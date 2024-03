Het klinkt alleszins redelijk, de passage over onderdak uit de Regeling opvang ontheemden Oekraïne: ‘De opvangvoorziening voldoet aan een toereikend huisvestingsniveau, waaronder ten minste wordt begrepen de aanwezigheid van een adequate bescherming tegen weersinvloeden, van verwarming, sanitaire voorzieningen en zit- en slaapgelegenheid.’

Maar de wereld van regelingen staat soms ver van die van vlees en bloed. De 28-jarige maag-lever-darmarts Adil Shahab drukt met zijn vuisten tegen zijn ogen als hij stilstaat bij de woonruimte waar hij sinds april 2022 verblijft. Die voldoet aan bovenstaande norm. Met zijn vrouw en hun labrador bewoont hij een hotelkamer van zo’n twintig vierkante meter. Maar een keuken hebben ze niet en het raam kan niet open. Toch is het niet zo zeer de kamer zelf die zijn tranen opwekt, het venijn zit ’m vooral in de hoeveelheid tijd die hij er doorbrengt.

Shahab maakt deel uit van een groep Oekraïners die beleid en ervaring dichterbij elkaar moeten brengen, als het gaat om de opvang van Oekraïners in Almere althans. Die gemeente werkt sinds zomer 2023 met een expertpool waarin zo’n twintig Oekraïners meedenken over manieren om die opvang te verbeteren.

De laatste jaren krijgt de inbreng van ‘de doelgroep’ steeds meer vorm binnen gemeenten, maar zeker in het geval van Oekraïners is dat nog geenszins gebruikelijk.

duaal traject

Voor de zesde bijeenkomst van de Almeerse expertgroep liggen post-its, vouwblaadjes, lijmsticks en grote vellen papier op tafels in een zaaltje in de bieb. STAY RESILIENT staat er op de blauw-gele linnentasjes die deelnemers over hun stoel hebben gehangen. Werk is het thema waarover Shahab en zijn zestien mede-experts zich vandaag buigen. Een zwangere vrouw in tuinbroek en rode coltrui vertelt in vliegende vaart over haar kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt. ‘Bij mijn eerste baan kon ik geen vakantie of vrije dagen opnemen. Ik werkte zeven dagen per week en had geen idee dat dat niet mag in dit land.’ Ze krijgt bijval uit de zaal. ‘Sommige werkgevers richten zich specifiek op Oekraïners in de hoop dat wij onze rechten niet kennen,’ stelt een man in een geruit overhemd en een glimmend colbertje. ‘Als je Oekraïners die hier nieuw aankomen kort uitlegt hoe het Nederlandse arbeidsrecht in elkaar zit en waar ze terecht kunnen met klachten, voorkom je die kwetsbaarheid,’ suggereert de vrouw in de tuinbroek.

‘Natuurlijk organiseerden beleidsmakers weleens bijeenkomsten waar nieuwkomers iets mochten zeggen, maar nu zitten deze experts als gelijken aan tafel.’

Deze betrokkenheid van de mensen waar het beleid om draait is wat trainer en consultant Tamer Alalloush mistte toen hij in 2019 door de gemeente Alkmaar werd uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van de nieuwe inburgeringswet. Alalloush werkt bij OpenEmbassy, een platform dat ervoor wil zorgen dat nieuwkomers zinnig, gelijkwaardig en vlot hun weg in Nederland kunnen vinden. ‘In Alkmaar zat ik aan tafel met de betrokken ambtenaren, mensen van de bieb, het buurtteam, de taalaanbieder, enzovoort. Maar er was niet één (oud-)inburgeraar aanwezig.’ Voor Alalloush aanleiding om ad hoc drie ervaringsdeskundigen te zoeken die mee wilden denken. ‘En ik zag wat die ervaringskennis teweegbracht. De aanname bij beleidsmakers was bijvoorbeeld dat mensen eerst de taal moeten leren en dan pas een baan kunnen zoeken. Dan zegt een inburgeraar dat zij juist op haar werk de taal heeft geleerd. “Ha!” zie je mensen denken. “Misschien moeten we werk en taalles combineren.”’

Zo’n duaal traject werd werkelijkheid in de nieuwe inburgeringswet.

Na de bijeenkomst in Alkmaar legde Alalloush zich toe op het ontsluiten van de expertise van de ‘beleidsgebruikers’. Bij OpenEmbassy leidde hij vluchtelingen en andere nieuwkomers op om hun ervaringen te gieten in constructieve feedback waar ambtenaren iets mee kunnen. Dat bleef niet onopgemerkt. Zwolle, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, maar ook kleinere gemeentes zoals Zwartewaterland meldden zich in aanloop naar de nieuwe inburgeringswet. In totaal hielp OpenEmbassy ruwweg een kwart van de Nederlandse gemeenten met het ontsluiten van ervaringskennis. Daarnaast hielp de organisatie het ministerie van Sociale Zaken met het opzetten van een expertpool om het landelijke asielbeleid te evalueren. ‘Natuurlijk organiseerden beleidsmakers weleens bijeenkomsten waar nieuwkomers iets mochten zeggen over hun ervaringen,’ zegt Alalloush, ‘maar nu zitten deze experts echt als gelijken aan tafel.’

frustraties

In de Almeerse bieb vliegen zowel de frustraties als de verbetersuggesties over tafel. ‘Het kost veel tijd en energie om te ontdekken welke mogelijkheden er in Nederland zijn als je bijvoorbeeld leerkracht of accountant bent,’ zegt de man in het glimmende colbertje. ‘Misschien kunnen vrijwilligers die de Nederlandse arbeidsmarkt goed kennen op de opvanglocaties twintig minuten meedenken met mensen die hier nieuw zijn. Hun cv bekijken en tips geven over bedrijven, trainingen, of andere routes naar werk dat aansluit bij hun capaciteiten en interesses.’

De welbespraakte Shahab neemt een moment om zijn frustraties weg te slikken voor hij zijn ervaringen op de arbeidsmarkt deelt. ‘Werk vinden is geen probleem,’ zegt hij dan in vloeiend Engels. ‘Zodra we ons BSN-nummer kregen, konden mijn vrouw en ik aan de slag. Ik deed nachtdiensten bij een hotel, mijn vrouw werkte in de keuken. Maar ik ben arts en zij is architect en het is niet vol te houden om werk te doen dat zo ver afligt van waar je voor bent opgeleid.’ In het zaaltje wordt instemmend gemompeld. ‘Bovendien ruïneert het je cv als je jarenlang niet op je eigen expertisegebied werkt. Als je je niet ontwikkelt.’

Toen Shahab in het voorjaar van 2022 bivakkeerde op het logeerbed van een via-via-kennis in Krakow en het hem duidelijk werd dat de bommenregen op zijn thuisstad Charkov niet zomaar zou opdrogen, ging hij bij google te rade. Welk Europees land had een artsentekort, waar was Engels courant en waar zou hij, met zijn Bengaalse gelaatstrekken, niet worden gediscrimineerd? Die criteria brachten hem naar Nederland, naar het hotel in Almere.

Maar de kleine lettertjes, die over het Nederlands systeem voor diplomawaardering en de procedure om als arts in het BIG-register te belanden, die bereikten hem niet via zijn telefoonscherm op het Krakowse logeerbed.

‘Alles stortte in, ik belandde in een diepe depressie.’

Shahab had baantjes als nachtportier, afwasser en in de productie, steeds in de hoop op perspectief in de medische wereld. Ondertussen zag hij met lede ogen aan hoe zijn oud-collega’s uit Charkov in Duitse ziekenhuizen aan de slag konden onder supervisie van lokale artsen. Vorige winter kwamen de muren van zijn hotelkamer op hem af. ‘Alles stortte in, ik belandde in een diepe depressie en wilde eigenlijk alleen maar dat het ophield, dat mijn leven ophield.’

inzicht inwinnen

Projectmanager Wouter Locher werkte aan een paviljoen over stadsnatuur op de Almeerse Floriade toen hij werd gevraagd zich te ontfermen over de opvang van Oekraïners in de gemeente. ‘Dat wilde ik graag doen, maar ik heb rechten gestudeerd en werk als projectmanager, ik wist niets van dit soort opvang,’ vertelt Locher vanonder een systeemplafond in de gemeenschappelijke ruimte van een van de Almeerse hotels waarin Oekraïners zijn gehuisvest. Posters aan de muren vermelden dat het niet is toegestaan schilderijtjes op te hangen in de kamers, dat de huisarts op woensdag en vrijdag te bezoeken is en dat vluchtelingenwerk beschikbaar is voor ondersteuning. De zaal is zo goed als verlaten terwijl een hotelmedewerker de potten jam en zakken brood opruimt die het gemeenschappelijk ontbijt vormden. Tafeltennistafels doen vermoeden dat hier op andere momenten meer reuring is.

Locher was zich er maar al te bewust van dat goede bedoelingen in de praktijk ellendig kunnen uitwerken. En dus wilde hij op structurele basis inzicht inwinnen bij de mensen voor wie hij opvang organiseert.

‘Bovendien werd steeds duidelijker dat we het niet meer over noodopvang hebben, maar over opvang voor langere termijn,’ vertelt Locher. Mensen hebben dus niet slechts tijdelijke bescherming tegen de elementen nodig, maar hulp bij het opbouwen van een leven hier – voor onbepaalde tijd. Hoe dat moest, daarover kon Locher niets vinden in de landelijke regeling. ‘Onbegrijpelijk! Het is dus aan alle 300+ gemeenten in Nederland om daarin zelf het wiel uit te vinden. Hoe help je mensen op weg? Hoe zorg je dat ze iets te doen hebben en niet verpieteren op hun kamer?’

warm welkom

Het Almeerse initiatief is een vreemde eend in de bijt als het gaat om de opmars van ervaringskennis. Veel gemeenten staan wat betreft de opvang van Oekraïners nog in de crisisstand, schetst Renée Frissen, oprichter en directeur van OpenEmbassy. ‘Het gebeurt nog weinig dat Oekraïners worden betrokken bij het vormgeven van beleid voor integratie op de lange termijn.’

OpenEmbassy hielp Almere bij het opzetten van de expertgroep, die Locher en zijn collega Kate Boyko het afgelopen half jaar van allerlei inzichten voorzag. Een van die inzichten: hoe divers de behoeften zijn, bijvoorbeeld waar het taalles betreft. De een zoekt een volledige cursus die kan leiden tot volwaardige deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor de ander gaat het om een beknopt vocabulaire, genoeg om groenten te kopen op de markt. Weer een ander leert liever Engels, om ook elders aan het werk te kunnen. Ook de werkbehoeften zijn divers. Voor de een volstaan de job fairs waar hotels, schoonmaakbedrijven, massagesalons en andere bedrijven zoeken naar nieuwe werknemers. Anderen hebben behoefte aan begeleiding richting geschoold werk, zoals sollicitatietraining en hulp bij het bijvijlen van hun cv. ‘Als gemeente kunnen we de inkoop van diensten afstemmen op dit scala aan behoeften,’ aldus Locher.

Een ander belangrijk inzicht: alles staat of valt bij toegang tot het aanbod. Zijn de taallessen op tijden die matchen met de agenda’s van de beoogde deelnemers? Weten mensen het te vinden?

Daarvoor hebben Locher en Boyko een ander plan opgevat naar aanleiding van de expertsessies. Vanaf dit voorjaar organiseert hun team Warm Welkom, een avond waarop Oekraïners worden uitgenodigd op het Stadhuis, welkom worden geheten, uitleg krijgen over huisregels, betaald parkeren, de afvalregelingen enzovoorts en vervolgens wegwijs worden gemaakt in het aanbod aan taalles, werkbegeleiding en sociale activiteiten. Boyko: ‘Na afloop kunnen mensen die info teruglezen op een online platform, waar ze bijvoorbeeld ook betrouwbare informatie over arbeidsrecht kunnen vinden in het Oekraïens.’

Voor Locher is het zonneklaar dat niet alleen de Oekraïners zelf gebaat zijn bij een betere start. ‘We moeten ons realiseren dat een groot deel van deze mensen in Nederland blijft. En dan hoef je maar een paar studies over participatie te lezen om te weten: hoe eerder mensen beginnen met het opbouwen van een leven hier, hoe beter ze uiteindelijk integreren. Daar moet je iets mee. Als stad, maar ook als land.’

gevoel van eigenwaarde

De gemeente kan niet alle problemen die aan bod komen bij de expertbijeenkomsten het hoofd bieden. Het woningtekort is een landelijk probleem. En of Nederland de capaciteiten van elders geschoolde artsen, verpleegkundigen en leerkrachten zal benutten, ligt in handen van de nationale overheid.

Het huidige gebrek aan perspectief op de arbeidsmarkt is voor Shahab een open wond. ‘Ik wist van jongs af aan dat ik arts wilde worden.’ Hij is geboren en getogen in de Verenigde Arabische Emiraten, maar werd daar als kind van migranten nooit staatsburger, had nooit het gevoel erbij te horen. Met bijbaantjes wist hij geld bij elkaar te sprokkelen om in het buitenland zijn artsendroom na te jagen.

‘Oekraïne is mijn thuis geworden. Daar werd ik een man, ontmoette ik mijn vrouw en sloot ik vriendschappen voor het leven.’

Shahab studeerde, begon een onderneming en begeleidde buitenlandse studenten in zijn stad. Hij begon als arts in het ziekenhuis en kocht een huis op het platteland, op zo’n vijftien kilometer van de Russische grens.

Het volle Oekraïense leven vormt een schril contrast met de dagen op zijn Almeerse hotelkamer. ‘Ik heb overal gesolliciteerd, maar hoor steeds nee, nee, nee. Dat heeft een enorm effect op mijn identiteit en mijn gevoel van eigenwaarde.’ Hij pauzeert. ‘Ik ben de weg kwijt. Wat doe ik nu met mijn leven? Hoe pas ik in deze maatschappij?’

Na gitzwarte maanden krabbelt hij op met dank aan intensieve therapie. Ook de expertpool helpt daarbij. ‘Als ík in zo’n zwart gat kan vallen, dan overkomt dat ook anderen. Voor hen wil ik iets betekenen.’

Het doet hem deugd dat zijn inbreng heeft bijgedragen aan het idee van Warm Welkom. ‘Dat zijn kleine veranderingen die mensen een betere start bieden, hen actief en verbonden houden.’

Een belangrijke bijwerking van de expertpool is het netwerk van betrokken, proactieve Oekraïners dat elkaar weet te vinden in Almere. Shahab organiseerde bijvoorbeeld met twee expertcollega’s een kerstmarkt waar kinderen en volwassenen in traditioneel kostuum zongen voor een publiek van Oekraïense en Nederlandse toehoorders. Tientallen bezoekers laafden zich aan Oekraïense hapjes en drankjes en deden mee aan een inzamelingsactie. Hoewel zijn structurele problemen daarmee niet verholpen zijn, bood het Shahab verlichting. ‘We konden mensen iets vrolijks bieden naast alle zorgen waar ze mee leven. En voor mijzelf is het natuurlijk ook goed om onder de mensen te zijn.’ En even niet op die kamer te zitten.