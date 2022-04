Nathalie de Vries: ‘We ontmoetten elkaar in 1984, in zaal A van Bouwkunde, op wat toen nog de Technische Hogeschool Delft heette. Het was tijdens de eerste colleges. Jij intrigeerde mij. Je zag er bijzonder uit.’

Jacob van Rijs: ‘Het was de tijd van de grote puntschoenen.’

De Vries: ‘Dat eerste studiejaar was de grote gelijkmaker, iedereen kwam overal vandaan. Je begon weer bij nul met vriendschappen. Ik kwam uit Groningen: mijn ouders waren daar actief in de PvdA. Begin jaren tachtig was een roerige tijd in de Groningse politiek. Scholierenstakingen, de sluiting van strokartonfabrieken. We gingen demonstreren tegen kernenergie en opslag van kernafval. In Delft heb ik dat nog een poosje doorgezet als lid van de landelijke Jonge Socialisten. Daar heb ik mijn bekomst gekregen van politiek, er was altijd ruzie tussen verschillende afdelingen over de richting.’

Van Rijs: ‘Je was nog even van plan je in te schrijven bij een studentenvereniging.’

De Vries: ‘Na een paar dagen dacht ik: o nee, bij deze mensen voel ik me niet thuis. De meer alternatieve, opstandige kant van Oost-Groningen leek ineens een andere wereld.’

Van Rijs: ‘Zo’n vereniging trok mij totaal niet. Het herinnerde me te veel aan mijn Gooische achtergrond. Mijn ouders zijn vanuit Amsterdam naar Bussum verhuisd. We moesten thuis niks hebben van hockey en dat hele kakgedoe. Jij en ik zaten allebei meer in de alternatieve hoek van de middelbare school.’

De Vries: ‘Hier staat: “Hoe hebben jullie gesprekken elkaars ideeën en carrière beïnvloed?” Maar het gaat niet zozeer over woorden in de architectuur. Het gaat over…’

Van Rijs: ‘…smaakontwikkeling.’

De Vries: ‘In brede zin. We gingen er veel op uit om steden te bekijken, tentoonstellingen te bezoeken. We beïnvloedden elkaars muzieksmaak.’

Van Rijs: ‘We gingen volledig op in die studie en aanverwante zaken. We waren twee sponzen die alles opzogen: overal samen gebouwen bekijken, ook op vakanties. En ondertussen leerden we elkaar kennen.’

De Vries: ‘Wat bepalend is geweest, is de lezingendag die we voor de studievereniging georganiseerd hebben met buitenlandse architecten die wij interessant vonden. Die dag heette Architecture is Now, daar hadden we het steeds over samen: hoe belangrijk het was dat we de inspiratie niet alleen uit de geschiedenis haalden, maar dat we ook keken hoe jongere architecten op dat moment in Europa bezig waren. In de jaren tachtig ging het niet zo goed met de Europese binnensteden. We nodigden op de universiteit jongere bureaus uit die zich op een experimentele manier met die alsmaar verrommelende stadsranden bezighielden. Op onze faculteit ging het vaak over de geschiedenis. Onze docenten waren afkomstig uit de jaren zeventig. De opleiding kenmerkte zich door veel praten en weinig tekenen; niet het ontwerp stond centraal, maar het gesprek erover.’

Van Rijs: ‘Wij misten door al dat geanalyseer concrete handvatten om een goed ontwerp te maken.’

De Vries: ‘Een visie ontwikkel je niet alleen door gesprekken, maar ook door te ontwerpen. Woorden zijn geen gebouwen.’

Van Rijs: ‘We bestudeerden de gebouwen van een jongere generatie architecten die de tijdgeest wél konden omzetten in ontwerpen. Maar laten we niet te lang in het verleden blijven, Nathalie, dit is wel dertig jaar geleden.’

De oude tekeningen van Gaudí

Van Rijs: ‘Een van de deelnemers van die lezingendag was een jong Spaans bureau uit Barcelona dat wij in tijdschriften ontdekt hadden. Zij nodigden ons uit om stage te komen lopen in Barcelona, aan de vooravond van de Olympische Spelen daar. Na Franco was een groep jonge Spaanse architecten prachtige openbare ruimtes gaan maken die de binnensteden nieuw elan gaven. Wij werden op de renovatie van het verloederde Park Güell gezet, wat natuurlijk waanzinnig was. Zaten we daar met de oude tekeningen van Gaudí te werken.’

‘Overdag waren we aan het werk en ’s avonds stonden we met onze vriend Winy aan de tekentafel. Met z’n tweeën zou dat niet gewerkt hebben, maar met z’n drieën blijkbaar wel.’

De Vries: ‘Het was mooi om te leren hoe je met een ontwerp een stad kunt veranderen.’

Van Rijs: ‘En dat goede dingen moeite kosten. Voor een van de projecten waaraan ze werkten, de gevel van een warenhuis, hadden ze vijftig verschillende ontwerpen en maquettes gemaakt. De precisie en de waanzinnige toewijding om iets te maken.’

De Vries: ‘De lange adem, die moet je hebben in dit vak.’

Van Rijs: ‘Ook onze projecten duren vaak heel lang, soms wel tien jaar.’

Aan de keukentafel In de reeks ‘Keukentafelgesprekken’ bevragen levenspartners uit wetenschap, politiek en kunsten elkaar aan de hand van een vaste lijst vragen over de invloed van hun relatie op hun ideeën en werk. In de vorige afleveringen waren dat econome Kate Raworth & filosoof Roman Krznaric, oud-politica Marianne Thieme & financieel geograaf Ewald Engelen, wetenschapper (inmiddels minister) Robbert Dijkgraaf & auteur Pia de Jong, Vuige Muis & Skerrie Sterrie van queer platform Lionstorm en auteurs en activisten David van Reybrouck & Eva Rovers. Journalist Annemiek Leclaire werkt de opnamen uit. Nathalie de Vries & Jacob van Rijs Nathalie de Vries en Jacob van Rijs richtten in 1993 met studievriend Winy Maas architectenbureau MVRDV op. Bekende projecten zijn onder meer de Villa VPRO, de Silodam in Amsterdam, en de Markthal en Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het kantoor telt 350 medewerkers en heeft vestigingen in Parijs, Berlijn en Shanghai. Nathalie de Vries (1965), DV in MVRDV, is hoogleraar Public Building aan de TU Delft en was docent aan onder meer het Illinois Institute of Technology en de Kunstacademie Düsseldorf. Ook was ze spoorbouwmeester, en voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Sinds november 2021 is ze stadsbouwmeester van Groningen. Jacob van Rijs (1964) is de VR van MVRDV. Hij studeerde af aan de TU Delft bij Rem Koolhaas en werkte daarna bij OMA. Van Rijs was onder meer gastprofessor aan het Tokyo Institute of Technology en de Technische Universiteit München, en is sinds 2015 hoogleraar architectonisch ontwerp aan de Technische Universiteit in Berlijn. Nathalie de Vries & Jacob van Rijs hebben samen twee volwassen dochters.

Tekentafel in de slaapkamer

De Vries: ‘Na onze studie ging ik bij Mecanoo werken en jij bij OMA. Maar we hadden ook nog onze eigen tekentafel, die stond in de slaapkamer.’

Van Rijs ‘Een enorm bakbeest.’

De Vries: ‘Aan die tekentafel is MVRDV ontstaan, omdat we naast onze baan aan een Europese prijsvraag gingen werken. We wilden onze eigen ideeën uitwerken. In de jaren negentig werden de steden weer ontwikkeld. De Vinex Nota, er moesten een miljoen woningen worden gebouwd, jonge gezinnen moesten in de stad gaan wonen. Maar de commercialisering van de architectuur leidde tot standaardisering. De snelwegkantoren, de rijtjeshuizen, het was een bleke toekomst die ons tegemoet scheen. We wilden met alternatieven komen.’

Van Rijs: ‘Wij wilden juist veel diversiteit, systemen ontdekken en gebouwen ontwerpen waarmee je de individuele bewoners vrijheid en variatie kon bieden.’

De Vries: ‘We dachten: we moeten zelf aan de slag, en daarom gingen we aan prijsvragen meedoen.’

Van Rijs: ‘Door die prijsvragen ontstonden vriendschappen met andere architecten uit heel Europa. We gingen bij elkaar op bezoek, hielpen elkaar, bezochten elkaars tentoonstellingen.’

De Vries: ‘Overdag waren we aan het werk en ’s avonds stonden we met onze vriend Winy aan de tekentafel. Met z’n tweeën zou dat niet gewerkt hebben, maar met z’n drieën blijkbaar wel. Winy kwam uit een ondernemersgezin.’

Van Rijs: ‘Omdat we die prijs in Berlijn wonnen, dachten mensen dat wij een bureau waren en konden we voor onszelf beginnen.’

De Vries: ‘In feite was de digitalisering die toen op gang kwam ook een onderdeel van ons denken. Wij zijn als een van de eerste Nederlandse kantoren meteen begonnen met tekenen op computers.’

Eerst een gebouw en dan een kind

Van Rijs: ‘Dat we de opdracht kregen om het nieuwe hoofdkantoor van de VPRO te maken, is heel bepalend geweest. Dat we geen ervaring hadden, was eigenlijk een pre. Jonge mensen de kans geven, dat paste bij de VPRO. Terwijl in de architectuur ervaring vaak heel zwaar telt. Te zwaar. Je moet een paar scholen gebouwd hebben om een nieuwe school te mogen bouwen, die angstigheid veroorzaakt behoudzucht. Maar we moeten het nu ook eens over onszelf hebben. We wilden destijds bijvoorbeeld geen kinderen voordat we een gebouw hadden: eerst een gebouw af en dan een kind.’

De Vries: ‘Toen we studeerden, begonnen we door te krijgen hoe enorm opslurpend het beroep was. Het ging altijd over keihard doorwerken. Gezinsleven en bureauleven met elkaar verenigen, dat zou wel eens een gecompliceerd verhaal kunnen worden.’

Van Rijs: ‘Het was een voordeel dat we samen een bureau hebben, we hebben het redelijk goed voor elkaar kunnen opvangen.’

De Vries: ‘We hebben een afspraak gemaakt dat als er kinderen zouden komen, we dat echt samen zouden doen. Alhoewel ik me toen de kinderen klein waren, beperkt heb tot werk in Europa, wat ook al best extreem was. Toen begon ons bureau verder in de wereld werk te krijgen. Jij ging naar Japan.’

Van Rijs: ‘Daarentegen werd jij toen al wel op je 38ste gasthoogleraar in Berlijn. Jij was de eerste vrouwelijke spoorbouwmeester, de eerste vrouwelijke voorzitter van de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, AL), de eerste vrouwelijke hoogleraar architectuurontwerp in Delft. Je kan “de eerste” zeggen, en dan een heleboel dingen erachteraan, dat ben jij dan allemaal. Best opvallend. Het is toch een dingetje, hè, vrouwen en bouwen.’

De Vries: ‘Toen ik voorzitter werd van de BNA heb ik de rol van vrouwen in de architectuur aan de orde gesteld. Inmiddels was ik vijfentwintig jaar bezig en nog dacht ik: waar zijn al die vrouwen gebleven? Nog steeds bellen ontwikkelaars sneller een vent dan een vrouw. Dertig jaar geleden dacht ik: ik ga fulltime werken, het verschil tussen mannen en vrouwen doet er helemaal niet toe. Om dertig jaar later te ontdekken dat het nog steeds een punt is. Gelukkig ben ik tegenwoordig in de positie dat ik zelf vrouwen kan aannemen die ook weer vrouwen kunnen aannemen.’

De tijd doorstaan

De Vries: ‘Ik denk dat ik misschien iets bozer ben dan jij over wat er gebeurt in de architectuur. Ik merk dat ik op het werk heel erg zoek: waaróm kunnen we het niet duurzaam maken, waarom vragen opdrachtgevers aan ons om wéér, nóg kleinere woningen te maken!’

Van Rijs, met een lachje: ‘Bedoel je dat ik minder duurzaam ben?’

De Vries: ‘Nee, maar jij hebt wel veel plezier met mooie gebouwen maken. Je ziet nog veel licht in het werk.’

Van Rijs: ‘Ik zie de mogelijkheden.’

De Vries: ‘Ja, jij ziet nog steeds de kansen. Ik ben ook wel eens gefrustreerd. Ik denk dan: verdorie, die discussies over die kleine woningen. Wat móét ik nou met “een studio van vijfenveertig vierkante meter maken”?

Van Rijs: ‘Het is wel eens frustrerend, ja, bijvoorbeeld dat wij weten hoe schadelijk het is om met beton te bouwen, en dat het niet te vermijden is. Wat we nu in beton bouwen, zouden we eigenlijk de komende tweehonderd jaar niet meer moeten afbreken, daar wordt te weinig over nagedacht.’

De Vries: ‘We geven commerciële kantoren publiek toegankelijke functies, zoals restaurants op de begane grond en in het dak, om ze uit hun isolement te halen.’

De Vries: ‘Of die opdracht niet meer aannemen, dat kan ook, natuurlijk.’

Van Rijs: ‘Maar een opdracht aannemen om het dan anders te doen, is ook een bijdrage. Hoe kun je projecten maken die de tijd doorstaan? We zijn bezig gebouwen in de opzet flexibel te maken, zodat ze voor iedereen en ook in latere tijden steeds een nieuwe invulling kunnen krijgen. Die openheid, daar zijn we mee bezig.’

De Vries: ‘Die zorgen over beton kun je inderdaad weer voor zijn zodra het een heel open structuur is, met hoge verdiepingen en wanden en kolommen die niet te dicht op elkaar staan, zodat je daarbinnen veel vrijheid kunt vinden die de tijd zal doorstaan.’

Van Rijs: ‘Een loose fit maken, zoals ik dat bij kantoorgebouw Werk12 in München heb gedaan: ik heb er in het ontwerp een verdieping uitgehaald waardoor hogere verdiepingen ontstaan.’

De Vries: ‘We geven commerciële kantoren publiek toegankelijke functies, zoals restaurants op de begane grond en in het dak, om ze uit hun isolement te halen.’

Van Rijs: ‘Het probleem is vaak de investering: het moet betaald worden door de partij die het bouwt, met geld waar de huidige gebruiker geen voordeel van heeft. De toekomstwaarde betaalt zich pas later uit.’

De Vries: ‘Dat zijn de maatschappelijke waarden die je toevoegt als architect. Dat staat niet altijd in de vraag die ons gesteld wordt, dat zijn zaken die je moet toevoegen omdat je weet dat het gebouw daardoor beter gaat functioneren in de stad. Ik noem het een ideologie: de manier waarop gebouwen moeten functioneren in een maatschappij, dat is iets wat je als architect toepast op de vragen die je krijgt, en daarmee geef je ongevraagd advies, wat je door de opdrachtgever uitgevoerd moet zien te krijgen.’

Van Rijs: ‘Als je een ontwerp maakt, krijg je een enorm pakket van eisen waaraan een gebouw moet voldoen. De temperatuur in ruimtes, energie-eisen, milieu- en materiaaleisen. Alles bij elkaar wordt het soms heel ingewikkeld om die puzzel op te lossen. Dat is een spanningsveld met creativiteit en nieuwe oplossingen zoeken die zich buiten die vastgestelde kaders begeven. Dat je zekerheden en garanties moet afgeven die innovatie belemmeren.’

Nieuwe productiviteit

Van Rijs: ‘We zijn nu allebei docent. Ik geef les in Berlijn, dat is ook een plek waar we vaak samen heen gaan. We voelen ons daar thuis. We hebben sinds kort ook een kantoor in Berlijn.’ De Vries: ‘In het lesgeven kan ik mijn gedachten over ons vak ordenen. Wat ik studenten wil leren, is waar ik ook als student mee bezig was: kijk ook om je heen naar wat er maatschappelijk gebeurt. Hoe ga je met die complexiteit om, hoe blijf je de baas over de materie? Ik probeer studenten uit te leggen welke middelen ze in handen hebben om een ontwerp te maken, hoe je je kritisch kunt opstellen tegenover al die eisen die gesteld worden aan gebouwen. In het omzetten van al die vragen moet je zelf ook een kritische houding hebben en moet je de methodes beheersen en zelfs nieuwe bedenken.’

Van Rijs: ‘Ook de bouwwereld wordt tegenwoordig gedomineerd door de private sector, dus we moeten studenten meegeven dat zij vaak degene zijn die het belang van het publieke en het openbare in hun ontwerpen moeten opnemen. Zij zijn de advocaat van de maatschappij in de opdracht. Hoe kan ik uit mezelf dingen aan gebouwen toevoegen die misschien niet meteen vanuit economisch oogpunt gevraagd zijn? Hoe probeer je een relevant ontwerp te maken dat voor de maatschappij van betekenis is? Mijn studenten in Berlijn behoren tot een heel activistische generatie, maar er is een groot contrast tussen het werkveld en de denkwereld op de universiteit. Daar probeer ik ze op voor te bereiden.’

De Vries: ‘Ik praat tegenwoordig over “de nieuwe productiviteit” van een ontwerp. Daarmee draai ik dingen om. In plaats van het meetbaar maken als vijand te zien, wil ik nóg meer dingen als “productief” aanmerken, bijvoorbeeld dat mensen er gelukkig van worden, dat mensen zich vrij voelen om te doen wat ze willen in die gebouwen. Dat het culturele waarde heeft. Zo krijg je weer een heel nieuwe mogelijkheid om naar ontwerpen te kijken.’

‘Het probleem is dat Nederland geen plan heeft, iedereen doet maar wat.’

Van Rijs: ‘Ik had vorig jaar in Berlijn ongeveer zeventig studenten. Zeventig jonge mensen die tegelijkertijd aan een onderwerp werken. Dat is heel fascinerend. Die kunnen allemaal een ander onderdeel uitzoeken en dat geeft een catalogus aan oplossingen. Dat vind ik belangrijk: hoe meer varianten je kunt vergelijken, hoe beter het ontwerp dat eruit ontstaat. Veel opleidingen zijn nog steeds gericht op het ontwikkelen van het architectuurgenie, de architect als master of the universe – dat beeld is er nog steeds in de media, die een gebouw aan één persoon toeschrijven, terwijl het teamwerk is.’

De Vries: ‘Verschillen in bouwen zijn productief, het levert een grote rijkdom op in de stad, dat vind ik een belangrijk uitgangspunt: dat we ervoor zorgen dat we niet met een eenheidsworst eindigen, maar dat we met veel verschillende oplossingen komen, dat is waar rijkdom in de ruimte vandaan komt.’

Nederland heeft geen plan

Van Rijs: ‘Er is een enorme strijd om de ruimte gaande in Nederland. Duurzame energie, bevolkingstoename, woningtekort, stikstof, een giga zeespiegelprobleem, dat moet je allemaal in de ruimte aanpakken en het probleem is dat Nederland geen plan heeft, iedereen doet maar wat. Elk dorp maakt zijn eigen terreintje met industriële dozen en een windmolen. Nu schrikt iedereen ineens op: potverdorie, wat is het uit de hand gelopen! Maar die verrommeling is bijna niet meer terug te draaien. Regie is zo hard nodig. Architecten kunnen van duurzame vraagstukken de ruimtelijke consequenties laten zien. Als er honderdduizend woningen in een stad moeten worden gebouwd, laat dan maar eens zien wat dat betekent voor de ruimte, de infrastructuur. Nu wordt er te veel overgelaten aan de markt: “O, ik heb nog een plantsoentje en daar kunnen we nog wat dingetjes bij doen, huisje slopen, zetten we een groter huisje voor terug.” Dat schiet niet echt op. Als je met je plan bij de stadsbouwmeester van bijvoorbeeld Berlijn langs moet, merk je dat die veel meer macht heeft dan de supervisor die we hier aanstellen. Mooie steden hebben vaak een sterke regie. Haussmann in Parijs, iemand die lijnen zette en ook rücksichtlos gebouwen afbrak.’

De Vries: ‘Dat vind ik gevaarlijk, dat vinden we nu heel mooi, maar het was een militaire operatie.’

Van Rijs, ongedurig: ‘Er moet soms een besluit worden genomen zonder dat de oplossing halfbakken is. À la Riek Bakker, indertijd directeur stadsontwikkeling Rotterdam, met de Kop van Zuid: beng, zo gaan we het doen, geen gelul. Anders kom je er niet.’

De Vries: ‘Als een stad iets moois bereikt, is dat vaak een zaak van de lange adem. Riek Bakker heeft het daar ook altijd over: “Je doet er decennia over,” zegt zij, “vasthouden, en volhouden.” Je had gisteren al moeten beginnen om iets over twintig jaar te bereiken. De overheid heeft natuurlijk een decennium lang niet eens ruimtelijke ordening in de ware zin des woords gevóérd.’

Van Rijs: ‘Ik zeg niet dat er een totalitaire minister van Ruimtelijke Ordening moet komen, maar er is bijna niets meer te sturen tegenwoordig, en het duurt lang. Een plan als de Deltawerken zouden we nu minder makkelijk voor elkaar krijgen.’

De Vries: ‘We moeten als bouwwereld bij onszelf beginnen, maar ga jij maar aan je opdrachtgever vertellen dat je niet met beton gaat bouwen.’

Van Rijs: ‘Als je een subsidie op duurzaam bouwen krijgt, dan wordt het wat, want het is nog steeds 30 procent duurder dan traditioneel bouwen. Heel veel mensen kunnen geen duurdere woningen betalen. Dit gilt om een overheid die van bovenaf ingrijpt. Dit kan de sector zelf niet oplossen.’

De Vries: ‘Dat jojobeleid is krankzinnig. Dat is misschien mijn boosheid. Dertig jaar geleden stonden we klaar als jonge generatie met een andere blik op waar het naartoe kon gaan met bouwen. Er kwamen fondsen en architectuurgalerieën en een maatschappelijke beweging rondom de rol van gebouwen, architectuur en het belang van goed functionerende steden. In de daaropvolgende periode van liberalisering is de rol van het publieke in de openbare ruimte vakkundig afgebroken. Architecten moeten de fakkels hooghouden. We moeten bij onszelf beginnen, Jacob.’

Van Rijs: ‘Daar zijn we al druk mee bezig, volgens mij. Alleen het gevolg van die acties is nog niet direct zichtbaar, omdat dingen zo lang duren.’

De Vries: ‘Dat is waar, in elk project dat we gemaakt hebben, valt iets aan te wijzen waarin we geprobeerd hebben het verschil te maken. Het is lastig om op alle fronten het onderste uit de kan te halen, maar het is wel mogelijk om steeds één ding aan te wijzen waarin we iets nieuws proberen. Tegenwoordig gelukkig ook steeds meer door bestaande gebouwen te hergebruiken en aan te vullen.’

Van Rijs: ‘Dat is ons handelsmerk: in elk project een exemplarische oplossing voor iets vinden. Helemaal aan het begin van ons bureau maakten we bijvoorbeeld op een Rotterdams huis een blauw dakopbouwtje, waardoor er voor de bewoners een vakantiehuisje in eigen stad ontstond. Dat is een voorbeeld van de verdichting van de stad.’

Onbekende uitkomst

De Vries: ‘Soms nemen we bewust commerciële opdrachten aan omdat wij denken: daar kunnen wij nog wel verbetering in aanbrengen.’

Van Rijs: ‘Ik ben een tijdlang bezig geweest met een groot woningcomplex in India. Er was weinig geld, het is ver weg, maar we hebben toch iets gemaakt dat heel verschillende mensen bij elkaar brengt die normaal in India niet in hetzelfde gebouw zouden wonen. Dat is een voorbeeld van op het oog saaie massabouw met een bescheiden budget. We willen onszelf ook niet herhalen, het moet wel een avontuur blijven met onbekende uitkomst. Iets bouwen duurt lang, je kunt maar een beperkt aantal projecten doen in je leven; als ik merk dat ik niet iets kan brengen wat verschil kan maken, verlies ik mijn interesse.’

De Vries: ‘We hebben er in ons werk altijd naar gestreefd om ruimte te geven aan individuen en daarin tegelijkertijd ook weer nieuwe plekken voor gemeenschappelijk en openbaar leven te maken. Ik denk dat het daar in ons persoonlijk leven ook steeds over is gegaan: hoe we ons ook nog als individu konden ontwikkelen in enorm synergetische levens. Juist omdat we in werk en privé alles samen doen, waren we daarnaast ook altijd wel op zoek naar hoe we ons als individu konden profileren. Trouwens, we hebben niet alleen gebouwen gemaakt, maar ook samen dochters gekregen, en die beïnvloeden onze discussie enorm. De gesprekken aan de keukentafel met hen zijn minstens zo vormend. Zij zijn heel kritisch op hoe we leven, hoe we consumeren. Zij beïnvloeden ons misschien nog wel meer dan dat we elkaar beïnvloeden, we werken al zo lang samen.’

Radicale levenshouding

Van Rijs: ‘Vrije tijd is er eigenlijk niet, hè. Ik vind het werk dat we doen best leuk, dus daar hoef ik niet apart nog heel veel vrije tijd bij te hebben.’

De Vries: ‘We hebben nog nooit een huis voor onszelf ontworpen.’

Van Rijs: ‘Dat is misschien een project dat er ooit nog aankomt. Wegens gebrek aan tijd zijn wij meestal gewoon in een bestaand huis getrokken en hebben we hooguit geschilderd, niet eens echt verbouwd.’

De Vries: ‘We hebben huizen voor vrienden gemaakt, maar nog nooit voor onszelf. Ja, we zijn vergeten ons eigen huis te bouwen.’

Van Rijs: ‘We gaan nog steeds naar tentoonstellingen. We hebben net in Berlijn de lichtinstallatie van Robert Irwin gezien. Een haast transcendente ervaring. Daarna konden we ook niks meer hebben, dat was gewoon genoeg voor die dag.’

De Vries: ‘Een ervaring waar je bijna niet over kunt spreken, die je alleen maar kunt ondergaan.’

Van Rijs: ‘In de kunst zit een radicale levenshouding waar wij als architecten veel van kunnen leren, een soort non-conformisme en dat dan heel goed uitvoeren.’

De Vries: ‘In architectuur kan dat ook wel zitten, een beleving, niet meetbaar of anderszins verifieerbaar. Het kan gratis zijn of heel veel geld gekost hebben, maar het is hoe dan ook een ervaring.’

Van Rijs: ‘Dat is de drijfveer om al dit soort ruimtes te maken: een beleving meegeven. Tijdloze plekken creëren.’