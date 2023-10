Blijf op de paden, houd honden aangelijnd, alleen toegang tussen zonsopgang en zonsondergang. Gele en bruine borden laten het niet aan het toeval over: wie een beschermd natuurgebied wil betreden, heeft zich aan de huisregels te houden. Niet meer dan logisch, het is een stuk natuur waarvan we hebben besloten dat het waardevol genoeg is om geconserveerd te worden. Mensen zijn er slechts te gast. Toch lijkt er één ironische uitzondering te zijn: multinationals slurpen er tonnen aan gas uit de grond en zijn op zoek naar meer.

De gasboringen onder de Waddenzee zijn een voorbeeld dat de meeste mensen zullen kennen. Het winnen van fossiele brandstoffen onder een UNESCO beschermd natuurgebied, dat kan niet, daarover lijkt iedereen het wel eens. Bewoners van het Friese dorp Ternaard en milieuactivisten protesteerden samen, en zelfs de nationale politiek sprak zich erover uit. Onderzoeken en opinies struikelden over elkaar heen. De één was bang voor een ‘tweede Groningen’, de ander dat bodemdaling een uniek ecosysteem zou verwoesten. Een rapport van de NAM, waarin een set maatregelen werd gepresenteerd om effecten op de natuur uit te sluiten, kon de gemoederen niet bedaren. En dat lijkt terecht. De Waddenacademie liet experts het rapport bekijken en moest concluderen dat het niet volledig was en daarom niet kon worden uitgesloten dat de gaswinning effect zou hebben op de flora en fauna van de Waddenzee. De vergunning zou daarom volgens hen moeten worden geweigerd.

Want wat is een natuurgebied eigenlijk? Het is een gebied waarvan op nationaal of Europees niveau is besloten de natuur te beschermen. In Nederland gaat dat aan de hand van aangewezen Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000-gebieden. Binnen die grenzen heerst een strikt beleid en dat is ook nodig, want meer dan driekwart van de habitattypen in Nederland staan er niet best voor. Toch worden er nog altijd vergunningen uitgegeven voor proefboringen en gaswinning in deze gebieden. Er is een vergunningsprocedure waarin uitgesloten wordt dat die activiteit effect heeft op de natuur, ook in combinatie met andere projecten, maar is dat genoeg?

Wijken voor mijnen

Dat fragiele en bovendien beschermde natuur moet wijken voor het mijnen van brandstoffen, is niet uniek voor Nederland. Analyse van het Leave It In The Ground Initiative (LINGO) laat zien dat wereldwijd 2933 activiteiten plaatsvinden om fossiele brandstoffen te winnen in bijna 840 beschermde natuurgebieden. Daaronder rekenen ze kolen-, olie- en gasoperaties, maar ook projecten in aanbouw en vergunningen voor proefboringen. LINGO heeft niet voor alle landen toegang tot de nodige informatie, het totale aantal zal dus nog hoger liggen. Alice McGown, geografische informatie-expert bij LINGO, vertelt dat ook het aantal projecten binnen de gemonitorde regio’s waarschijnlijk nog groter is. ‘Alle fossiele projecten die wij bijhouden liggen geheel of gedeeltelijk in gebieden die door IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, een internationaal samenwerkingsverband voor natuurbehoud en UNESCO’s formele adviesorgaan voor natuurlijk erfgoed, red.) worden aangemerkt als “beschermd gebied”. Activiteiten waarvan het centrum buiten die grenzen ligt, kunnen alsnog overlappen met beschermd gebied maar worden niet meegerekend.’

Wat voor het ene stukje natuur geen effect heeft, of zelfs positief is, kan voor de andere de ondergang betekenen.

Als naar deze conservatieve cijfers wordt gekeken, spant het Verenigd Koninkrijk de absolute kroon met 509 projecten. Maar Nederland kan er ook wat van. We staan wereldwijd in de top tien en binnen de Europese Unie zelfs in de top drie met maar liefst 106 fossiele projecten. Dat gaat verder dan alleen het Waddengebied, laat de interactieve kaart van LINGO zien. Zowel op de Noordzee als in NNN- en Natura 2000-gebieden op land verschijnen gele blokjes: ‘olie- en gasoperaties in beschermde gebieden’, zo laat de legenda weten. Gezamenlijk goed voor een potentiële uitstoot van bijna 164 megaton (164 miljoen ton) aan CO 2 , als alle velden helemaal geëxploiteerd zouden worden, naar de berekeningen van LINGO. Ter vergelijking: in 2021 had Nederland een broeikasgasuitstoot van 168 megaton, volgens het CBS. Het gaat dus om een enorme hoeveelheid CO 2 die onder beschermde natuur vandaan gehaald dreigt te worden en de atmosfeer in gestuurd. Een belangrijke nuance is wel dat gas wat geïmporteerd moet worden voor nog meer uitstoot zorgt, merkt de woordvoerder van de minister voor Natuur en Stikstof terecht op. De focus op minder vraag en verbruik is de enige manier om die uitstoot naar beneden te krijgen.

Complex

Wat gebeurt er in een gebied waar gaswinning plaatsvindt? Nils van Rooijen is ecoloog en monitort de gevolgen van bodemdaling op de vegetatie van duingebieden op Ameland. Zijn onderzoek maakt deel uit van een breed programma dat verschillende ecosystemen op en rond Ameland al sinds de jaren tachtig bestudeert. Zo monitoren ze de gevolgen van de bodemdaling die wordt veroorzaakt door de gaswinning die daar plaatsvindt. Die effecten zijn net zo veelzijdig als het natuurgebied zelf, vertelt Van Rooijen. Dat heeft vooral te maken met de aanwezigheid van water. ‘Stuivende duingebieden kunnen bijvoorbeeld elk jaar een paar meter in hoogte verschillen, ook als je de bodemdaling niet meetelt. Daar heeft een paar centimeter verzakking veel minder effect dan op een laaggelegen stuk vegetatie dat om de zoveel tijd overstroomt, zoals een vochtige duinvallei. Die ecosystemen zullen vaker overstromen als ze lager komen te liggen en dat heeft effect op de soorten die er voorkomen.’

Dat hoeft niet altijd negatief te zijn, benadrukt Van Rooijen. Dat de soortensamenstelling binnen een habitat verandert (‘successie’), is een proces dat in alle natuur voorkomt. ‘Zo kan een duingebied verouderen en uiteindelijk zelfs een bos worden. Door dynamiek binnen het ecosysteem, bijvoorbeeld doordat het vaker overstroomt, wordt dat proces geblokkeerd of zelfs teruggezet en krijg je uiteindelijk meer variatie.’

Maar, zo vervolgt de ecoloog, ‘er zijn ook habitattypes die juist een meer stabiele situatie nodig hebben. Dat kan echt om centimeters gaan, anders kan een gehele soort verdwijnen uit dat gebied.’ Neem bijvoorbeeld het Waddengebied, waar het soms droogstaan van zandplaten een belangrijke eigenschap is die in het geding komt door de combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging. Dat maakt de discussie rondom wat er mag in natuurgebieden complex. Wat voor het ene stukje natuur geen effect heeft, of zelfs positief is, kan voor de andere de ondergang betekenen. Daarnaast gaat de impact van gasboringen verder dan alleen bodemdaling. Op de Noordzee moet er een boorplatform aangelegd worden, waarbij de bodem verstoord wordt. En zo’n platform is vaak van staal gemaakt waar bij bedrijvigheid geluiden en trillingen vanaf komen die zich weer voortplanten door de zee en de bodem. ‘We weten nog niet precies wat voor effecten dat heeft. Wat we wél weten, is dat het negatief kan zijn als er opeens een lichtbron midden op zee is. Dat kan verwarrend zijn voor vogels. Ze houden daar bij Ameland rekening mee door groen licht te gebruiken, maar voor bijvoorbeeld vleermuizen werkt dat weer niet.’

Verder komt er, onder andere door het affakkelen van gas, koolstof en stikstof vrij dat neerdaalt in het natuurgebied. ‘Planten en dieren die juist baat hebben bij een langzame ontwikkeling kunnen die hoeveelheid voedingsstoffen niet bijbenen,’ legt Van Rooijen uit. Deze soorten raken in de verdrukking door andere flora en fauna, waarvoor het overschot aan voedingsstoffen juist positief is. ‘Zo verarmen soorten en vallen populaties op bepaalde plekken mogelijk weg, al is die oorzaak-gevolgrelatie moeilijk te meten.’

Dat overschot is al een probleem. Uit recent onderzoek van de Wageningen Universiteit, Planbureau voor de Leefomgeving en Onderzoekscentrum B-WARE blijkt dat de hoeveelheid stikstof die de natuur aankan zonder schade op te lopen, lager ligt dan waar tot nu toe vanuit werd gegaan. De natuur blijkt er dus nog slechter aan toe dan verwacht en heeft meer last van de stikstof.

‘Om de effecten zoveel mogelijk te beperken, worden eisen gesteld aan het verbrandingsrendement, het tijdstip en de duur van het fakkelen,’ zegt de woordvoerder van de minister voor Natuur en Stikstof. Dit is volgens de woordvoerder de ‘best beschikbare techniek’ om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Verjaagd

Ook de aanleg van de infrastructuur brengt commotie met zich mee, die dieren kan opschrikken. Van Rooijen: ‘Dat kan als gevolg hebben dat ze zich niet gaan voortplanten of, als het trekkende dieren zijn, zich niet niet op die plek vestigen. Maar het kan ook zijn dat ze door stress worden verjaagd.’ Dat kan ergere gevolgen hebben, legt de ecoloog uit. ‘Dan kan het zijn dat ze al energie hebben gestoken in bijvoorbeeld het maken van een nest en eieren leggen, maar dat die jongen nooit groot worden. De populatie verdwijnt dan op die plek. Dat zien we bij heel veel vogels gebeuren.’

‘Binnen een Natura 2000-gebied heerst een heel strikt regime, maar er kunnen effecten zijn van activiteiten buiten dat gebied.’

De woordvoerder van de minister voor Natuur en Stikstof weerlegt de zorgen als het gaat om geluidsoverlast bij het heien op zee, zoals in het Friese Front (goed voor 29 projecten) gebeurt: ‘Bij het heien wordt gebruik gemaakt van het langzaam opstarten van de geluid veroorzakende werkzaamheden (soft start) om zeezoogdieren de mogelijkheid te geven om het gebied te verlaten. Zo worden de zeezoogdieren tijdelijk op afstand gehouden als er veel geluid geproduceerd wordt.’

De woordvoerder benadrukt dat er voor elke activiteit in een beschermd gebied een vergunning moet worden aangevraagd, waaruit blijkt dat de natuur niet wordt aangetast. Daarnaast wordt benadrukt dat er verschillende soorten Natura 2000-gebieden zijn, voor verschillende doeleinden. Daarbinnen kunnen verschillende soorten worden beschermd die ook weer verschillende reageren op wat er gaande is in het gebied. Om in of dicht bij een beschermd natuurgebied fossiele brandstoffen te mogen winnen of een proefboring te doen, moet een rapport worden aangeleverd waaruit ‘zonder redelijke wetenschappelijke twijfel’ blijkt dat de activiteiten geen schade doen aan die lokale natuur. Dat is ingewikkeld in de ecologie, zegt ecoloog Van Rooijen. ‘Er spelen zoveel factoren die ook nog eens op de korte en lange termijn veranderen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering. Dat heeft allemaal effect op wat we zien.’

Grijze gebieden

Ook milieujurist Floor Fleurke kijkt kritisch naar de geloofwaardigheid van de rapporten. Ze ziet dat er grijze gebieden ontstaan binnen de regelgeving. Bijvoorbeeld bij boringen buiten de grenzen van beschermde gebieden. ‘Binnen een Natura 2000-gebied heerst een heel strikt regime, maar er kunnen effecten zijn van activiteiten buiten dat gebied. Externe werking noemen we dat.’

Gevolgen voor vogels, habitatrichtlijnsoorten en andere abiotische factoren, moeten ook buiten een cirkel van 25 kilometer rondom Natura 2000-gebieden worden beoordeeld. Maar voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Alles wat buiten die cirkel gebeurt, wordt voor wat betreft stikstof niet meegenomen in de beoordeling voor de natuurvergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 5 april 2023 geoordeeld dat deze zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is maar de vraag is wel of het Hof van Justitie het eens is met die interpretatie als dit dicht bij een beschermd Natura 2000 gebied ligt, vertelt Fleurke. ‘We weten niet wat eruit zou komen als je dat écht zou toetsen met het oog op ecologie.’

Ook binnen het strikte regime in en dichtbij natuurgebieden is op juridisch vlak discussie te voeren. Om de stikstofdepositie op papier niet te verhogen, worden ongebruikte emissierechten van andere bedrijven opgekocht. Zo werd er door de organisatie die de gaswinning uitvoerde in een Drents gebied stikstofruimte opgekocht van lokale boeren. Dat werd goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), hoewel uit hun eigen documentatie naar voren kwam dat het desbetreffende gebied al overbelast was. ‘Dat is een twijfelachtige constructie,’ zegt Fleurke. ‘Het doel van de wetgeving is om een gunstige staat van instandhouding te hebben in de Europese natuur.’ Dat betekent dat de natuurgebieden gezond genoeg zijn om voort te bestaan. ‘In Nederland is die staat behoorlijk ongunstig. Als er dan toch vergunningen worden uitgegeven in zo’n juridisch grijs gebied, is dat problematisch.’

‘Soms hoor je dat mensen zich afvragen waarom we niet één groot beschermd natuurgebied maken in Nederland, in plaats van die eilandjes, maar dat kan niet.’

De zaak in Drenthe werd ook door de politiek opgevangen en in 2022 volgden Kamervragen. Zogenaamde ‘slapende vergunningen’, waarbij stikstofruimte verkocht kan worden uit oude vergunningen waar al langer geen gebruik van gemaakt wordt, leidt immers buiten de papieren werkelijkheid wél tot meer uitstoot. Zelfs als die rechten met dertig procent worden afgeroomd, zoals nu gedaan wordt. Toenmalig minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof zei toe om op korte termijn de regelgeving daarover aan te scherpen. De woordvoerder van de inmiddels demissionaire minister laat weten dat tot op heden het oude beleid nog van kracht is, en het aan het nieuwe kabinet is daar verdere stappen in te ondernemen.

Eilandjes

Uit analyse van Wageningen Universiteit en Research uit 2019 blijkt dat de staat van ruim driekwart van de habitattypen slecht is. Cijfers van het ministerie van LNV laten zien dat er bij ongeveer 70 procent van de habitattypen en 60 procent van de dier- en plantensoorten geen zicht is op verbetering. Voor zeker een kwart van de habitattypen geldt zelfs dat ze achteruitgaan. Van Rooijen legt uit dat dat mede te maken heeft met hoe we onze natuur indelen. ‘Isolatie is niet goed voor levende wezens. Dat geldt voor mensen maar ook voor planten en dieren. Als gebieden met elkaar in verbinding staan, kunnen planten kruisen en dieren oversteken. Dat is nu niet het geval.’

De natuurgebieden zijn gefragmenteerd en liggen verspreid over het land. ‘Daarmee proberen we wat er over is van onze natuur te beschermen,’ vertelt Van Rooijen. ‘Soms hoor je dat mensen zich afvragen waarom we niet één groot beschermd natuurgebied maken in Nederland, in plaats van die eilandjes, maar dat kan niet. Er zal nooit een Biesbosch of een Waddengebied ontstaan als je alle natuur bijvoorbeeld centreert op de Veluwe. Een bijzondere plantensoort die we in Friesland kwijtraken, kunnen we niet vervangen door een soortgenoot uit Zuid-Limburg.’ De variatie is zo groot dat een plant uit het zuiden van het land het niet zal redden in het hoge noorden.

Blijvende schade

Kunnen we onze natuur wel goed genoeg beschermen, als gasboringen goedgekeurd blijven worden te midden van soorten die nu al nauwelijks stand kunnen houden? ‘Niet alle effecten zijn negatief,’ herhaalt Van Rooijen. ‘Maar,’ voegt hij er dit keer waarschuwend aan toe, ‘als je uiteindelijk de balans gaat opmaken, dan denk ik dat we heel voorzichtig moeten zijn. Alles wat we nu verliezen, zijn we voorgoed kwijt.’

Met de opkomst van klimaatverandering heeft de natuur er een nieuw risico bij. Het wordt in een analyse van de Wageningen Universiteit zelfs benoemd als de belangrijkste bedreiging van de Nederlandse habitattypen. Dat de fossiele brandstoffen die de klimaatcrisis veroorzaken gewonnen worden in de gebieden waar de gevolgen van de uitstoot zó te merken zijn, is een ironie die niet voorbijgaat aan het team van LINGO. Zij zien de fossiele activiteiten in de beschermde gebieden wereldwijd als pure hypocrisie, vertelt McGown. ‘Een gebied wordt gezien als belangrijk genoeg om te beschermen, maar gevaarlijke projecten om olie, gas en kolen te winnen worden toegestaan. Deze landschappen moeten worden behouden vanwege een variëteit aan biodiversiteit, recreatie en geschiedenis. Door projecten in deze regio’s toe te staan, wordt blijvende schade geriskeerd én bijgedragen aan klimaatverandering.’

Van Rooijen: ‘In Nederland hebben wij een heel groot deel van onze natuur mede zelf gevormd. Dat betekent dus ook dat wij een verantwoordelijkheid hebben om al dat leven dat zich daarin ontwikkeld heeft, een kans te geven.’