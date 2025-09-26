Analyse
Politiek lokt geweld uit
Extreemrechtse en centrumrechtse partijen hebben decennialang bewust en onbewust bijgedragen aan een klimaat waarin geweld legitiem lijkt. Juist door te ontkennen dat het geweld politiek is, geven ze de relschoppers groen licht.

AuteurYasmin Ait Abderrahman
Fotografie ANP/ Nico Garstman
Extreemrechtse en centrumrechtse partijen hebben decennialang bewust en onbewust bijgedragen aan een klimaat waarin geweld legitiem lijkt. Hoewel rechtse politici van VVD, PVV, BBB, JA21 en FvD niet wisten hoe snel ze zich van het geweld moesten distantiëren, zijn het nota bene hun eigen woorden die het geweld mede mogelijk hebben gemaakt. Recent zei Wilders bij een demonstratie in Helmond: ‘Jullie zijn de baas in deze stad! Niet de burgemeester’, en in Zwolle: ‘De tijd van accepteren is voorbij.’ Die opruiende retoriek culmineerde in een gewelddadige climax tijdens de rechtsextremistische rellen in Den Haag vorig weekend.

