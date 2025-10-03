Zondebokken gezocht

In New York runt Zohran Mamdani een succesvolle maar ongebruikelijke burgemeesterscampagne. Hij vaart op de radicaallinkse principes, en schuwt daarbij de frontale aanval niet. Via social media richt hij zich met humor en brutaliteit vaak direct op opponent Cuomo en diens schandalen: ‘Meneer Cuomo verloor al eerder van mij. Hij begrijpt sowieso niet zo goed wat “nee” betekent.’