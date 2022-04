Groei is goed. Groei werkt. Groei zorgt voor technologische ontwikkeling, voor werkgelegenheid. Groei brengt daarmee vooruitgang en bevrijdt ons zo uit de brute natuurtoestand van armoede en misère. En groei zal niet alleen welvaart brengen, maar ook de planeet redden. Want groene groei is hét paradigma van overheden wereldwijd om de klimaatcrisis op te lossen. Van Brussel en het Witte Huis tot Peking – onder alle beleidsmaatregelen schuilt het idee dat de wereldeconomie kan en moet blijven groeien om klimaatontwrichting te voorkomen, door middel van marktgeleide milieumaatregelen en technologische innovatie. Groene groei is de enige weg.

En niet alleen uit de klimaatcrisis. Groei is het wondermiddel voor álles. En dus is een van de Sustainable Development Goals: economische groei. Het is wat de Europese Unie, de Wereldbank en andere internationale organen met duizenden miljarden euro’s, dollars en ponden najagen. Nederland heeft een Nationaal Groeifonds opgericht om in vijf jaar tijd 20 miljard euro gemeenschapsgeld uit te geven, alles om de economische groei maar verder aan te jagen. De overheid heeft geen enkele duurzame visie aan deze opdracht verbonden. Het enige doel: het bbp verhogen. Niet dat we het slecht hebben, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. Maar economische groei is per definitie goed, toch?

Afhankelijk van het ecosysteem

Maar wat als we het al die tijd mis hebben gehad? Wat als economische groei niet de oplossing voor alle problemen is, maar juist de bron ervan?

Er is niets zo krachtig als een idee waarvoor de tijd rijp is, zoals de Franse schrijver Victor Hugo al schreef. En de tijd lijkt rijp voor degrowth. Greta Thunberg, de paus, het World Economic Forum in Davos, internationale media als The New York Times en de invloedrijke Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) – allemaal beginnen ze de vraag te stellen: is groei niet een illusie?

Het is niet voor het eerst dat die vraag wordt gesteld. Op 20 maart 2022 was het exact vijftig jaar geleden dat het profetische rapport De grenzen aan de groei van de Club van Rome verscheen. Strekking: de aarde raakt snel uitgeput – oneindige groei op een eindige planeet is onmogelijk.

Volgens degrowth zouden financiële rekeneenheden niet het begin- en eindpunt van redeneringen moeten zijn, maar ecologische grenzen en menselijke behoeften.

Waar hebben we het eigenlijk over, als we het over ‘de economie’ hebben? Politici, beleidsmakers en de meeste economen stellen economie gelijk aan het bruto binnenlands product (bbp). Het gaat goed met de economie als het bbp groeit, en slecht als het niet meer groeit.

De zogeheten post-growth-beweging plaatst daar grote vraagtekens bij.

Natuurlijk is geen beweging compleet zonder hartstochtelijke onenigheid over woordkeus. Post-growth, degrowth, doughnut economics, steady-state economics: allemaal leggen ze andere accenten.

Maar allemaal horen ze bij het paradigma van ecological economics. Dat heeft een radicaal ander vertrekpunt: ‘de economie’ is slechts een subsysteem van het grotere geheel, het ecologisch systeem van de aarde. Uiteindelijk komt alles in de economie uit of van die aarde. Onze wereldeconomie is volledig afhankelijk van het ecosysteem. En dus moeten volgens degrowth niet de gangbare financiële rekeneenheden het begin- en eindpunt van redeneringen zijn, maar zouden ecologische grenzen en menselijke behoeften centraal moeten staan.

Obsessie met het bbp

Een groot deel van de boodschap van post-growth is het corrigeren van allerlei misverstanden over de economie.

Zo is het lezen van Minder is meer (2020) van Jason Hickel – hoogleraar aan de Autonome Universiteit van Barcelona, economisch antropoloog en een prominente degrowth-stem – een beetje alsof je Myth Busters aan het bingewatchen bent. Keer op keer: zie je deze mythe?

Dat maakt post-growthers irritante mensen, eigenlijk. Ze verpesten het sprookje van economische groei. We willen namelijk gewoon méér auto’s, méér sneakers, méér iPads, grotere huizen. En de dominante ideeën over economische groei zeggen ook dat dat juist goed is.

Post-growthers proberen de betovering van het kapitalisme met empirische weerleggingen te verbreken.

Het beginpunt van post-growth is onze obsessie met het bbp. Nou begint kritiek op het bbp al in 1934, bij de uitvinder van de moderne conceptie ervan, Simon Kuznets. Hij waarschuwde dat we de indicator nooit mochten gaan gebruiken als standaard om economische vooruitgang mee te meten. Het bbp kijkt namelijk niet of de toegenomen economische activiteit goed of destructief is. Toch is het wél die standaard geworden.

Terwijl het bbp uiteindelijk niets meer is dan de totale geldwaarde van geproduceerde goederen en diensten in een jaar tijd. Of het goed gaat met een samenleving, hangt volgens het dominante economische model af van deze optelsom. Maar er is geen causaal verband is tussen het bbp en menselijk welzijn. ‘Het voor dit doel gebruiken is onwetenschappelijk,’ zoals Jason Hickel schrijft. Want, aldus Hickel, het bbp is geen indicator van het welzijn van de economie, maar van het welzijn van het kapitalisme.

Als je bijvoorbeeld je eigen voedsel verbouwt, of je eigen huis schoonmaakt, of op je eigen kinderen past, of zelf je bejaarde ouders verzorgt, gebeurt er niets met het bbp. En omgekeerd, als je het Amazonewoud kapt, het hout verkoopt en er grote veestallen voor kiloknallers neerzet, gaat het bbp wél omhoog. Vooruitgang!

Nog een voorbeeld: zakenbank Goldman Sachs vraagt zich in een rapport over biomedische technologie serieus af: ‘Is het genezen van patiënten een duurzaam verdienmodel?’ Aanleiding zijn de revolutionaire doorbraken in gentherapie. Hiermee is de kans aanzienlijk groter dat patiënten in één keer van allerlei chronische ziekten kunnen worden genezen. Goldman Sachs schrijft in een nota aan vermogende klanten dat, ondanks de grote waarde van deze ontwikkeling voor patiënten en de samenleving, de omzet van bedrijven er wel door zou kunnen verminderen. Een gevaar voor de economische groei!

Geschiedenis van kolonisering

Het is een diepgeworteld misverstand dat economische groei per definitie goed is. Dat verhaal gaat ongeveer zo. Dankzij de geboorte van het kapitalisme tijdens de Industriële Revolutie in Groot-Brittannië in de achttiende eeuw ontstonden allerlei technologieën, te beginnen met de stoommachine. Deze technologieën, voortgebracht door heroïsche uitvinders die op hun beurt waren voortgebracht door het kapitalisme, zorgden voor gigantische economische groei, en daarmee voor groeiende welvaart. Zo werd de mensheid uit het brute dagelijks bestaan getrokken.

Het idee is dat de economische groei die het kapitalisme brengt altijd automatisch leidt tot een verbetering van het welzijn, in de vorm van banen, gezondheidszorg, onderwijs, milieu, levensstandaard, huisvesting.

In werkelijkheid, stelt Hickel, is de geschiedenis van het kapitalisme een geschiedenis van kolonisering. Groei is namelijk de hoofdopdracht van kapitaal. En groei berust volgens Hickel op een proces van kolonisatie en annexatie van de natuur en exploitatie van mensen.

Het kapitalisme begint bij het creëren van kunstmatige schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Er is wel voedsel, maar je kunt er gewoon niet bij.

Deze geschiedenis begint eigenlijk, schrijft hij, in de vijftiende eeuw. Het is het moment waarop de voormalige feodale heersers beginnen met het zich toe-eigenen van de gemeenschappelijke gronden. En omdat die gronden vervolgens werden omheind, moesten mensen die voorheen samen van dat land leefden, opeens op zoek naar banen om te overleven. Het is ook wat historicus Ellen Meiksins Wood schrijft in The Origins of Capitalism: the Enclosure of the Commons is dit gaan heten. De omheining van de meenten.

Het kapitalisme begint dus bij het creëren van kunstmatige schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Er is wel voedsel, maar je kunt er gewoon niet bij. Historici laten dan ook met empirisch bewijs zien dat er de eerste vierhonderd jaar van het kapitalisme een dramatische achteruitgang van levensstandaard en welzijn van gewone mensen was – ondanks de grote economische groei.

Rijkdom en welzijn

Maar ho, ho, wacht eens even. Rijke landen als Nederland, Zweden en Canada hebben het toch beter dan arme landen als Mozambique, Cambodja en Bolivia? Kijk naar de data. Er is duidelijk een verband tussen rijkdom en welzijn.

Maar laten we die data eens nader bekijken. Er is inderdaad een correlatie tussen een hoger bbp en betere scores op verschillende indicatoren van welzijn. Dat schrijft ook de Servisch-Amerikaanse econoom Branko Milanović in zijn blogpost tegen degrowth.

Maar hoe kun je dan verklaren dat gedurende viervijfde van de geschiedenis van het kapitalisme het welzijn achteruitging, terwijl de economie hard groeide?

Pas eind negentiende eeuw begonnen de levensverwachting en volksgezondheid opeens te verbeteren. Waar kwam dat door? Als het alleen aan economische groei had gelegen, had het de vierhonderd jaar daarvoor ook al beter moeten gaan. Kortom: wat zorgt voor menselijk welzijn? Laten we op zoek gaan naar dat oorzakelijke verband, want alleen de correlatie geeft duidelijk niet genoeg helderheid.

Historici van vandaag zijn het erover eens, schrijft Hickel, dat de volksgezondheid begon te verbeteren ‘met een verrassend simpele verandering: schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen’/ Maar die stap vergde investeringen in publieke voorzieningen, en daarmee het creëren van een nieuw soort commons. Kapitalisten werkten deze ontwikkeling, die deels over hun toegeëigende land moest lopen, decennialang tegen. Pas toen er een sterke progressieve beweging was en algemeen kiesrecht (voor mannen) was ingevoerd, ontstond er genoeg druk om in openbare voorzieningen te investeren.

Laten we het naar het heden doortrekken. Neem een simpele indicator van menselijk welzijn als levensverwachting. De gemiddelde mens in de VS – een van de rijkste landen in de wereld – heeft een levensverwachting van rond de 78,7 jaar, met een inkomen van 59.500 dollar per persoon. Maar er zijn tientallen landen die een aanzienlijk hogere levensverwachting hebben, met slechts een fractie van dat inkomen. Zuid-Korea heeft 50 procent minder inkomen, maar ze worden er gemiddeld 82 jaar. Portugal heeft 65 procent minder inkomen en daar worden ze 81,1 jaar.

Deze patronen zijn niet alleen zichtbaar in levensverwachting. We zien het ook in onderwijs. Estland, Finland en Polen doen het allemaal beter dan de VS, met een veel lager inkomen. De EU heeft gemiddeld 36 procent minder inkomen en verslaat de VS niet alleen op het gebied van levensverwachting, maar ook op dat van de meeste andere indicatoren van menselijk welzijn zoals onderwijs, huisvesting, voeding en water.

Costa Rica heeft een hogere levensverwachting (80,3 jaar) dan de VS, terwijl het 80 procent minder inkomen per hoofd heeft. En nu komt het interessante: Costa Rica behaalde een groot deel van deze indrukwekkende verbetering in levensverwachting in de jaren tachtig, toen het inkomen aanzienlijk lager lag dan nu, maar de economie ook helemaal niet groeide.

Wat al deze landen gemeen hebben, is dat ze geen blinde groei najagen, maar allemaal stevig investeren in publieke voorzieningen die bijdragen aan menselijk welzijn, zoals universele gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting. Er is dus een focus op concrete zaken waar mensen behoefte aan hebben voor een goed en gezond leven, niet een blinde focus op het laten groeien van het bbp dat dan op magische wijze tot deze verbeteringen zou moeten leiden.

Hoeveel is genoeg?

Post-growthers denken niet dat alle economische groei altijd per definitie slecht is. Economische groei tot een bepaald punt kan de potentie scheppen om levens van mensen te verbeteren. Wat is die sweet spot van het bbp dan? Hoeveel is genoeg?

Volgens studies van het United Nations Development Programme kunnen landen met minder dan 10.000 dollar bbp per persoon in de hoogste categorie van een groot aantal sociale indicatoren komen – niet alleen gezondheidszorg en onderwijs, maar ook werkgelegenheid, voeding, sociale ondersteuning, democratie en tevredenheid met het leven – terwijl ze onder of vlakbij de grens blijven van wat de planeet aan kan.

Het wereldwijde gemiddelde bbp per persoon op dit moment is 17.600 dollar (gecorrigeerd op koopkracht). ‘We zouden al deze sociale doelen kunnen bereiken,’ schrijft Hickel, ‘voor iedereen in de wereld, gewoon door te investeren in publieke goederen en door inkomen en kansen eerlijker te verdelen.’ Daarvoor hoeft het bbp gemiddeld gezien niet eens omhoog, het zou zelfs kunnen dalen – als we maar werken aan een betere verdeling en investeringen in publieke voorzieningen.

Het gaat degrowthers om voorzien in menselijke behoeften en het radicaal verminderen van energie- en grondstoffengebruik in de rijkste en daarmee schadelijkste landen.

Maar uiteindelijk draait het voor degrowthers niet om het bbp. Het gaat ze om voorzien in menselijke behoeften en het radicaal verminderen van energie- en grondstoffengebruik in de rijkste en daarmee schadelijkste landen. Wetenschappers hebben berekend dat 50 miljard ton materiaalgebruik per jaar het absolute maximum is, willen we ecologische ineenstorting van de planeet voorkomen. Dat is een halvering vanaf het huidige mondiale niveau. We moeten dus minder staal, hout, olie, gas en andere delfstoffen uit de aarde trekken. Landen in het mondiale zuiden moeten nog wél economisch groeien om in alle behoeften van hun bewoners te kunnen voorzien. Het mondiale noorden moet intussen drastisch zijn industriële productie en consumptie verminderen. Daarvoor gebruikt Hickel de term degrowth: rijke landen moeten ontgroeien, zodat mensen in arme landen een waardig bestaan kunnen leiden.

Econome Kate Raworth heeft hier een handige metafoor bij bedacht: de donuteconomie. De buitenste rand van de donut symboliseert de planetaire grenzen. Daar schieten we nu keihard overheen. De binnenste rand is het sociale fundament dat nodig is voor iedereen om een gezond en goed leven te leiden. Daar schieten we in veel opzichten ook keihard doorheen. Het doel is om de economie zo in te richten dat we precies in het zoete deeg van de donut komen.

Weg van bbp-groei

Maar onderschatten degrowthers de menselijke inventiviteit niet? Kijk naar de immense technologische revoluties die de mens heeft weten te ontketenen. Er zitten geen grenzen aan economische groei, wordt wel gezegd, omdat er geen grenzen zitten aan de menselijke creativiteit. We moeten gewoon streven naar groene groei.

Jammer genoeg hebben wetenschappers groene groei op empirische gronden naar het rijk der fabelen verwezen, stelt Hickel.

Groene groei-gelovigen wijzen er vaak op dat de groei van het bbp in rijke landen inmiddels is losgekoppeld van de CO2-uitstoot. Maar de uitstoot van CO2 is slechts één gevolg van onze onstilbare honger naar economische groei. Elke extra bbp-eenheid betekent ook ruwweg een extra eenheid materiaalwinning.

In de jaren negentig leek het er heel even op dat het bbp los kwam te staan van materiaalwinning, precies zoals groene groei-gelovigen stellen. Maar deze hoop is in de decennia daarna de grond in geboord. Het tegenovergestelde gebeurde zelfs: sinds 2000 gaat de groei van materiaalgebruik sneller dan die van het bbp. Volgens de prognoses zitten we rond 2050 op een materiaalgebruik van 200 miljard ton per jaar. Ruim het dubbele van nu, en het viervoudige van het ecologisch nog verantwoorde maximum.

Ooit geloofde het United Nations Environment Programme (UNEP) hartstochtelijk in de groene-groeitheorie. Eind 2017 begon het zich met het debat te bemoeien. Hun International Resource Panel, een soort IPCC van grondstoffen, modelleerde extreem optimistische scenario’s wat betreft technologische innovatie. Maar zelfs dán trad er nog geen ontkoppeling van bbp en materiaalgebruik op rond 2050. Zo lang de economie groeide, ging het materiaalgebruik omhoog.

‘Toen deze resultaten langzaamaan bekend werden, had het UNEP geen andere keus dan haar standpunt te wijzigen en toe te geven dat groene groei een utopie was: de absolute ontkoppeling van het bbp en materiaalgebruik is op mondiale schaal gewoon onmogelijk,’ schrijft Hickel.

In 2019 schreven meer dan elfduizend wetenschappers een alarmerende open brief waarin werd opgeroepen tot een ‘verschuiving weg van bbp-groei’ in de richting van ‘het in stand houden van ecosystemen en het verbeteren van het menselijk welzijn’. Later hebben nog duizenden wetenschappers zich bij deze oproep tot degrowth aangesloten. In 2021 moest ook het Europees Milieuagentschap constateren dat ‘een langdurige, absolute ontkoppeling van economische groei en milieudruk op wereldschaal zeer onwaarschijnlijk is’.

De OESO, ooit enkel en alleen in het leven geroepen om economische groei te bevorderen, lijkt ook tot inkeer te komen. Een groep van vooraanstaande experts, bijeengeroepen door de secretaris-generaal van de OESO, roept in een rapport op: ‘We need to go beyond growth, to stop seeing growth as an end in itself.’

Uitstervingsgolf

Maar zelfs áls we het sprookje van groene groei zouden geloven, en technologische innovatie zou economische groei loskoppelen van CO2-uitstoot, dan is er is nog iets veel verontrustenders, zeggen wetenschappers: we zitten midden in de zesde massa-uitstervingsgolf. De vorige was 65 miljoen jaar geleden, toen de dinosauriërs uitstierven. Het grote verschil is dat niet een meteoriet, maar industriële activiteiten tot deze massale uitstervingsgolf leiden.

Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) van de Verenigde Naties, een equivalent van het IPCC, publiceerde in 2019 hun eerste uitgebreide rapport gebaseerd op vijftienduizend onderzoeken wereldwijd. In slechts vijftig jaar is ruim de helft van alle soorten dieren – die gedurende tientallen miljoenen jaren evolutie zijn ontstaan – uitgestorven. De komende decennia staan er nog een miljoen soorten op uitsterven. Annie Larigauderie, hoofd van het IPBES, vatte het rapport samen: ‘We zijn nu bezig systematisch alle levende wezens buiten de mens uit te roeien.’

So what, zou je kunnen denken, je hebt niks met tropische kikkers of ijsberen. Maar de grote dreiging hiervan voor de mens is dat door dit dramatische biodiversiteitsverlies ecosystemen op een bepaald punt zullen instorten. Oogsten zullen mislukken, er zullen grote voedseltekorten ontstaan en hongersnoden volgen.

Als we de klimaatcrisis op wonderbaarlijke wijze zouden hebben opgelost met het sprookje van groene groei, heb je nog niks gedaan aan ontbossing, overbevissing, biodiversiteitsverlies, bodemuitputting en vervuiling van lucht en water.

Rond de 80 procent van het biodiversiteitsverlies komt door materiaalwinning, berekende het International Resource Panel van de VN. Onze onstilbare honger naar staal, hout, goud, koper, kobalt, kolen, lithium, olie – de grondstoffen van onze obsessie met exponentiële economische groei – leidt tot een ecologische crisis nog groter dan klimaatontwrichting.

En de circulaire economie dan? Broodnodig. Maar zelfs al zouden we de circulaire economie honderd procent sluitend weten te maken, dan nog zou dat ons materiaalgebruik slechts met een kwart verminderen. Want bijna driekwart ervan is niet geschikt voor hergebruik: 44 procent is per definitie eenmalig en daarna verdwenen, namelijk eten en energie; en 27 procent van ons materiaalgebruik gaat naar de netto toevoeging van infrastructuur en gebouwen.

Als we de klimaatcrisis op wonderbaarlijke wijze zouden hebben opgelost met het sprookje van groene groei, heb je nog niks gedaan aan ontbossing, overbevissing, biodiversiteitsverlies, bodemuitputting en vervuiling van lucht en water – kortom: alle andere ecologische crises die tegelijkertijd gaande zijn. Allemaal met dezelfde oorsprong: het blind najagen van economische groei, door de natuur enkel te zien als bron voor potentiële winstgroei, in plaats van als een kwetsbaar en cruciaal ecosysteem.

Concrete maatregelen

Post-growth is een paradigmaverschuiving. Politiek en bestuur zouden moeten nagaan wat ecologisch absoluut noodzakelijk is om te kunnen overleven, en wat menselijk noodzakelijk is om een goed leven te kunnen leiden.

De vraag is: hoe vertaal je dat in concrete maatregelen? Hickel formuleert een breed maar concreet eisenpakket, te beginnen met de allerbelangrijkste en meest voor de hand liggende stap die nog geen enkele overheid wereldwijd heeft durven aanraken: fossiele brandstoffen strikt beperken en terugdringen, volgens een bindend jaarschema, totdat de industrie tegen het midden van de eeuw grotendeels is ontmanteld.

Hoe snel dat moet gebeuren, verschilt per land. Omdat het mondiale noorden verantwoordelijk is voor 92 procent van de historische uitstoot van broeikasgassen, moeten de rijke landen hun fossiele industrie vele malen sneller terugbrengen. Wetenschappers aan het Stockholm Environment Institute hebben berekend dat rijke landen hun emissies daarom feitelijk voor 2030 naar nul moeten terugbrengen.

Daarnaast moeten er strikte plafonds worden ingesteld voor al het materiaal- en energieverbruik. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we weer binnen planetaire grenzen terechtkomen. Voor groene groei-gelovigen zouden materiaalplafonds trouwens geen enkel probleem moeten zijn. De menselijke creativiteit is toch eindeloos? En er treedt toch sowieso een ontkoppeling van bbp en materiaalgebruik op? Dan innoveren we ons er wel omheen!

Tegelijkertijd moeten we niet kijken naar wat de financiële markten nodig hebben, maar naar menselijke behoeften. Als we minder consumeren, hoeven we ook minder te produceren. Dus zal de hoeveelheid werk die verricht moet worden dalen. Daarom moet het werk dat overblijft beter worden verdeeld door de werkweek te verkorten.

Weg met de privévliegtuigen

Om in het sociale fundament te voorzien, pleiten post-growthers voor Universal Basic Services: iedereen moet toegang hebben tot publieke voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs, transport, water, huisvesting – ongeacht of de totale som van geldtransacties dat jaar is gestegen of gedaald. Deze focus op menselijke behoeften en ecologische grenzen geeft volgens post-growthers een veel beter beeld van hoe de economie eruit zou moeten zien.

De voorzieningen kunnen deels worden betaald door de rijken veel zwaarder te belasten. Een niet overbodig neveneffect hiervan is een drastische vermindering van CO2-uitstoot. De rijkste 1 procent stoot nu evenveel broeikasgassen uit als de armste helft van de wereldbevolking. Door de rijken zwaar te belasten, verminder je hun koopkracht zodat ze er niet meer dergelijke bizar vervuilende levensstijlen op na kunnen houden, schrijft stereconoom Thomas Piketty op zijn blog in ‘The Illusion of Centrist Ecology’. Weg met de privévliegtuigen en superjachten van een half miljard, terwijl we midden in de grootste existentiële crisis van de mensheid ooit zitten.

Verder: reclame aan banden leggen; schuldkwijtschelding voor landen in het mondiale zuiden die zich nog economisch moeten ontwikkelen; een drastische verlenging van de wettelijke garantie op producten zodat we een einde kunnen maken aan het beleid van grote bedrijven om moedwillig producten te produceren die veel sneller kapotgaan dan nodig, zodat we weer nieuwe moeten kopen.

Totale transformatie

Aan ambities geen gebrek. Wat degrowthers willen, is een totale transformatie van de wereldeconomie.

De vraag is alleen: hoe ga je mensen in rijke landen ervan overtuigen dat ze hun consumptie radicaal moeten verminderen? Als een paar maanden restaurants, bars en winkelstraten sluiten al tot immense radicalisering en Holocaust-vergelijkingen leidt, hoe ga je mensen er dan van overtuigen dat ze structureel drastisch minder moeten gaan consumeren? Geen shopping sprees meer. Geen sneakerverzamelingen. Geen vliegvakanties. Niet elk jaar nieuwe elektronische gadgets. Kleinere huizen. Minder auto’s. Welke politicus gaat zich daaraan branden?

Maar misschien onderschat ik mensen wel. Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar opvattingen over de relatie tussen milieu en consumptie. En er is meta-onderzoek gedaan naar al die peilingen. Wat blijkt? Gemiddeld 70 procent van de inwoners van hoge- en midden-inkomenslanden wereldwijd vindt dat overconsumptie onze planeet en maatschappij in gevaar brengt, dat we minder zouden moeten kopen en bezitten, en dat dit géén nadelige gevolgen zal hebben voor hun geluksgevoel of welzijn.

Er knaagt nog iets. De thema’s waar degrowth op focust zijn nou niet bepaald om vrolijk van te worden. Ecologische verwoesting, uitstervingsgolven, neokolonialisme, ingaan tegen de heersende politieke en economische krachten in de wereld. Het verhaal van de superieure menselijke inventiviteit is zoveel aantrekkelijker. Homo Deus – de mens als god.

‘De status quo is een death march. Als we de feiten van klimaatverandering accepteren, moeten we ook de radicale veranderingen accepteren die nodig zijn om het aan te pakken.’

Ik realiseer me dat terwijl ik een naar podcast van Tegenlicht luister over de toekomst van reizen: elektrische vliegtuigen, auto’s op zonne-energie die efficiënter zijn dan treinen. Híér word ik vrolijk van. Dit geeft me een fijn gevoel over de toekomst. Ik wil met een zelfrijdende auto op zonne-energie naar Portugal kunnen rijden, terwijl ik achter het stuur boeken lees en soms in slaap dut. Verhalen over heroïsche uitvinders en avonturiers zijn, naast dat ze ons veel beter uitkomen, natuurlijk veel verleidelijker.

De mens blijft centraal staan, zoals tot halverwege de zestiende eeuw de aarde het centrum van het universum was. Maar wordt het niet eens tijd voor een volgende Copernicaanse revolutie? Is het niet tijd dat we erkennen dat de aarde niet om de mens draait? Iets waar inheemse volken in alle uithoeken van de wereld zich al duizenden jaren van bewust zijn. We zijn slechts een klein onderdeel van een immens groot en complex ecosysteem, waarvan wij veel afhankelijker zijn dan omgekeerd.

Zijn we überhaupt wel in de positie om ons af te vragen of het gaat lukken? ‘De status quo is een death march. Als we de feiten van klimaatverandering accepteren, moeten we ook de radicale veranderingen accepteren die nodig zijn om het aan te pakken,’ schrijft Hickel.

Doen onze gevoelens er eigenlijk wel toe als we de wetenschappelijke feiten accepteren? Vereisen de ecologische crises juist niet dat we mínder naar ons gevoel en meer naar de empirische bewijzen van tienduizenden wetenschappers gaan luisteren? Vereisen deze crises niet dat de mens een keer zal doen wat nodig is, in plaats van waar hij zelf zin in heeft?

Zoals het motto van Minder is meer luidt, ontleend aan schrijver Wendell Berry: ‘We hebben het recht niet om ons af te vragen of we zullen slagen of niet. De enige vraag die we mogen stellen is: wat is de juiste handelswijze? Wat vraagt deze aarde van ons als we haar leefbaar willen houden?’