechts, cynisch of modaal? uit 2003. ‘De cynische achterban van de LPF heeft zich primair laten leiden door de standpunten van Fortuyn over de multiculturele samenleving.’ Ook de mythe dat de PvdA zetels verloor aan de LPF werd doorgeprikt: dat waren er twee. De meeste zetels, negen, kwamen van de VVD, drie van het CDA en zeven van de mensen die vorige verkiezingen thuis waren gebleven of nog te jong waren om te mogen stemmen. Veel teleurgestelde PvdA-stemmers bleven thuis of stemden op de SP of GroenLinks.

gedateerd

Toch is dat beeld van de linkse elite die de gewone man heeft weggeduwd, nooit verdwenen. Ook nu, ruim twintig jaar later, echoot dat door zo’n beetje alle analyses. De arbeidersklasse zou zich niet meer thuis voelen bij een partij als de PvdA. Dat klopt. In de jaren zeventig was twee derde van de PvdA-stemmers nog arbeider, dat aantal is meer dan gehalveerd. In 2010 is de PVV voor het eerst de grootste onder arbeiders, maar de kiezers die zichzelf arbeider noemen is sinds de jaren zeventig ook gehalveerd, tot ongeveer 25 procent van het totale electoraat. Er zijn simpelweg niet zo veel arbeiders meer.

Bovendien is de term arbeidersklasse gedateerd. ‘Traditioneel gezien bestaat de arbeidersklasse uit een groep mensen zonder bezit, maar dat gaat al lang niet meer op,’ zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘Tegenwoordig heeft een hele grote groep arbeiders een eigen huis.’ Werkende armen zijn vooral te vinden bij de groep flexwerkers die zwaar werk doen in distributiecentra of slachthuizen, werk dat vaak wordt gedaan door arbeidsmigranten.

In Nederland is sprake van een klassenstructuur, concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport Eigentijdse Ongelijkheid (maart 2023). ‘Eigentijdse ongelijkheid omvat meer dan tegenstelling tussen, bijvoorbeeld, de elite, witteboordenwerkers, en arbeiders in de landbouw of industrie,’ stellen de onderzoekers. Die structuur bestaat uit zeven klassen: de werkende bovenlaag (19,9 procent), de jonge kansrijken (8,6 procent) en de rentenierende bovenlaag (12,2 procent) staan bovenaan de ladder. Onderaan bungelen de mensen met een uitkering of alleen AOW (6,3 procent) en de onzekere werkenden (10 procent). De laagopgeleide gepensioneerden (18,1 procent), de groep waarin nog veel (oud)arbeiders zitten, hebben overwaarde op hun woning en een redelijk goed inkomen door een aanvullend pensioen. Ze hebben vaak wel beperkte digitale vaardigheden en zijn fysiek vaker ongezond. Maar veruit de grootste groep is de werkende middenklasse (24,9 procent).

Bijna een kwart van die werkende middengroep zweeft tussen partijen. En op die zwevende stem had Wilders het gemunt vorig jaar. Voor de campagne toog hij naar de Andreaskerk aan de Katwijkse Boulevard. Voor de kerk ging hij op de foto met tientallen fans. ‘Het is wel een beetje een PVV-gemeenschap hier, we staan in de peilingen hier als de grootste, dus ik hoop dat het gaat lukken’, zei Wilders tegen RTV Katwijk. ‘Ik denk dat de mensen er klaar mee zijn’, lichtte PVV-Statenlid Marco Deen toe. ‘Voor het gros van de mensen is het wel duidelijk dat we er zo niet gaan komen.’ Hij was ervan overtuigd dat de PVV een nieuwe doelgroep trok. ‘Ook mensen van andere partijen worden wakker, die zijn het echt zat. De portemonnee raakt leeg en de mensen willen echt verandering.’

Alleen won de PVV deze Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 niet. BBB van Caroline van der Plas was toen dé grote favoriet, de partij van Geert Wilders kreeg ondanks de mooie peilingen slechts 8 procent van de stemmen. Maar enkele maanden later, bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde de PVV 31 procent van de Katwijkse stemmen en werd de grootste. Tijdens de vorige parlementsverkiezingen in 2021 ging de VVD er met die winst vandoor. In maart 2019 werd hier Forum voor Democratie met een kwart van de stemmen de grootste bij de statenverkiezingen.

op drift

Katwijk, waar jarenlang het CDA vanzelfsprekend de grootste partij was, is al jarenlang op drift. Dat geldt zo’n beetje voor heel Nederland.

‘Nooit eerder verloren regeringspartijen zoveel zetels,’ concludeerde het Nationaal Kiezersonderzoek 2017. ‘Nooit eerder was de samenstelling van de Tweede Kamer zo gefragmenteerd. En nooit eerder haalden de traditionele gevestigde partijen – CDA, PvdA en VVD – gezamenlijk zo weinig zetels.’ De PvdA verloor na deelname aan het bezuinigingskabinet Rutte II een record van 29 zetels die vooral naar GroenLinks en D66 gingen. Het linkse blok (PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren) in de Tweede Kamer slonk van 59 naar 42 zetels. ‘Een evenaring van het naoorlogse dieptepunt uit 2002.’ De VVD bleef weliswaar de grootste, maar raakte toch ook acht zetels kwijt. Die kwamen grotendeels terecht bij de PVV, de anti-migratieboodschap levert twintig zetels op.

Net als de LPF-stemmer destijds, kan ook de kiezer van de PVV rekenen op veel amateursociologisch onderzoek. Sinds Geert Wilders uit onvrede de VVD verliet en in 2006 een eigen partij oprichtte, wordt naar de diepere betekenis van de PVV-stem gezocht. Dat begon in Venlo, zijn geboortestad, waar de PVV plots het CDA versloeg en de grootste werd (‘zet maar in de krant dat het belachelijk is dat zij 150 duizend euro verdienen en wij vanaf 1 januari weer moeten betalen voor de zorgverzekering’) tot aan Volendam (‘dit is een dorp van harde werkers, maar de belasting die we betalen, zien we verdwijnen in Europa’).

Het Noord-Brabantse Rucphen is door vrijwel alle (internationale) PVV-watchers bezocht. Hier is Wilders al sinds 2006 de grootste – en dan met name in het kerkdorp Sint Willebrord dat onderdeel is van de gemeente. ’t Heike, de bijnaam van het oude smokkelaarsdorp, is nou eenmaal dwars, is een veel opgeschreven theorie. Het was arm en heeft zich altijd verzet tegen de gevestigde orde. Boer Koekoek, Hans Janmaat en Pim Fortuyn waren hier populair. Het dorp is inmiddels welvarend, er wonen nauwelijks asielzoekers en weinig arbeidsmigranten, aldus Omroep Brabant. En toch stemde driekwart van de bewoners op de PVV. Niet uit protest, zeggen de dorpsbewoners zelf. ‘Wij houden van duidelijke taal.’

wegkijken van ‘wij’

De PVV heeft één lid, Geert Wilders, en dus ook geen congressen waar de stemming onder andere leden kan worden gepeild. Misschien dat de PVV-stemmer daardoor de meest journalistiek geanalyseerde stemmer van Nederland is. In 2017 verzuchtte journalist Arjen van Veelen op De Correspondent: ‘kunnen we kappen met PVV-stemmers snappen?’ Hij las een stortvloed aan ‘laten-we-naar-ze-luisteren-verhalen’ en was ‘die invoelende benadering van PVV-stemmers strontbeu’. Er zijn zat dingen om pissig over te worden, schreef hij, en hij ‘zag ook problemen met de islam of buitenlanders’. Maar ‘dat snappen van PVV-stemmers is ook beledigend voor de mensen die in vergelijkbare omstandigheden níet de buitenlanders de schuld geven’. Hij hoorde ‘al tig jaar hetzelfde’ en ‘velen zijn nog steeds niet verder dan luisteren naar de mensen die menen dat ze allemaal op kunnen pleuren’.

Een PVV-stemmer is politiek gezien cynischer, maar niet per se afgehaakt. ‘Er zijn vele manieren waarop Nederlanders kunnen meedoen aan de samenleving en politiek.’

Na de afgelopen verkiezingszege van Wilders tapte Van Veelen ineens uit een heel ander vaatje in een NRC-column. Hij schetste een guur land dat door het wegkijken van ‘wij’ geschapen is. Een landschap waarin ‘wij’ weigerden te luisteren naar wat de PVV-stemmer ons al jarenlang probeerde duidelijk te maken: ‘Ze zeiden dat hun kinderen naar school moesten met lege trommels; we troostten ze met een regenboogvlag.’ De column leidde tot ‘tumult’ en ‘ophef’, waarna Van Veelen het volgende inbracht ter verdediging: ‘Na twintig jaar rechts-populisme leek het me tijd om eens te stoppen met dat vergeefse vingerwijzen (“het zijn racisten!”).’

Het kan verkeren.

Het verkiezingsprogramma Nederland weer op 1 van de PVV telt 45 pagina’s met veel paginagrote foto’s. Een moslimvrouw met een paarse hoofddoek gefotografeerd op haar rug. Een lege portemonnee. Windmolens. Het eerste hoofdstuk gaat over migratie, maar ook bij de onderwerpen die daarna aan bod komen zijn de problemen terug te voeren op migratie volgens de PVV, of het nu de zorg of de woningmarkt betreft. De PVV is een anti-islam-partij en anti-migratie. Dat is de boodschap die Geert Wilders, inmiddels nestor in het parlement, al járen overal verkondigt. Toch wil de PVV-stemmer ons iets anders vertellen. Althans, dat zeggen duiders in koor.

niet per se afgehaakt

Goed, we moeten luisteren dus. Wat wíl die PVV-kiezer, een kwart van heel het electoraat? We vervolgen onze route vanuit Katwijk en rijden langs velden met vennetjes en grazende schapen. Her en der wappert een Nederlandse vlag. De velden gaan over in strakke golfbanen en daarna komen we aan bij buurtcentrum Oostdorp. Bij dit stembureau haalde de PVV 40 procent van de stemmen. We bereiden ons voor op een wijk met rolluiken, maar zien vooral kleurige zonneluifels in een gezellige buurt met tegels én tuintjes. Wassenaar-Noord is het armere gedeelte van de zeer welvarende gemeente. Noord is er, zeggen de bewoners, om de rijken in Zuid van dienst te zijn. In Zuid wonen leden van de koninklijke familie naast markante adel. Later kwamen daar Rotterdamse havenbaronnen en snelle vastgoedjongens bij. In Zuid wordt VVD gestemd, in Noord PVV. Hier treffen we, iets verderop, ook troosteloze flats, die passen in het plaatje van ‘afgehaakt’ zijn – alleen komt hier de gevestigde VVD overal als tweede uit de bus.

En daar zit meteen ook het probleem van de Atlas van Afgehaakt Nederland, die wil laten zien hoe ‘de maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de electorale kaart van Nederland’. In het tv- programma Aangehaakt wordt de arme volkswijk Geitenkamp in Arnhem neergezet als een wijk waar partijen als de PVV, de SP en Forum voor Democratie ‘het goed doen’. Maar zowel in 2021 als in 2023 scoorden de SP en Forum er veel slechter dan de VVD, de PvdA en D66. De PVV werd hier met 36 procent van de stemmen de grootste, maar GroenLink-PvdA kwam op twee met 20 procent van de stemmen. In een meerpartijenstelsel is er nooit één partij met de absolute meerderheid. En per wijk kan er enorm verschillend worden gestemd.

Bovendien is een PVV-stemmer politiek gezien cynischer, maar niet per se afgehaakt. ‘Er zijn vele manieren waarop Nederlanders kunnen meedoen aan de samenleving en politiek,’ schrijven onderzoekers van het SCP. Kiezers kunnen niet stemmen bijvoorbeeld, maar wel vrijwilligerswerk doen. ‘Het beschrijven van deze groepen in termen als aan- of afhaken, doet geen recht aan deze diversiteit; het veronderstelt dat mensen altijd volop of juist nooit meedoen. Er zijn juist vele tinten op het palet aan activiteiten, en vrijwel niemand doet helemaal niet mee.’

échte zorgen

De site sociale vraagstukken analyseerde in 2022 twintig jaar lang onderzoek naar de boze kiezer. ‘Protest, boosheid en zelfs ressentiment, van welk slag dan ook, horen bij een democratie.’ Het is trouwens geen boosheid, schrijven de auteurs, maar onbehagen. Het onbehagen is echter geen onverschilligheid. Het zijn échte zorgen, alleen zijn ze steeds weer anders. Ze zijn lastig te vangen en al helemaal lastig om op één specifieke groep te plakken. ‘Veel commentatoren weten het wel. Zij wijzen op grote, maatschappelijke kloven, veroorzaakt door sociaal-economische en sociaal-culturele ongelijkheid. Met vooral opleiding als verdelende factor.’ Alleen komen die ongelijkheden niet naar boven in de eindeloze stroom enquêtes en kiezersonderzoeken die sinds de Fortuyn-revolte zijn gedaan. ‘Bovendien bestaat het onbehagen bij een veel grotere groep Nederlanders dan alleen bij een laagopgeleide onderklasse. Onderzoeken tonen geen toename in maatschappelijk of democratisch afhaken.’

Na de Fortuyn-revolte gingen media en politici bij zichzelf te rade: hoe hadden ze het sluimerende ongenoegen dat ineens in volle hevigheid ontbrandde in de samenleving gemist? Sindsdien zijn er ontelbaar veel kiezersonderzoeken gedaan en peilt het Sociaal Cultureel Planbureau constant het gemoed van Nederland. ‘De veronderstelling is dat wie de publieke opinie volgt en er op anticipeert, onvrede zou kunnen voorkomen of grote electorale veranderingen of politieke protesten zou kunnen voorspellen,’ aldus het SCP. ‘Dat zijn echter verwachtingen die opinieonderzoek níet kan waarmaken.’ Wie het gedrag van kiezers echt wil begrijpen, moet ook kijken naar de context van de verkiezingen en het aanbod van de partijen.

Dat aanbod was afgelopen verkiezingen immigratie. Wilders trok geen nieuw blik ontevreden kiezers open en migratie is niet een onderwerp dat opeens op tafel ligt. Sinds 1994 wordt migratie als probleem in kiezersonderzoeken genoemd – het ene verkiezingsjaar meer dan andere jaren. ‘Er waren altijd al méér mensen met rechtspopulistische opvattingen dan mensen die rechtspopulistisch stemden, zodat er veel ruimte was voor zetelwinst. Het is niet voor niets dat Geert Wilders van alle verkiezingen een referendum over migratie wil maken’, schreef Jesse Frederik onlangs op De Correspondent.

Het is betuttelend om te doen alsof zij iets anders willen, alsof een kwart van de Nederlanders eigenlijk op een andere partij wilde stemmen.

En het aansnijden van het thema is al decennialang geen taboe meer. Niet alleen Wilders kietelde onderbuiken met populistische, stevige taal. Ook anderen bliezen een potje mee. ‘Pleur op,’ zei premier Mark Rutte tegen Turks Nederlandse relschoppers. ‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen,’ zei PvdA’er Hans Spekman in 2008. Oud-partijleider Diederik Samsom (PvdA) zei drie jaar later over overlastgevende Marokkaanse Nederlanders: ‘Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.’

Dit soort taal is langzaamaan mainstream gemaakt, al heeft het de traditionele partijen weinig opgeleverd. De PvdA decimeerde. Het hele linkse blok telt nog maar 33 zetels en is nu kleiner dan het rechts-nationalistische blok. Het gedoogkabinet met de PVV uit 2010 spleet het CDA in tweeën – inmiddels heeft die partij nog maar een schamele vijf zetels. Ook de VVD, die de afgelopen jaren parlementariërs af en toe stevige taal in de arena liet gooien om Wilders wat wind uit de zeilen te nemen (het zogeheten PVV-corvee), staat er beroerd voor.

Het was de VVD die vorige zomer het kabinet opblies vanwege een paar duizend asielzoekers. Het was de VVD die van migratie hét verkiezingsthema maakte. Het was de VVD die na jaren uitsluiting de deur voor de PVV ineens openzette. En het was de kiezer die vervolgens dacht: als migratie het thema is, dan kies ik voor de enige échte anti-immigratiepartij en dat is de partij van Wilders. ‘Zowel de trouwe als de nieuwe PVV-kiezer wil minder migratie, meer assimilatie en is wantrouwend ten aanzien van de politiek, zij het dat de nieuwe PVV-kiezer dit in mindere mate is,’ stelden onderzoekers op het politicologenblog Stuk Rood Vlees eind december over de eerste resultaten van het nieuwe Nationaal Kiezersonderzoek.

Ja, riepen de gewone-mankenners direct in koor, zo’n PVV-stemmer vult het eerste in wat bij hem opkomt, maar eigenlijk had-ie best ook ‘sociale zekerheid’ willen invullen. Inmiddels is er nader onderzoek gedaan, en dat wordt in een podcast van Stuk Rood Vlees vrij helder uitgelegd. Aan kiezers werden daarin ook gesloten vragen gesteld, zoals: moet de volgende regering prioriteit geven aan het aanpakken van de woningmarkt of aan armoede? En dat was simpelweg niet wat de PVV-stemmer wilde. Immigratie. Dát vinden ze belangrijk.

Het is betuttelend om te doen alsof zij iets anders willen, alsof een kwart van de Nederlanders eigenlijk op een andere partij wilde stemmen. We zeggen toch ook niet over kiezers van de Partij voor de Dieren dat ze eigenlijk bezorgd zijn over het inkomen van de boeren en daarom tegen de bio-industrie stemmen? PVV-stemmers zijn overal, ze wonen in steden én op het platteland. Ze zijn arm én ze zijn rijk. Ze zijn iets vaker praktisch opgeleid dan gemiddeld, maar dat wil niet automatisch zeggen dat ze minder vermogen hebben. En ja, er zijn regionale verschillen, er is ongelijkheid, maar stereotypen plakken heeft nog nooit iets opgelost.