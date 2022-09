Een man. Een cel. Waarvoor ‘Luc S.’ een levenslange gevangenisstraf uitzit, weten we niet. Wél dat hij bang is te verdwijnen omdat zijn herinneringen langzamerhand ‘uitgewerkt’ raken. Alsof hij ze heeft ‘opgebruikt’ in al die jaren dat hij vastzit. Want in de gevangenis maak je geen nieuwe herinneringen. De tijd staat stil. Daarom houdt hij sinds kort een geheim logboek bij; om zichzelf zo’n beetje terug het leven in te schrijven.

Zo begint de theatermonoloog Een van ons, gespeeld door acteur Dennis Rudge, die op 11 september in première gaat, gebaseerd op mijn gelijknamige roman uit 2020. Onverwacht is de voorstelling uiterst actueel omdat minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind onlangs een brief naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij aankondigt de wetgeving rond levenslange gevangenisstraffen te willen herzien omdat die nu een ‘te politiek karakter’ heeft: alleen de minister kan beslissen over een herbeoordeling van de straf en een eventuele re-integratie (invrijheidstelling) na 27 jaar detentie en een grondig onderzoek door deskundigen. En ministers zijn nu eenmaal gevoelig voor hun electoraat. Daarom moet die beslissing bij de onafhankelijke rechter komen te liggen, vindt Weerwind.

Zijn voorganger Sander Dekker wees vrijwel alle gratieverzoeken van levenslanggestraften af, ondanks positief advies van zijn eigen onderzoekscommissie, wat tot slepende rechtszaken leidde. Dekker was een voorstander van de harde ‘levenslang is levenslang’-lijn die ons land in 2013 nog op een berisping van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kwam te staan. Want geen stip aan de horizon zien, hoe ver weg dan ook, is foltering, aldus het hof.

Een flintertje hoop

Eigenlijk gaat deze (politieke) discussie natuurlijk over welk mensbeeld je hebt. Gunnen we mensen die veroordeeld zijn voor zeer ernstige misdrijven een nieuwe kans of sluiten we ze voor altijd uit? Hoelang mag of moet vergelding duren? Zien we (levens)langgestraften als ‘monsters’ of lijken we misschien allemaal toch meer op elkaar dan ons lief is?

Een van ons gaat daar impliciet ook over, én over zingeving als het leven geen zin meer lijkt te hebben, en wat kunst – taal, literatuur – vermag in een schijnbaar uitzichtloze situatie. Luc S. ‘zit’ al meer dan drieëntwintig jaar. Sinds kort geeft romanschrijfster Katrien Achenbach in de inrichting schrijfworkshops aan gedetineerden. Luc doet niet mee, hij kijkt wel uit. Zo’n groep is niks voor hem. Veel te confronterend. Heeft hij net een soort evenwicht gevonden in de monotonie van het geestdodende dagelijkse gevangenisleven, komt zij met zo’n schrijfgroep aanzetten. ‘Ze heeft het over een “oase”, over “vrijheid” en dat het “goed voor me” zal zijn, dat ik “niets te verliezen heb”. Ze heeft geen flauw benul hoe haar woorden overkomen. Vrijheid!’

Dat Luc in het geheim gaat schrijven is niet alleen om zichzelf te bewijzen dat hij bestaat, maar ook om zijn diepste angst te bezweren.

Daarom wil hij ook al jaren geen bezoek meer, zelfs niet van zijn eigen zoon. Opent alleen maar deuren in de bovenkamer naar vergezichten die nooit ingelost zullen worden.

Dat Luc uiteindelijk tóch in het geheim gaat schrijven is niet alleen om zichzelf te bewijzen dat hij bestaat, maar ook om zijn diepste angst te bezweren: ‘het vermoeden dat er diep binnenin me toch nog ergens een flintertje hoop verstopt zit, of verwachting, dat mijn verdorde bestaan op een of andere manier zin heeft, betekenis, en dat er een soort verlossing komt.’

Unieke inkijk

Toen ik Een van ons schreef, was ik al een paar jaar begeleider van een schrijfgroep van langgestraften in PI Heerhugowaard. Ik wilde eerst helemaal geen roman schrijven omdat die schrijfgroep nu juist op vertrouwen en veiligheid is gebaseerd (‘Wat happens in the groep, stays in de groep’) en ik me geen spion wilde voelen. Totdat een levenslang gestrafte man met wie ik regelmatig een kop koffie dronk in het Onderwijscentrum van de inrichting, me wees op mijn verantwoordelijkheid. ‘Je bent schrijver. Je hebt een unieke inkijk in onze wereld. Natuurlijk ga erover schrijven.’ Hij vond het belangrijk dat de buitenwereld een beeld kreeg van wat het betekent om (levens)lang vast te zitten. Bovendien schreef ik toch fictie? Ik zou wel een weg vinden om de werkelijkheid dusdanig te ‘gebruiken’ dat niemand zich gekwetst of verraden zou voelen.

Daarmee ging Een van ons op voorhand óók over gelijkwaardigheid. Tussen mensen ‘binnen’ en ‘buiten’. Is een gelijkwaardige relatie tussen mensen überhaupt mogelijk in een omgeving als de gevangenis, waar ongelijkwaardigheid de norm is? Wij en zij. De zogenaamde ‘goeden’ en de ‘slechten’. Of de ‘losers’ en de ‘winnaars’. De ‘sneue’ mensen en de ‘redders’. Ergens is de gevangenis een perfecte metafoor voor de samenleving als geheel als het om ongelijkwaardigheid tussen mensen gaat. Wij en zij. Was ik als schrijver in staat om geloofwaardig te schrijven over en vanuit mensen die op het eerste gezicht zo ver van me af stonden?

Ze wil goed zijn

Zo werd Een van ons ook een onderzoek naar mijn eigen drijfveren en moraliteit en opvattingen over en verhouding tot veroordeelden, gedetineerden, misdadigers, mensen die doorgaans als ‘de ander’ worden bestempeld én uitgesloten. Van de verwantschap die ik voel met hen. In Een van ons fileert Luc de schrijfster met haar goede bedoelingen genadeloos. ‘Katrien is te gretig, ze praat over absolute vrijheid en snapt niet wat haar dwarszit. (…) Ze wil goed zijn. (…) Ze wil beter worden door ons, niet met ons. Ze is een spion. Een mol. (…) Daarom haat ze zichzelf. Daarom smeekt ze om goedkeuring een omhelzing aanraking (…). Ik zie hoe graag ze een van ons wil zijn. Bewijs wil zien. Dat ze deugt. Ze deugt. Maar ze is laf. Ik ben ook laf.’

Natuurlijk ben ik niet Katrien, en Luc is niet de levenslang gestrafte met wie ik (nog steeds) regelmatig koffiedrink in de gevangenis. Fictie gaf me niet alleen de mogelijkheid te ontsnappen aan mijn eigen beperkingen (en blik), maar maakte ook dat ik me sterker kon identificeren met de levenslang gestrafte Luc. Tijdens het schrijven draaiden de rollen van Luc als veroordeelde (schuldige) en Katrien (onschuldig) gaandeweg organisch om. Luc blijkt een echte schrijver, terwijl Katrien lijdt aan een writers block. Door zijn lange straf is het alsof Luc overal boven zweeft. Moeiteloos leeft hij zich in andere mensen in.

Hij moedigt Karim, een jonge medegedetineerde op zijn afdeling, aan iets te doen met zijn schrijftalenten en deel te nemen aan de schrijfgroep en ontpopt zich tot een soort ‘vader’ voor hem wanneer Karim op een gegeven moment bij hem komt na een ontmoedigend gesprek met Katrien, die op haar beurt geconfronteerd wordt met haar eigen ‘slechtigheid’ wanneer ze niet opgewassen blijkt tegen het onvoorwaardelijke vertrouwen dat Karim haar schenkt en hem vernedert. Dat is het moment waarop Luc besluit de schrijfster aan te spreken op haar gedrag.

De meest intieme, persoonlijke, schaamtevolle ervaringen zijn ook de meest universele. Het ‘grotere’ verhaal ligt juist verborgen in de ‘kleine’, persoonlijke geschiedenis.

‘Ik geloof dat ik meer schrok dan zij. Een mol die zijn kop boven de aarde steekt, ben ik. Het licht is te hel. Daarbeneden is het broeierig warm en pikkedonker maar ook behaaglijk en veilig. Het totale gebrek aan verantwoordelijkheid. Alle risico’s bij voorbaat afgedekt. Gij zult nimmer nog volwaardige menselijke relaties onderhouden. Dank u, meneer de rechter.’ In wezen eist hij zijn menselijkheid op door een gelijkwaardige positie in te nemen ten opzichte van de schrijfster.

Katrien zegt tegen de schrijfgroep dat literair schrijven betekent dat je moet ‘inpluggen op het onderbewuste. Niet alleen onze persoonlijke ervaringen maar alles, alles wat we in de loop van ons leven verzamelen aan kennis, verhalen, indrukken, nieuws, geluiden, gevoelens, geuren, noem maar op. (…) Daar ligt het goud.’

In het echt zeg ik dit ook in de schrijfgroep. Niet voor niets zijn vaak de meest intieme, persoonlijke, schaamtevolle ervaringen ook de meest universele. Het ‘grotere’ (maatschappelijke, existentiële) verhaal ligt juist verborgen in de ‘kleine’ persoonlijke geschiedenis(sen). De vaak prachtige, indrukwekkende verhalen en gedichten die de schrijvers in detentie schrijven, getuigen daarvan: we lijken meer op elkaar dan we denken; we zijn allemaal uniek.

Een van ons gaat over wat langdurig straffen doet met een mens en over gelijkwaardigheid. Het gaat over literatuur als uitweg. Uit onze eigen (geestelijke en fysieke) beperkingen, vooroordelen, uit onze eigen gevangenis zeg maar. Al heeft zelfs de verbeelding zijn grenzen wanneer er écht geen stip aan de horizon meer is.

Een van ons De monoloog Een van ons, met acteur Dennis Rudge en muzikale begeleiding van Lorijn von Piekartz, onder regie van Kasper Kapteijn, is te zien op 10 (try out) en 11 (première) september in het Bijlmer Parktheater. Daarna tournee langs theaters en gevangenissen. Voor meer informatie en volledige speellijst: www.stichtingblocknotes.nl Een van ons is een productie van Stichting Blocknotes i.s.m. het Bijlmer Parktheater.