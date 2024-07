Niet lang nadat het nieuwe kabinet op het bordes was verschenen, vond de traditionele ontmoeting van de nieuwe bewindslieden met de parlementaire pers plaats, deze keer in het Catshuis. Er waren drankjes, er was een lopend buffet, voor de liefhebbers stond er zelfs een tv-scherm klaar om de wedstrijd tegen Roemenië te volgen. Kort na zessen kwam de ene na de andere bewindspersoon in opperbeste stemming binnen, als Alice in Wonderland, want van de gehele ministersploeg is er maar één die eerder op het bordes heeft gestaan: Mona Keijzer, die vervolgens uit het kabinet werd gezet vanwege haar verzet tegen het coronabeleid.

De grote vraag van de middag was uiteraard: wat heeft de kersverse bewindslieden bewogen om in zee te gaan met zo’n wankele en omstreden coalitie, die zelfs volgens critici in de top van NSC en VVD de kerst waarschijnlijk niet eens gaat halen, dat alles met de hete adem van de onberekenbare Geert Wilders en de koppige Pieter Omtzigt in de nek, en dat ook nog eens met collega’s als Marjolein Faber en Reinette Klever, die tot voor kort nog onbekommerd nazistische omvolkingstheorieën verspreidden?

Dat geldt misschien nog het meest voor Dick Schoof, de man die vanaf deze week als premier de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor dit ongewisse politieke avontuur, na een lange ambtelijke loopbaan, onder meer als directeur-generaal van de AIVD, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en secretaris-generaal op het ministerie van Justitie. Wat heeft de door de wol geverfde topambtenaar ertoe gebracht zijn carrière op de valreep nog in de waagschaal te stellen?

In Haagse kringen ving ik op dat Schoof rond Pinksteren nog aan vrienden en bekenden liet weten dat hij er geen seconde aan dacht in het nieuwe kabinet te stappen, als die vraag zou komen. Nog geen week later maakte Geert Wilders trots bekend dat Dick Schoof bereid was namens de vier coalitiepartijen premier te worden.

Wat is er in die tussentijd gebeurd?

Toen ik Dick Schoof sprak tijdens het informele samenzijn in het Catshuis was dat dus mijn eerste vraag: waarom was hij bereid dit ongewisse avontuur aan te gaan, met zo’n reusachtig afbreukrisico, terwijl hij rond Pinksteren nog stellig had verklaard er geen seconde over na te denken? ‘Op dat moment was ik nog niet gebeld door Geert Wilders,’ verklaarde hij. ‘Wilders vroeg me namens de vier coalitiepartijen. Toen heb ik hem gezegd dat ik er een paar dagen over na wilde denken. Vooral mijn dochters hadden er wel moeite mee. Die zeiden: hoe vaak zien we je dan nog? Dat heb ik meegewogen. Maar ik kan me vinden in het Hoofdlijnenakkoord. En het afbreukrisico? Wélk afbreukrisico? Ik ben 67. Ik had net voor drie jaar bijgetekend als secretaris-generaal op Justitie!’ Met andere woorden: na zo’n lange ambtelijke loopbaan had hij voor zijn gevoel zijn strepen al verdiend, en niet veel meer te verliezen.

‘Als je een varken naar rechts duwt, gaat het juist naar links, en andersom’.

Vervolgens bevestigde Schoof dat hij in het weekend na het telefoontje van Wilders gebeld heeft met Mark Rutte. ‘Een paar keer zelfs.’ De strekking van de doorslaggevende gesprekken met de vertrekkende premier: Dick, je moet het doen.

En zo kon het gebeuren dat Dick Schoof deze week op het bordes stond, te midden van een ploeg bewindslieden van wie een opvallend groot aantal uit de stal van Mark Rutte komt. Sophie Hermans, de nieuwe minister van Klimaat en Groene Groei, was lange tijd Ruttes politiek assistent. Minister van Defensie Ruben Brekelmans was onder meer politiek assistent van Rutte-vertrouweling Mark Harbers en had als Kamerlid met de portefeuille Buitenlandse Zaken intensief contact met Rutte zelf, net als Eelco Heinen, de nieuwe minister van Financiën – tevens oud-politiek assistent van Klaas Dijkhoff – die als Kamerlid onder meer verantwoordelijk was voor Europese Zaken. David van Weel tenslotte, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, was tot voor kort assistent-secretaris-generaal bij de NAVO – in welke hoedanigheid hij veel met Rutte te maken had – en daarvoor jarenlang raadsadviseur van Rutte op Algemene Zaken.

Het is misschien nog de grootste paradox van de ongewisse politieke situatie waar Nederland na het vertrek van Mark Rutte in is beland: de man die aantoonbaar verreweg het geschiktst zou zijn om deze onmogelijke coalitie met de PVV, BBB en NSC bij elkaar te houden, is Mark Rutte, de grote evenwichtskunstenaar, die veertien jaar lang de ene na de andere politieke crisis wist te overleven. Deze week liet hij monter als altijd op zijn fiets de Haagse chaos achter zich. Maar helemaal weg is hij dus niet: de hand van Rutte is nog steeds te zien in de samenstelling van het nieuwe kabinet.

Als premier zal Dick Schoof al die korte lijntjes met Mark Rutte in het hart van de macht goed kunnen gebruiken, want hij staat aan het begin van het grootste avontuur van zijn leven, dat best eens in een rampzalige puinhoop zou kunnen eindigen.

Weinig geruststellend was het gesprek dat ik tijdens het informele samenzijn in het Catshuis had met Marjolein Faber, de kersverse minister van Asiel voor de PVV, die tot voor kort dus omvolkingstheorieën verspreidde en nu de asielmigratie in goede banen moet zien te leiden. Opgewekt vertelde ze dat ze deze week net kennis gemaakt had met haar topambtenaren (‘héle goede mensen’), maar ook dat ze de dochter is van een slager die zijn eigen varkens slachtte. ‘Daarvan heb ik geleerd: als je een varken naar rechts duwt, gaat het juist naar links, en andersom’.

Of ze daar haar ambtenaren mee bedoelde, wilde ze niet bevestigen.

Tijdens zijn allereerste debat – over de regeringsverklaring – kreeg Dick Schoof niet alleen de volle laag van de oppositie maar ook van Geert Wilders, de man die hem had gevraagd premier te worden, én van vicepremier Fleur Agema, die vanuit vak K ook een duit in het zakje deed via X. Toen de nieuwe minister-president naar het oordeel van Wilders de PVV-ministers Faber en Klever onvoldoende in bescherming nam tegen het verwijt dat ze racisten zouden zijn, luidde het oordeel van de PVV-leider: ‘Slappe hap’.

Het zal niet de laatste keer zijn dat Schoof dacht: waar ben ik in godsnaam aan begonnen?