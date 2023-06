Deze reportage is ook te beluisteren.

Gisteravond kwam er nog een telefoontje binnen bij Joyce Aboagye, kraamverzorgende en oprichter van kraamzorgbureau Joy Kraamzorg in Amsterdam-Zuidoost. ‘De vrouw aan de lijn zei dat ze over twee weken is uitgerekend,’ vertelt Aboagye. Ze maakt een snelle notitie op een visitelijst, die ze in haar kanariegele notitieboek bewaart. ‘Ik wil er vandaag tussendoor even naartoe voor een intakegesprek. Ik wil in elk geval een indruk krijgen van de zwangerschap en van haar omstandigheden, dan kunnen we kijken wat we nog voor haar kunnen regelen.’

Twee weken voor de uitgerekende datum is rijkelijk laat om kraamzorg te regelen. Bij veel organisaties moet je je al aanmelden zodra je zwanger bent, en hopen dat er met de huidige personeelstekorten nog ruimte voor je is. Toch maakt Aboagye dit vrij vaak mee. Mensen bellen soms pas als ze weeën krijgen, of zelfs als het kindje al geboren is. ‘Dan realiseren ze zich dat ze tóch behoefte hebben aan kraamhulp. Binnen dit postcodegebied voel ik me verantwoordelijk voor iedereen, dus dan ga ik toch puzzelen,’ zegt ze. ‘We kunnen niet altijd garanderen dat je veel uren krijgt als je zo laat pas belt. Maar we komen wel, al is het maar een paar uurtjes per dag.’

Een wieg lenen

In juni 2022 schreven vier grote organisaties, waaronder kraamzorgbrancheorganisatie Bo Geboortezorg en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een brandbrief aan de Tweede Kamer, waarin ze opriepen om de eigen bijdragen in de geboortezorg af te schaffen. Want hoewel bijvoorbeeld kraamzorg als noodzakelijke zorg wordt gezien, wordt die niet volledig vergoed. Een eigen bijdrage kan oplopen tot meer dan 200 euro. ‘Dit vermindert de toegankelijkheid van zorg, vooral voor vrouwen in een kwetsbare situatie,’ staat er in de brief. Een paar maanden later, in oktober 2022, trokken kraamzorgorganisaties verspreid door het hele land aan de bel: het lijkt erop dat een groeiende groep mensen minder kraamzorg afneemt vanwege de eigen bijdrage.

Tegen de muur staan kraampakketten opgestapeld die ze gratis ter beschikking stelt aan gezinnen die de absorberende matjes en verbanden zelf niet kunnen kopen.

Joyce Aboagye ziet de mensen die moeite hebben om kraamzorg te betalen vrijwel dagelijks in haar praktijk. Dat zijn ook de mensen die door hun sociaaleconomische situatie jaren korter leven dan welgestelde Nederlanders, en veel meer jaren in slechtere gezondheid. Zwangerschapsuitkomsten zijn in deze groep minder goed: vroeggeboorten en een laag geboortegewicht komen bijvoorbeeld vaker voor. Dat zijn factoren die kunnen samenhangen met stress, en die ook een leven lang kunnen doorwerken. Juist deze ouders en pasgeborenen wil je dus bereiken met goede geboortezorg, en daar zou geen financiële hindernis voor moeten bestaan, stellen de opstellers van de brief.

Tegen de muur van het kantoor van Aboagye aan de Bijlmerdreef staan kraampakketten opgestapeld die ze gratis ter beschikking stelt aan gezinnen die de absorberende matjes en verbanden zelf niet kunnen kopen. In de kast liggen gedoneerde babykleertjes om weg te geven, en wie het nodig heeft, kan hier ook grotere babyspullen zoals een maxicosi of een wieg lenen.

Wortels in de buurt

Aboagye begon haar kraamzorgcarrière bij een particuliere organisatie, waar ze soms twee weken lang tot ’s avonds acht uur bij een gezin aanwezig was. ‘Ik werd bijna onderdeel van het gezin. Als iemand daarvoor wilde betalen, dan kon dat. Ook twee weken lang.’ Als ze dan terugkwam in haar eigen wijk, Amsterdam-Zuidoost, werd ze voortdurend aangesproken door buurtgenoten die pas een baby hadden gekregen. ‘“Wat kan ik het beste doen tegen darmkrampjes?”, “Hoe zit het precies met vitamine K?” Toen realiseerde ik me: hier, in Zuidoost, kan ik het verschil maken.’

Ze begon haar eigen kraamzorgorganisatie Joy Kraamzorg in 2009, met een team van kraamverzorgenden met een bi-culturele achtergrond, uitgebreide talenkennis en wortels in de buurt. Meestal lukt het om een gezin te koppelen aan een kraamverzorgende met kennis van de moedertaal en culturele gebruiken van het gezin. Maar een flexibele opstelling is noodzakelijk, want de kraamverzorgenden krijgen dagelijks te maken met gezinnen die geen standaard samenstelling hebben en geen doorsnee kraamweek, bijvoorbeeld door armoede, huisvestingsproblematiek of problemen met de verblijfsstatus.

Aboagye pakt haar notitieboek, het visiteschema en haar autosleutels. En terwijl ze naar de auto loopt, zegt ze: ‘We zien ook drugsgebruik, heling en agressie. Daar moet je mee kunnen omgaan. Ook dealers krijgen baby’s, en alle mensen willen hun kind een goede start geven. Ik zet me daarvoor in. Ik vind het nog steeds zulk mooi werk.’

Good boy

In een paar minuten rijdt Aboagye naar de eerste cliënt van vandaag. Moeder Grace staat nog wat te trillen op haar benen na de geboorte van haar zoontje, een paar dagen eerder. Ze heeft net heel even de tijd gehad om de speciale Ghanese pap te eten die kraamverzorgende Tina voor haar had gekookt. Daarna moest ze meteen weer aan de slag. Haar kindje, een jongetje met een grote bos zwarte krulletjes, gaat straks in bad. Grace legt vast schone kleertjes op de verwarming. ‘Vandaag is mommy day,’ legt Tina uit. ‘Papa is vandaag voor het eerst aan het werk. Grace gaat alles zelf doen, en ik kijk alleen maar mee.’

Grace voelt zich heel onzeker. Dertien jaar geleden kreeg ze haar eerste kind, maar toen woonde ze nog in Ghana en werd de zorg haar volledig uit handen genomen door haar moeder, tantes en oma’s. Vandaag gaat ze laten zien dat het haar zelf lukt. Haar handen trillen als ze de temperatuur van haar zoontje opneemt en hem vervolgens verder uitkleedt om in bad te gaan.

‘Laat zijn voetjes maar eerst in het badje zakken, dan weet hij wat er gaat gebeuren,’ zegt Tina. Maar zodra hij het water voelt, vertrekt het jongetje zijn gezicht. Hij begint te spartelen en te kermen. ‘Good boy, good boy,’ zingt Tina geruststellend. ‘Kijk, Grace.’ Ze pakt de twee vuistjes van het jongetje en houdt ze vast tegen zijn buikje. Met een zucht ontspant hij, tot hij rustig in het water drijft. ‘Zo voelt hij zich veilig. Ik laat zijn handjes nu een voor een los, en dan gaan we hem wassen. Van boven naar beneden, weet je nog?’

Ze neuriet zachtjes tegen het baby’tje in bad, terwijl Grace de washandjes checkt. Daarop heeft ze met een zwarte stift geschreven: top en bottom. Dan weet ze welk lichaamsdeel ze ermee moet schoonmaken. Als haar zoon van top tot teen schoon is, wikkelt Grace hem in een handdoek. ‘Nu niet wrijven, maar zachtjes droogdeppen,’ zegt Tina. Daarna pakt Grace een bakje met shea butter om de droge huid van haar kindje mee in te smeren. Maar de boter is gestold en het duurt even voor ze hem tussen haar handen heeft opgewarmd. Haar zoontje begint zachtjes te mopperen en dan steeds harder te huilen. Grace sjort aan de mouwtjes van zijn rompertje. ‘Geen stress, mama,’ zegt Tina. ‘Jouw kindje kan maar op één manier communiceren: door te huilen. Zo vertelt hij je dat hij dit niet fijn vindt. Je hoeft niet zenuwachtig te worden, maar probeer het een beetje snel te doen zodat het niet te lang duurt voor hem.’

In de woonkamer overlegt Tina daarna even met Aboagye. Grace heeft na haar keizersnede, maar ook door haar onzekerheid, wat extra zorg nodig. Daarom komt Tina hier al twee dagen langer dan gebruikelijk. ‘Ik snap dat jij ook een dag vrij nodig hebt,’ zegt Aboagye aarzelend tegen Tina, ‘maar zou het niet verstandig zijn om vrijdag nog twee uurtjes te komen en te zorgen dat ze dan helemaal klaar zijn voor het weekend?’

Goed opstarten

Kraamzorgorganisaties maken gebruik van het Landelijk Indicatieprotocol om te berekenen hoeveel uren kraamzorg iemand nodig heeft. 49 uur is gebruikelijk als iemand borstvoeding geeft, bij flesvoeding wordt het 45 uur. 98 procent van alle gezinnen in Nederland krijgt wel iets van kraamzorg. Zo’n 15 procent van de ouders neemt een minimaal aantal uren af, en 1,2 procent zelfs helemaal niks, bleek uit onderzoek van het Erasmus MC. Meer dan 25.000 baby’s per jaar krijgen geen optimale zorg.

De kraamverzorgende helpt bij het opstarten van de borstvoeding, maakt het toilet en de douche schoon en verschoont het bed.

In een standaard kraamzorgweek zorgt een kraamverzorgende ervoor dat jonge ouders gezond, zelfredzaam en vol vertrouwen van start gaan. De kraamverzorgende helpt met de verzorging van het kindje en doet medische controles: komt het kindje goed aan, ziet het niet geel, valt het naveltje er al af? Maar ze houdt ook de moeder in de gaten: hoe herstelt zij fysiek en psychisch na de bevalling? De kraamverzorgende helpt bij het opstarten van de borstvoeding, maakt het toilet en de douche schoon en verschoont het bed. Lijkt een gezin zich om wat voor reden dan ook in een kwetsbare positie te bevinden – zoals bij Grace – dan heeft de kraamverzorgende daar vaak het beste beeld van, want zij komt een paar dagen lang achter de voordeur. Als iemand weinig uren kraamzorg afneemt, is het niet mogelijk al die dingen te doen. Goed opstarten van de borstvoeding kost bijvoorbeeld veel tijd, maar is ook van groot belang voor later: borstvoeding is gezond, goedkoop, en als het goed op gang is altijd op voorraad. De ouders ontzien, door bijvoorbeeld even iets te doen met de andere kinderen terwijl zij uitrusten om de gebroken nachten weer aan te kunnen, lukt dan ook niet. Voor advies op maat is weinig tijd over.

Geld is overigens niet de enige reden om weinig kraamzorg af te nemen. Uit het onderzoek De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind van het Erasmus MC bleek dat er een grote groep is die laaggeletterd is of weinig gezondheidsvaardigheden heeft en de grotendeels geschreven informatie niet leest of begrijpt. ‘De informatie moet veel meer afgestemd worden op de doelgroep,’ zegt Hiske Ernst-Smelt, directeur/bestuurder van Geboortecentrum Sophia in het Erasmus MC. ‘Voorlichtingsmaterialen bestaan vooral uit tekst. Zelfs een inschrijfformulier is vaak heel ingewikkeld. Kraamzorgorganisaties en verloskundigen moeten zich daarvan veel meer bewust zijn. Dit zijn ook mensen die zich niet op tijd aanmelden, en die er dan bij de meeste kraamzorgorganisaties niet meer tussenkomen, terwijl je die juist zou willen begeleiden. Uit het onderzoek van het Erasmus MC blijkt namelijk ook dat mensen die geen of weinig kraamzorg hebben gehad in het eerste jaar na de bevalling hogere zorgkosten maken.’

Naar aanleiding van het onderzoek werkte Pharos, expertisecentrum voor gezondheidsverschillen, de afgelopen tijd samen met Bo Geboortezorg, Kenniscentrum Kraamzorg en het Erasmus MC aan een ‘klantroute’, die zorgverleners tips en handvatten geeft om de kraamzorg toegankelijker te maken. Zo is er bijvoorbeeld een animatiefilm ontwikkeld. Projectleider Naïma Abouri: ‘Met weinig tekst en veel duidelijke beelden vertellen we hoe kraamzorg werkt. Je kunt het filmpje gemakkelijk doorsturen en mensen kunnen het op hun telefoon bekijken. Elk gezin dat geen zorg krijgt, is er één te veel, en op deze manier denken we de ouders beter te kunnen bereiken. Als een kindje stevig aan het leven begint, is dat echt onbetaalbaar.’

Werk voor niks

Aboagye parkeert bij een hoge flat. Ze pakt haar notitieboek en bladert naar haar aantekeningen van gisteren. Dan belt ze het nummer van de vrouw die zich toen meldde voor een intake. ‘Ik bel altijd als ik beneden sta. Dan weet zij dat we eraan komen en dan kan ze, als ze dat wil, nog net even wat dingen wegleggen of opruimen.’ Lange stilte. ‘Ze neemt niet op.’ Even aarzelt ze. ‘Nou, het is dringend, dus we gaan toch maar even kijken.’ Het intakegesprek is heel belangrijk, daarin krijgt Aboagye zicht op de belangrijkste dingen die spelen in het leven van een zwangere vrouw. Heeft ze een netwerk? Wie woont er allemaal in de woning? Heeft ze een verblijfsvergunning? Ook de medische voorgeschiedenis is van belang.

Aboagye neemt de lift en drukt bij de voordeur van de flat op de deurbel. Het is twaalf uur ’s middags. Een slaperige bewoner doet open: niet de vrouw die ze zoekt. ‘Mijn excuses!’ zegt Aboagye. En terwijl ze terug naar buiten loopt: ‘Ik was er al bang voor: ze weet haar eigen adres niet. Ik hoop dat ze me terugbelt, en anders ga ik contact zoeken met de verloskundige. Zo’n contactmoment is ook belangrijk omdat ik dan kan uitleggen wat kraamzorg inhoudt, en dat kraamzorg er is om je te ontlasten, niet om je te controleren. Ik stuur voor zo’n bezoekje geen factuur, want ik weet dat ze het niet kan betalen. En als ze uit beeld verdwijnt, hebben we helemaal geen zicht meer op haar en haar kindje. Eigenlijk doe ik nu werk voor niks.’

Beeldbellen met Ghana

Iedereen in de buurt kent de verhalen over controles aan huis: hoeveel tandenborstels staan er in de badkamer? Aboagye: ‘Mensen denken soms dat wij kijken of ze hun spulletjes op orde hebben, of dat wij gaan verklappen dat ze ergens illegaal wonen. Totaal niet waar, natuurlijk. Maar daardoor gaan ze de zorg mijden. Daar willen we doorheen breken. We willen deze kinderen geven waar ze recht op hebben. Ook als je ongedocumenteerd bent en geen eigen woning hebt, heb je recht op noodzakelijke zorg. Ik zeg altijd: “Jouw kinderen hebben recht op dezelfde zorg als de Nederlandse prinsessen.”’

‘In sommige culturen is het ook echt een belediging om meteen de stofzuiger te pakken en aan het werk te gaan. Dan is de kans groot dat je de volgende dag niet meer welkom bent.’

Een gezin zoals dat van Grace – vrouw, man, kindje – ziet Aboagye maar weinig. Veel jonge vrouwen wonen samen met familie, met ooms en tantes en oma’s. ‘Er is altijd wel een schoonmoeder of zus die zich ter plekke of vanuit het thuisland met de baby bezighoudt. Voor ons is dat soms best een uitdaging. Moeders krijgen adviezen mee van hun familie, maar die sluiten niet altijd aan bij de dingen die wij als kraamzorg meegeven, en ouders weten soms ook niet meer waar ze goed aan doen. Wij moeten dan ook zorgen dat we de familie meekrijgen, omdat we uiteindelijk gewoon willen dat iedereen samenwerkt aan een zo goed mogelijke start voor dit kindje. Ik ga dan bijvoorbeeld beeldbellen met de familie in Ghana. Tijdens het weegmoment: “Kijk oma, uw kleinzoon is weer aangekomen!” Dan kunnen we wat onrust wegnemen. Of ik vraag gewoon: doe ik dit goed zo, oma? Hoe deed u dit altijd?’

Alles draait om vertrouwen. Culturele sensitiviteit is absoluut noodzakelijk. Je moet weten wat er wel en niet kan als je een familie een week lang wilt bijstaan. ‘Ga nooit op de eerste dag de onderbroeken van de man opvouwen,’ zegt Aboagye. ‘In sommige culturen is het ook echt een belediging om meteen de stofzuiger te pakken en aan het werk te gaan. Wil je zeggen dat het hier vies is? Dan is de kans groot dat je de volgende dag niet meer welkom bent. Het is een voortdurende zoektocht: hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat mensen hun eigen rituelen en gewoonten kunnen aanhouden, zonder dat die de zorg doorkruisen?’

Survivalmodus

Gebrek aan correcte informatie over kraamzorg en wantrouwen naar zorgverleners speelt niet alleen in Amsterdam-Zuidoost. Zo vertelt kraamverzorgende Laminta Vermeulen van BirthVillage uit Rotterdam-Zuid dat ze cliënten vaak ziet denken: ‘O nee, die gaat zich overal mee bemoeien en lopen neuzen in mijn spulletjes.’

Dan begint ze een intakegesprek niet met een opsomming van wat ze kan bieden, maar met de vraag: wat heb jij nodig? ‘Ik kom zelf uit Rotterdam-Zuid, en dat helpt enorm. Ik weet ook hoe het is om heel weinig geld te hebben. Ik herken het meteen als ik zie wat mensen in de koelkast hebben staan. Of als ze vragen hoe duur iets is, en dan zeggen: “O ja, ik kijk nog wel even.” En ik zie ook veel mensen die helemaal geen kraamtranen krijgen. Dat klopt niet. Als je een kindje krijgt, verandert er zo veel in je leven en in je lichaam, de hormonen en emoties gaan alle kanten op. Maar wij zien vaak mensen die zo gewend zijn aan tegenslagen dat ze helemaal in de survivalmodus zitten. Dan ga ik even met ze zitten, even real talk: hoe gaat het nou echt met je? De roze wolk is hier lang niet altijd de realiteit. De kraamverzorgende is onmisbaar als je het hebt over een goede start. Dat wordt nog niet altijd erkend. Mensen zien ons nog te vaak als beschuitjessmeerders.’

Aan de beademing

Het laatste adres op de route van Aboagye deze ochtend is een flat in de K-buurt. Een van de liften is kapot. Is de trap geen optie? Aboagye schudt haar hoofd resoluut. ‘Nee, het trappenhuis is niet veilig hier.’

Binnen staat Glory, een vrouw met hoge jukbeenderen en spleetjes tussen haar tanden. Ze heeft een oranje draagdoek om haar middel. Op haar rug zit een piepklein meisje van een paar weken oud, met een camouflageshirtje aan. ‘Zit ze goed?’ vraagt Glory aarzelend aan Aboagye. Die kijkt even, en knikt dan: ‘Perfect.’ Glory blijft wandelbewegingen maken, al slaapt het meisje diep.

In de woonkamer flikkert een lamp. Op de grote tv aan de muur flitsen non-stop muziekvideo’s voorbij. ‘Het gaat goed,’ mompelt Glory, ‘het gaat nu allemaal goed.’ Ze pakt haar telefoon en scrolt door albums vol foto’s van de angstige uren en dagen na de bevalling. Haar dochtertje Precious ademde niet toen ze net geboren was. Een paar dagen lang was haar situatie zorgelijk. Aboagye heeft een afspraakbrief van een kindercardioloog gezien, maar als ze ernaar vraagt, wuift Glory het weg. ‘We zijn geweest, maar ze gingen de baby alleen wegen en meten.’

Aboagye is hier op verzoek van het ziekenhuis en de verloskundige. Die hadden wat zorgen over de leefomgeving: in de flat is maar één slaapkamer, en die is van de hoofdhuurder. Glory en haar man slapen op de bank. De vader leek ook weinig betrokken. Hij stelde geen vragen aan de artsen en bemoeide zich niet met de zorg. Maar toen Aboagye langsging, trof ze geen ongeïnteresseerde vader, maar een man met heel veel zorgen. Over de ongedocumenteerde status van zijn vrouw en kind, over een mogelijke uithuiszetting, en de moeite die het kost om een geschikte huurwoning te vinden waar een kind wél welkom is. Een man die hard praat, vooral als hij blij is, waardoor je als buitenstaander gemakkelijk kunt denken dat hij boos is. Een man die geen vragen stelt aan artsen, omdat hij vertrouwt op hun kunde.

‘Morgen hebben we een afspraak, Glory,’ zegt Aboagye. ‘Ik kom met de taxi en dan gaan we naar Dokters van de Wereld.’

Ze hoopt dat deze organisatie, die zich inzet voor gezondheidszorg aan ongedocumenteerde mensen, de kosten van de ambulancerit wil betalen.

Officieel zit Aboagye’s taak er al lang op. ‘In mijn opleiding heb ik alles geleerd over de eerste tien dagen van het leven,’ grapt ze weleens, als mensen te lang een beroep op haar doen. Of heel subtiel: ‘Laten we hierover samen het consultatiebureau bellen, want ik weet niet wat de nieuwste adviezen zijn.’ Maar sommige cliënten laat ze niet los. Wordt iemand die dakloos is bijvoorbeeld overgeplaatst naar een andere stad, dan blijft ze nog een paar dagen komen, totdat de overdracht goed geregeld is. In het geval van Glory blijft ze nog een tijdje meekijken als een soort mentor.

‘Ik moet je toch iets vragen,’ zegt Aboagye op de vrouw af, voordat ze vertrekt. ‘Je ogen zijn dik, Glory. Heb je gehuild?’ Glory mompelt dat ze gewoon moe is. Precious was vanaf drie uur ’s nachts wakker, en wat ze ook probeerde, het meisje wilde niet meer slapen. Zwaar, maar ook normaal voor een pasgeboren baby. Maar de stress is invoelbaar: ongewenst in onderhuur, in een woning met een pasgeboren baby, zonder eigen ruimte, met de dreiging van uithuiszetting.

Als ze weer buiten staat, zegt Aboagye: ‘De stress die Glory voelt, draagt Precious ook met zich mee en die geeft ze later weer door aan háár kinderen. Huilen is taboe in onze cultuur. Als ik morgen met Glory op pad ben, probeer ik nog een beetje door te vragen. Die dikke ogen die ik zag, waren geen vermoeide ogen.’

De namen van de kraamvrouwen en kinderen zijn om privacyredenen gefingeerd.