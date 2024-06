‘We leven in een eeuw van debielen,’ stelde een klimaatwetenschapper onlangs in The Guardian, doelend op het feit dat niemand naar hem luistert. De krant hield onlangs een onderzoek onder klimaatwetenschappers: hoe zien zij de toekomst? Vrijwel allen lieten het doel van 1,5 graad opwarming varen. Driekwart van de geïnterviewden denkt dat we vóór het jaar 2100 richting de 2,5 graad opwarming gaan. Bijna de helft denkt zelfs richting de 3,5 graad. De toekomst wordt getekend door voedselschaarste, massamigratie en grootschalige conflicten. De wetenschappers roepen moord en brand. Een klimaatapocalyps is dichtbij.

Maar hun noodkreet haalde het nieuws amper. Er gebeurde ook zoveel op het Songfestival…

‘De mensheid ligt te slapen in een brandend bed’, schreef hoogleraar psychologie Daniel Gilbert in 2006 in zijn artikel ‘If only gay sex caused global warming’. In het stuk in de Los Angeles Times verklaart hij waarom. Ons brein is een gevarendetector die zich focust op...