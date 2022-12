Het was een klein berichtje in de media in de laatste dagen van dit jaar, alsof het er niet toedeed: de Nederlandse kottervisserij dreigt te verdwijnen. Driekwart van de vloot blijkt zich de afgelopen maanden te hebben aangemeld voor een opkoopregeling van het Rijk.

De visserij op tong, schol en schar op de Noordzee zit al tientallen jaren in de verdrukking door de aanleg van reusachtige windmolenparken en brexit, waardoor Nederlandse vissers een steeds groter deel van hun visgronden kwijtraakten. De hoge brandstofprijzen waren de nekslag.

Na zware druk van de Tweede Kamer kwam minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Piet Adema half november eindelijk over de brug met noodsteun: de vissers kunnen eenmalig een tegemoetkoming van 30.000 euro per onderneming krijgen. Maar Adema moest zelf al toegeven dat de steun niet kostendekkend is.

Van mooie voornemens om de hele Nederlandse visserij in 2020 duurzaam te laten zijn, kwam niets terecht.

Bovendien komt de regeling, die de komende weken nog moet worden uitgewerkt, voor de meesten veel te laat. Nu driekwart van de vloot klaarligt voor de sloop, worden ook toeleverende bedrijven op de wal zwaar getroffen. De visafslag in Den Helder sluit deze week de deuren.

Intussen schoof de overheid de problemen in de visserij decennialang voor zich uit. Van mooie voornemens om de hele Nederlandse visserij in 2020 duurzaam te laten zijn, kwam niets terecht.

Al decennia pleiten wetenschappers als Han Lindeboom van onderzoeksinstituut Imares voor de aanleg van grote natuurreservaten op de Noordzee: alleen dan zou de visstand zich kunnen herstellen, waarvan ook de visserij uiteindelijk zou profiteren. Maar de overheid durfde het niet aan, het bleef bij gerommel in de marge.

Vanaf 2007 bracht de pulsvisserij een tijdelijke uitkomst. Die Nederlandse uitvinding, waarbij platvis met kleine stroomstootjes wordt opgeschrikt zodat de zeebodem niet met de traditionele wekkerkettingen hoeft te worden omgeploegd, leidt tot minder schade voor het ecosysteem en lagere brandstofprijzen.

De Europese Commissie stond een tijdelijke proef toe voor vijf procent van de vloot. Maar na een zware lobby van Franse vissers, die zich bedreigd voelden omdat steeds vaker Nederlandse schepen verschenen op de visgronden voor de Franse kust, werd de regeling in 2021 definitief afgeschoten, nadat duidelijk was geworden dat de Nederlandse regering heimelijk veel meer vergunningen had afgegeven dan de toegestane vijf procent.

Sommige vissers hebben flink van de pulsvisserij kunnen profiteren. In 2014 voer ik voor Vrij Nederland een paar dagen mee op de WR244, een kleine boomkorkotter waarmee schipper Han Ypma al jaren viste langs de kust tussen zijn thuishaven Oudeschild en IJmuiden.

Toen al ging Ypma gebukt onder de hoge prijzen voor gasolie, en voelde hij zich gedwongen vele tonnen in een pulstuig te investeren. Grommend vertelde hij over de regels voor de visserij die telkens werd aangepast, over de dreigende aanlandplicht waardoor vissers gedwongen zouden worden om ook onverkoopbare ondermaatse vis aan land te brengen, over het zotte gegeven dat de Algemene Inspectiedienst in Kerkrade is gevestigd, meer dan tweehonderd kilometer van zee, over het toenemende onbegrip op de wal voor wat de visserij betekent.

Maar toen ik Han Ypma jaren later weer een keer sprak, bleek dat hij aardig met zijn nieuwe pulstuig had verdiend, en bovendien zijn schip net op tijd had verkocht, vlak voor de regeling werd beëindigd. Han Ypma was een van de weinigen.

De besluiteloosheid en het gesjacher in het Nederlandse visserijbeleid doen denken aan het stikstofbeleid voor de landbouw: ook daar werden harde ingrepen decennialang vooruit geschoven, ook daar kwam gesjacher door de overheid aan het licht: in 2019 werd de PAS-regeling, die vergunningen op basis van toekomstige stikstofreductie mogelijk maakte, door de Raad van State afgeschoten, met de huidige stikstofcrisis tot gevolg.

Het verschil is alleen dat de vissers niet beschikken over tractoren waarmee ze het Malieveld kunnen bezetten en snelwegen kunnen blokkeren. Afgelopen jaar werden de havens van Lauwersoog en Harlingen korte tijd versperd door boze vissers, maar meer dan een rimpeling in de media brachten de acties niet teweeg. Het is een treurige conclusie: decennialang durfde de overheid geen echte keuzes te maken, en nu is het voor het grootste deel van de vissersvloot te laat.