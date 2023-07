Enkele minuten voor het Kamerdebat waar Mark Rutte volstrekt onverwacht zijn vertrek uit de politiek bekendmaakte, beweerde hij nog met een stalen gezicht tegenover een verslaggever van de Telegraaf die in de gang met hem meeliep naar de Kamerzaal dat hij van plan was door te gaan, ondanks de brede motie van wantrouwen die hem boven het hoofd hing: ‘Dat heb ik vrijdag al gezegd. Als het aan mij ligt: absoluut! Maar ik denk er ook rustig over na.’

Het was een kenmerkend moment in Rutte’s politieke loopbaan: het zeldzame gemak waarmee de politieke overlevingskunstenaar een half leugentje uit zijn mouw schudde.

Even later tijdens het debat verklaarde de VVD-leider bijna terloops – zodat menigeen zijn oren niet kon geloven – dat hij niet langer beschikbaar was als lijsttrekker, en de politiek na de komende verkiezingen zou verlaten. De beslissing had hij naar eigen zeggen de ochtend tevoren al genomen. Uit Rutte’s toelichting was op te maken dat de afgelopen dagen het besef bij hem was doorgedrongen dat de voortdurende aanvallen op zijn persoon, niet alleen door de oppositie maar ook vanuit de coalitie, zijn functioneren als premier en VVD-leider in de weg begonnen te staan. Zoals Johan Remkes het van de week uitdrukte: het was ‘alle ballen op Rutte’.

Precies dat is de prijs die Mark Rutte betaalde voor bijna dertien jaar in het Torentje. Dertien jaar van keihard werken in het centrum van de macht, van groeiende behendigheid in het sluiten van voortdurend wisselende coalities, en in het overleven van talloze politieke stormen, waarbij zijn geheugen hem – vooral als het goed uitkwam – gedurig in de steek liet. De woorden ‘Daar heb ik geen actieve herinnering aan’ kwamen in de loop van de jaren in allerlei varianten voorbij.

metaalmoeheid

Naast de bewondering die Rutte als premier en politiek vakman oogstte, groeide ook de ergernis over zijn soepele omgang met de waarheid. Treurig dieptepunt was het debat op 1 april 2021, toen de Kamer hem als inmiddels demissionair premier het vuur aan de schenen legde over de ‘functie elders’ van Pieter Omtzigt. D66-leider Sigrid Kaag, de oud-diplomate die ‘nieuw leiderschap’ had beloofd, ging in heilige verontwaardiging voorop in de aanval, maar beet niet door. Uiteindelijk diende ze een motie van afkeuring in waarvan ze verwachtte dat Rutte daaruit zijn conclusies zou trekken. Maar tot verbijstering van D66 legde Rutte de motie naast zich neer en verklaarde hij na afloop van het debat opgewekt dat hij ‘geen seconde’ aan aftreden had gedacht.

Eindelijk is er ruimte voor de belofte die Kaag zelf ooit deed maar waar in deze liefdeloze coalitie weinig van terecht kwam: nieuw leiderschap.

Tijdens de maandenlang voortslepende formatie zag dezelfde Sigrid Kaag zich gedwongen tóch weer met Rutte in een kabinet te stappen, net als Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die rond de verkiezingen nog had verklaard nooit meer mee te doen aan een kabinet onder Ruttes leiding. Onder de oppervlakte bleef het wantrouwen gisten, vooral tussen de fracties van VVD, ChristenUnie en D66. Zo kon het gebeuren dat het kabinet vorige week al na anderhalf jaar aan metaalmoeheid bezweek. Veelzeggend was het telefoontje van Sigrid Kaag aan Mark Rutte, een half uurtje voor het Kamerdebat waar hij zonder dat iemand het wist zijn vertrek zou gaan aankondigen: dat ze niet kon uitsluiten dat verschillende leden van de D66-fractie een motie van wantrouwen tegen Rutte zouden steunen.

Was het de zoete wraak van Sigrid Kaag, die er in april 2021 niet in geslaagd was Rutte te onttronen? Het zou zomaar kunnen dat die gedachte even door haar hoofd heeft gespeeld. Maar als ze er echt op uit was geweest Rutte weg te krijgen, had ze het vorige week wel anders gespeeld in de ministerraad: dan had ze samen met de ChristenUnie Rutte voor de keuze gesteld met zijn VVD uit het kabinet te stappen, waarna ze voor de duur van het demissionaire kabinet zelf het Torentje had kunnen betrekken. In plaats daarvan besloot het kabinet unaniem de handdoek in de ring te gooien. En maakte Sigrid Kaag – na Gert-Jan Segers, Wopke Hoekstra, Pieter Heerma én Mark Rutte – haar vertrek uit de politiek bekend. Waardoor er eindelijk ruimte is voor de belofte die Kaag zelf ooit deed maar waar in deze liefdeloze coalitie weinig van terecht kwam: nieuw leiderschap.