Klassiek ballet is hier niet alleen populair bij de culturele elite, vrijwel iedereen houdt ervan om een avondje uit te gaan naar de opera. Met het oog op de avondklok gaan de deuren eerder open dan gewoonlijk, en vanwege een eventuele evacuatie of het luchtalarm dat af zou kunnen gaan, neemt het publiek alleen plaats op de parterrestoelen.

Zo ook op vrijdag 7 april 2023, toen Don Quichot werd vertoond. Tijdens het laatste bedrijf van dit spectaculaire ballet hoorde ik opeens de sirene van het luchtalarm dat buiten afging zachtjes doorklinken in de grote zaal. Maar de voorstelling werd niet afgebroken, zoals vooraf was aangekondigd. Het publiek bleef zitten en ademloos toekijken. Voor de zekerheid checkte ik mijn luchtalarm-app, en die was inderdaad rood gekleurd.

Het valt de lezer in Nederland moeilijk uit te leggen waarom de mensen hier zo stoïcijns reageren op oorlogsgevaar.

Met een verdwaasd kijkende Don Quichot maakten de dansers hun laatste sierlijke pirouettes, voordat het ballet zo’n tien minuten later was afgelopen. Pas toen werd het luid klappende publiek gemaand de zaal snel te verlaten. Toch kwamen de dansers nog eenmaal van achter het gesloten doek tevoorschijn om de felicitaties en bloemen in ontvangst te nemen. Vrijwel niemand bleef beneden in de garderobe wachten tot het luchtalarm voorbij was, bijna iedereen liep gewoon naar buiten met jas.

Het valt de lezer in Nederland moeilijk uit te leggen waarom de mensen hier zo stoïcijns reageren op oorlogsgevaar. Dat gevaar lijkt van een afstand namelijk meestal groter dan het is. Bovendien is het luchtalarm in Kyiv minder frequent geworden dan aan het begin van de oorlog, en ligt de stad ver van het oostelijke front. De generators die bij mijn bezoek ruim een maand geleden na een stroomuitval nog overal luid ronkten en een onaangename benzinegeur verspreidden, staan nu stil. In mijn flat heb ik dit bezoek geen enkele keer last gehad van stroomonderbreking. Poetins plan om deze stad in de winter op de knieën te dwingen door de civiele infrastructuur te bombarderen is niet gelukt.

Christus is opgestaan!

In dorpen vlakbij Tsjernihiv, een stad ongeveer 160 kilometer ten noorden van Kyiv, is in de eerste dagen van de oorlog hard gevochten. Het dorp Novoselivka (letterlijk: Nieuwdorp) is vrijwel volledig verwoest. Dit dorp heeft zijn naam te danken aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het lot was de bewoners van Novoselivka tweemaal slechtgezind.

Even verderop ligt een ander dorp waar de Russische tanks doorheen hebben gewalst zonder veel schade aan te richten.

Op Orthodoxe Paasmaandag (17 april) slenterde ik samen met collega’s uit Kyiv door een straatje in Novoselivka. Een oude vrouw begroette ons: ‘Christos voskres!’ (Christus is herrezen!) ‘Voistine voskres!’ (Hij is waarlijk herrezen!), antwoordden wij haar. We raakten in gesprek met deze baboesjka, die ons naar haar vernielde huis verderop leidde. Op haar erf zagen we hoe op de plek van de door tankgranaten bijna volledig vernielde woning met houten bouwmaterialen een nieuw huisje wordt gebouwd. ‘Krijgen jullie hulp?’ vroegen we. De oude vrouw riep haar nicht, die binnen aan het werk was. Van haar hoorden we dat deze familie vrijwel geen hulp heeft gekregen van de lokale autoriteiten of internationale humanitaire organisaties. Alleen een toevallig voorbijkomend team van het Rode Kruis heeft ze een klein bedrag (ongeveer vijfduizend euro) gegeven om bouwmaterialen te kopen.

Deze familie beschikt kennelijk over voldoende eigen middelen om het heft zelf in handen te nemen en niet te wachten op staatshulp wanneer de oorlog eenmaal is beëindigd. Baboesjka leidde ons trots verder rond op haar erf en wees met haar wandelstok de ogorod (moestuin) aan, waar de eerste groene sprieten en stengels al uit de zwarte aarde waren gesprongen.

Modelwoning

De volgende dag besprak ik met de regionale autoriteiten in Tsjernihiv het plan van de stichting OpenDoorUkraine (waar ik voorzitter van ben) om op het erf van een van de dakloze families in Novoselivka een modulair gebouwde houten modelwoning van ongeveer 60 vierkante meter met moderne voorzieningen te bouwen. Nu wonen de inwoners als sardientjes opgepakt in tijdelijke, door de Poolse regering geschonken prefab containers die bij de ingang van het dorp staan. Ze wachten al bijna een jaar op compensatie om hun eigendommen te herstellen en terug te keren naar het vertrouwde stukje eigen grond. De vicegouverneur gaf toe dat ze waarschijnlijk nog lang zullen moeten wachten. Hoe deze mensen voor compensatie in aanmerking kunnen komen als de oorlog is beëindigd, is ook nog onduidelijk. Terwijl de veiligheidssituatie in de regio inmiddels redelijk is gestabiliseerd, en dus geen beletsel vormt om aan wederopbouw te beginnen.

De vicegouverneur reageerde positief op het voorstel en verklaarde zich op zijn beurt bereid de nodige voorbereidingen te treffen, zoals het vrijmaken van het terrein van oorlogspuin, het fundament neerzetten voor de modelwoning, en het aansluiten van aanwezige voorzieningen. Novoselivka is aangesloten op water, elektriciteit en gas, maar bij gebrek aan riolering zal er een septische tank geplaatst moeten worden.

Grootschaligere en snellere lokale productie van dit modulaire type houten huisjes, die tientallen jaren kunnen meegaan, hoeft niet veel meer dan ongeveer 35.000 euro per huis te kosten. Zouden de gedupeerde inwoners van Novoselivka toch niet liever op compensatie willen wachten om later zelf hun huis te herbouwen, vroeg ik nog aan de vicegouverneur. Hij achtte de kans miniem dat de inwoners niet op korte termijn zouden willen terugkeren naar een modern huisje op hun erf. We besloten de handen ineen te slaan en samen te zoeken naar financiering voor zo’n honderd modelwoningen. Als honderd Nederlandse gemeenten elk zo’n modelhuisje zouden willen adopteren, dachten we, dan kunnen deze dorpsbewoners tenminste weer naar huis.

Het zijn de Oekraïners zelf die zijn begonnen hun huizen of flatgebouwen te herstellen.

Ik erger me overigens aan de vergezichten en duizelingwekkende miljarden aan reconstructiehulp die Oekraïne op internationale conferenties worden beloofd, zonder dat er nu al een serieus begin wordt gemaakt met wederopbouw in gebieden die redelijk gestabiliseerd zijn. Het zijn de Oekraïners zelf die zijn begonnen hun huizen of flatgebouwen te herstellen. Daarbij zijn ze soms geholpen door kleinschalige initiatieven van humanitaire organisaties (vaak met een christelijke achtergrond) uit Europa en de VS.

In Nederland vorderen de voorbereidingen op onze steun aan wederopbouw moeizaam. Hoe is het mogelijk dat een gewezen ambassadeur uit Moskou, die vindt dat Oekraïne bij Rusland hoort, tot reconstructiegezant werd benoemd?

Waar blijft het tegenoffensief?

Op zaterdag 22 april waren in de perken op de binnenplaats van ons flatgebouw aan de John McCainstraat eindelijk de rode tulpen uitgekomen. Toen ik mijn laatste inkopen deed voor de lange terugreis morgen per trein naar het Poolse Przemysl, zaten de bankjes langs de Maria Prymachenko-boulevard vol met stelletjes die genoten van de lentezon. Het was hier de afgelopen weken na een zachte winter ongewoon koud en nat.

De nacht ervoor was voor het eerst sinds geruime tijd het luchtalarm weer afgegaan. Het ging om uit Belarus afkomstige shahed–drones. Ze zijn bijna allemaal uit de lucht geschoten en hebben gelukkig nauwelijks schade aangericht. Maar wat staat Oekraïne nog te wachten?

Het lang verwachte Oekraïense tegenoffensief blijft maar uit. Hier zijn drie redenen voor aan te voeren. Ten eerste: omdat april ook hier doet wat hij wil, is de Oekraïense aarde nog onvoldoende opgedroogd om grote militaire operaties optimaal te kunnen uitvoeren. De tweede en waarschijnlijk belangrijkste reden: de trage westerse wapenleveranties en de slinkende munitievoorraden. Ten derde: Rusland is er weliswaar niet in geslaagd veel terreinwinst te boeken in het winteroffensief, maar het Oekraïense leger heeft alsnog grote verliezen geleden bij de uitputtingsslag om Bachmoet.

Er dreigt een patstelling te ontstaan langs de frontlijn, die ongeveer even groot is als de afstand tussen Amsterdam en Madrid. Als het Oekraïense leger er niet in slaagt hier spoedig verandering in te brengen, zullen internationale oproepen om een staakt-het-vuren aanzwellen. Maar volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War zal zo’n bestand Poetin slechts in de kaart spelen. Rusland krijgt dan de tijd de grote militaire verliezen weer aan te vullen en op het gewenste moment Oekraïne opnieuw aan te vallen. Wat staat dan de Oekraïense bevolking, die al zoveel geleden, heeft nog te wachten?

Ik begin een steeds onbehaaglijker gevoel te krijgen over het verloop van de oorlog. Oekraïne heeft vriend en vijand verrast door eerst de Russische militaire inval op 24 februari 2022 en de opmars naar Kyiv af te slaan. In september dat jaar volgde het eerste verrassende tegenoffensief waarin de Russische linies rond Kharkiv zo breekbaar als porselein bleken te zijn. Vrijwel de gehele Kharkiv oblast werd bevrijd, en in november, na aanhoudende Oekraïense artilleriebeschietingen waarin de HIMARS-systemen hun waarde bewezen, werden de rechteroever van de Dnipro en Cherson bevrijd. Maar sindsdien stokt het en zijn nieuwe tegenoffensieven uitgebleven.

Oekraïne wordt vaak met Israël vergeleken, en daar zijn de Oekraïners zelf trots op. Het leger, dat voor 2014 nog weinig voorstelde, heeft inmiddels een heldenstatus gekregen. Net als in Tel Aviv of Jeruzalem tref je in Kyiv soldaten aan, onder wie ook vrouwen, die met hun wapens door de straten lopen en de metro nemen. Helaas zie ik op mijn reizen door het land ook steeds langere rijen foto’s van gevallen soldaten, die op pleinen voor de stadhuizen worden herdacht.

De militarisering van de samenleving zal gevolgen hebben als de oorlog is beëindigd.

Het kleine Israël verraste vriend en vijand door de sterker geachte Arabische vijand meermaals te verslaan en is inmiddels een regionale grootmacht geworden in het Midden-Oosten.

Israël kon zich geen enkele nederlaag veroorloven. Dat lijkt nu ook te gelden voor Oekraïne, dat aan de vooravond staat van een waarschijnlijk beslissende slag in deze oorlog, om de door Russische strijdkrachten gecontroleerde landcorridor in het zuiden te doorbreken.

De militarisering van de samenleving zal gevolgen hebben als de oorlog is beëindigd. Dat de burgerrechten dan onder druk kunnen komen te staan, zien we nu ook in Israël. Hoe wordt de democratische controle over de strijdkrachten hersteld? En hoe zal de re-integratie van uit het leger ontslagen soldaten verlopen? Oorlogsveteranen klagen nu al dat ze te weinig aandacht krijgen.

Toch gaat de vergelijking met Israël niet helemaal op: Oekraïne is een veel groter land waar een verloren slag niet direct existentiële consequenties heeft. Wat dat betreft heeft Poetin zich in Oekraïne verslikt. Maar bevolking en economie zullen nog meer lijden als de oorlog langer duurt. En hoe lang houdt het Westen dan de rug nog recht?

Laten we hopen dat die moedige Oekraïners ons nog een keer verrassen. Hoe eerder, hoe beter.