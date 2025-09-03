Column
Ongelijkheid is een politieke keuze

Ongelijkheid is geen natuurwet, schrijft Hans Stegeman. ‘Alleen praten over concurrentiekracht, zonder te benoemen wie de rekening betaalt, ís politiek.’

WOENSDAG 3 SEPTEMBER
Hans Stegeman

Stel je een orkest voor dat zich alleen druk maakt om het volume, niet om de muziek. Zo klinkt het Europese – en evenzeer mondiale – economische beleid anno 2025: harder, sneller, efficiënter, maar ook schriller, ongelijker en zielloos. De obsessie met ‘concurrentiekracht’ heeft zich diep in het beleidsdenken genesteld. Maar wat als datzelfde beleid juist de mensen vergeet die het zou moeten dienen?

