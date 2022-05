Het is druk in de woning aan de Lelieweg in Bleiswijk. Een groep Poolse jonge mannen maakt een praatje met een consulent van vakbond FNV. Ze werken tijdelijk via een uitzendbureau bij een distributiecentrum van supermarkt Jumbo in de buurt. De woning heeft zeven slaapkamers, ze delen het huis met dertien mensen. De matrassen liggen op de grond. In een van de slaapkamers liggen er drie. Het is vol, privacy is er nauwelijks.

De woning ligt vlak voor een van de vele kolossale kassen in Bleiswijk. Vroeger woonde er een tuindersfamilie in het huis, nu wordt het al jaren aan arbeidsmigranten verhuurd.

Bleiswijk ligt net onder Zoetermeer, in het Westland, het grootste tuinbouwgebied ter wereld. Tegenwoordig worden er vanwege de ligging bij de A12 ook kolossale distributiecentra uit de grond gestampt. Er werken duizenden veelal Oost-Europese arbeidsmigranten, vaak tegen het minimumloon of net iets meer.

Ruim een half jaar geleden is er een steekpartij geweest in de woning. De mannen weten dat het is gebeurd, maar zeggen verder niets over het incident te kunnen vertellen. Er woonden toen ook arbeidsmigranten. De dader is aangehouden en zit nu nog steeds vast. De toedracht is niet duidelijk. ‘Er is een ruzie aan voorafgegaan,’ zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ‘Wat de vonk is geweest, wordt onderzocht.’

Uitzendbureau Carrière, dat de mannen bij Jumbo tewerkstelt, zegt de zaak ‘ten zeerste” te betreuren. De mannen huren de slaapplekken volgens Carrière niet van het uitzendbureau, maar via huisvestingsbemiddelaar DockHolland. DockHolland voldoet aan de eisen van het keurmerk Stichting Normering Flexwonen, zegt Carrière. Sinds het huis in 2014 aan arbeidsmigranten wordt verhuurd, is er afgezien van de steekpartij nooit overlast geweest, zegt Carrière te hebben gehoord van DockHolland.

Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen staat toe dat een slaapkamer wordt verhuurd aan twee of meer mensen tegelijk. Er hoeft daarvoor slechts 3,5 m2 vloeroppervlakte per persoon beschikbaar te zijn.

Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen is een van de twee private keurmerken voor huisvesting voor arbeidsmigranten. In panden met dit keurmerk mogen verhuurders mensen dicht op elkaar zetten. Zo staat het keurmerk toe dat een slaapkamer wordt verhuurd aan twee of meer mensen tegelijk. Er hoeft daarvoor slechts 3,5 m2 vloeroppervlakte per persoon beschikbaar te zijn.

Als mensen die elkaar niet kennen dicht op elkaar in een krappe behuizing wonen, is de kans groter dat ze een conflict krijgen. ‘Deze woonvorm kan ertoe bijdragen dat er een verhoogd risico is op het ontstaan van spanningen tussen bewoners onderling,’ stelde de gemeenteraad van Bunschoten in 2017 over de bewoning van reguliere woningen door grotere aantallen arbeidsmigranten.

Ondermaats

Tijdens de coronacrisis zijn arbeidsmigranten ook nog eens blootgesteld aan een hoog besmettingsrisico: ‘De kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten is vaak ondermaats. Als arbeidsmigranten te dicht op elkaar wonen, is de kans op besmetting met en verspreiding van het coronavirus levensgroot,’ schreef Emile Roemer, voorzitter van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten, in juni 2020 in een advies aan het kabinet.

Er is dan ook snel meer en betere huisvesting nodig voor de honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken, concludeerde de commissie Roemer eind 2020. Gemeenten en provincies moeten worden gestimuleerd om meer huisvesting te realiseren en arbeidsmigranten moeten meer ruimte krijgen. De commissie adviseert om een nieuwe norm te stellen. ‘Er moet worden uitgegaan van één persoon per slaapkamer.’

Maar de daad bij het woord voegen, blijkt lastig. ‘Bij iedere stap in het proces zien we dat het gevoel van urgentie en betrokkenheid met de rauwe werkelijkheid minder wordt,’ verklaarde FNV-voorzitter Tuur Elzinga eind 2020. Het tv-programma Nieuwsuur rapporteerde in september vorig jaar dat het de veertig gemeenten met de meeste arbeidsmigranten nauwelijks lukt om nieuwe huisvesting te realiseren. ‘Gemeenten hebben óf nog geen duidelijk beleid, óf veel plannen sneuvelen na verzet van omwonenden.’

Achter de schermen

In de gemeente Lansingerland, waar de plaatsen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel & Rodenrijs onder vallen, schiet het ook niet op. Er werken hier waarschijnlijk tienduizend arbeidsmigranten, schatten projectontwikkelaars. Hun aantal is de laatste jaren sterk gegroeid, onder andere door de aanleg van nieuwe distributiecentra in de gemeente. Maar er is slechts voor weinig arbeidsmigranten plek. De meeste komen terecht in steden als Rotterdam en Vlaardingen. In Lansingerland zelf hebben volgens de gemeente slechts ongeveer achthonderd arbeidsmigranten onderdak kunnen vinden.

Het gemeentebestuur heeft in oktober 2019 een nieuw huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten gelanceerd, dat streeft naar ‘een substantiële toename van het aantal huisvestingsplekken’. Maar hoewel verantwoordelijk wethouder Kathy Arends (VVD) sindsdien schermt met ‘nieuwe initiatieven’, is er tot nu toe geen paal de grond in gegaan. Waarom is niet duidelijk, want de planvorming speelt zich grotendeels achter de schermen af. Arends wil er alleen in vertrouwelijke briefings aan de gemeenteraad iets over zeggen.

In november vorig jaar heeft Arends de gemeenteraad vertrouwelijk laten weten dat er dertien huisvestingsinitiatieven in de steigers staan voor in totaal 1.100 arbeidsmigranten. Er is geen informatie publiek gemaakt. Op de vraag van Vrij Nederland om welke initiatieven het gaat en wanneer de eerste concrete stappen worden gezet, geeft de gemeente geen antwoord. ‘We doen geen uitspraken over rijp of groen en de fase waarin we zitten.’

Eigen slaapkamer

Over één initiatief is wel politieke en publieke discussie. Het gaat om plan voor een nieuwe huisvesting voor 256 arbeidsmigranten van het bedrijf KaFra Housing. ‘KaFra Towers’ heet het, en het moet komen in het glastuinbouwgebied van Bleiswijk buiten de bebouwde kom, tegenover de vestiging van de universiteit Wageningen in Bleiswijk. De universiteit heeft er een kassencomplex van 7.500 m2 waar een afdeling is gevestigd die onderzoek doet in opdracht van glastuinbedrijven.

KaFra Housing is een bedrijf dat huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten ontwikkelt en exploiteert. Het is in 2019 opgericht door Frank Van Gool en Karolina Swoboda, twee managers van OTTO Work Force, een uitzendbureau voor arbeidsmigranten. KaFra huisvest op dit moment ruim drieduizend arbeidsmigranten in gemeenten als Almere, Leiden, Tilburg en Venray.

Het plan van KaFra voldoet niet alleen aan de huidige normen van de twee private keurmerken, maar ook aan de nieuwe ruimere norm die de adviescommissie onder leiding van Emile Roemer heeft gesteld voor de kwaliteit van de huisvesting. ‘De mensen krijgen privacy met een eigen slaapkamer, ruimere afmetingen dan de Commissie Roemer aanbeveelt, en huisvestingscontracten die niet zijn gekoppeld aan het arbeidscontract,’ zegt KaFra.

Perfecte match

Het plan van KaFra krijgt veel steun. Zowel vakbond FNV als werkgeversorganisatie Glastuinbouw Nederland hebben zich er sterk voor gemaakt. Het plan zou ‘een groot voorbeeld kunnen zijn in een markt waar helaas nog te vaak misstanden voorkomen,’ schreef algemeen secretaris van de FNV Bart Plaatje vorig jaar aan de gemeenteraad. ‘Onlangs hebben wij nog gerealiseerde huisvesting van KaFra Housing bezocht en wij en de arbeidsmigranten zelf waren er blij mee.’

Glastuinbouw Nederland sprak vorig jaar in een brief van voorzitter Adri Bom-Lemstra aan het gemeentebestuur over een ‘perfecte match.’

Supermarkten Jumbo en Hoogvliet, die veel arbeidsmigranten in dienst hebben, staan ook achter het plan. Jumbo: ‘De noodzaak tot het realiseren van huisvesting is op korte termijn hoog.’

Maar het College van B&W heeft de aanvraag voor een vergunning voor het plan afgewezen. Het is voor de gemeente en de universiteit niet acceptabel dat KaFra de huisvesting tegenover de vestiging van de universiteit in Bleiswijk wil bouwen. Ze hebben andere plannen met het gebied.

Home of Horti Science

De universiteit Wageningen is een belangrijke pijler van de glastuinbouwsector in Lansingerland. De gemeenteraad heeft in januari van dit jaar een ambitieus plan aangenomen voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied waarin de vestiging van de universiteit in Bleiswijk een hoofdrol krijgt. ‘Dat de universiteit als meest prestigieuze tuinbouwonderzoeksinstituut ter wereld in Lansingerland gevestigd is, gaan we als kracht benutten via een strategisch meerjarig partnerschap,’ aldus het plan.

Lansingerland gaat zich profileren als ‘Home of Horti Science’, en de vestiging van de universiteit wordt samen met het naastgelegen adviesbureau voor de glastuinbouw Delphy het ‘Horti Science Park’. De universiteit gaat flink verbouwen en zal naast een onderzoeksfaciliteit, ook een incubator huisvesten waarin nieuwe bedrijven tot wasdom moeten worden gebracht. De gemeente investeert mee en steekt de komende jaren 3,6 miljoen euro in het ontwikkelingsplan. Het gebied moet ruimte bieden aan ‘startups en scale ups’ en zo een ‘kristallisatiepunt voor innovaties’ worden, schrijft het college. ‘Het ontwikkelen van een incubator is een cruciale stap.’

Kenniscluster

Voor de universiteit Wageningen is de glastuinbouw in Lansingerland een belangrijke inkomstenbron. Volgens een bericht in vakblad Groente & Fruit had de business unit Glastuinbouw van de universiteit vorig jaar 17 miljoen euro aan inkomsten, waarvan veertig procent afkomstig van het bedrijfsleven. De business unit heeft een ‘private business club’, de ‘Club van 100’, waar organisaties tegen betaling van vijftienduizend euro per jaar ‘laagdrempelig toegang krijgen tot de brede expertise van de business unit’. De meeste grote glastuinbouwbedrijven in Lansingerland en hun toeleveranciers zijn lid. De gemeente Lansingerland is ‘ambassadeur’.

Uit de stukken die het college van B&W begin dit jaar naar de gemeenteraad stuurde, blijkt dat de universiteit Wageningen bij het maken van het plan vanaf het begin een grote stem heeft gehad. Het college vroeg de universiteit al in 2020 om een position paper te schrijven over de toekomst van het gebied. De universiteit was daarmee de eerste partij die door het college werd geraadpleegd. De studie van de universiteit, ‘Lansingerland: innovatieve glastuinbouwgemeente van wereldformaat’, doet aanbevelingen aan het gemeentebestuur die integraal door het college blijken te zijn overgenomen.

Een woontoren voor arbeidsmigranten tegenover de incubator zien de gemeente en de universiteit niet zitten.

‘De gemeente moet een proactief beleid voeren,’ aldus de notitie. ‘Zo zou zij onder andere moeten zorgen voor doorontwikkeling van het Horti Science Park. Hierbij moet zij voor voldoende ruimte zorgen voor een innovatiezone in en om het Horti Science Park met WUR en Delphy als gezichtsbepalende organisaties, om daarmee nog meer innovatieve bedrijven te binden aan Lansingerland. Dit is van vitaal belang.’

Een woontoren voor arbeidsmigranten tegenover de incubator zien de gemeente en de universiteit niet zitten. Het plan van KaFra ‘is niet verenigbaar met het gezamenlijke streven van bedrijfsleven en gemeente om de kenniscluster rondom de WUR te verstevigen,’ schreef het college vorig jaar aan de gemeenteraad. ‘In dit glastuinbouwgebied ligt het accent op specifieke hoogwaardige productie, met een centrale plaats voor logistiek, handel, kennis en innovatie en derhalve geen huisvesting van arbeidsmigranten.’

De universiteit Wageningen vindt dat ook. ‘Woontorens (of het nu voor arbeidsmigranten of een andere doelgroep is) op die locatie betekent dat die grond voor een lange periode niet meer beschikbaar voor deze activiteiten waarvan het idee is om ze juist in dit gebied te clusteren,’ zegt een woordvoerder.

Zowel de universiteit als het gemeentebestuur zeggen bovendien dat het gebied überhaupt niet geschikt is om arbeidsmigranten te huisvesten. ‘Wij vragen ons ook af of een locatie, ingeklemd tussen logistiek en houtbedrijf en tuinbouw en ver van de bewoonde wereld, een geschikte plek is om zoveel mensen te huisvesten. In onze ogen niet,’ zegt de woordvoerder van de universiteit Wageningen.

De gemeente en de universiteit vermelden niet dat er al jaren arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied wonen, zonder vergunning. Zoals in het huis aan de Lelieweg, waar de steekpartij heeft plaatsgevonden, en dat slechts vijf minuten fietsen van de vestiging van de universiteit Wageningen is verwijderd.

In het in oktober 2019 vastgestelde huisvestingsbeleid stelde het college dat er honderden arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied wonen en dat er ‘regelmatig meldingen van overlast’ zijn. Het kondigde aan een meldings- en vergunningsplicht voor verhuurders in te voeren, en alle aan arbeidsmigranten verhuurde woningen te gaan controleren. Maar deze maatregelen zijn nog niet genomen. Op de vraag waarom niet, geeft de gemeente geen antwoord.

Kaswoningen

Een ander huisvestingsplan vlakbij, maar net uit het zicht van de vestiging van universiteit Wageningen, strookt volgens de gemeente wél met de ambities van de universiteit en de gemeente. Het gaat om een initiatief voor een accommodatie voor minstens 160 arbeidsmigranten, driehonderd meter verderop langs dezelfde weg.

Er wordt al enkele jaren aan de plannen voor het project gewerkt. Dat gebeurt achter de schermen: het college informeert de gemeenteraad alleen in vertrouwelijk overleg over de voortgang, de identiteit van de deelnemende partijen is tot nu toe niet publiek gemaakt.

Het college heeft het project in oktober 2019 bij de lancering van het nieuwe huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten aangekondigd en omschreef het toen als ‘een veelbelovend pilot’ en een ‘voorbeeldproject’, zonder verdere details te geven. Het zou volgens het college snel kunnen worden gerealiseerd. ‘Eind 2020 evalueren we dit pilotproject,’ aldus het college. Die doelstelling is niet gehaald. Tot de dag van vandaag is er geen paal de grond ingegaan.

Navraag van Vrij Nederland leert dat het gaat om een initiatief onder leiding van Bunnik Plants, een van de grootste glastuinbouwbedrijven in de gemeente. Het bedrijf zegt bij monde van Fred Bunnik desgevraagd samen met zes andere glastuinbouwbedrijven een ‘Greenhouse Campus’ te willen gaan bouwen, met ‘kaswoningen’ waar 164 mensen kunnen gaan verblijven. Bunnik bevestigt dat het plan vertraging heeft opgelopen, maar het is volgens hem nu klaar om door de gemeente te worden beoordeeld. ‘Ik wil morgen beginnen.’

Twaalf studio’s met een oppervlakte van 28 m2 zullen worden gedeeld door twee personen. Daarmee voldoen ze niet aan de Roemer-norm.

Bunnik Plants is in 2019 en 2020 door wethouder Arends geconsulteerd over het toetsingskader dat het gemeentebestuur gebruikt bij de beoordeling van de geschiktheid van nieuwe initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het bedrijf zat met een ander tuinbouwbedrijf en twee uitzendbureaus in een ‘samenwerkingsverband met marktpartijen’ om het in oktober 2019 door de gemeenteraad aangenomen beleid uit te werken in ‘concrete voorstellen’.

Het is de bedoeling dat er zeven kaswoningen op de Greenhouse Campus komen, met ieder twaalf studio’s met een oppervlakte van 28 m2 die zullen worden gedeeld door twee personen. Daarmee voldoet het plan niet aan de nieuwe norm die het aanjaagteam van Roemer voorstaat. Op de campus kunnen arbeidsmigranten wonen, zegt Bunnik, en ook studenten van de universiteit Wageningen.

Bunnik zegt dat hij het plan ook met de universiteit Wageningen heeft besproken. De universiteit staat achter het project, zegt hij.

De universiteit Wageningen ontkent dit. ‘Het plan is nieuw voor ons en is in deze vorm nooit aan ons voorgelegd. Wij hebben hier dus ook nooit mee ingestemd,’ zegt de woordvoerder. ‘Wel is een medewerker in een oriënterend gesprek door de firma Bunnik geïnformeerd over hun voornemen om zogenaamde kaswoningen te realiseren. Wij stonden niet onwelwillend tegenover het idee. Daarna zijn we niet meer geïnformeerd/betrokken over het vervolg.’

Roemer-proof

KaFra Housing is teleurgesteld over de opstelling van de gemeente en de universiteit. ‘Ons plan had al lang kunnen zijn uitgevoerd,’ zegt directeur Van Gool. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen de weigering van de vergunning. Het oordeel van de bezwaarcommissie van de gemeente wordt binnenkort verwacht. De bezwaarcommissie geeft een advies, het college van B&W zal de vergunningaanvraag vervolgens opnieuw beoordelen. Mocht KaFra de vergunning vervolgens niet krijgen, dan zal het bedrijf een rechtszaak beginnen, zegt Van Gool.

‘Wat is de agrobusiness zonder arbeidsmigranten? Het kan niet zonder en daar hoort een fatsoenlijke huisvesting bij.’

Het gemeentebestuur van Lansingerland is na de gemeenteraadsverkiezingen in maart bezig met de vorming van een nieuw college van B&W. Volgens Jan-Pieter Blonk, lid van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar 3B, met zeven zetels een van de twee grootste partijen in de raad, is het goed mogelijk dat een nieuw college het plan van KaFra Housing alsnog goedkeurt. ‘Het plan voldoet volledig aan het door het college vastgestelde toetsingskader en het is Roemer-proof,’ zegt Blonk, verwijzend naar de aanbevelingen van het aanjaagteam van Emile Roemer.

Op de vraag of hij kan uitleggen waarom het college van B&W het plan van KaFra tot nu toe heeft afgewezen en een plan van glastuinbouwbedrijven driehonderd meter verderop langs dezelfde weg tot nu toe heeft gesteund, zegt hij: ‘Dat is niet uit te leggen. Het plan van KaFra zou niet passen binnen het Horti Science gebied, maar wat is de Lansingerlandse agrobusiness zonder arbeidsmigranten? Het kan niet zonder en daar hoort een fatsoenlijke huisvesting bij. Ik vind dat het plan van KaFra moet kunnen doorgaan.’