Alsof het een goed voornemen betrof verscheen direct na Oud en Nieuw een persbericht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de wijze waarop het kabinet de stikstofcrisis in de landbouw hoopt te beëindigen. Onder de treffende titel ‘Sectortafels Landbouwakkoord uit de startblokken’ deed minister van Landbouw Piet Adema uit de doeken hoe het overleg eruit zal zien dat in april tot een akkoord moet leiden.

Na een eerste Breed Landbouwoverleg in december, waaraan vijftig vertegenwoordigers van agrarische organisaties deelnamen, heeft de minister besloten dat er maar liefst acht overlegtafels komen. Allereerst een ‘hoofdtafel’, waaraan koepelorganisatie LTO Nederland, actieplatform Agractie, jongerenvereniging NAJK en bioboeren-collectief Biohuis zitting hebben, en daarnaast vertegenwoordigers van de supermarkten en de voedselverwerkende industrie.

Bovendien komen er zes ‘sectortafels’ die bouwstenen moeten aandragen voor een duurzame en vitale agrarische sector in 2040, te weten: een akkerbouwtafel, een melkvee- en kalverhouderijtafel, een pluimveehouderijtafel, een varkenshouderijtafel, een tafel voor de glastuinbouw en de sierteelt, en een voor de ‘overige en kleinere sectoren’, want die mogen niet worden vergeten. Bovendien wordt er gewerkt aan het inrichten van een ‘reflectietafel’ van experts, om te reflecteren op de haalbaarheid van de voorstellen die worden aangereikt.

Laatst werd ik daar aan herinnerd bij een bezoek aan het Frans Hals Museum in Haarlem. Daar is een van de zalen gewijd aan de regentenportretten van de zeventiende-eeuwse schilder, waaronder de regenten en regentessen van het Sint Elisabeth Gasthuis. Steevast zijn ze rond een tafel gegroepeerd, in fraai strijkend licht en in stemmig zwart gehuld. Zo werd volgens de curatoren de macht in de zeventiende eeuw verbeeld, om de belangrijke taak van de bestuurders te benadrukken: zittend rond een vergadertafel. In de jonge Republiek, waar sinds het Plakkaat van Verlatinghe in 1581 niet een monarch maar de patriciërs het voor het zeggen hadden, stond de tafel centraal in het collegiale bestuur.

tafel zonder hoeken

De man die het oer-Hollandse vergaderen aan tafel vervolmaakte was Herman Wijffels, oud-voorzitter van de SER, voormalig bestuursvoorzitter van de Rabobank en overtuigd taoïst, die als informateur tijdens de kabinetsformatie van 2007 een reusachtige ovalen vergadertafel liet meesjouwen naar landgoed Lauswolt om de kemphanen Jan Peter Balkenende en Wouter Bos tot elkaar te brengen, vanuit de gedachte dat aan een tafel zonder hoeken iedereen elkaar in de ogen kon kijken. Eerst liet de door de wol geverfde bestuurder de opponenten uitrazen, om zodra er eindelijk een stilte viel met diepe stem de volgende woorden uit te spreken: ‘Mag ik daar nog een observatie van mijn kant aan toevoegen?’

Hoezeer de traditie van de vergadertafel is ingesleten in de Nederlandse bestuurscultuur bleek ook toen ik me met Peter Kee voor ons boek Code Rood verdiepte in de omgang met de coronacrisis in de achterkamers van de macht: zelfs tijdens een crisis worden de meeste beslissingen in dit land pas genomen na eindeloos overleg aan vergadertafels, met vertegenwoordigers van koepelorganisaties die niemand kent.

Zo ging het ook met de Klimaatakkoord, dat in 2019 onder de hoede van oud-minister Ed Nijpels na maanden overleg van tientallen organisaties aan verschillende sectortafels tot stand kwam.

De minister voelde zich gedwongen tot het instellen van een hele reeks tafels die het uiteindelijk via de reflectietafel en de hoofdtafel eens moeten worden.

En zo gaat het nu dus weer met de stikstofcrisis in de landbouw. Nieuw is alleen het grote aantal tafels waaraan het landbouwoverleg moet gaan plaatsvinden. Ooit voelde het grootste deel van de boeren zich nog vertegenwoordigd door LTO Nederland, vanouds een van de invloedrijkste lobbyclubs van het land, maar in het zwaar gepolariseerde stikstofdebat is de boerenlobby versplinterd, zodat er bij het eerste Brede Landbouwoverleg in december meteen al luid gekrakeel ontstond over wie er precies aan tafel mocht in de aanloop naar het akkoord.

Daar kwam nog bij dat de belangen van de veehouders weer hele andere zijn dan die van bijvoorbeeld de akkerbouwers en de siertelers. Aldus voelde de minister zich gedwongen tot het instellen van een hele reeks tafels die het uiteindelijk via de reflectietafel en de hoofdtafel eens moeten worden, dit alles onder de hoede van voorzitter/procesbegeleider Wouter de Jong, oud-burgemeester van Houten en partner van adviesbureau Boerenverstand.

Zonder het stemmig zwarte kostuum van de zeventiende-eeuwse regenten en zonder het strijkende licht van Frans Hals, maar wel met z’n allen aan tafel, in de achterkamers van de macht.

Zo gaat het in een land waar niemand de baas is.