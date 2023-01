Wereldwijd worden de instituties van de democratie grimmig aangevreten. Twee jaar nadat het Amerikaanse Capitool door geradicaliseerde Trump-aanhangers werd bestormd, gebeurde in Brazilië ongeveer hetzelfde. Aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro luidden het jaar 2023 in met een gewelddadige aanval op het parlementsgebouw, het Hooggerechtshof en het presidentiële paleis.

Een week voor de bestorming was Lula da Silva van de Arbeiderspartij als president aangetreden, na een nipte overwinning op de radicaal-rechtse voormalige legerkapitein Bolsonaro. Diens hele termijn stond in het teken van desinformatie en complottheorieën, nostalgie naar de militaire dictatuur van 1964-1985 en een strijd tegen het ‘rode gevaar’ dat van ‘echte’ Brazilianen (wit, heteroseksueel, christelijk) slaven wil maken. Al tijdens de aanloop naar zijn presidentschap beloofde Bolsonaro een terugkeer naar de oude sociale orde, waarin geen ruimte is voor ‘doorgeslagen westers liberalisme’ – een boodschap die we ook horen uit de mond van politici als Poetin, Trump, Meloni of Orban.

De achterban die Bolsonaro in het zadel hielp, wordt getypeerd als de ‘BBB’-Braziliaan: Beef, Bible, Bullets.

De bestorming in Brazilië kent een eigen geschiedenis. Bolsonaro sprak jarenlang zijn walging uit over homoseksualiteit, ambitieuze of niet-feminiene vrouwen, de bruine, zwarte en inheemse bewoners van het land, en alles wat verder maar afwijkt van zijn beeld van de ‘rechtgeaarde’ witte Braziliaan, in een land waar 51 procent van de bevolking zich identificeert als pardo (bruin) of preto (zwart).

Stemmen op Bolsonaro was een reactie op de groeiende rechten van gemarginaliseerde gemeenschappen, waardoor witte, conservatieve stemmers uit de middenklasse zich bedreigd voelden.

De achterban die Bolsonaro in het zadel hielp, wordt getypeerd als de ‘BBB’-Braziliaan: Beef, Bible, Bullets. Een combinatie van welgestelden uit de agrarische sector, aanhangers uit de snelgroeiende evangelisch-christelijke hoek en mensen uit het van oudsher machtige leger- en politieapparaat.

Hun verongelijktheid groeide door dertien jaar democratische hervormingen onder de Arbeiderspartij. Tussen 2003 en 2016 werden drastische maatregelen doorgevoerd om de enorme ongelijkheid in het land aan te pakken. Het minimumloon werd geïntroduceerd en miljoenen gezinnen onder de armoedegrens kregen een maandelijkse, voorwaardelijke familietoelage. In combinatie met de economische groei betekende dit (tot de financiële crisis) dat het aandeel gezinnen in extreme armoede daalde van 8,8 naar 3,6 procent. De middenklasse nam explosief toe.

De winst van Bolsonaro in 2018 zond een schokgolf door de wereld. Onderzoekers zagen zijn overwinning als een gevolg van conservative rebellion – conservatief oproer. Een grote groep kiezers was gefrustreerd door de politieke, economische en sociale chaos in het land, en weet dat, deels terecht, aan het beleid van de Arbeiderspartij. De steun voor Bolsonaro was een manier om duidelijk te maken dat men terugverlangde naar de oude hiërarchische orde, inclusief genadeloos law and order-beleid: Brazilië kent de hoogste moordcijfers op aarde.

Maar uiteindelijk is deze specifieke Braziliaanse constellatie vooral een van de vele lokale varianten op een globale trend waarin de liberale democratie steeds verder onder druk komt te staan.