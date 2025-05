Privatisering van stranden en surf breaks wereldwijd leidt tot sociale ongelijkheid

Rondgang

Wat is groei?

Groei is vooruitgang, ontwikkeling, beweging. Iets wat groter, beter of sterker wordt. In de economie is het een fundamenteel principe, biologisch gezien de essentie van het leven. Ook persoonlijk streven we naar groei: of het nu gaat om zelfontwikkeling, carrièrestappen of de wens om steeds ouder te worden. Maar wat is het? En is het altijd positief?