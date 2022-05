Werknemers van Coca-Cola kregen begin vorig jaar zogenaamd van de beroemde frisdrankfabriek een cursus aangeboden waarmee ze konden leren hoe om te gaan met racisme: ‘Confronting Racism. Understanding what it means to be white’. De werknemers werden aangespoord minder onderdrukkend, minder arrogant, minder zelfverzekerd, minder onwetend, kortom: minder wit te zijn. Daarnaast moest men bescheidener worden, meer luisteren en breken met de onderlinge witte solidariteit. De training om minder wit te zijn moest vroeg beginnen, want kinderen van drie zouden al denken dat het beter is om wit te zijn.

Maar het bedrijf had niks met deze cursus te maken. Coca-Cola Company had zelf een ander programma over diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit getiteld ‘Better Together’. Daarin kwamen teksten over minder wit worden niet voor.

Deze actie van de woke-beweging maakte duidelijk hoe extreem anti-racisme kan uitpakken. Het is niet alleen gericht tegen de spreekwoordelijke heteroseksuele...