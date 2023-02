Het was Pieter Omtzigt die het kabinet deze week een lesje staatsrecht gaf. Nadat Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Digitalisering, vorige week tegen de wil van een forse Kamermeerderheid in Brussel instemde met de plannen voor een Europese digitale identiteit, legde Omtzigt uit dat het kabinet de Tweede Kamer als medewetgever had genegeerd: ‘Straks zitten we dus met een Europese digitale identiteit die de meerderheid van de Tweede Kamer, het hoogste orgaan in ons staatsbestel, niet wil.’

Reden waarom hij de door de SGP ingediende motie van afkeuring tegen Van Huffelen steunde, net als onder meer SP, PVV, JA21, FvD en BBB. Van Huffelen zelf betoogde vorige week dat de Europese verordening wel degelijk voldoet aan de belangrijkste eisen die de Kamer had gesteld – zoals: dat de persoonsgegevens niet op een centrale plek mogen worden beheerd, dat de gebruikte technologie openbaar en transparant moet zijn, en dat er geen Europees BSN-nummer aan gekoppeld mag worden. Ze meende bovendien dat Nederland zich ‘ongeloofwaardig’ zou maken door tegen te stemmen, en zichzelf bij verdere onderhandelingen buitenspel zou zetten.

Het was een rommelige argumentatie, die er ongeveer op neer kwam dat Van Huffelen eigenlijk de wil van de Kamer had uitgevoerd, maar dat de Kamer dat zelf alleen niet doorhad. Nu is het inderdaad zo dat een Nederlandse tegenstem het besluit in Brussel niet zou hebben voorkomen, omdat unanimiteit niet vereist was. Maar principieel was de stellingname allerminst. De zorgen van de Kamer zijn niet weggenomen, en de uiteindelijke uitkomst van het onderhandelingsproces is volkomen ongewis, terwijl Nederland nu geen mogelijkheden meer heeft de komst van de Europese digitale identiteit alsnog tegen te houden.

Dat Van Huffelen de woede wekte van Pieter Omtzigt, de SP en de gehele rechterflank, was nog tot daaraan toe. Een groter probleem is dat de D66-politica olie op het vuur gooide van het anti-Europese sentiment dat al decennia als een veenbrand woedt: het frustrerende gevoel dat de Europese regelmachine als een stoomwals doorgaat, ondanks zware bedenkingen van grote delen van de Nederlandse bevolking, en in dit geval zelfs van een forse Kamermeerderheid.

De invoering van de algemene identificatieplicht in 2005 bijvoorbeeld stuitte vooral in progressieve kring op grote bezwaren, vaak onder verwijzing naar het Ausweis tijdens de Duitse bezetting.

Volgens voorstanders van het ontwikkelen van een Europese digitale identiteit – eens soort digitale portemonnee met relevante persoonsgegevens – wordt het daardoor makkelijker om bijvoorbeeld een bankrekening te openen of een auto te huren in andere lidstaten, en kan het plan helpen om de macht van de Amerikaanse techreuzen te breken. Maar de vrees bestaat ook dat de persoonsgegevens worden prijsgegeven aan een anonieme en oncontroleerbare bureaucratie en door overheden misbruikt zouden kunnen worden. Het is koren op de molen van partijen als de PVV, Forum voor Democratie en JA21, die de plannen voor een Europese digitale identiteit zien als opmaat naar een Europese superstaat, die kan ingrijpen tot in de haarvaten van de samenleving.

Dat laatste argument wordt door progressieve voorstanders van de Europese samenwerking vaak weggewimpeld als populistische bangmakerij, maar heel lang geleden is het niet dat juist progressieve partijen zich teweerstelden tegen ingrepen van de overheid in de privacy van burgers, met precies hetzelfde argument: dat ingrepen in de privacy een glijdende schaal zouden zijn, met Big Brother als angstvisioen. De invoering van de algemene identificatieplicht in 2005 bijvoorbeeld stuitte vooral in progressieve kring op grote bezwaren, vaak onder verwijzing naar het Ausweis tijdens de Duitse bezetting.

Maar die herinnering is verbleekt. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid, en zijn het – behalve de SP – vooral de partijen op de rechterflank die zich teweerstellen tegen dreigende inperking van de privacy uit Brussel, terwijl de progressieve en liberale partijen het laten afweten.

Veelzeggend: tijdens het door Renske Leijten van de SP aangevraagde interpellatiedebat over de beslissing van Van Huffelen, waar Pieter Omtzigt tegen de D66-staatssecretaris van leer trok, waren GroenLinks, de PvdA en Volt niet eens aanwezig.