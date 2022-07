Deze column is ook te beluisteren

Sinds de invasie van Oekraïne door Rusland vraag ik me van alles af, maar één ding blijft lussen draaien in mijn hoofd. Wat is het met voorheen luidruchtige anti-imperialisten dat ze nu opeens realpolitik bedrijven? Na jaren van terechte opwinding over sociaal onrecht dat gedijt op oude en nieuwe systemen van onderdrukking en ontmenselijking, heerst er bij sommige kopstukken van dat verzet een merkwaardige gelatenheid wanneer het over Oekraïne gaat.

Neem Lula da Silva, held van de arbeidersklasse en razend populaire oud-president van Brazilië, die het bij de komende verkiezingen opneemt tegen president Bolsonaro in de hoop een einde te maken aan diens ‘tijdperk van tirannie, vernietiging en haat’ – een omschrijving die niet overdreven is.

In een interview met Time Magazine stelde Lula dat de Oekraïense president Zelensky net zo verantwoordelijk is voor de oorlog en elk conflict zou moeten vermijden. Volgens dezelfde redenering kun je je afvragen waarom Lula in eigen land zo nodig Bolsonaro ervan moet weerhouden de rechtsstaat, het regenwoud en de mensenrechten te ruïneren.

Maar ook andere invloedrijke stemmen, zoals de wereldberoemde anti-oorlogsactivist Noam Chomsky en de ondertekenaars van de brief ‘Voor het te laat is’, onder wie hoogleraren als Willem Schinkel, volharden in varianten op ‘NAVO-provocatie’ als rechtvaardiging voor Poetins agressie.

Het is van elk ideaal gestript pragmatisme waar Rutte nog een puntje aan kan zuigen.

Weer anderen relativeren die met verwijzing naar de corruptie in Oekraïne of de aanwezigheid van extreemrechts in het land. Cijfermatig is dat laatste argument gewaagd – bij de laatste verkiezingen haalden radicaal-rechtse partijen in Oekraïne de kiesdrempel van 3 procent niet, terwijl ze in ons land, om maar een dwarsstraat te noemen, 20 procent van de stemmen kregen. Het ‘denazificeren’ waar Poetin mee schermt, heeft bovendien een totaal andere betekenis dan het voor ons heeft: het betekent Oekraïne weer ‘normaal’ maken, bevrijden van het onacceptabele idee dat de Oekraïners een eigen cultuur en identiteit hebben, bestaansrecht los van Rusland.

De conclusie is dat er in de hoek waar je medestanders verwacht, soms een opmerkelijke weigering is Poetin ondubbelzinnig te veroordelen voor zijn expansiedrift, en de autonomie van de Oekraïners opeens betrekkelijk is. Men wil geen geweld, men wil geen oorlog, provoceer nu maar niet. Sussende woorden die voor de Oekraïners al sinds 2014 idioot klinken. Het is van elk ideaal gestript pragmatisme waar Rutte nog een puntje aan kan zuigen.

Gelet op de geschiedenis en de uitspraken van Poetin en zijn metgezellen is er geen enkele reden om aan te nemen dat de zuivering die nu plaatsvindt stopt wanneer Oekraïne geheel of gedeeltelijk capituleert. Russische propaganda richt zich al jaren op glorieus herstel van het Russische Rijk. Wanneer zijn wij aan de beurt, is de vraag die in andere landen rondzingt. Niemand wil een Derde Wereldoorlog, en je moet erop vertrouwen dat deze gedachte binnen de politieke en militaire besluitvorming leidend is en blijft. Maar wie het onrecht dat de Oekraïners ondergaan, en de ideologie die de agressor drijft, nu relativeert uit eigenbelang, kan niet geloofwaardig meepraten over andere vormen van onderdrukking.