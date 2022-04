Reimer Veldhuis (44) vlamt liever namens de Staat in de rechtszaal dan in de media. Slechts één interview gaf hij sinds hij in 2018 dé landsadvocaat is. Dat gesprek, afgelopen december in Het Financieele Dagblad, voerde hij noodgedwongen. Zijn kantoor Pels Rijcken verkeert namelijk sinds eind 2020 in zwaar weer. Een voormalig partner en notaris bleek twintig jaar lang miljoenen euro’s van klanten heimelijk te hebben weggesluisd. Dat raakte de overheid, immers de grootste klant, diep in het hart.

Ineens wankelde de positie van Pels Rijcken als dé hofleverancier van landsadvocaten. Meer dan vijftig jaar lang was die positie vanzelfsprekend, er werden nauwelijks vragen over gesteld. Maar nu ineens vroegen steeds meer parlementariërs zich openlijk af of het niet tijd werd voor een wisseling. Want hoe verstrengeld is een commercieel kantoor, dat de landsadvocaat levert, eigenlijk met de overheid? En is zo’n verstrengeling wel gezond?

De voorheen mediaschuwe landsadvocaat neemt nu ook voor Vrij Nederland uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden: ‘We moeten mensen vertellen wat we doen.’ Het is een van de lessen die hij trok uit de pijnlijke fraudeaffaire. ‘Want er bestaan beelden die niet overeenkomen met wie wij zijn. De landsadvocaat heeft onbedoeld iets heel mystieks.’

Vermalen in de juridische molen

Dat mystieke beeld komt niet uit de lucht vallen. In de afgelopen decennia waren er diverse voorbeelden van burgers die vermalen werden in de juridische molen, waarbij de landsadvocaat een onverdedigbare positie leek te verdedigen.

Voor een van de meest spraakmakende voorbeelden moeten we terug naar eind jaren negentig, toen de door de staat als ‘querulant’ geframede Willem Oltmans zich voor de zoveelste keer moest verdedigen op de nationale televisie. VARA-presentatrice Inge Diepman ondervroeg in een programma met in opspraak geraakte personen in de hoofdrol, haar gast met opgewekte verbazing: ‘U loopt als een olifant door een porseleinwinkel.’ Aan tafel zat de flamboyante journalist Willem Oltmans. ‘Waar heb je het in gódsnaam over!?’ riep hij met het hem zo kenmerkende geprononceerd Nederlands-Indische accent. Hoezo niet kunnen communiceren? ‘Ik spreek vier talen!’

Dat was in de zomer van 1999. Oltmans werd het werken als journalist al decennia onmogelijk gemaakt door de Nederlandse Staat. In 1956 had hij als enige Nederlandse journalist de toenmalige Indonesische president Soekarno geïnterviewd, met wie hij later bevriend raakte. Daar was de Nederlandse Staat niet van gediend omdat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns Soekarno zag als iemand die met Japan heulde tijdens de bezetting. Luns gaf daarom alle ambassades de instructie journalist Oltmans niet te helpen. Sindsdien werd hij tegengewerkt. Ook is later gepoogd zijn reputatie te vernietigen door verdachtmakingen van onzedelijke handelingen met jonge jongens rond te bazuinen. Dankzij zijn familievermogen kon Oltmans doorwerken vanuit de VS, maar ook dat potje raakte op. Eind jaren negentig woonde de toen 74-jarige Oltmans levend van een bijstandsuitkering op een kamertje in Amsterdam.

In Het Zwarte Schaap vroegen journalisten, vakbondslui, wetenschappers en politici begrip voor de houding van Den Haag jegens Oltmans. Waar twee vechten, hebben twee schuld en Oltmans, klonk het, is zelf óók niet de makkelijkste.

Enkele maanden na de uitzending compenseerde de Nederlandse Staat, na tussenkomst van een arbitragecommissie, Oltmans voor 8 miljoen gulden (zo’n 3,6 miljoen euro).

Hardvochtige strijd

De eigenzinnige en welbespraakte Oltmans had een podium en maakte daar volop gebruik van. Onbekende burgers worden echter jarenlang, zonder publiciteit, vermalen in de juridische molen die de overheid aanzwengelt. Soms komt een ruwe, hardvochtige strijd alsnog in de belangstelling te staan. Gedupeerden van het toeslagenschandaal werden jarenlang vermorzeld door de Belastingdienst. Pas na aanhoudende verslaggeving van RTL Nieuws en Trouw werd duidelijk dat deze burgers niet de rechtsbescherming kregen die zij verdienden.

Begin dit jaar schreef NRC over het juridische mijnenveld waarin Dutchbat-veteranen met posttraumatische stress-stoornis terechtkwamen. Na de val van Srebrenica (1995) liepen zij bij het ministerie van Defensie tegen een bureaucratische muur van onwil op. In 2013 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat Defensie niet voldeed aan de zorgplicht. Nu, na jarenlang procederen, kregen zeker vier Dutchbatters hoge schadevergoedingen, meldde de krant. Maar het blijft onduidelijk hoeveel veteranen uiteindelijk iets hebben gekregen. ‘Soms loopt jaren procederen uit op nul euro,’ zei letselschadespecialist Berth Groot, ‘en heeft de veteraan geen energie om het opnieuw aan te vechten.’

De Nederlandse overheid compenseert nu eenmaal niet graag ruimhartig. Ook niet als overduidelijk is dat de overheid zelf fout zat. Na een lange procedure oordeelde de Raad van State eind 2021 als hoogste bestuursrechter dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schadevergoedingen moet betalen aan kinderdagverblijven en de fabrikant van de Stint. De elektrische bolderkar mocht na een ernstig ongeluk in 2018, waarbij vier kinderen omkwamen, niet meer gebruikt worden. Kinderdagverblijven moesten de hoge vervoerskosten ophoesten, terwijl het ministerie zélf fouten had gemaakt bij de keuring van de Stint.

‘De landsadvocaat. Het klinkt chic,’ bagatelliseerde VVD-premier Mark Rutte Pels Rijcken eind 2014 in een spoeddebat in de Tweede Kamer. ‘Het is gewoon een advocatenkantoor, niet meer dan dat.’

Directrice Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang zag hoe het ministerie niet opgaf: zelfs nadat de minister excuses had gemaakt voor fouten en een eerdere zaak bij de rechter had verloren, ging de Staat in hoger beroep. ‘De overheid heeft een hele batterij juristen. En de overheid kan niet failliet gaan en heeft daardoor oneindig veel tijd en geld. Daarmee huurt ze het duurste advocatenkantoor van Nederland in om tegen haar eigen burgers te procederen,’ constateerde ze in Nieuwsuur.

Gewoon een advocatenkantoor

Dat kantoor is Pels Rijcken, dat sinds 1969 optreedt als landsadvocaat voor de Nederlandse Staat, maar ook namens gemeenten, provincies of overheidsdiensten zoals de Sociale Verzekeringsbank of de Belastingdienst. Het gerenommeerde kantoor is strategisch gevestigd in het complex New Babylon, in hartje Den Haag en – belangrijker nog – op steenworp afstand van de ministeries. Pels Rijcken is met 290 medewerkers een van de grootste advocatenkantoren van Nederland. Het heeft klanten als universiteiten en ondernemingen. Maar de grootste en belangrijkste klant is de overheid.

‘De landsadvocaat. Het klinkt chic,’ bagatelliseerde VVD-premier Mark Rutte Pels Rijcken eind 2014 in een spoeddebat in de Tweede Kamer over een zorgwet die de Eerste Kamer een paar dagen daarvoor had verworpen. ‘Het is gewoon een advocatenkantoor, niet meer dan dat.’ In allerijl had het kabinet aan een nieuw wetsvoorstel gesleuteld, met nieuwe uitvoeringsregels, dat nu tijdens het debat verdedigd moest worden. ‘Wij zijn niet helemaal van gisteren,’ bezwoer toenmalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. De regels ‘hebben wij wel even laten checken door de landsadvocaat. Die geeft aan, en wie ben ik om daaraan te twijfelen, dat het helemaal safe and sound is.’

Terwijl de minister-president op de hem kenmerkende Rutteriaanse wijze de landsadvocaat een stuk minder belangrijk poogde te maken, liet zijn partijgenoot onbedoeld merken hoezeer de macht en het ‘gewone advocatenkantoor’ met elkaar zijn verstrengeld. Het kantoor procedeert, maar geeft ook advies, niet alleen over (mogelijke) rechtszaken en andere juridische geschillen, maar ook over beleid en de uitvoering van regels. En deze adviezen worden, zo luidde tot voor kort de officieuze regel, niet openbaar gemaakt. Terwijl adviezen van de Raad van State, het officiële adviesorgaan van de overheid, áltijd openbaar worden gemaakt.

Het zinde de oppositie eind 2014 niet dat Rutte weigerde het advies, dat coalitiegenoot Zijlstra zichtbaar wel kende, te openbaren. ‘Ik vind het cruciaal dat we de argumentatie van de landsadvocaat kunnen wegen,’ zei D66-leider Alexander Pechtold. Hij wees er fijntjes op dat het kabinet-Rutte II (VVD, PvdA) zelf nogal selectief omging met die officieuze richtlijn om adviezen van de landsadvocaat geheim te houden. Enkele maanden daarvoor bracht minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken immers wel het zogeheten advies over ‘uitsluiting Amerikaanse ondernemingen’ naar buiten. ‘Laten we collega Zijlstra niet verder in verlegenheid brengen,’ sarde Pechtold richting Rutte. ‘Ik stel voor om de niet-bestaande traditie om dit soort adviezen niet met de Kamer te delen, gewoon weer te laten varen.’

Rutte persisteerde stoïcijns. Hij zei dat het ‘gewone advocatenkantoor’ departementen adviseert. ‘Dat gebeurt op allerlei terreinen en op allerlei momenten, maar dat brengen we nooit naar buiten. Het is onderdeel van de normale besluitvorming in een kabinet.’ Het naar buiten brengen van dit soort adviezen kan ‘politiek ingewikkeld zijn’. ‘Dus dat doen we nooit.’ Even later benadrukte Rutte nog maar eens dat je door het openbaren van ‘allerlei juridische adviezen’ inzage geeft ‘in de wordingsgeschiedenis van uiteindelijke besluiten’. En dat is met andere woorden niet de bedoeling.

Een bepaalde cultuur

De vraag is hoe de Tweede Kamer dan haar controlerende taak kan uitoefenen. Democratische controle gaat juist over procesbewaking, of zoals premier Rutte het noemt: ‘de wordingsgeschiedenis’. De opmerking van Rutte laat vooral óók zien dat Pels Rijcken veel belangrijker is dan hij doet voorkomen.

Dat werd pijnlijk duidelijk toen het onberispelijke kantoor eind 2020 in opspraak kwam na de zelfdoding van notaris en oud-bestuursvoorzitter Frank Oranje. ‘Pels Rijcken is slachtoffer geworden van fraude door haar voormalig notaris,’ meldde het kantoor kort daarop in een persbericht.

De afgelopen jaren is nooit écht uitvoerig gedebatteerd over de vraag waarom Pels Rijcken de landsadvocaat moet blijven.

In eerste instantie meldde toenmalig minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat Oranje minstens achttien jaar lang fraudeerde en 11,5 miljoen euro stal via dubieuze stichtingen. De fraude was echter groter, bleek na grondig onderzoek van NRC. Pels Rijcken faciliteerde, onbewust, de grootste notariële fraude uit de Nederlandse geschiedenis. De miljoenen, die mondjesmaat via de stichtingen op de rekening van Oranje belandden, kwamen voornamelijk van de Rijksoverheid en gemeenten die hun notariële besognes onderbrachten bij de landsadvocaat. Saillant detail: Het Financieele Dagblad wist te melden dat ‘de sjoemelnotaris’ verschillende bewindspersonen – zoals Grapperhaus, Wopke Hoekstra (toen Financiën) en Sigrid Kaag (toen Buitenlandse Zaken) – hielp hun zakelijke belangen op afstand te zetten.

Het laat zien hoezeer Pels Rijcken als juridische en notariële klusjesman is verweven met de Rijksoverheid. Het kantoor stootte afgelopen oktober de in opspraak geraakte notariële tak af om zich – in het oog van de storm – volledig te richten op de advocatuur. Maar daarmee is de kou allerminst uit de lucht, aangezien er ook sprake is van een bepaalde cultuur.

De Haagse Orde van Advocaten oordeelde dat hoewel andere advocaten van Pels Rijcken niet betrokken waren bij de miljoenenfraude, het controlesysteem binnen het kantoor onvoldoende functioneerde. Volgens de landsadvocaat was dit te verklaren doordat de focus te veel gericht was op ‘het bieden van excellente dienstverlening’.

Het College van Toezicht Advocatuur maakte enkele weken geleden gehakt van dit regionale onderzoek: het was onvolledig en niet onafhankelijk. De Haagse deken Arjen van Rijn die het onderzoek deed, was namelijk zelf in het verleden werkzaam bij Pels Rijcken (enkele jaren zelfs als partner) waardoor de onafhankelijkheid van zijn onderzoek bij voorbaat niet voldoende was gewaarborgd, aldus het college in het vernietigende rapport.

Dat was vlak nadat de Tweede Kamer eindelijk debatteerde over de positie van de landsadvocaat, overigens slechts een deelonderwerp in een verzameldebat.

Incidenten genoeg

De afgelopen jaren is nooit écht uitvoerig gedebatteerd over de vraag waarom Pels Rijcken de landsadvocaat moet blijven, terwijl er toch incidenten genoeg zijn geweest voor reflectie in het parlement. In 2004 kwam het kantoor onder vuur te liggen omdat het informatie kocht van een informatiebedrijf – Mariëndijk Intermediair – dat illegaal vertrouwelijke informatie over mensen verzamelde. De landsadvocaat was volgens de verdachte directeur ‘een van onze grootste klanten’ en er werd hem nooit gevraagd hoe zijn bureau aan de gegevens kwam. ‘We kregen wel steeds nieuwe opdrachten,’ vertelde hij destijds aan NRC Handelsblad.

In 2009 werd de landsadvocaat verweten een gevoelig TNO-rapport achter te hebben gehouden over de toedracht van de Catshuisbrand, waarbij een schilder om het leven kwam. Tijdens de schilderklus in de ambtswoning van premier Jan Peter Balkenende werd een verboden thinner gebruikt. Het rapport dat werd achtergehouden, bevatte volgens RTL Nieuws harde conclusies over de rol van de overheid. De deken van de Nederlandse orde van advocaten stelde later vast dat het handelen van de landsadvocaat ‘niet in strijd was met de gedragsregels’. Maar fraai was de gang van zaken allerminst.

Een jaar later bleek in de zaak van Defensie-klokkenluider Fred Spijkers dat informatie was achtergehouden voor de hoogste bestuursrechter, waardoor hij onterecht werd ontslagen. Spijkers had in 1984 de dienstopdracht gekregen om een weduwe te vertellen dat haar partner was omgekomen door zijn eigen schuld, terwijl dat was gekomen doordat Defensie ondeugdelijke landmijnen gebruikte. Spijkers vertelde de waarheid en kreeg toen de overheid als vijand tegenover zich. Pas eind 2010 kreeg hij gelijk bij de Centrale Raad van Beroep, na een jarenlange juridische strijd. De overheid betaalde, ontdekte RTL Nieuws, ruim een half miljoen euro aan de landsadvocaat om de klokkenluider juridisch aan te pakken.

Instructies

Eenzelfde bedrag gaf de Staat uit in het moddergevecht tegen wijlen Willem Oltmans. Ellen Pasman, indertijd zijn advocate, is maar al te bekend met de randen die het gerenommeerde Pels Rijcken opzoekt en soms overschrijdt. Zo beweerde de landsadvocaat eind jaren negentig ten onrechte dat de journalist in 1962 enkele maanden gevangen had gezeten in de Verenigde Staten ‘wegens een zedendelict met een minderjarige jongen’, terwijl de Amerikanen al officieel hadden bevestigd dat dit niet het geval was.

De Staat maakt ook wel eens gebruik van andere advocatenkantoren, dus Pels Rijcken heeft geen monopoliepositie, vinden de overheid en het advocatenkantoor zelf.

Landsadvocaat Reimer Veldhuis kan niet op de oude specifieke gevallen ingaan, maar bestrijdt dat zijn kantoor bewust informatie achterhoudt. ‘Wat je vaak ziet, is dat wanneer op een later moment wordt geconstateerd dat men documenten had willen hebben, de conclusie wordt getrokken dat dus de landsadvocaat die opzettelijk heeft achtergehouden,’ verklaart hij. ‘Als advocaat ben je afhankelijk van de informatie die je cliënt geeft, en het bijzondere van onze cliënt – de staat – is dat die groot is, en dat de behandelend ambtenaar en dus ook wij afhankelijk zijn van de volledigheid van het dossier.’ Ter illustratie verwijst hij naar de commissie-Donner, die vijf maanden nodig had om de relevante documentatie inzake de toeslagenaffaire in kaart te brengen.

‘Het is alweer 25 jaar geleden dat ik de zaak Oltmans kreeg, en er is sindsdien weinig veranderd,’ reflecteert Pasman, die onlangs het boek Kafka in de rechtsstaat. De gevolgen van een leesfout: de toeslagenaffaire ontleed schreef. Want niet alleen in de zaak Oltmans (‘op de gang in de rechtbank,’ aldus Pasman), maar ook in deze zaak, zo bleek in 2014 uit Kamervragen van Pieter Omtzigt, werd de landsadvocaat ook ingezet om getuigen te ‘coachen’. Belastingambtenaren kregen bijvoorbeeld instructies over de te geven getuigenverklaringen. ‘Dat is op zichzelf al opmerkelijk,’ constateert Pasman, ‘het is namelijk niet heel ingewikkeld, gehoord worden als getuige. Je moet gewoon eerlijk vertellen wat er is gebeurd. Het zijn vrij duidelijke vragen die tijdens zo’n zitting worden gesteld.’

Steevast de kant van de macht

Wie controleert de landsadvocaat eigenlijk? Het kantoor valt onder het normale tuchtrecht zoals dat voor advocaten geldt. Maar de overheid, die dus innig verbonden is met het kantoor, controleert zelf eigenlijk nauwelijks. Op papier wordt de landsadvocaat benoemd uit ‘gewoon praktiserende advocaten’. Dat was van oorsprong geen kwestie van verdienste, maar van afkomst. Oud-landsadvocaten waren – naast opvallend veel Leidse Minervanen – vaak van adel of afkomstig uit een patriciërsgeslacht. Ze waren de zoon van Johan Rudolph Thorbecke en de vader van Cort van der Linden. Hoewel ‘landsadvocaat’ een persoonlijke titel is en het kantoor mee verhuist, lijkt de volgorde sinds 1969 omgedraaid. Sinds dat jaar levert het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, kortweg Pels Rijcken, steevast de landsadvocaat.

De vaste, externe advocaat is niet in dienst van de overheid en is dus geen ambtenaar. De semi-exclusieve verhouding is ook niet in strijd met de vrije advocatenkeuze: de Staat maakt immers ook wel eens gebruik van andere advocatenkantoren, dus Pels Rijcken heeft geen monopoliepositie, vinden de overheid en het advocatenkantoor zelf. De juridische diensten die de landsadvocaat verricht hoeven – ondanks de tientallen miljoenen die het kost – ook niet Europees aanbesteed te worden, omdat ze vallen onder de uitzonderingen in de Aanbestedingswet.

In 2018 werd Reimer Veldhuis (tot die tijd advocaat-partner bij Pels Rijcken) benoemd tot landsadvocaat. Hij volgde Bert-Jan Houtzagers op, die vervolgens een functie kreeg bij de Afdeling Advisering van de Raad van State die wetsvoorstellen beoordeelt. Daar werken nóg twee oud-advocaten van Pels Rijcken. Op de rechtsprekende afdeling van de Raad van State werken ook nog twee oud-kantoorgenoten. Het onafhankelijke Kamerlid Omtzigt benoemde ‘dit ongemakkelijke feit’ tijdens een debat over de algemene justitiebegroting: ‘De Raad van State gaat over conflicten tussen bestuur en burger,’ benadrukte hij.

De informele contacten tussen de Raad van State en de landsadvocaat zijn emeritus professor bestuursrecht Twan Tak al jaren een doorn in het oog. Tak is een van de weinige academici die al jaren openlijk felle kritiek hebben op de hoogste bestuursrechter die, zegt hij, steevast de kant van de macht kiest. ‘Wat in mijn ogen ernstiger is geworden door de jaren heen, is het gebruik maken van de stukken van de landsadvocaat door de Raad van State.’ De landsadvocaat stelt verweren vaak zo op dat ze volgens Tak ‘verleidelijk veel lijken op de concepten van gerechtelijke uitspraken’. Oftewel: de twee instituten bewegen zich in de praktijk naar elkaar toe, richting en ten faveure van de overheid. ‘De landsadvocaat gedraagt zich zoals de Raad van State zich gedraagt ten opzichte van de regering. Toch een beetje als diplomaat.’

Afhankelijk van de overheid

Het kantoor van de landsadvocaat is voor het voortbestaan afhankelijk van de overheid als klant. De vraag is of dat wettelijk wel is toegestaan.

In de Advocatenwet is vastgelegd door welke kernwaarden advocaten zich moeten laten leiden, en dat zijn onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, integriteit, deskundigheid en het in acht nemen van de belangen van de cliënt. In de Memorie van Toelichting van deze wet staat nauwkeurig beschreven hoe dit geïnterpreteerd moet worden. Zo is het niet de bedoeling dat de belangen van de cliënt zozeer in acht worden genomen dat dat de onafhankelijkheid of integriteit in de weg gaat staan. Ook is het niet de bedoeling dat de advocaat zomaar alles doet wat de cliënt hem of haar opdraagt, want ‘de advocaat behoort zich, gelet op de vereiste van onafhankelijkheid, niet met zijn cliënt te vereenzelvigen’. Een advocaat mag ook best een relatie met een cliënt opbouwen, ‘maar niet zover gaan dat deze afbreuk kan doen aan zijn onafhankelijkheid en (…) zijn vrijheid om een cliënt te weigeren, een zaak te weigeren of om te besluiten dat hij niet langer de belangen van de cliënt kan behartigen’.

Weglopen bij de Staat als klant kan Pels Rijcken in theorie wel, maar is financieel spannend. ‘De Staat kiest niet exclusief voor ons, maar wij kiezen als kantoor exclusief voor de Staat,’ vertelt Veldhuis, en dat resulteert in ‘honderden zaken’. Is het – met die honderden zaken – wel eens voorgekomen dat zijn kantoor een zaak heeft geweigerd? ‘In de eerste plaats heb je als advocaat de vrijheid te zeggen dat je cliënt beter kan schikken dan procederen.’

Een antwoord op de vraag of er wel eens een zaak is geweigerd, komt niet in het gesprek zelf, maar na inzien van het artikel alsnog.

Het weigeren van een zaak komt, volgens de woordvoerder, in de praktijk niet vaak voor, maar gebeurt wel wanneer ‘de expertise niet in huis is’ of er mogelijk sprake is van belangenverstrengelingen door andere lopende rechtszaken namens de staat. Wel moet Pels Rijcken het cliëntschap van de Nederlandse Staat ‘verdienen’, benadrukt Veldhuis. ‘Als we niet onafhankelijk zijn en geen juridische excellentie bieden, maar de Staat een kortetermijnadvies geven dat op dat moment even goed uitkomt maar later onjuist blijkt te zijn, dan lopen wij het risico dat de Staat naar een ander kantoor gaat.’ Naast reputatieschade betekent dat ook een financiële aderlating voor het commerciële kantoor.

Uit onderzoek van EenVandaag kwam naar voren dat het kantoor in 2020 maar liefst 33 miljoen factureerde aan de Nederlandse staat. Volgens Pels Rijcken wordt 40 procent van alle omzet behaald via de Rijksoverheid. Hierin zijn nog niet de inkomsten meegeteld van diverse overheidsdiensten en lokale overheden (nog eens 20 procent). Het verliezen van BV Nederland als klant is hierdoor een existentieel financieel risico voor het kantoor Pels Rijcken, en deze afhankelijkheidsrelatie wringt op zijn zachtst gezegd met de wettelijk vastgelegde kernwaarden binnen de advocatuur.

Conflicterende belangen

Voor de overheid biedt het ‘ontegenzeggelijk voordelen’ om alle juridische bijstand bij hetzelfde kantoor onder te brengen, stelde toenmalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus eind vorig jaar tijdens het debat over de toekomst van de landsadvocaat. Hij beloofde een commissie van deskundigen te benoemen. Maar daar is vooralsnog weinig van vernomen. Eerder vroeg hij twee hoogleraren om ernaar te kijken, maar zij kwamen niet tot een gezamenlijk standpunt en publiceerden beiden een apart advies voor de Kamer. Waar de deskundigen het wél over eens waren: het besluit, zeg maar de overeenkomst tussen de overheid en de landsadvocaat uit 1965 (en iets aangepast in 2018), is wel heel summier.

‘Wij vinden het opmerkelijk dat in het verleden Pels Rijcken noch de Staat blijkbaar structurele aandacht hadden voor de bedrijfsvoering,’ schrijft hoogleraar Bob Hoogenboom (forensic business studies, Nyenrode) in zijn advies. Hij stelt voor om de functie van landsadvocaat niet langer door de markt te laten uitoefenen, maar door een apart instituut met een eigen reglement en een set van eisen over de bedrijfsvoering. ‘Er wordt zelden of nooit gesproken over de bedrijfsvoering noch over onderwerpen als governance, risicomanagement en compliance. Databeveiliging is evenmin een onderwerp. Hetzelfde geldt voor cliëntacceptatie en mogelijke belangenconflicten.’

Want die liggen, schrijft Hoogenboom, wel degelijk op de loer. Conflicterende belangen zijn voor iedere advocaat belangrijk, maar voor de landsadvocaat ligt dit extra gevoelig. ‘Steeds zal bij het aannemen van andere cliënten – inbegrepen lagere overheden en semipublieke instellingen – dan de vraag voorliggen of de cliënt in potentie tegenover de Staat komt te staan.’

Hoogenboom meldt ook dat de schijn van belangenverstrengeling op de loer ligt bij de verschillende rollen van de landsadvocaat: die van adviseur en procesvoerder: ‘Door advisering in een bepaalde richting kan het theoretisch voor de landsadvocaat moeilijk zijn om een advies in te trekken.’ Hoogenboom wijst hierbij nadrukkelijk op de financiële belangen. ‘Ook omzetbelangen kunnen theoretisch een rol spelen.’

Haken en ogen

De toeslagenaffaire is een dossier waarin Pels Rijcken zowel adviseerde als procedeerde. Elf jaar lang bleef een document geheim waarin de landsadvocaat adviseerde de wet milder te interpreteren. De wet waarachter de overheid zich járen verschool toen de Belastingdienst jacht maakte op gedupeerde ouders en enorme bedragen aan toeslagen teruggevorderde. Dat móést van de wet, zeiden bewindspersonen, die zich achter een geheim advies van de landsadvocaat verscholen. Na een lange strijd van SP’er Renske Leijten en toenmalig CDA’er Pieter Omtzigt in de Kamer, werd dat advies eindelijk openbaar en bleek het toch een stuk genuanceerder te zijn.

Inmiddels is Rutte, tijdens zijn vierde kabinet, iets flexibeler geworden over het openbaren van adviezen. Althans: op papier. Want in de praktijk zitten er nog wel wat haken en ogen aan. ‘Kort gezegd worden adviezen verstrekt zolang het niet nadelig is voor de procespositie van de Staat,’ zei toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren daar in juni over. ‘Dat moet per casus worden besproken.’

VVD-Kamerlid en oud-advocaat Ulysse Ellian benadrukte het belang van een cliënt en advocaat om vertrouwelijk met elkaar te praten. ‘Maar ik worstel ermee dat adviezen van de landsadvocaten onbedoeld of soms bedoeld onderdeel worden van de beleidskeuze van het kabinet. Het wordt dan namelijk spannend, omdat het voor ons en voor iedereen vrij moeilijk is om die adviezen te achterhalen.’

Het is een vraag waar in de politiek geen helder antwoord op komt. Ellian stelde eind november in het debat over Pels Rijcken dat de landsadvocaat géén normaal advocatenkantoor is. ‘De cliënt is hier de Staat der Nederlanden. Dat is de belastingbetaler. Dat is het algemeen belang. Dan vind ik dat je van een advocatenkantoor meer verantwoordelijkheid mag verwachten, dat men verder kijkt dan de juridische realiteit en het algemeen belang voorop durft te zetten.’

Ofwel, zoals Hoogenboom schrijft: de burger mag verwachten dat de Staat zijn adviseurs met zorg kiest. ‘Geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en reputatie zijn cruciaal.’

En dat laatste staat op het spel. Want advocatenkantoor Stibbe spande onlangs niet alleen een kort geding aan tegen het Openbaar Ministerie, maar diende ook tuchtklachten in tegen de landsadvocaat wegens het structureel schenden van het verschoningsrecht. Zo wisten Het Financieele Dagblad en NRC te melden dat tijdens een zaak waarin Stibbe een van fraude verdachte vermogensbeheerder bijstond, op grote schaal vertrouwelijke mailberichten tussen Stibbe en deze cliënt werden gelezen, gekopieerd en gebruikt voor onderzoek. Volgens Stibbe heeft de landsadvocaat de rechter verkeerd voorgelicht en ten onrechte geadviseerd dat het OM het verschoningsrecht mocht schenden. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) sluit zich in elk geval bij het kort geding aan, en noemde het beeld ‘uiterst verontrustend en schadelijk’. Pels Rijcken noemt de tuchtklacht ‘ongefundeerd en nodeloos schadelijk’ en wijst erop dat de NVSA zich niet heeft aangesloten bij de tuchtklacht: ‘We zien de afwikkelingen met vertrouwen tegemoet.’

Procederen in plaats van schikken

Het is de taak van een advocaat om zijn of haar cliënt te behoeden voor catastrofes. Om te voorkomen dat procedures onnodig lang voortslepen, moet altijd worden gekeken of zaken niet ‘in der minne’ geschikt kunnen worden. Pasman: ‘Het is meestal niet in het belang van een ministerie om een zaak te laten slepen. Voor de wederpartijen – bedrijven en burgers – is dat evenmin het geval. Toch wordt er in mijn optiek door de landsadvocaat soms te makkelijk gezegd: “De partijen liggen te ver uit elkaar en dus gaan we procederen.”’ De landsadvocaat was sinds 1956 betrokken bij de zaak van Willem Oltmans, en tot 2000 bleef de Nederlandse Staat doorprocederen. Pasman: ‘Waarom zou je zo’n onhoudbaar, want onjuist standpunt blijven verdedigen? Zelfs als de cliënt deze strijd meer dan veertig jaar zou hebben willen voeren, dan nog had je dat als advocaat moeten zien te voorkomen.’

Pasman ziet een patroon: ‘Er wordt vaker gekozen voor de route van procederen in plaats van schikken, met als gevolg dat als de burger stappen onderneemt tegen de Staat, hij of zij ook meteen tien jaar verder is. Het komt heel vaak voor dat de Staat uiteindelijk alsnog verliest en dan dus alsnog een veel hogere schadevergoeding moet voldoen dan het geval zou zijn als de zaak tien jaar eerder was geregeld.’

Dit staat nog los van de kosten – en de hoge tarieven – die komen kijken bij het procederen zelf. Emeritus professor Tak noemt het ‘gebruikelijk’ dat de landsadvocaat zaken slepend houdt: ‘Zolang als het de overheid uitkomt, en dat is meestal zeer lang.’ Lachend: ‘En aan de andere kant wordt aan de advocatuur – en zelfs de kleinere kantoren – elk verzoek tot uitstel geweigerd, je moet het niet wagen de termijn ook maar een dag te overschrijden.’

De belangen van de Staat worden, kortom, goed vertegenwoordigd, maar dat is wat anders dan het algemeen belang, het welzijn van burgers. Volgens landsadvocaat Veldhuis lopen de belangen van de Staat en het algemeen belang eerder parallel: ‘We proberen integraal zicht te hebben op alle belangen en deelbelangen. Een ministerie adviseren heeft mogelijk gevolgen voor een ander ministerie.’

Pasman stelt dat alleen belangen afwegen onvoldoende is. Er moet ook gekeken worden naar het doel van de wet waarover men adviseert: ‘De uitkering van toeslagen had als doel om mensen aan het werk te krijgen. De buitenproportionele boetes hadden een averechts effect. Dus onder het mom van het handhaven van een wet die mensen het werken mogelijk moest maken door de zorg voor de kinderen uit te besteden, hebben die mensen hun baan of bedrijf verloren en moesten toch zelf voor hun kinderen zorgen. Als die kinderen al niet uit huis werden geplaatst. Het is niet te begrijpen waarom men de gevolgen van advies en beleid niet onder ogen heeft gezien.’

Ruim 25 jaar geleden klonk haar eigen advies luid en duidelijk in de rechtszaal: ‘Laat mij nou even!’ riep ze toen cliënt Willem Oltmans haar weer eens luidkeels onderbrak. Het werd ook landsadvocaat Den Hertog te gortig: ‘Houd nu uw mond, meneer Oltmans!’ snauwde hij.

‘Ik eis van u dat uw deze zittingsdag niet meer het wordt “schoft” in de mond neemt. Ik herhaal: dat geldt alleen maar voor vandaag,’ vervolgde de onderzoeksrechter. Het publiek genoot in 1996, volgens De Groene Amsterdammer, want ‘Oltmans’ onmiskenbare gevoel voor show maakt het toch al opzienbarende proces tot een attractie van de eerste orde’.

Terugkijkend vanuit haar Amsterdamse kantoor constateert Pasman dat de redding van Oltmans tegelijkertijd de makke van het systeem is: ‘Zonder zijn uithoudingsvermogen en kennis van zaken – Oltmans was geen keuterboertje – had hij kunnen fluiten naar compensatie en erkenning.’

In tegenstelling tot wat Rutte zo stellig beweerde, is Pels Rijcken al met al geen ‘gewoon’ advocatenkantoor. Laat staan dat de relatie tussen de landsadvocaat en de overheid ‘gewoon’ is. Het commerciële bedrijf hangt aan het financiële infuus van de Staat en daarmee is het zeer de vraag of het ook naar het algemeen belang kijkt, ofwel naar de burger die klem komt te zitten. Bovendien lopen de rollen (adviseren en procederen) geregeld door elkaar. Alle plechtige rapporten, commissies en debatten over de ‘bestuurscultuur’ ten spijt, zal er weinig veranderen zolang het zelfs een uitdaging is om de doodsimpele vraag ‘wat is de rol van de landsadvocaat?’ te beantwoorden.