Hoe kun je in deze wereld anti-werk zijn? Wat denk je dan, dat de kaboutertjes alles voor ons zullen doen? Toch is de anti-werkbeweging wereldwijd sterk in opkomst. Want ergens is het cru dat de mensen in de vitale beroepen – die vaak het zwaarst zijn – meestal het minst betaald krijgen. Deze werkenden profiteren dus het minst van het economisch systeem. En de ongemakkelijke waarheid is ook dat werkenden de kapitalistische machine draaiende houden. Besluiten zij om het werk neer te leggen, dat komt de economie abrupt tot stilstand.

Natuurlijk lopen categorieën als werkenden en bezittenden hopeloos door elkaar. Veel werkenden behoren via hun pensioenfondsen deels ook tot de bezittende klasse. Het zijn gradaties van afhankelijkheid: hoe meer je loonarbeid nodig hebt voor je levensonderhoud, hoe kleiner je piece of the pie van het systeem.

Maar ‘Het is het systeem’ roepen is óók een erg gemakkelijke manier om jezelf van verantwoordelijkheid te ontdoen. Zoals politiek filosoof Amia Srinivasan schrijft in haar boek Het recht op seks. Feminisme in de 21ste eeuw: ‘Dat een probleem structureel is, betekent nog niet dat we niet hoeven na te denken over welke rol wij als individu daarin hebben en wat we eraan zouden moeten of kunnen doen.’

Zodra het over individuele verantwoordelijkheid gaat, is er een obsessieve focus op het eindstation van de economische keten: consumptie. Eigenlijk curieus, want het is veel interessanter om te kijken naar wat aan consumptie voorafgaat, naar de productie van het systeem en ons verlangen om daar zo goed mogelijk aan mee te doen.

Want werk gaat niet alleen over overleven: ‘Werk gaat over wat je worden wilt, over passie en liefde, over zelfstandig kunnen zijn en een plaats in de wereld hebben,’ schrijft socioloog Marguerite van den Berg in haar boek Werk is geen oplossing (2021). Maar waarom verbinden we onze dromen zo sterk aan iets wat we voor een baas of opdrachtgever doen, vraagt ze zich af. Waarom is werk voor velen een existentiële aangelegenheid geworden, waarmee onze identiteit en gevoel van zingeving vervlochten zijn? Stond werk altijd zo centraal in het leven? Hoe is dat zo gekomen? En zou het ook anders kunnen?

Een human doing

Terwijl ik aan dit stuk werkte, kreeg ik corona. Ik was een week uit de running en daarna werkte ik een week op halve kracht. Omdat ik niet ‘productief’ kon zijn, voelde ik me nogal waardeloos. Productief zijn was een onbewust gebod. Dat ik ziek was, of dat ik in de tussentijd boeken had gelezen, deed er blijkbaar niet toe. Mijn onbewuste opvatting over productiviteit was een redelijk beperkte: ik moest productie draaien, er moesten artikelen worden geschreven.

En zelfs als ik niet ziek ben, komen er nooit genoeg woorden uit. De artikelen die ik schrijf, zouden sneller en efficiënter geschreven kunnen worden. Al dat richtingloze gedenk en gelees. Er kan altijd meer geschreven worden – het is nooit genoeg. Vroeger dacht ik dat er een bepaalde rust zou komen naarmate ik meer zou hebben geschreven. Maar het omgekeerde is het geval. De drang om meer te produceren, wordt sterker naarmate ik meer produceer. Als een cavia in een loopwiel.

O ironie – ik heb het kapitalisme geïnternaliseerd.

Het is het idee dat onze eigenwaarde rechtstreeks verband houdt met onze productiviteit, legt Anders Hayden, hoogleraar politicologie aan de Dalhousie University in Nova Scotia uit in USA Today. ‘Je moet een “human doing” zijn om enige waarde te hebben.’

Gejank

Actie roept reactie op. Een paar jaar geleden hunkerde de samenleving naar zelfhulpboeken en -artikelen over hoe we efficiënter en productiever konden worden. Tegenover die ijverige interne kapitalist is nu juist de antiwerkbeweging in opkomst. Veel mensen verlangen naar manieren om minder efficiënt te worden. We snakken naar de kunst van het niksen, want we zitten vast in een compulsief almaar meer doen.

In de VS is sinds de lente van 2021 The Great Resignation gaande: ruim 33 miljoen mensen hebben ontslag genomen in een halfjaar tijd.

En het gaat om meer dan een intuïtieve afkeer van werk. Op internetforum Reddit is r/antiwork in korte tijd van enkele duizenden naar miljoenen leden gegroeid. Onder de slogan ‘Unemployment for all, not just the rich!’ gaan mensen met anderen in gesprek over werk. Van praktische vragen over hoe je samen op tactische wijze salarisverhoging kunt krijgen, tot diep filosofische kwesties over de aard van werk en hoe het zou kunnen worden afgeschaft.

Waar ik vroeger mensen feliciteerde met een nieuwe baan, feliciteer ik nu steeds vaker vrienden omdat ze ontslag hebben genomen.

De anti-werkbibliotheek, die het intellectuele hart van het forum vormt, laat zien dat anti-werkideeën een rijke geschiedenis hebben en wijdverbreid zijn. Ook in China bijvoorbeeld zijn steeds meer jongeren er klaar mee om hun leven te onderwerpen aan de obsessie met economische groei en materiële rijkdom. Sinds april 2021 is Tang Ping, platliggen, een van de trending memes in China: jongeren die hebben besloten om niet meer mee te doen aan de ratrace. Het is de zoveelste levensfilosofie die gebaseerd is op het afwijzen van carrière-ambities, consumptie en een radertje zijn in de Chinese kapitalistische machine, legt onafhankelijk politiek analist Wu Qiang uit aan tijdschrift Quartz.

Ook in mijn directe omgeving zie ik antiwerkontwikkelingen. Waar ik vroeger mensen feliciteerde met een nieuwe baan, feliciteer ik nu steeds vaker vrienden omdat ze ontslag hebben genomen. En het gaat niet alleen om universitair opgeleiden – integendeel, het zijn vooral vrienden met alleen een middelbareschooldiploma die hun functies als bedrijfsleider of chef-kok neerleggen.

Je zou dat kunnen afdoen als recalcitrantie of verwendheid, zoals NRC-columniste Japke-d. Bouma, die de anti-werkbeweging maar gejank vindt: ‘Ga je schamen, stelletje snowflakes,’ zegt ze stoer. ‘Zeg gewoon je bullshitbaan op en ga wat nuttigs doen,’ dondert ze tegen de aanstellers. ‘Als je gewoon aan het werk gaat, heb je geen tijd voor de anti-work movement.’ (Vervolgens bedenkt ze allerlei tactieken om anders met werk om te gaan, die wijdverbreid zijn in de anti-werkbeweging.)

De anti-werkbeweging kan intussen wel gevolgen hebben voor het economische systeem. Als de beweging doorzet, is dat een serieus langetermijnrisico voor de economie, aldus zakenbank Goldman Sachs vorig jaar in een nota. En volgens Brookings Institution, een invloedrijke Amerikaanse denktank, bedreigt het Chinese ‘platliggen’ de economische ambities van president Xi Jinping.

Reflectiemomentje

Waar komt het anti-werksentiment ineens vandaan? Anthony Klotz, hoogleraar psychologie aan Texas A&M University en bedenker van de term The Great Resignation, denkt dat de coronapandemie een katalysator is geweest. ‘Als we te maken krijgen met levensbedreigende gebeurtenissen, gaan we reflecteren op de dood en vragen we ons af of we gelukkig zijn met onze levens, en of we er iets aan zouden willen veranderen,’ zei hij vorig jaar op nieuwszender CNBC. ‘De pandemie gaf mensen de mogelijkheid hun leven te heroverwegen.’

Al decennia werken we steeds harder voor steeds minder, stellen journalisten Sander Heijne en Hendrik Noten in hun boek Fantoomgroei (2020). De afgelopen veertig jaar is er een gigantische groei in productiviteit per arbeidsuur geweest. Maar werkenden hebben weinig teruggezien van de immense waardegroei die zij zelf creëren. De spectaculaire economische groei van de afgelopen vier decennia is voor werkenden fantoomgroei gebleken. Wie er wél hard op vooruit zijn gegaan, zijn de aandeelhouders en bestuurders van de bedrijven die al die extra winst van de productiviteitsgroei in hun zakken hebben gestoken. Het gevoel van wederkerigheid en loyaliteit onder werknemers neemt dus al langere tijd af.

Tegelijkertijd is het werk zelf voor steeds meer mensen steeds onzinniger geworden, zoals David Graeber laat zien in Bullshit Jobs (2018). Dankzij spectaculaire technologische ontwikkelingen zouden we makkelijk met een 15-urige werkweek toe kunnen. Toch draaien we allemaal volle dagen. Graeber laat zien dat een groot deel van het ‘werk’ dat we uitvoeren dikke onzin is. Niet alleen denkt rond de 40 procent van de mensen zélf dat hun baan onzin is, zoals veel marketeers, verkopers, bedrijfsjuristen en HR-consultants, ook de banen die er wél toe doen, hebben een proces van bullshitisering ondergaan. Denk aan mensen in de zorg die een groot deel van hun tijd bezig zijn met het invullen van formulieren. De overheid beweert al decennia dat meer marktwerking de economie efficiënter maakt, terwijl juist de bullshitisering een vlucht heeft genomen. Wat is er efficiënt aan het dik betalen van mensen om onzin te doen?

Festivalcatering

Werk kan intussen óók schitterend zijn. Ik heb zoveel goede vrienden gekregen dankzij werk. En ik heb ook heel veel plezier gehad tijdens werk: bij het vijvers graven, muren schilderen, hekken bouwen dat ik als tiener deed, en daarna bij mijn werk als verhuizer, afwasser en hulpkok in de festivalcatering. En natuurlijk in mijn huidige werk.

Ik heb jaren trots in de horeca gewerkt. Mijn record is 59 uur werken in drie dagen. Ik was trots dat ik zo hard en veel werkte.

Toen ik in 2018 stage liep bij De Groene Amsterdammer (was het leren of werken?) las ik een artikel over werk als een steeds belangrijkere bron van zingeving. Een gevaarlijke ontwikkeling, zei psychoanalyticus Paul Verhaeghe in dat artikel. ‘Er staat tegenwoordig enorme druk op mensen. Wat voor werk je doet – en hoeveel je daarvoor betaald krijgt – wordt in deze samenleving steeds belangrijker.’ Dat baarde hem zorgen. ‘Het is niet gezond als ons werk de énige bron van zingeving is in het leven.’

Werk gaat voor een deel ook over identiteit en waardigheid. Ik heb jaren trots in de horeca gewerkt. Mijn record is 59 uur werken in drie dagen. Ik was trots dat ik zo hard en veel werkte. Mijn arbeidsethos was onderdeel van mijn identiteit. En ik ben absoluut niet de enige. In campagnetijd is bijna elke politieke partij opeens de partij van ‘de hardwerkende Nederlander’.

Werk gaat ook over het leveren van een maatschappelijke bijdrage.

Maar vooral is betaald werk voor veel mensen de enige manier om jezelf staande te houden in de wereld, om te overleven, zowel in fysieke als in sociale zin.

Zelfs als je werkloos bent en een uitkering krijgt, staat je leven in het teken van naar werk zoeken; daar zorgen overheidsinstanties wel voor met allerlei dwingende en vaak vernederende praktijken.

Werk wordt als ethische verplichting gezien. Als je niet werkt, dan doe je niks voor de wereld. Dan profiteer je alleen maar van andermans noeste arbeid, is het idee.

De oorspronkelijke welvaartsstaat

Hoe vanzelfsprekend onze huidige conceptie van werk ook lijkt, vroeger ging het heel anders. De Israëlische historicus Yuval Noah Harari schrijft in Sapiens (2012) over de ‘oorspronkelijke welvaartsstaat’. Antropologisch onderzoek laat zien dat onze voorouders als jagers en verzamelaars zo’n drie tot vijf uur per dag, vijftien tot twintig uur per week ‘werkten’ (als ze dat al als werk ervoeren).

Historicus Benjamin Hunnicutt, wiens boeken in de r/antiwork-bibliotheek staan, wijst erop dat de centrale plaats van werk in de moderne samenleving en in ons leven een historische anomalie is. ‘Over de grote boog van de geschiedenis, die teruggaat tot de Grieken, de Romeinen en de Middeleeuwen in de westerse geschiedenis, was vrije tijd de basis van cultuur.’ Dan ging het om spelen, eten, contemplatie, academische inspanningen. Natuurlijk moeten we ‘vroeger’ niet idealiseren. Maar we moeten er ook niet klakkeloos van uitgaan dat het hele leven draait om werken.

Er zit niets natuurlijks of aangeborens in het productieve gedrag van de huidige homo economicus, schrijft economisch antropoloog Jason Hickel in Minder is meer (2020): ‘Dit wezen is het product van vijf eeuwen culturele herprogrammering.’ Van 1350 tot 1500 – een periode die de geschiedenis is ingegaan als ‘de gouden eeuw van het proletariaat’ (te weten: zij die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van loonarbeid) – verliep werk volgens heel andere ritmes en maatstaven, schrijft Hickel. ‘Het leven verliep volgens de principes van zelfvoorzienendheid en van wat menselijk was; men werkte zoveel als nodig was en bracht de rest van de tijd door met dansen, verhalen vertellen.’

In Engeland besloegen in deze tijd de vrije dagen waarschijnlijk een derde van het jaar. En de Engelsen werden nog wel gezien als harde werkers. In Spanje waren ze bij elkaar zo’n vijf maanden per jaar vrij. De Britse historicus E.P. Thompson benadrukt dan ook dat het leven van mensen in deze tijd helemaal niet om werk draaide, maar om festivals en carnavals.

Niet iedereen was even blij met deze invulling van het leven door het plebs in de zestiende eeuw. ‘De elite klaagde bitter over de boerenfeesten en hekelde het losbandige gedrag en de vrijheden die mensen daarin tentoonspreidden,’ schrijft Hickel. De levensstijl van de boeren was onverenigbaar met het soort werk dat nodig was om kapitaal te vergaren. Daartoe moest duidelijk meer worden gewerkt dan nodig was om in de eigen behoeften te voorzien; werken moest een complete levensstijl worden.Daarom voerde koning Henry VIII van Engeland in 1531 de eerste Vagebondenwet in, waarin ‘nietsdoen’ werd beschreven als ‘de moeder en wortel van al het kwaad’. De wet schreef voor dat landlopers en werklozen moesten worden vastgebonden, gegeseld en gedwongen om werk aan te nemen. In Engeland werden er onder Henry VIII 72.000 vagebonden opgehangen. De elites moesten letterlijk de zweep over mensen halen om ze om te vormen tot gehoorzame productieve werkers.

Afhankelijk

Natuurlijk, er moet brood op de plank komen. Maar als werk datgene is wat nodig is om het dagelijks leven in stand te houden, om te overleven als individu maar ook als samenleving, waarom wordt je huis schoonmaken, boodschappen doen of kinderen opvoeden dan pas als werk gezien als iemand ervoor wordt betaald? Als je het zelf doet, is het opeens geen werk meer. Dan hoort het gewoon bij het leven. Maar zonder al deze handelingen zou werk – als in: betaald werk – onmogelijk worden.

Betaald werk is alleen maar mogelijk door alles wat niet als werk wordt gezien, maakt Marguerite van den Berg duidelijk in Werk is geen oplossing. Probeer maar eens een samenleving draaiende te houden zonder al het werk dat op geen enkele manier in geld is uit te drukken. Dat we het huis schoonhouden, voor elkaar koken, op elkaars kinderen passen, ook al hebben we het nog zo druk.

Als we werk reduceren tot betaald werk, reduceren we de waarde van activiteiten tot de ruilwaarde ervan in geld. Als we meegaan in het idee dat alleen betaald werk de moeite waard is, bepaalt de markt wat waardevolle activiteiten zijn en wat niet. Dan gaan we mee in de tirannie van de markt die tot zoveel excessen heeft geleid. Mee in een hyperconsumptie die de aarde verwoest, mensen uitbuit en onze verlangens, onze identiteit, onze zingeving – kortom: onze menselijkheid – dicteert.

In den beginne was er niet de salarisstrook. Eerst was er de overvloed van de natuur, en vervolgens zijn we in een situatie beland waarin de meeste mensen afhankelijk zijn geworden van een salarisstrook om toegang te krijgen tot die overvloed van de natuur.

Efficiëntiecultus

De productiviteit van de Britse wiskundige, logicus, filosoof, historicus en Nobelprijswinnaar Bertrand Russell leek geen grenzen te kennen. Maar in zijn beroemde essay ‘In Praise of Idleness’, gepubliceerd in 1932, keert hij zich tegen de compulsieve werkcultus van de moderne tijd.

‘Ik denk dat er veel te veel werk wordt gedaan in de wereld, dat er enorm veel schade wordt berokkend door de gedachte dat werken deugdzaam is,’ schrijft Russell. De weg naar geluk en welvaart ligt volgens hem in een georganiseerde vermindering van werk. Want de moderne techniek, stelt Russell, heeft het mogelijk gemaakt om de hoeveelheid arbeid die nodig is om de levensbehoeften voor iedereen veilig te stellen enorm te verminderen. ‘Moving matter about’ is volgens Russell nadrukkelijk níét de zin van het menselijk bestaan.

De natuurlijke neiging van de mens tot spel en luchtigheid, stelt Russell, is door de efficiëntiecultus sterk afgeremd. De moderne mens denkt dat alles gedaan moet worden vanwege iets anders, en nooit ‘for its own sake’, aldus Russell.

Waarom denken zoveel mensen dat deze situatie onvermijdelijk of zelfs wenselijk is? De ironie van zijn eigen ijver ontgaat Russell trouwens niet. De sleutel tot het begrijpen van de schijnbare discrepantie tussen Russells eigen toewijding en zijn opvattingen over het belang van vooral niet werken ligt in een verdere verkenning van het begrip werk. Want wanneer is iets nou werk, en wanneer is het gewoon iets wat we doen?

Bron van alle ellende

In zijn roemruchte essay ‘The Abolition of Work’ uit 1985 bepleit de Amerikaanse anarchist en jurist Bob Black niets minder dan de afschaffing van werk. Voor Black is werk de bron van bijna alle ellende in de wereld. Om het lijden te stoppen, moeten we stoppen met werken, schrijft hij. Maar: ‘dat betekent niet dat we moeten stoppen met dingen doen.’ En daar zit de crux. ‘Werk is productie die wordt afgedwongen met economische of politieke middelen,’ stelt Black. ‘Maar niet alle creatie is werk.’

Black wil dat het werkelijk nuttige werk wordt omgezet in spel. Terwijl nu zelfs activiteiten die al een spelachtige inhoud hebben, worden gereduceerd tot banen die bepaalde mensen, en alleen die mensen, doen, met uitsluiting van al het andere. ‘Is het niet vreemd dat landarbeiders hard op de velden zwoegen,’ schrijft Black, ‘terwijl hun kantoormeesters elk weekend naar huis gaan en in hun tuinen rondscharrelen?’ Wat, zegt Black, als er geen banen meer zijn, ‘alleen dingen om te doen en mensen om ze te doen’?

Het lijkt een utopische gedachte. Maar hij wordt al een stuk realistischer als je bedenkt hoe krankzinnig veel nutteloos werk er is, stelde Black al in 1985, ruim dertig jaar voordat David Graeber met zijn beroemde analyse van onzinbanen kwam. Als we al die onzinnige productie gedag zeggen, ontstaat er ontzettend veel tijd. ‘Het meeste werk is het niet waard om te proberen te redden. Slechts een klein en afnemend deel van het werk dient enig nuttig doel,’ aldus Black.

Je kunt het dus ook omdraaien. Als je zegt dat werk datgene is wat het leven mogelijk maakt, waardoor je ook een oneindige hoeveelheid activiteiten die momenteel onbetaald zijn zou moeten definiëren als ‘werk’ – koken, eten, opvoeden – wordt het hele leven werken. Dat klinkt nou niet bepaald aantrekkelijk, dan klinkt het leven als een verschrikkelijke sleur. Maar als we het hele idee van ‘werk’ afschaffen, dus het idee van dingen ‘moeten’, dan krijg je een heel andere wereld. Dan zijn er gewoon nuttige, bevredigende, belangrijke, mooie dingen om te doen.

Plezier

Blacks positie is wel erg idealistisch. Maar er zit wél wat in. Mensen wíllen dingen doen. Zolang je handelingen niet te lang en te vaak achter elkaar hoeft te doen, zolang je autonomie hebt in je werk en aangename relaties met collega’s en leidinggevenden, hoeft werk niet monotoon en geestdodend te zijn en kan het als een spel voelen. Een beetje afzien hoort daarbij. Vrijwillig afzien is zelfs heerlijk. Waarom zou marathons lopen of wielrennen in de bergen anders zo populair zijn?

Maar als het móét, is het niet leuk meer.

Zo is voor veel mensen ook bijna al het plezier uit werk gezogen. Op niet meedoen staat armoede en uitsluiting (behalve als je veel vermogen hebt – dan heb je het gewoon ‘lekker voor elkaar’).

Onder de streep gaat er een sterke dwang uit van werken. Als je lang genoeg niet werkt, word je met geweld uit je huis gezet, eindig je op straat, en op veel plaatsen op aarde dreigt dan de hongerdood. Er is uiteindelijk weinig vrijwilligs aan werk. Tenzij je intrinsiek gemotiveerd bent om de handelingen te doen die bij bepaald werk horen, omdat je het bijvoorbeeld bevredigend vindt om mensen lekker eten voor te schotelen, of artikelen te schrijven.

De anti-werkbeweging zegt niet dat we moeten stoppen met dingen doen, dingen creëren, met opbouwen en voor elkaar zorgen.

Mensen wíllen dolgraag dingen doen. Onderzoek na onderzoek laat zien dat de overgrote meerderheid van de mensen zou blijven werken als ze de loterij winnen. Misschien wel wat minder, maar bijna niemand wil alleen nog maar niksen.

Als mensen werk uit zichzelf over het algemeen mooi, belangrijk, en bevredigend vinden, waarom is dan die dwang nodig? En waarom hangen persoonlijke ontwikkeling, zingeving, identiteit en waardigheid zo af van betaald werk? Waarom voert die financiële component altijd de boventoon?

Wie heeft daar baat bij? Wie heeft er baat bij dat mensen meer werken dan ze eigenlijk zouden willen? Dat ze werk doen dat ze eigenlijk onzinnig vinden, of waarbij mens, dier en aarde worden uitgebuit en verwoest?

De anti-werkbeweging zegt niet dat we moeten stoppen met dingen doen, dingen creëren, met opbouwen en voor elkaar zorgen. En er is aanleiding om te geloven dat mensen doorgaan met die dingen, ook al zouden we met zijn allen besluiten dat onze huidige conceptie van werk ons geen dienst bewijst.

Meer leven

Teruggaan naar een of ander geïdealiseerd verleden is niet het doel van de anti-werkbeweging. Wat dan wel? Wat is ons individuele handelingsperspectief? Om antropoloog David Graeber te parafraseren: hoe kunnen we een samenleving inrichten waar mensen meer kunnen leven door minder te werken?

De vraag ‘hoe kan ik hieraan verdienen?’ staat centraal binnen het kapitalisme. Verdienen aan een mens, een dier, een stuk bos. Laten we ons in plaats daarvan eens afvragen hoe we iets moois kunnen doen dat níéts kost. Dus níét van je hobby je werk maken. Zet je nieuwste creaties níét op Etsy. Ontwikkel jezelf op een manier die op geen enkele manier op LinkedIn te zetten valt.

Minder gaan werken zou voor veel mensen ook een optie kunnen zijn.

Georganiseerde vermindering

Dit alles neemt niet weg dat de meesten van ons nog steeds afhankelijk zijn van die salarisstrook om de huur te betalen, om te eten, zich te kleden. Lang niet iedereen heeft de financiële ruimte om minder te gaan werken. We kunnen werk niet van de ene op de andere dag afschaffen. Het moet om een georganiseerde vermindering van werk gaan.

Een steeds populairder idee is om de werkweek structureel voor iedereen te verkorten, met behoud van loon. Wereldwijd zijn er experimenten met een werkweek van vier dagen, met hoopvolle resultaten. Mensen behouden hun loon, hebben een dag langer weekend en zijn ook nog eens productiever, gelukkiger en gezonder. Bovendien kan deze verkorting, zoals onderzoek aantoont tot een verlaging van CO2-uitstoot van wel 30 procent leiden.

En waarom stoppen bij 32 uur per week? Waarom niet 24 uur per week, of zelfs 15 uur werken? De toch al krappe arbeidsmarkt zal dan nog krapper worden. Maar zoals hoogleraar economie Dirk Bezemer zich in De Groene Amsterdammer terecht afvraagt: wat is nu eigenlijk het probleem van de krappe arbeidsmarkt? Op het Journaal en in kranten lijkt het net of er een grote crisis is, maar als interviewers van Nieuwsuur op straat mensen aanspreken, voelen weinigen zich aangesproken. Er is meer in het leven dan werken, zegt er een. Bezemer schetst in deze context graag het grotere plaatje: ‘We produceren en consumeren te veel, de uitstoot gaat maar door, de aarde warmt op.’ Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van het CBS dat Nederlanders vrije tijd belangrijker vinden dan meer inkomen. Geen wonder dat Nederland kampioen deeltijdwerken is.

Ook Bezemer ziet juist voordelen aan de krappe arbeidsmarkt, in plaats van een bedreiging: ‘Het worden moeilijke tijden voor wat David Graeber oneerbiedig “bullshit jobs” noemde.’ Als de krapte aanhoudt, moeten werkgevers deze mensen opeens nuttig gaan inzetten, ‘of ze worden weggekocht om aan windmolens te sleutelen, huizen te bouwen, een hand aan een bed te zijn, voor de klas te gaan staan.’

En wie heeft er uiteindelijk baat bij een steeds krappere arbeidsmarkt? De werkende! De lonen zullen hoogstwaarschijnlijk stijgen. En bij langdurig grote arbeidstekorten zouden bepaalde sectoren die ecologisch destructief zijn, kunnen worden afgeschaald.

Zo kon de fossiele brandstofindustrie volgens politici jarenlang niet worden aangepakt ‘want: de werkgelegenheid’. Die vlieger gaat met extreme krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk niet meer op.

Gratis geld

Een andere manier om een fundamenteel andere relatie met werk te krijgen, is het invoeren van een basisinkomen.

We wéten dat het kan, dat laten de studies zien. Rutger Bregman heeft uitgebreid geschreven over de logica van het basisinkomen in Gratis geld voor iedereen (2015). Een basisinkomen zou een eerste stap kunnen zijn om ruimte voor reflectie te scheppen. Mensen zullen misschien minder gaan werken, misschien carrièreswitches maken. Zie het basisinkomen als een piece of the pie van die natuurlijke overvloed van de aarde waar we ooit zonder salarisstrook toegang toe hadden.

Met een basisinkomen nemen we de sluimerende dreiging die altijd onder het oppervlak van werk ligt voor een groot deel weg, en kijken dán hoe mensen zich zullen gedragen. Hoe ze zich zullen voelen over de wenselijkheid van hun werk. Zonder die dreiging kunnen mensen veel beter inschatten welke activiteiten van werkelijk belang zijn. Wat ze met hun tijd op aarde willen. En als de zwaarste beroepen, die vaak het belangrijkst zijn, daardoor gigantische arbeidstekorten krijgen, zullen dat misschien een keertje níét de laagstbetaalde beroepen zijn. Misschien kunnen de hardste werkers met de zwaarste beroepen dan een keer bij de topverdieners horen?

Werk weigeren

Hoe kan dit alles ooit tot beleid worden omgevormd?

Een blik op de geschiedenis leert ons dat progressieve veranderingen die de wereld rechtvaardiger maken, zijn afgedwongen met sociale en politieke strijd. Protesten zijn altijd een belangrijke motor van verandering geweest.

En een van de krachtigste middelen die de massa in handen heeft om te protesteren, is de staking. Als je kijkt naar de grote verworvenheden van de twintigste eeuw – de achturige werkdag (in plaats van tien of twaalf), een weekend van twee dagen (in plaats van één), beschermende arbeidswetgeving, universele gezondheidszorg – dan zijn die allemaal het product van strijd waarin stakingen – georganiseerde maar vooral ook spontane, wilde stakingen – een centrale rol hebben gespeeld.

Als mensen weigeren te participeren in het systeem, en daar komt staken op neer, komt de hele machine abrupt tot stilstand. Dan is er geen productie meer. Wordt er niks meer verkocht. En dan willen politici en bedrijven opeens wél luisteren. Soms moet je werk weigeren om eindelijk echt dingen te kunnen gaan doen.