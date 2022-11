Dit verhaal is ook te beluisteren.

Planken met een schijf van vijftien kilo op je rug terwijl je gepijnigd naar de timer staart, is geen pretje. Elke vijf minuten een sprint trekken als je aan het hardlopen bent, is al snel ook niet zo leuk meer. Sporten is oncomfortabel. Toch zullen weinig sporters zich daardoor onveilig voelen. Sterker: voor veel mensen is sporten een hobby.

Comfortabel worden met oncomfortabele situaties is onderdeel van sporten. Zonder dat geen progressie. De mooiste bloemen bloeien tenslotte aan de rand van de afgrond en soms kukel je er overheen. Knieën afstoffen en door. Of je tegenstander een helpende hand bieden om weer overeind te komen.

Volgens de Amerikaanse sociaal psycholoog Jonathan Haidt en advocaat Greg Lukianoff is precies deze sportieve vanzelfsprekendheid langzamerhand verloren gegaan in het maatschappelijke en politieke debat. In hun boek The Coddling of the American Mind (2018) beschrijven Haidt en Lukianoff hoe de term ‘veiligheid’...