Deze Jood en moslim maken zich samen hard voor de dialoog

Het is alweer twee jaar geleden dat Itay Garmy (30), gemeenteraadslid in Amsterdam voor VOLT, geëmotioneerd raakte tijdens een debat. Tijdens de verkiezingscampagne had een collega van BIJ1 een post over hem op Instagram geplaatst waarin Garmy een zionist werd genoemd, voorzien van een rij doodshoofd-emoji’s. ‘Ik besloot daarop te vertellen over hoe het voor mij was om als Jood op te groeien in Amsterdam. Met beveiligde scholen. Beveiligers mee op schoolreisjes. Geen Hebreeuws in het openbaar praten, jezelf onzichtbaar maken…’ Tot zijn verbazing kreeg hij tijdens het debat steun van DENK-voorzitter Sheher Khan (37): ‘Ik herkende dat gevoel van uitgesloten worden op basis van je afkomst’.

Na de raadsvergadering zochten Garmy en Khan elkaar op. De daarop volgende gesprekken werden wederzijdse bezoeken: Khan ging mee naar Chanoeka, Garmy naar een Iftar. Ze werkten samen aan een voorstel om in Amsterdam meer te investeren in het samenbrengen van joodse en islamitische jongeren. Uit eigen ervaring wisten ze hoe die religieuze groepen vooral langs elkaar heen leven: ‘Pas toen ik begin twintig was, en als student samen met een Joodse medestudent voor de klas ging staan om onderwijs te geven over de Tweede Wereldoorlog aan mbo-leerlingen, ontmoette ik voor het eerst in mijn leven een Jood’, herinnert Khan zich. Garmy had tot het debat twee jaar geleden niets op met de partij DENK: ‘Ik ging ervan uit dat ik daar als Jood niets te zoeken had.’

In de week dat hun plan zou worden besproken in de gemeenteraad gebeurde ‘7 oktober’. ‘Dat was voor mij een traumatische gebeurtenis. Het eerste wat mijn moeder die dag zei, was ‘lay low’, oftewel: berg je maar. Een standaard reflex onder Joden’, aldus Garmy. Hij begon te twijfelen: was het wel zo handig om precies in deze week hun plan in de gemeenteraad te bespreken? Khan: ‘Maar als we weg waren gelopen toen het moeilijk werd, zouden we geen knip voor de neus waard zijn geweest.’

Jullie hebben elkaar vóór 7 oktober leren kennen, maar sindsdien is de kwestie Israël-Palestina nóg gevoeliger geworden. Wat betekent dat voor jullie relatie?

Khan: ‘We hebben elkaar inderdaad leren kennen in een periode dat er veel minder politieke spanning op het onderwerp stond. Dat gaf de ruimte om elkaar als persoon te leren kennen en dan verdwijnen vooroordelen vanzelf naar de achtergrond. Als je eenmaal dat niveau hebt bereikt, dan kun je ook hele heftige gesprekken voeren, omdat je weet dat het uit een goed hart komt’.

Garmy: ‘Als je een dialoog wilt organiseren, ga je niet meteen een politieke discussie over Israël en Palestina voeren. Je moet eerst onderling vertrouwen opbouwen door het politieke menselijk te maken, dan heb je een basis waarop je kunt voortborduren. Wij kunnen nu heel makkelijk en open over het conflict praten, we snappen elkaar, maar dat kost wel tijd.’

Khan: ‘Vlak voor het reces hadden we een discussie over zionisme. Vanuit mijn pro-Palestina achtergrond denk ik dan meteen aan kolonialisme, maar door ons gesprek zag ik dat Itay daar een heel andere visie op heeft. Hij bedoelt met zionisme het bestaan van een Joodse en Palestijnse staat, gebaseerd op gelijkwaardigheid en mensenrechten. We zijn het niet altijd eens over de politieke oplossing, maar dat hoeft ook niet: we vinden elkaar in gedeelde normen en waarden. We agree to disagree. Zeker bij dit conflict wordt alles heel zwaar en gevoelig gemaakt: ‘Je bent het niet eens met mijn oplossing, dus je haat ons!’ Dat is wat je aan beide kanten ziet gebeuren.’

Beide kanten vallen dus eigenlijk in dezelfde valkuil: iemand met een ander, ‘verkeerd’, standpunt móet wel immoreel zijn. Hoe verklaren jullie dat?



Garmy: ‘Mensen zitten erg vast in hun eigen bubbel en dan ontstaat het onvermogen om het gesprek aan te gaan. Het is erg makkelijk om mensen te vinden die hetzelfde denkpatroon hebben, dat zie je ook in de politiek. Daardoor zien wij als raadsleden dat burgers een bijna cynische houding krijgen. We merken dat ze aangenaam verrast zijn door onze gesprekken. Want ja, politici kunnen ook op een constructieve manier het gesprek met elkaar aangaan. Zonder hard op de trom te slaan en te polariseren.’

Khan: ‘Na 7 oktober merkten wij allebei dat je ook vanuit de politiek soms druk voelt om een bepaald standpunt in te nemen. Als je jezelf afficheert als pro-Palestina, dan word je geacht om bepaalde standpunten in te nemen. Mensen zijn geneigd om te pleiten voor mensenrechten die hun eigen groep ten goede komen, maar ze moeten voor iederéén gelden, Palestijnen én Joden. Als je niet consistent en consequent je eigen waarden toepast, dan zijn ze niks waard. Ik word me hier steeds meer bewust van, zeker als mensen mij benaderen en verwachten dat ik in hun hokje spring. Het zijn juist die hokjes waardoor de polarisatie is ontstaan, daar moeten we van af.’

Garmy: ‘Zo krijg ik vanuit de Joodse gemeenschap of mijn vriendengroep de vraag: ‘Veroordeelt Khan Hamas wel?’, en Sheher krijgt de vraag of ik het beleid van de Israëlische premier Netanyahu goedkeur. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze mij een verrader noemen, omdat ik samenwerk met iemand van DENK. Tegelijkertijd voel ik een druk, of verantwoordelijkheid, om het Joodse en Israëlische perspectief goed neer te zetten. Ons uitgangspunt is dat wij altijd denken vanuit mensenrechten. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar gezien de reacties op de oorlog zie je dat dit voor veel mensen niet vanzelfsprekend is.’

Khan: ‘Die wederzijdse vijandsbeelden, dát is onze vijand. Het gesprek aangaan, wordt vaak neergezet als soft. Beetje handjes vasthouden en kumbaya zingen. Maar niets is zo makkelijk als lekker in je eigen bubbeltje te blijven zitten. Er is juist lef voor nodig, maar het tegenovergestelde wordt je verweten. (Lachend:) Dan denk ik echt: doe het eens zelf! Probeer maar. Stap er maar eens uit, kijken wat er gebeurt.’

Garmy: ‘Die behoefte elkaar in hokjes te stoppen, is zó overheersend. Soms krijg ik het gevoel dat mensen aan Israëli’s en Palestijnen vertellen hoe ze zich behoren te gedragen. Hoe we moeten zijn, wat we moeten vinden. Het is een hype er ‘iets’ van te vinden, ook in de gemeenteraad. Laatste raadsvergadering voor het reces ging het wéér over Israël en zionisme. Ik snap dat het belangrijk is dat wij een signaal afgeven aan de stad, maar het doet je wel betwijfelen of dit nou echt de dingen zijn die wij moeten doen.’

Hoe proberen jullie mensen uit hun vastgeroeste denkbeelden te halen?

Khan: ‘We komen op scholen en dan is Itay de eerste Jood die veel leerlingen in hun leven zien. We ontkrachten alleen al met onze aanwezigheid negatieve denkbeelden die bestaan over Joden en die zijn pijnlijk en pittig. Want nee, hij heeft geen hoorntjes op z’n hoofd en ook geen zak goud bij zich. Natuurlijk gaan ze daarna weer op social media of terug in hun eigen bubbel, maar we hebben wel nuance aangebracht. En wie weet wat dat oplevert. Rabbijn Lody van de Kamp en de islamitische jongerenwerker Saïd Bensellam waren ook twee Amsterdammers die het gesprek aangingen op scholen, zij hebben ons geïnspireerd. Zelf was ik dus ook een twintiger toen ik voor het eerst een Jood ontmoette.’

Garmy: ‘Kun je nagaan. Al die tijd daarvoor heb je langs elkaar heen geleefd, dus dan is het ook niet zo gek dat de samenleving is gepolariseerd. Als ik kijk naar mijn eigen vrienden en familie is dat niet veel anders, ook zij spreken weinig mensen buiten hun eigen bubbel. Mensen uit Oud-Zuid komen niet in Nieuw-West. Hoewel uit onderzoek blijkt dat de beste oplossing tegen discriminatie ontmoeting is, wordt dat weinig gefaciliteerd. Daar laat de overheid echt wel wat steken vallen, vind ik.’

Khan: ‘Het klinkt heel voor de hand liggend, met elkaar in gesprek gaan. De praktijk laat echter zien dat het makkelijker gezegd is dan gedaan, want het gebeurt simpelweg niet. Alles wordt maar op zijn beloop gelaten. Maar dan leveren wij onszelf uit aan de politieke krachten die juist profiteren van groepen uit elkaar drijven. Hoe harder je roept, des te meer volgers en likes.’

Garmy: ‘We moeten ervoor waken elkaar niet continu af te rekenen en af te serveren. ‘Je hebt ooit in het verleden zus of zo gezegd, dús wil ik niet meer met je praten’. Soms vragen mensen mij of ik heb gezien wat Sheher op Twitter heeft gezegd. Dan word ik daarop aangesproken. Bijna verantwoordelijk gehouden voor het feit dat hij een andere mening heeft. En dan denk ik: wat wil je nu? Dat ik hem aanspreek? Niet meer met hem praat? Los van dat je het hem ook zelf kan vragen, kan het niet zo zijn dat wij elkaar meteen afstoten als wij het oneens zijn. Dan maak je het gesprek kapot.’

Dus eerst kwam het wantrouwen uit de samenleving en nu vanuit de eigen kring?

Khan: ‘Er zijn mensen die boos worden en je graag terug in je eigen hokje willen zien. Ze vallen op doordat ze kabaal maken en anderen zelfs actief aansporen om anders naar je te gaan kijken. Tegelijkertijd snap ik waar de woede vandaan komt en wat de radicalisering aan de pro-Palestina zijde aanjaagt. Ons kabinet heeft duidelijk een kant gekozen en dat is niet de kant van de mensenrechten. Je hoeft niet per se pro-Palestina te zijn, maar als het kabinet geen enkele reactie geeft op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof – waarin de bezetting van de Palestijnse gebieden als illegaal wordt bestempeld – spreekt dat boekdelen. Daarnaast wordt Israël niet alleen diplomatiek, maar ook militair gesteund. Dan kunnen mensen zich wel afvragen waarom pro-Palestina-activisten zich niet druk maken om Soedan of Congo, maar daar stuurt Nederland geen militaire onderdelen naar toe.’

Garmy: ‘Dit is een goed voorbeeld van iets waar ik zelf niet zo over nadacht, dat was echt een blinde vlek die ik bij mezelf heb ontdekt. Ik vroeg mij altijd af waarom de ene oorlog meer aandacht krijgt dan de ander. Onder andere door onze gesprekken snap ik nu dat het beleid van ons kabinet daar een rol in speelt. In het ene conflict wordt actief steun verleend en in het andere niet. Het valt me overigens op dat je aan beide kanten hoort dat mensen het idee hebben dat de wereld tegen hen is, dat de media niet aan hun kant staan en de politiek niet hard genoeg stelling neemt tegen de leed van hun ‘groep’.’

Khan: ‘Nederland heeft sowieso een vertekend beeld van zichzelf. Of het nu gaat om de rol die het speelt in het Israël-Palestina conflict, of hoe het terugkijkt op het eigen koloniale verleden.’

Garmy: ‘Of hoe er werd terugkeken op de ‘heldhaftige’ rol tijdens de Holocaust.’

Khan: ‘Juist, het gaat er dus ook om hoe je jezelf bekijkt. Daar begint het mee. Blijk geven van het besef dat de ander ook een punt kan hebben, wordt gezien als een zwakte. Neem bijvoorbeeld de studentenprotesten aan de UvA. Ik heb die studenten helden genoemd, maar als je voor een miljoen euro schade aanricht of ammoniak in het gezicht van agenten gooit, dan kan ik niet zeggen ‘goed gedaan, hier zijn de Palestijnen mee geholpen’. Natuurlijk moet je dat afkeuren!’

Waarom vinden jullie het belangrijk om tijdens Lowlands met elkaar in debat te gaan?

Garmy: ‘Lowlands heeft ons benaderd. Tijdens een van de programma’s gaat het over internationale geopolitiek en onze sessie gaat over Palestina en Israël. De moderator is een journaliste met een Palestijnse achtergrond, iets wat ik zelf heb voorgesteld, omdat ik denk dat de blik van zo iemand ontzettend veel toevoegt aan het gesprek. Maar het maakt het ook spannend. Straks sta ik op het podium met twee gesprekspartners die er waarschijnlijk anders in staan dan ik.’

Khan: ‘Vergeet het publiek niet, dat is 3-0 achter, haha!’

Garmy: ‘En daarom vind ik het juist belangrijk om ook dat Israëlische perspectief mee te geven en goed neer te zetten op Lowlands. Als wij tot een oplossing willen komen, is hun perspectief net zo relevant.’

Khan: ‘We zagen dat in Wageningen. Dat is een linkse progressieve stad en grofweg gezegd kreeg Itay de meer kritische vragen en wilden mensen van mij vooral weten hoe ik als pro-Palestina-activist te werk ga. Toch kwam er uiteindelijk wel een discussie op gang. Al pratende kwamen deelnemers erachter dat iemand met een ander standpunt niet per se kwaadaardig is.’

Garmy: ‘Precies daarom is ons plan om hier ook na Lowlands mee door te gaan. Straks krijgen we de herdenkingen rondom 7 oktober en daaromheen krijg je ongetwijfeld reuring, terwijl de oorlog niet alleen doorgaat, maar zich mogelijk ook uitbreidt, met de inmenging vanuit Iran via Hezbollah. Onze boodschap van verbinding en dialoog wordt dan nog urgenter. Wat dat betreft is onze positie als raadslid ideaal, omdat we direct invloed hebben op hoe wij hier in Amsterdam met elkaar omgaan.’

Khan: ‘Kijkend naar de landelijke politiek zakt de moed je in de schoenen. Daar gaan we de komende drieënenhalf jaar waarschijnlijk niets aan veranderen. Wat we wel kunnen doen, is zelf het goede voorbeeld geven. Laten zien dat het echt wel mogelijk is om in een multiculturele stad samen te leven en gedeelde waarden te vinden, want we horen gewoon bij elkaar. En ach, als het niet uit Den Haag komt, dan doen we het toch lekker zelf?’