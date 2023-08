‘Eerst even een praktische mededeling: we hebben nog geen docent Nederlands voor jullie gevonden.’ Juf Maxe de Rijk staat in een broeierig lokaal voor klas 2ab1 van het Mundus college. ‘Ik vind het belangrijk dat jullie wél Nederlands krijgen, dus ga ik het jullie zelf geven.’ De klas veert op. ‘Juf, ook met toetsen?’ Vraagt een jongen in een grijze hoodie bezorgd. ‘Ja, haha, ook met toetsen. Maar ik heb in magister gekeken en gezien dat jullie al hartstikke ver zijn, dus dat gaat helemaal goed komen.’

Tegenover De Rijk zitten zestien leerlingen die praktijkonderwijs geadviseerd kregen, het traject dat vroeger voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen heette. In de kansklas van het Mundus College krijgen zij de mogelijkheid tóch vmbo te doen, met een jaar extra leertijd. Politicoloog De Rijk gidst ze als mentor door de onderbouw. Die ervaring levert belangrijke inzichten op over de verdeling van kansen in het onderwijs. Zijn de veelgenoemde brede brugklassen en objectieve toetsen wel de juiste manieren om kansen eerlijker te verdelen? ‘Mijn leerlingen hebben op de basisschool jaar na jaar het gevoel gekregen dat ze niet kunnen leren.’ Hoe herstel je het zelfvertrouwen? Of beter nog: hoe zorg je dat het überhaupt niet breekt?

‘We gaan het hebben over de politieke situatie na de Tachtigjarige Oorlog,’ begint De Rijk haar les Mens & Maatschappij (M&M). ‘Juf, dit is saai, waarom krijgen we eigenlijk M&M?’ vraagt Soner, een jongen in een zwart jack die op zijn stoel zit te wippen.

‘Als je de geschiedenis kent, en je weet hoe mensen vroeger leefden, dan kun je beter een mening vormen over hoe mensen nu leven,’ zegt De Rijk.

Ze vraagt de klas wat ze nog weten van de vorige les. Aanvankelijk blijft het stil, maar als een leerling noemt dat in de zeventiende eeuw steeds meer mensen naar Nederland kwamen, komen de associaties op gang. ‘Er moest meer land komen.’ ‘Inderdaad, de polders werden drooggelegd, voor de stadsuitbreiding. En waarom kwamen er veel mensen naar Nederland?’ ‘Door oorlog en voor werk.’ ‘Klopt. In Nederland was veel vrijheid en veel werkgelegenheid. Jullie weten nog heel veel, wat goed!’

Geen masker

Al in haar eigen basisschooltijd, als wit kind op een kleurrijke school in Amsterdam-Oost, ontlook bij De Rijk verontwaardiging over ongelijkheid, vertelt ze een week na de les op een zonnig terras. In groep zeven en acht werd haar klas af en toe op niveau ingedeeld. ‘Mij viel op dat we daarmee ook min of meer op kleur werden geordend. Ik zat met de paar andere witte kinderen in mijn klas in het groepje dat voor lag en veel vrijheid kreeg.’ Dat dat geen toeval was, begon ze te bevroeden toen zij havo/vwo-advies kreeg en een vriendinnetje – dat min of meer gelijk scoorde op toetsen – mavo-advies. ‘Dat was met de beste bedoelingen. Haar moeder sprak slecht Nederlands en zou weinig kunnen ondersteunen.’

‘Het voelde zinnig om ruimte te bieden aan de gevoelens van de kinderen en om angsten weg te kunnen nemen.’

De verontwaardiging die De Rijk toen voelde, werd haar drijfveer. Ze koos voor een studie politicologie, vastberaden iets aan dat onrecht te doen. Tijdens die studie werkte ze in een buurthuis, waar ze kinderen begeleidde. ‘Dat leverde zulke bijzondere ervaringen op. Bijvoorbeeld bij een kringgesprek over verschillende culturen. Kinderen vertelden enthousiast over de gezelligheid en het lekkere eten bij familieaangelegenheden als het Suikerfeest, maar ze deelden ook hun angsten. Ze dachten bijvoorbeeld dat ze het land uit zouden moeten als Wilders meer stemmen zou halen.’

Ondanks de heftige thematiek, gloeide De Rijk na op weg naar huis. ‘Het voelde zinnig om ruimte te bieden aan de gevoelens van de kinderen en om angsten weg te kunnen nemen.’

Het verlangen dag in, dag uit dat soort gesprekken met jongeren te kunnen voeren, bracht haar bij een traineeship aan het Mundus College in Amsterdam Nieuw-West.

Die school voor praktijkonderwijs en vmbo kent een turbulente geschiedenis. In het vorig decennium dreigde toenmalig Burgemeester Eberhard van der Laan met sluiting wegens onveiligheid en ‘bijna crimineel’ gedrag op de school. Tegenwoordig scoort het Mundus voldoende volgens de onderwijsinspectie en is er een uitgebreid naschools talentontwikkelingsprogramma met kookworkshops, een brassband en een leesclub. Brugklassers beginnen de dag met een gratis ontbijt. Geen overbodige luxe, want tachtig procent van de leerlingen groeit op in armoede.

De Rijk verloor haar hart aan de school. ‘De leerlingen zetten geen masker op. Ze zeggen wat ze denken, ook als het beladen of ongewenst is. Op de havo of het vwo kun je vast heel veel kennis overdragen, maar mij gaat het om de pedagogiek. Ik wil mijn leerlingen wegwijs maken in het leven met zichzelf en met elkaar. Met hun families en de samenleving en alle shit waar ze mee te dealen hebben.’

Niet voldoen

In het warme lokaal gaat klas 2ab1 in vogelvlucht door de zeventiende eeuw. Aan de hand van afbeeldingen van Mark Rutte, de Marokkaanse koning Mohammed VI en Kim Jong Un loopt De Rijk verschillende bestuursvormen na. ‘Engeland toen was een beetje hetzelfde als Marokko nu, ze hadden een koning, maar de rijke burgers hadden ook iets te zeggen.’

De Rijk vertelt hoe Prins Willem III een dreigende oorlog met Engeland afwendde door te trouwen met de Engelse koningsdochter Maria Stuart. ‘Wie zouden er nu moeten trouwen om vrede te creëren?’ vraagt De Rijk. ‘Poetin en Oekraïne,’ reageert een verlegen jongen.

Dit is de betrokkenheid die De Rijk nastreeft. Ze vist niet zomaar een les van vorig jaar op uit haar archief, maar stemt af op wat nú speelt. Ze stelt continu vragen om zicht te houden op de binnenwereld van haar leerlingen en aan te sluiten bij hun associaties. ‘De gedachte dat deze leerlingen het wel niet zullen snappen, ligt op de loer. Zeker als het gaat om moeilijke concepten als verschillende bestuursvormen. Die aanname is ook makkelijk voor de docent, dan hoef je niet zo je best te doen om het uit te leggen. Maar ik denk dat mijn leerlingen heel veel wél kunnen snappen, als ik het dicht bij hun leefwereld breng.’

Lage verwachtingen, niet alleen van docenten maar ook van de maatschappij als geheel, schieten makkelijk wortel op de voedingsbodem van zelftwijfel die in de loop van de basisschool bij haar leerlingen is ontstaan. Praktijkadvies geldt voor kinderen met een leerachterstand van drie jaar. De Rijk schetst wat aan dat advies voorafgaat. Bij de eerste toetsen, in groep drie, blijkt dat een leerling minder goed rekent of minder woorden kent dan leeftijdsgenootjes. De leerling scoort onder het gemiddelde, een onvoldoende, die als rode stip in het leerlingvolgsysteem verschijnt. Vervolgens krijgt de leerling les en leert bij. Maar wie met achterstanden begint, moet bovengemiddeld bijleren. Anders blijven de rode stippen zich aaneenrijgen tot een rode lijn van niet voldoen en volgt een praktijk-, vmbo-basis of vmbo-kader advies. ‘In dat systeem hebben mijn leerlingen zich het narratief eigen gemaakt dat ze het tóch niet kunnen, al doen ze nog zo hun best.’ En dus is school niet leuk, maar een worsteling en zo stagneert de ontwikkeling. ‘Bijna al deze leerlingen komen binnen met een trauma van jarenlang het gevoel te kort te schieten.’

Altijd vragen stellen

De Rijk merkt dat leerlingen in het eerste jaar vaak terughoudend zijn vragen te stellen. ‘Leerkrachten reageerden vaak vermoeid op wéér een vraag van die ene leerling. Ik heb uitgelegd: jongens, ik word ervoor betaald om jullie vragen te beantwoorden. Ik zou echt geen knip voor m’n neus waard zijn als ik dat niet zou doen, dus jullie mogen altijd vragen stellen.’

‘Leerlingen met leerachterstanden hebben juist ook een eigen, veilige omgeving nodig.’

In een klas waar andere leerlingen dezelfde ervaringen hebben en het tempo minder hoog ligt, kan het zelfvertrouwen langzaam groeien. ‘Het is fantastisch als leerlingen voor het eerst in hun schoolloopbaan een 8 of 9 scoren. Ze zijn dan zo verschrikkelijk blij. “Juf, m’n ouders zullen zo trots zijn!”’

Tegen deze achtergrond betwijfelt De Rijk of de brede brugklas, een veelgenoemde strategie voor latere selectie en daarmee een eerlijker verdeling van kansen, wel de oplossing is. ‘Ik ben helemaal voor ontmoeting, dus stop vooral alle niveaus in hetzelfde gebouw en laat leerlingen samen optrekken bij gym of projectvakken. Maar het is voor niemand goed zich de hele dag minderwaardig te voelen. Leerlingen met leerachterstanden hebben juist ook een eigen, veilige omgeving nodig.’

Positieve toon

Klas 2ab1 luistert aandachtig als De Rijk vertelt dat de rust intrad in de Nederlanden na het strategische internationale huwelijk van Willem III. ‘Toen konden de regenten al hun aandacht richten op wat zij echt belangrijk vonden …’ ‘Geld!’ klinkt het. ‘Inderdaad, aan de wereldeconomie en de internationale handel. Wat we nu hebben, met AliExpress, dat begon toen.’

Slavernij komt in de komende twee lessen aan bod, vandaag staan de begrippen ‘concurrentie’ en ‘monopolie’ op het programma. De Rijk illustreert ze aan de hand van verschillende fastfoodketens. McDonald’s blijkt favoriet. ‘En wat zou Burger King moeten doen om jullie naar binnen te krijgen?’ ‘Goedkoper worden,’ roept de een. ‘Maar dan maken ze geen winst,’ reageert een klasgenoot. ‘Précies. En daar verzonnen de handelaren wat op. Ze vormden een monopolie, zodat ze niet met elkaar hoefden te concurreren. Alsof de Febo en de McDonald’s en de Burger King samen gaan werken. Dan kunnen ze meer geld vragen voor een patatje of een burger.’

Soner, die inmiddels met een kam in zijn haar zit te spelen, steekt zijn vinger op. ‘Juf is dit hetzelfde als die monopolie van vorige week?’ ‘Whoowwwww dit vind ik oprecht heel knap! Ja klopt, vorige week hadden we het over het geweldsmonopolie, dat de politie en het leger de enigen zijn die geweld mogen gebruiken. Nu gaat het om een handelsmonopolie, dus het alleenrecht op de handel.’

Met een opgewekte, positieve toon en veel nadruk op wat goed gaat, probeert De Rijk het zelfbeeld van haar leerlingen te helen. In het ontwapenende boek Geen stress, we gaan het maken! beschrijft ze dat proces bij haar vorige mentorklas, Nederlands eerste kansklas met extra leertijd voor jongeren met praktijkadvies. In hun derde jaar schreven haar leerlingen brieven aan hun oude zelf. De Rijk citeert die van Ibrahim, een jongen die voorsorteert op een mbo-opleiding autotechniek.

Beste Ibrahim,

Op de basisschool zeiden ze dat je het niet kunt,

Maar gebleken is, dat je het wel kunt.

Hoe konden ze op twaalfjarige leeftijd zeggen dat je praktijk hebt?

Iedereen met een hoog advies, kom jij met je praktijk.

[…]

Groep acht is verleden tijd man, nu ben je de echte Ibrahim.

Dit is wie je bent, alle pijn is weg.

Ik ben Ibrahim.

Mijn toekomst is met auto’s.

Intrinsieke waarde

Maar het is een wankel evenwicht. ‘Iemand hoeft maar te zuchten, snap je dit nu nog niet, en ze zitten weer terug in de basisschoolmodus en dan is er het risico dat ze afhaken.’

Wat er kan gebeuren als je dat weet te voorkomen, blijkt uit de prestaties van de negentien leerlingen uit de kansklas waar Ibrahim deel van uitmaakte. Maar liefst vijftien van hen zitten aan het eind van de rit op het gehoopte vmbo-niveau of zijn zelfs verder opgeklommen. ‘Ik geniet ervan om ze vol vertrouwen door de gangen te zien lopen. Ze hebben het gevoel dat de wereld op hen zit te wachten.’

Wat zegt dit succesvolle kansklas-experiment? ‘Dat we dit veel vaker moeten doen. Maar vooral, dat de manier waarop het advies tot stand komt niet klopt.’

Ook als het om toetsen gaat, botsen De Rijks ervaringen met het gangbare gelijke-kansenvertoog. Daarin worden toetsen gezien als eerlijk instrument, dat – anders dan mensen, en dus ook leerkrachten – onbevooroordeeld is. De Rijk: ‘Je hebt absoluut objectieve metingen nodig, maar de huidige structuur, waarbij cognitieve prestaties van kinderen tegen het gemiddelde worden afgezet, doet het leerproces van kinderen te kort. Niet alleen bij mijn leerlingen, maar voor – per definitie – bijna vijftig procent van de kinderen. We doen de ontwikkeling meer recht als we leerlingen vergelijken met hun eerdere zelf. Dat maakt hun groei inzichtelijk, ongeacht op welk niveau ze instromen.’

Met ‘een waaier aan opleidingen’ probeert onderwijsminister Robbert Dijkgraaf het idee van hogere en lagere opleidingsniveaus om te denken tot een gelijkwaardiger assortiment. Pogingen het mbo op te poetsen komen doorgaans voort uit de pragmatische overweging dat ‘we’ vakmensen nodig hebben. Handen aan het bed en handen in de bouw. Niet vanuit de intrinsieke waarde van een praktische opleiding. De Rijk: ‘We zeggen nooit: jij bent zo handig, jij mág naar het mbo. En ook in beloning is de gelijkwaardigheid ver te zoeken. Behalve misschien voor een enkele mbo-student die zelfstandig als loodgieter aan de slag gaat, maar dat is echt een kleine minderheid.’ Ruim een derde van de starters met een mbo-diploma ICT komt niet aan een baan, . En wie in dat vakgebied wel aan de slag komt, verdient daarmee gemiddeld 976 euro bruto per maand. Een wo-opleiding accountancy en control levert een baankans van 97 procent en een startsalaris van 2956 euro op.

In het hoofdstuk ‘Zwakbegaafd’ beschrijft De Rijk de pijnlijke gevolgen van dit gebrek aan waardering. Naar aanleiding van een stuk in de Volkskrant over piepjonge, ‘zwakbegaafde’ huurmoordenaars, loopt ze haar klas in gedachten na. Met een gemeten IQ van onder de 85 komen haar leerlingen stuk voor stuk in aanmerking voor dat predicaat. ‘Het is een verschrikkelijk denigrerende term,’ schrijft ze. ‘Het drukt precies uit waar de drang naar status bij de jongeren zo enorm vandaan komt: ik ben slechter dan de rest, ik kan niks, ik hoor er niet bij. […] Daar weten criminelen slim op in te spelen. Door gouden bergen te beloven en vooral: die erkenning te geven.’

Structurele ongelijkheid

Zo scherpt haar ervaring voor de klas niet alleen haar blik op onderwijskwesties, maar ook op de structurele maatschappelijke problemen die haar leerlingen voor de kiezen krijgen. ‘Je kunt de achterstanden waarmee mijn leerlingen het onderwijs instromen niet los zien van armoede,’ zegt De Rijk. ‘Geen uitstapjes, geen educatief speelgoed. Kleine, slecht geïsoleerde woningen. Veel kinderen in mijn klas hebben geen eigen bed. Ze slapen op de bank, of met broertjes of zusjes in bed. En het belangrijkste: hun ouders zijn gestrest. Zorgen over de huur en een maaltijd op tafel slokken alle aandacht op. Ik zie heel veel ouders die niet met hun kinderen praten.’

Voor De Rijk is het schrijven – haar boek, opiniestukken en columns op haar site – een uitlaatklep. Als docent en mentor helpt ze haar leerlingen. Of dat nu is met een luisterend oor, een doorverwijzing naar formele zorg of een belletje naar de logopedist om een afspraak te checken. Maar daarmee zijn hun onderliggende problemen niet opgelost. Die oplossingen moet komen van politici, onder wie haar voormalig studiegenoten. ‘Maar de mensen die de macht hebben iets aan de structurele ongelijkheid te doen, die hebben geen idee. Die ervaren de problemen niet.’ Daar wil De Rijk iets aan doen. Ze geeft lezingen over kansengelijkheid, onder meer bij gemeenten. Ze trekt er twee dagen per week voor uit. ‘Zonder die mogelijkheid problemen te agenderen, zou ik gefrustreerd raken. Dan zie je jaar op jaar dezelfde narigheid en voel je je zo machteloos.’ Maar een overstap naar de politiek ambieert ze niet. ‘Ik wil altijd voor de klas blijven staan. Dat vind ik uiteindelijk het leukst en misschien ook wel het belangrijkst.’

Als De Rijk klaar is met haar uitleg en haar leerlingen hun laptops openklappen om opgaven te maken, steekt Soner zijn vinger op. ‘Juf, bestaat er ook een zilveren eeuw?’ ‘Goede vraag! Jazeker, die kwam vóór de gouden eeuw. Wanneer denk je dat mensen rijker waren? In de zilveren, of de gouden eeuw?’ ‘De gouden eeuw, juf.’ ‘Klopt. En als je een naam zou mogen verzinnen voor déze eeuw, hoe zou je die dan noemen?’ De jongen hoeft niet lang na te denken. ‘De helemaal-geen-geld-eeuw, juf.’