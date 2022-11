Terwijl mensenrechtenorganisaties deze herfst waarschuwden voor toenemende onderdrukking van klimaatwetenschappers en milieuactivisten in Egypte, waar op 7 november de jaarlijkse VN-conferentie over klimaatverandering (COP27) aftrapte, maakten deelnemers aan deze bijeenkomst alvast ambitieuze plannen. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat sloten Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Unie, en de minister van Buitenlandse Zaken van Marokko Nasser Bourita half oktober een duurzaamheidspact om de samenwerking op het gebied van klimaatverandering en hernieuwbare energie te intensiveren.

Met dit akkoord begon, beloofde Timmermans, ‘een ontwikkeling’ die ‘de toekomst van Afrika en Europa verbindt in een ‘lotsbestemming van duurzame groei en een antwoord geeft op de uitdagingen van vandaag’. Bijna jaloers sprak de vicevoorzitter over de natuurlijke bronnen van het dichtstbijzijnde buurland van de EU. ‘Ik geloof dat het potentieel van Marokko op het gebied van hernieuwbare energie letterlijk onbeperkt is,’ aldus Timmermans. ‘Jullie hebben zon en wind (…) om ongekende industriële en economische ontwikkelingsmogelijkheden te creëren, maar tegelijkertijd om energieproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen te creëren, energie die kan worden opgeslagen – bijvoorbeeld in groene waterstof. En we moeten verbindingen maken met Europa. Het zijn dus niet alleen elektriciteitskabels die Marokko met de Europese Unie moeten verbinden, maar ook andere infrastructuren die de mogelijkheid bieden om energie uit te wisselen, zoals waterstof.’

Naar het buitenland

Bijna jaloers is ook Saafi Ammar, milieuraadslid van het kleine, verwaarloosde plaatsje Menzel El Habib in Zuid-Tunesië. Juist voor zijn gemeente ziet hij kansen in hernieuwbare energie, vertelt hij in de burgemeesterszaal van het sobere stadhuis. Niet alle gezinnen en scholen in Menzel-El Habib zijn namelijk aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet. ‘Onlangs heeft de gemeente geld gekregen van Duitsland en Italië om zonnepanelen te plaatsen,’ zegt Ammar. ‘Maar we kunnen ze nog niet installeren omdat we aanhikken tegen de onderhoudskosten. Daar moet nog aanvullende financiering voor worden gevonden.’

Nu is het niet zo dat er in de regio niets gebeurt op het gebied van duurzame energie-initiatieven. Sterker, weet het raadslid, ‘er gaan geruchten over de aankoop van grond voor een zonne-energiecentrale door een buitenlands bedrijf. Dat gaat tussen de regering, het bedrijf en de grondbezitter. Als gemeente worden we daarbuiten gehouden.’

‘Wat leveren die grote internationale projecten ons op? Het kost land en het onderhoud slurpt water.’

Onbevredigend voor Ammar en hij belt ter plekke een plaatselijk bekende milieuactivist. Hij laat zich bijpraten via de luidspreker van zijn mobieltje. Er was inderdaad sprake van een grondaankoop voor een zonne-energiecentrale. Over die grond zou later een deal zijn gesloten voor negentig jaar tussen Mohamed El Khoudi, een lokale grootgrondbezitter, en het Brits-Maltese bedrijf TuNur, volgens de website een ‘ontwikkelaar van hernieuwbare energie en groene waterstof in het hart van Europa en Afrika’.

‘El Khoudi! Waarom in hemelsnaam!’ roept Ammar zodra hij heeft opgehangen. ‘Iedereen weet dat die man vóór de revolutie van 2011 op goede voet stond met het oude regime en daarna op een “handige manier” tonnen heeft verdiend. Waarom is de aankoop niet gewoon volgens de regels aanbesteed?’

Dit soort dingen zitten hem dwars. ‘Begrijp me goed, we zijn echt vóór duurzame energie. Elektriciteit is nu zo duur dat we als gemeente wakker liggen van de kosten om alle lantaarnpalen te laten branden. Maar wat leveren die grote internationale projecten ons op? Het kost land en het onderhoud slurpt water. Het waterbedrijf sluit in onze regio nu al ’s nachts het water af wegens het watertekort. Internationale bedrijven als TuNur willen de zonne-energie exporteren en de tegoeden gaan naar het buitenland.’

Verschrikkelijk neokoloniaal

Als TuNur z’n zin had gekregen, dan draaiden zo’n zevenhonderdduizend Europese huishoudens al vijf jaar op zonne-energie uit Tunesië, geëxporteerd via kabels in de Middellandse Zee. Europa had dan gebruikgemaakt van ‘bewezen technologie. Een showmodel van de mogelijkheden van zonne-energiecentrales in Afrika voor de Europese markten,’ zo beloofde Thiemo Gropp, medeoprichter van TuNurs partner Desertec, halverwege 2012 in een gelikt YouTube-filmpje.

Desertec, voluit Desertec Industrial Initiative, een grotendeels Duits consortium, was toen al zo’n drie jaar van plan om medio 2050 zo’n 20% van Europa’s elektriciteit te leveren via een over het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) uitgestrekt netwerk van zonne- en windmolenparken. De geraamde kosten lagen op 400 miljard euro. Voor dat bedrag zou het consortium heel veel zorgen wegnemen: die over het klimaat, die over Russisch-Oekraïense gasconflicten zoals in 2006 en 2009, die over olietekort en die over een nieuwe wereldwijde voedselcrisis, na die van 2009.

Tien jaar later produceert TuNur om precies te zijn nul megawatt zonne-energie. Uiteindelijk voltooide het bedrijf rond 2021 zijn eerste zonne-energiecentrale in de buurt van Gabès, vlakbij Menzel El Habib, maar dit project ligt stil wegens een conflict met de STEG, het nationale energiebedrijf van Tunesië. Hoe zonne-energie straks naar Europa geëxporteerd moet worden, ligt als hoofdvraag voor in een technisch haalbaarheidsonderzoek naar de transportroute en de bekabelingstechnologie.

Desertec is volledig mislukt. Technische obstakels werkten niet mee. ‘Maar het grootste obstakel was politiek,’ zegt onderzoeker Hamza Hamouchene. ‘De plannen waren zo verschrikkelijk neokoloniaal dat weinig landen in Noord-Afrika of het Midden-Oosten zin hadden om de intentieverklaring te tekenen.’

In zijn analyses van duurzame energie-initiatieven in Noord-Afrika grijpt Hamouchene steevast terug op de lessen van Desertec. Toch leven de ambities van Desertec nu dubbel voort: als commerciële strategie en als beleidsspeerpunt van de Europese Unie (EU).

Europees eigenbelang

Desertec keerde terug als ‘Desertec 3.0’. Ongebroken optimistisch mikt het consortium, nu met professor Ad van Wijk van de Technische Universiteit Delft in de adviesraad en Shell als aangesloten partner, inmiddels op groene waterstof, een energiedrager die via elektrolyse wordt geproduceerd uit hernieuwbare energie.

In het ‘Noord-Afrika – Europa Waterstof Manifest’ lanceert het consortium een nieuw plan. Zo rond 2050, hoopt Desertec, haalt Europa zijn energie voor 50% uit hernieuwbare elektriciteit en voor 50% uit groene waterstof, dankzij Noord-Afrika, omdat ‘Europa niet al zijn hernieuwbare energie zelf zal kunnen produceren’.

Die toekomst ziet Europa ook wel zitten. ‘As I used to say: hydrogen rocks,’ juichte EU-voorzitter Frans Timmers vorig jaar. Iets droger, maar in dezelfde geest, publiceerde de Europese Unie halverwege de zomer van 2020 haar ‘waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa’ als uitwerking van het in 2019 gelanceerde actieplan Green Deal: het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn vanwege ‘het overvloedige potentieel aan hernieuwbare energiebronnen’, ‘en met name Noord-Afrika vanwege de geografische nabijheid’, een ‘potentiële leverancier van kostenconcurrerende groene waterstof aan de EU’.

Zo bezien zit Noord-Afrika economisch voortaan gebeiteld, lijkt het. Over alles valt te onderhandelen, hernieuwbare energie is oneindig beschikbaar en toegankelijk, en niemand is tegen. Maar dit is te simpel gedacht, zegt Hamza Hamouchene, onder meer onderzoeker voor The Transnational Institute in Amsterdam. ‘Realiseer je tegen welke achtergrond Europa afspraken maakt met Noord-Afrika. Alle Noord-Afrikaanse landen hebben een koloniaal verleden met Europa. Het economische model stamt nog uit die tijd, waarin Noord-Afrika produceert voor Europa en de Europese wil bepalend is voor de manier waarop geld wordt verdiend. Mede hierdoor is in veel Noord-Afrikaanse landen weinig geïnvesteerd in technologie en zijn ze in de schulden geraakt. Investeringen in hernieuwbare energie vergen leningen en technologische kennis. En wie levert die?’

‘Is het niet wonderlijk dat Europa al over export van hernieuwbare energie begon terwijl Noord-Afrikaanse landen zelf nog nauwelijks van groene energie profiteerden?’

Hamouchene ziet een rode draad. Die draad begint in 1998, toen de EU begon met het afsluiten van een serie zogenaamde Euro-Mediterrane Associatieovereenkomsten, met onder meer Tunesië, Marokko en Egypte, als voertuig naar een ‘geleidelijke liberalisering van de handel’ en de oprichting van een mediterrane vrijhandelszone. Daaruit verrees in 2008 de ‘Unie voor het Middellandse Zeegebied’, een concretisering van de wens van de toemmalige Franse president Nicolas Sarkozy, om de ‘onderlinge afhankelijkheid’ tussen de EU en de landen ten zuiden van de Middellandse Zee te versterken. Dit was – ook toen al – in feite voornamelijk de Europese route naar vermindering van de energie-importen uit Rusland door samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie.

‘Europees eigenbelang gaat altijd voor,’ constateert Hamouchene. ‘Is het niet wonderlijk dat Europa al over export van hernieuwbare energie begon terwijl Noord-Afrikaanse landen zelf nog nauwelijks van groene energie profiteerden? En neem het concept publiek-private samenwerking. Met dit toverwoord zie je steeds dat grote internationale bedrijven in onze regio vette winsten maken terwijl hun publieke partners, zeg, de Marokkaanse en Tunesische overheden, zich diep in de schulden steken. Schulden! Alsof die landen daar nog niet genoeg van hebben. Wie betaalt, bepaalt, dus die leningen, zoals die van de Wereldbank, gaan altijd gepaard met eisen: ruimte bieden aan onze bedrijven, onze technologie en onze dictaten. Het komt neer op privatisering van de opbrengsten terwijl de samenleving de rekening betaalt.’

Onpeilbare vertraging

Ken je de geschiedenis van de zonnecentrales van Noor (Arabisch voor ‘licht’) in Marokko, vraagt Hamouchene.

Als de plannen voor een van ’s werelds grootste zonnekrachtcentrales bij Midelt in Centraal-Marokko door waren gegaan, dan had de Europese energiemarkt er vandaag anders uitgezien. ‘Er zal een wereld vóór, en een wereld na Midelt zijn,’ voorzag Mustapha Bakkoury in 2019. Bakkoury was namens het Marokkaanse Agentschap voor Zonne-energie (MASEN) partner in een door het Franse EDF getrokken consortium. De omwenteling was voorzien voor dit jaar, maar het project liep onpeilbare vertraging op en ondertussen verdubbelde naar verluidt de schuld bij een serie banken, onder meer de Wereldbank en de Europese Investeringsbank. Van twee miljard dollar liep die op tot vier miljard, gedekt door de Marokkaanse overheid. Als dit zo doorgaat, wordt Noor Midelt een kopie van de Noor-centrales vlakbij Ouarzazate in Zuid-Marokko, waarschuwt Hamouchene.

‘Voor die centrales, getrokken door een Saoedisch-Europees consortium, moest MASEN 9 miljard dollar lenen bij de Wereldbank, de Europese Investeringsbank en andere schuldeisers. Ook deze schuld wordt gedekt door garanties van de Marokkaanse regering. Het kwam neer op een nog grotere overheidsschuld voor een land dat al tot over zijn oren in de schulden zat. MASEN, van de overheid, is alleen op papier een partner, om de financiering te regelen.’

Inschattingsfouten ziet Hamouchene als een belangrijke oorzaak van deze problemen. ‘Al die projecten worden slecht geleid en omgeven door corruptieschandalen. Het grootste probleem is naar mijn smaak de Concentrating Solar Power (CSP)-technologie. Veel te ingewikkeld, kostbaar en, ook nog, waterslurpend, om het systeem te koelen en de panelen te reinigen. Door dit systeem wordt nog meer water onttrokken aan een toch al uitgedroogd gebied, hoe verzin je het?’

Waterslurpers

Niettemin kunnen Europese hernieuwbare energie-ontwikkelaars in Tunesië en Marokko prima zakendoen. Sinds de Wet op Publiek-Private Samenwerking in Marokko en de Wet voor Hernieuwbare Energie in Tunesië, die allebei in 2015 in werking traden, nemen deze overheden veel kosten en al het mogelijk onheil voor hun rekening: stijgende grondstofprijzen, klimaatrisico’s, wisselkoersschommelingen, infrastructuur en openbare dienstverlening. De overheden kopen alle door de private zonnecentrales geproduceerde elektriciteit, zonder te letten op de daadwerkelijke vraag, tegen een vooraf voor een bepaalde periode vastgestelde prijs.

Bij een sterke daling van de vraag naar elektriciteit moeten het Marokkaanse ONE en het Tunesische STEG de door particuliere partners geleverde energie gebruiken en hun eigen centrales stilleggen om een black-out te voorkomen, wat geld kost. Inhoudelijk lijken de wetten geïnspireerd op de Franse Wet op Publiek-Private Partnerschappen uit 2014, met sporen van de samenwerking met Duitse partners, waaronder het overheids-ontwikkelingsagentschap GIZ en Desertec.

‘Langs de weg van de energietransitie doet onze regio de koloniale geschiedenis nog eens dunnetjes over.’

Misschien ligt er ook een link met een eveneens in 2015 gepubliceerde strategie van de Europese Commissie vol plannen voor het stimuleren van hernieuwbare energie, met name door internationale samenwerking met niet-EU-landen. Hoe dan ook, de elektriciteitsprijzen van de Noor-CSP-centrale in Ouarzazate liggen hoger dan het agentschap Masen kan doorberekenen aan staatsbedrijf ONE, dus blijven de tekorten zich opstapelen.

Seifedinne Hamdi, ingenieur bij het bedrijf Alstom, partner van de STEG, kan zich de keuze voor CSP-technologie echter wel voorstellen. ‘Aan alles kleven voor- en nadelen. Ik zou geen duurzame energietechnieken weten die het mileu in Noord-Afrika sparen. CSP-centrales zijn met hun spiegels en turbines ingewikkelde waterslurpers, maar ze kunnen wel tegen de hitte. In Tunesië staan zonne-energiecentrales die zonlicht omzetten in elektriciteit-fotovoltaïsche energie (PV). Dat is wereldwijd de meest gebruikelijke techniek, maar boven de 25° graden Celsius neemt het rendement heel snel af. Vanwege de klimaatverschillen is dat prima voor export naar Europa en de productie van waterstof, maar minder geschikt voor Tunesië.’

Afrikaanse kampioen

EU-vicevoorzitter Frans Timmermans beschouwt Marokko intussen als een ‘leider op het gebied van klimaataanpassing en energietransitie’. Hij kan zich aangesproken voelen door het huidige aandeel hernieuwbare energie van 20% in Marokko, veel hoger dan bijvoorbeeld de Tunesische 3% en ongeveer even hoog als het Europees gemiddelde. De Marokkaanse regering wil in 2030 op 52% zitten, ingegeven door een gebrek aan eigen olie- en gasvoorraden.

‘Leiderschap ten koste van wie en wat,’ zegt Larbi El Hafidi, bestuurslid van het activistische ATTAC-netwerk in Rabat, de hoofdstad van Marokko. ‘Al die leningen worden straks door Marokkaanse burgers afbetaald via bezuinigingen op publieke voorzieningen. Voor de bouw van de Noor-zonnecentrales is onze grond geconfisqueerd. Daar moesten mensen van leven! Alleen al voor de 4141 hectare rond Midelt zijn tientallen gezinnen, voor een groot gedeelte nomadefamilies, hun land en enige bron van levensonderhoud kwijtgeraakt. Ze hebben er geen compensatie voor gekregen. Nooit zal ik die opmerking van een schapenherder rond Midelt vergeten: ons land is bezet gebied en onze huizen zijn verwoest.’

Dat beeld van Marokko als Afrikaanse kampioen in hernieuwbare energie is voor Ilyes Benammar van de Tunesische Werkgroep Energiedemocratie een schrikbeeld. ‘Een catastrofe,’ vat hij samen op het drukke terras van Le Grand Café du Théâtre in het centrum van de Tunesische hoofdstad Tunis. ‘Langs de weg van de energietransitie doet onze regio, niet alleen Marokko en Tunesië maar ook Egypte, de koloniale geschiedenis nog eens dunnetjes over. Door die zogenaamde win-winsconstructies raken we afhankelijk van Europese technologie omdat overal monopolievoorwaarden en intellectuele eigendomsrechten op zitten, en door de oplopende schuldenlast worden we ook in financiële zin afhankelijk. Volledig tegen ons belang in duwt de EU ons richting een privatisering van de energiesector, zodat er ruimte komt voor de Europese industrie en voorzien wordt in de Europese energiebehoeften.’

Om zijn punt te onderstrepen deelt Bennammar een e-mail met een vertrouwelijk document van de Wereldbank uit 2019. Hierin belooft de bank een krediet van 151 miljoen dollar om het Tunesische nationale energiebedrijf STEG te helpen de ‘energiesector te verbeteren’, of, zoals de internationale geldschieter het zelf promootte, ‘nieuwe steun voor Tunesië om de energievoorziening groener en efficiënter te maken’. Maar in ruil voor dit krediet moet de STEG zijn infrastructuur gratis ter beschikking stellen aan private groene energieleveranciers. Oftewel: het staatsbedrijf moet de energie kosteloos transporteren. ‘Niet gek dat de STEG geen zin heeft om met die bedrijven samen te werken,’ reageert Bennammar.

‘Buitenlandse investeerders vestigen zich met behulp van de Tunesische regering in achtergestelde gebieden, exploiteren onze hulpbronnen en maken enorme winsten, zonder dat de gemeenschap hiervan profiteert.’

In 2019 regelde de Tunesische regering via een wijziging van de Wet voor Hernieuwbare Energie dat initiatieven op landbouwgrond kunnen worden toegestaan zonder de officiële bestemming te wijzigen in industriegrond.

‘Dus vestigen buitenlandse investeerders zich nu met behulp van de Tunesische regering in achtergestelde gebieden,’ zegt Bennammar. ‘Ze exploiteren onze hulpbronnen en maken enorme winsten, zonder dat de gemeenschap hiervan profiteert. Europa plundert onze regio. Voor de productie van groene waterstof worden niet alleen onze bijna lege watervoorraden uitgeput, maar ook de fossiele brandstoffen waar we nog over beschikken.’

‘Het is een koloniaal model dat onze bronnen uitput onder het motto van ontwikkeling, vooruitgang en werkgelegenheid,’ zegt Fadhel Kaboub, universitair hoofddocent economie aan de Denison University in de VS. ‘We moeten breken met het huidige economische model. Stel dat Marokko en Tunesië tegen de EU zeggen: wij voelen de energieproblemen ook dus laten we beginnen met Afrikaans-Europese samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie? En laten we daarna samen in deze regio een productieproces opzetten. Het ruwe materiaal is hier voorhanden, de kennis ook en met gedegen gemeenschappelijk onderzoek komen we een heel eind. We kunnen een systeem dat nog niet gedekoloniseerd is niet decarboniseren.’