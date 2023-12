Te midden van de stortvloed aan onheilstijdingen in de media over het groeiend onbehagen in Nederland dat de grote verkiezingswinst van de PVV zou verklaren – de angst voor migratie, het opkomend racisme, de woede over het woningtekort, de zorgen over de bestaanszekerheid, de verschralende voorzieningen, het algehele onvermogen van de politiek – kwam Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met een verrassende boodschap.

Onder de titel ‘Het gaat nog altijd goed met Nederland’ legde hij in Economisch-Statistische Berichten uit dat de Nederlanders ondanks hun zorgen over de samenleving gemiddeld heel tevreden zijn met hun eigen leven, en dat daar alle reden voor is. Er is weliswaar een groot woningtekort maar dat is per saldo niet veroorzaakt door migranten, omdat de migratie de afgelopen jaren níet enorm is toegenomen. En wat de bestaanszekerheid betreft: verreweg de meeste Nederlanders konden de torenhoge inflatie en de energiecrisis goed opvangen, door overheidssteun is de armoede het afgelopen jaar hard afgenomen en zagen de laagste inkomensgroepen de koopkracht zelfs stijgen.

Hoe gaan de VVD, NSC en BBB ooit een stabiele regering bouwen, met of zonder de PVV, de grote winnaar van de verkiezingen?

Twee jaar geleden ontrafelde Van Mulligen in zijn boek Met ons gaat het nog altijd goed acht sombere mythes over Nederland door de feiten te laten spreken: de ongelijkheid neemt niet toe, Nederland wordt niet onveiliger, de sociale samenhang neemt niet af, de integratie van nieuwkomers is niet mislukt, het gaat niet slechter met de emancipatie, en zelfs het milieu gaat er in veel opzichten op vooruit. Die bevindingen, stelt van Mulligen in EBS, staan nog recht overeind: feitelijk staat Nederland er in de meeste opzichten heel goed voor.

En toch grijpt het maatschappelijk onbehagen om zich heen, met een onmogelijke politieke situatie tot gevolg: hoe gaan de VVD, NSC en BBB ooit een stabiele regering bouwen, met of zonder de PVV, de grote winnaar van de verkiezingen?

Nu de discussie over feiten en emoties weer opvlamt moest ik denken aan Ivo Opstelten, de VVD’er die als burgemeester van Rotterdam van nabij te maken kreeg met de opkomst van Pim Fortuyn, en één van de belangrijkste adviseurs werd van Mark Rutte aan het begin van diens jarenlange premierschap. Het was Opstelten die ooit verklaarde dat in de politiek emoties minstens zo belangrijk zijn als feiten. ‘De politicus die dat niet ziet, is geen knip voor de neus waard.’ Die uitspraak werd Opstelten nog lange tijd nagedragen: het zou een vrijbrief zijn voor populisme, voor het napraten van de onderbuik, voor feitenvrije politiek.

Principieel is dat ongetwijfeld waar: in een democratie als de onze zou je van politici mogen verwachten dat ze ook bereid zijn de boze burger waar nodig tegen te spreken, en niet alleen maar mee te huilen met de wolven in het bos. Toch heeft het recept van Ivo Opstelten de VVD lange tijd groot succes gebracht. Mede op aandrang van Opstelten staakte Mark Rutte als jonge partijleider zijn praatjes over de vrijheid van meningsuiting en ‘groen rechts’, en richtte hij zich – in ieder geval in verkiezingstijd – op de traditionele rechtse VVD-thema’s: een streng asielbeleid, hard optreden tegen criminaliteit, de belastingen omlaag en lekker doorrijden op de snelweg. In de praktijk kwam tijdens dertien jaar Rutte vrijwel niets van die beloften terecht: het asielbeleid modderde door, de criminaliteit daalde juist zónder hardere straffen, de overheidsuitgaven en het aantal ambtenaren stegen explosief, en op de meeste wegen werd de maximumsnelheid juist teruggeschroefd.

De VVD-kiezers maakte het allemaal weinig uit: Rutte maakte van de VVD de grootste partij, wist met grote behendigheid de ene na de andere coalitie bij elkaar te houden, en hield zijn grote electorale concurrent de PVV na zijn eerste mislukte gedoogkabinet jarenlang onder de duim, niet met principiële argumenten maar met het mantra dat Geert Wilders wegloopt als het erop aankomt.

Zelfs nadat Mark Rutte zich in juli onverwacht terugtrok als partijleider leek het beproefde recept van Ivo Opstelten nog een tijdje te werken. Terwijl heel Den Haag verwachtte dat de VVD na het vertrek van Rutte met donderend geraas in elkaar zou storten bleef zijn opvolger Dilan Yesilgöz nog wekenlang hoog scoren in de peilingen, met de bekende feitenvrije oneliners over een harde aanpak van de criminaliteit en de asielinstroom. Totdat ze de deur openzette voor samenwerking met de PVV, en Geert Wilders juichend over de vluchtstrook voorbijkwam.

Jarenlang kreeg Mark Rutte hevige kritiek op zijn geschonden verkiezingsbeloften en zijn soepele omgang met de feiten. Maar onlangs hoorde ik oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke – een van de weinigen in de fractie die indertijd tegen de kabinetsdeelname van de PVV stemden – zeggen dat de hashtag #missenjullierutteal de komende tijd trending zou kunnen worden. Daar zou hij best eens gelijk in kunnen krijgen.