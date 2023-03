Deze column is ook te beluisteren.

Deze maand had ik de eer op te mogen treden in het Concertgebouw van Eindhoven en van Amsterdam, met de blazers van het wereldberoemde kwintet Calefax. Samen componeerden we een avond waarin muziek centraal staat die een rol speelt in tijden van conflict en onderdrukking. Als vorm van expressie, verlossing of stil verzet.

Het nummer ‘God Bless The Child’, van Billie Holiday, is een voorbeeld. Het is de opvolger van ‘Strange Fruit’ uit 1940, dat wordt gezien als de hymne van de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging. Dat nummer, dat verwees naar zuidelijke lynchpartijen van zwarte mannen, wier opgehangen lichamen ‘als vreemde vruchten aan de populieren bungelden’, was de FBI een doorn in het oog. Het nummer ‘God Bless The Child’ was in bewoording omfloerster, maar minstens zo belangrijk voor zwarte Amerikanen. De boodschap: verwacht niets, van niemand, in een land waar het systeem niet voor zwarte mensen werkt en zwarte ouders geld noch eigendommen hebben om hun kinderen na te laten. Zorg dat je het zelf redt: God bless the child that’s got his own. Het kleine verdriet achter die ene zin stamt uit de ruzie die Holiday had met haar moeder, die altijd van de inkomsten van haar dochter had geprofiteerd maar, op haar beurt, weigerde haar kind wat geld te lenen. Teleurstelling en zelfredzaamheid verbeeldt in één lied.

Dat wat mensen niet kunnen, mogen of durven uitspreken, vindt als woordeloze adem in het instrument alsnog zijn weg naar buiten.

Een andere tijdloze compositie is ‘Abîme des oiseaux’ van de Franse componist Olivier Messiaen. In 1940 kwam hij als krijgsgevangene terecht in het Duitse kamp Stalag VIII-A. Voor de toevallig aanwezige musici in het kamp, onder wie een klarinettist, schreef hij het later wereldberoemd geworden stuk ‘Quatuor pour la fin du temps’. Onderdeel hiervan is de minutenlange klarinetsolo ‘Abîme des oiseaux’, afgrond van de vogels, dat even introvert als bevrijdend klinkt. De muziek verbeeldt het verlangen van de gevangenen de muren en het prikkeldraad te ontstijgen. ‘De afgrond,’ schreef Messiaen, ‘dat is de Tijd, met haar verdriet, haar toenemende vermoeidheid. De vogels zijn de tegenpool, en verbeelden ons verlangen naar licht, naar sterren en regenbogen, naar uitgelaten gezang.’

Uit een soortgelijke wens is het nummer ‘Airports’ van Kinan Azmeh ontstaan. De componist, geboren in Syrië maar woonachtig in New York, werd in 2017 voor de zoveelste keer op een vliegveld vastgehouden vanwege zijn achternaam en herkomst. Na een concert in Beiroet mocht hij niet naar huis; president Donald Trump had een muslim ban afgekondigd voor een reeks landen. ’s Nachts, in het hok waarin hij werd vastgehouden, kreeg hij de fantasie dat iedereen op het vliegveld de melodie in zijn hoofd mee zou neuriën. De passagiers op weg naar de terminals, de bewakers, de verkopers in de kiosken – een alles overstijgend gezoem van solidariteit en verbondenheid.

Misschien is dat wat me zo aantrekt aan blaasinstrumenten. Dat wat mensen niet kunnen, mogen of durven uitspreken, vindt als woordeloze adem in het instrument alsnog zijn weg naar buiten. De stem van de ziel. De ontsnapping uit dat onvervreemdbare lichaam dat als ongewenst wordt gezien, op weg naar vrijheid.