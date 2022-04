Dit verhaal staat in de nieuwe Vrij Nederland – vanaf donderdag verkrijgbaar. Bestel ‘m alvast hier.

Jack de Vries weet alles over lichaamstaal. Als hij mensen traint – en dat doet hij aan de lopende band – hamert hij op een open houding. Want dat verbindt. ‘Als je de binnenkant van je handen laat zien, geeft dat vertrouwen,’ doceert hij dan. ‘Dat komt van vroeger, dan liet je zien dat je geen wapen verborg.’

Hij leeft van beeld, dus laat hij geen kans onbenut om publiekelijk te zeggen dat het beeld echt álles bepaalt. ‘Televisie is voor 80 procent beeld en maar voor 20 procent inhoud wat je communiceert,’ laat hij dan terloops in een gesprek vallen om het verwonderde zinnetje ‘o, zo weinig’ aan de bekende tv-presentator te ontlokken.

Dus als De Vries zelf in beeld is, dan zien we altijd een montere Jack die als een kind door de Haagse snoepwinkel loopt. Lachend, gekleed in legergroene trui op een reüniefoto van het kabinet-Balkenende IV. Tevreden poserend voor de eerste operationele straaljager F-35 op de militaire vliegbasis Leeuwarden. Debatterend, natuurlijk met de handen losjes en open op tafel, op een seminar van topambtenaren. Ontspannen op de werkkamer van een nieuw Kamerlid van het CDA. Stralend, in pak met stropdas, voor de Gouden Koets (toen die nog in gebruik was) op Prinsjesdag. Of met een kopje koffie in de hand tussen alle klusjes door eventjes de verkiezingen duidend voor de radioluisteraar in de Haagse sociëteit Nieuwspoort.

Het Binnenhof is de speelplaats van De Vries en de Binnenhofbewoners spelen graag met hem, straalt hij uit. De ene keer komt de oud-staatssecretaris van Defensie opdraven als een gewiekst campagnestrateeg, de andere keer is hij ‘slechts’ bezorgd lid van het CDA. Soms is hij heus een tikkeltje duurzaam, maar doorgaans begrijpt hij dat bedrijven zich zorgen maken over zoiets als CO2-belasting. Spindoctor is hij op dit moment even niet meer, maar als hij in de media als analist optreedt, noemt hij zichzelf altijd ‘een politiek dier’ met een passie voor het vak en de techniek van spinnen.

Iets maatschappelijks

Met al die – sympathiek klinkende – rollen wordt al jaren steevast die andere belangrijke baan van De Vries vergeten, namelijk die van lobbyist voor het nietsontziende kantoor Hill+Knowlton. Dit internationale bedrijf, met een hoofdkantoor in New York, heeft wereldwijd tachtig kantoren en regelt allerhande communicatie- en lobbyzaken voor multinationals en overheden. Transparant over klanten is het kantoor niet, maar bekend is dat het zaken doet (of deed) voor onder meer Shell, McDonald’s en Procter & Gamble.

De Vries praat veel, al is het zelden over zijn klanten. Maar sinds juni 2021 is hij voorzitter van Vastgoed Belang – ‘ik wilde iets maatschappelijks gaan doen’ – en probeert hij het imago van de huisjesmelker ook via de media op te vijzelen. Particuliere beleggers, drukte hij Het Financieele Dagblad op het hart, ‘zijn familiebedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen’. Het beeld dat de spindoctor verkoopt: de particuliere belegger is de hardwerkende middenstander die met een tweede huis een bescheiden pensioentje bijeen scharrelt. Bij BNR sprak hij dan ook ‘schande’ van de wens van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, om huizenbezitters wat meer te gaan belasten.

Het beeld van die sprokkelende middenstander beklijft, weet De Vries. ‘Kleine beleggers kunnen op veel meer begrip rekenen dan de grote speculanten,’ schrijft ook stadsgeograaf Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam in zijn boek Uitgewoond over de wooncrisis. ‘Het is een geromantiseerd beeld van welwillende modale huishoudens die een klein zakcentje willen bijverdienen. Dat klinkt aardig, maar klopt voor geen meter,’ is zijn conclusie na het bestuderen van zeer specifieke data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna vier op de tien beleggers, schrijft hij, behoren bij de meestverdienende Nederlanders. En dan tellen de huuropbrengsten niet eens mee, want die worden nergens geregistreerd. ‘Een groot deel van de particuliere beleggers is immens rijk.’

Prins Bernhard Jr.

De Vries schetst een veel kneuteriger beeld. Hij moest heus wel even nadenken over deze bijbaan, zei hij eind december in het programma Vastgoed gezocht van BNR. Hij belde met zijn CDA-vriend Maxime Verhagen (oud-fractieleider en voormalig minister van Buitenlandse Zaken), die sinds 2013 voorzitter is van de lobbyclub Bouwend Nederland. ‘Dit is wel een goede club, een witte raaf,’ had Verhagen gezegd. En voor die club trekt De Vries nu ten strijde tegen ‘gemeenteraden die handelen vanuit de naïeve veronderstelling dat de wooncrisis bestreden kan worden door beleggers te weren,’ zoals hij dat in kranten nu steevast noemt.

Vastgoed Belang maakte eind november een eigen talkshow waarin De Vries werd geïnterviewd door Rick Nieman van de omroep WNL – een omroep waar de lobbyist ook opiniemaker is. ‘Je hebt altijd te maken met slechte voorbeelden en rotte appels,’ aldus De Vries, die pleitte voor een keurmerk en zelfregulering; hét toverwoord voor sectoren die niet al te veel zin hebben in overheidsbemoeienis. Hij prees ook de ‘open en constructieve houding’ op het ministerie.

Het moet een aantal klanten van zijn andere werkgever Hill+Knowlton óók als muziek in de oren klinken. Zoals Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, die ook in Nederland huizenblokken en straten opkoopt. Op de website van Hill+Knowlton schrijft strategisch directeur Ingo Heijnen trots dat hij onder meer dit beruchte bedrijf bijstond ‘op het vlak van reputatiemanagement en corporate recovery’.

Jack de Vries laat weten dat Blackrock geen klant meer is van het kantoor en ook geen klant van hem persoonlijk was. Hij staat wel een andere – puissant rijke – vastgoedfamilie bij. Ook een klant van De Vries was prins Bernhard. De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven belandde in een mediastorm nadat Het Parool in 2017 had ontdekt dat hij 102 Amsterdamse adressen op zijn naam had staan. Daarnaast bezat Pinnacle – het vastgoedbedrijf dat hij met drie compagnons runt – nog eens 590 adressen in Nederland, waarvan 349 in Amsterdam.

Twee jaar later hingen overal door de stad posters. ‘Nu in Amsterdam’, stond erop, met een tekening van Bernhard van Oranje. ‘De prins met 349 huizen.’ Het was een satirisch project van Yuri Veerman die aandacht vroeg voor het – toen al – nijpende tekort aan betaalbare woningen. Deze kunstenaar kreeg al snel De Vries op zijn dak die de posters beschreef als ‘intimiderend’ en ‘bedreigend voor het gezin’ van de prins. De communicatieman volhardde, meldde dat een advocaat naar de zaak had gekeken en stuurde laat in de avond (23:08) appjes, beschreef NRC. De Vries spinde dat Pinnacle veel kantoorgebouwen omzet in appartementen. ‘Hij draagt dus oplossingen aan voor de krapte op de Amsterdamse woningmarkt, in plaats van dat hij er de oorzaak van is.’

Aan Story vertelde Jack de Vries dat hij ‘rechtstreeks’ was gebeld door de prins voor deze klus. Al maanden was de pr-man bezig politieke deuren te openen voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort, waarvan Bernhard mede-eigenaar is. ‘We kennen elkaar via zijn broer PC [prins Pieter-Christiaan – red.],’ zegt De Vries in het roddelblad, ‘met wie ik in het verleden heb samengewerkt.’ Met ‘PC’ lobbyde De Vries voor een drone testcentrum op de voormalige vliegbasis Valkenburg in Katwijk – met succes.

Zijn lobbyactiviteiten worden zelden genoemd als De Vries de politieke toestand van het land duidt op televisie of op de radio. Bijvoorbeeld in het programma Spindoctors waar hij voor de verkiezingen en tijdens de formatie ‘ontspon’, ofwel een blik achter de schermen gaf – al liet hij nooit het achterste van zijn tong zien.

Dan vertelde hij bijvoorbeeld dat het best logisch was dat de VVD de afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord wilde hebben – ook al stond dat niet in het verkiezingsprogramma. Hij meldde niet dat Shell (het bedrijf dat lobbyde voor die afschaffing) een klant van Hill+Knowlton is. Of hij verwees naar de uitspraak van Stef Blok (VVD) ‘die zei destijds dat volkshuisvesting klaar is. We zitten midden in een wooncrisis, dat was een slechte beslissing’. En zo hoorden we de voorzitter van Vastgoed Belang op de publieke omroep als onafhankelijke duider zeggen dat een minister voor wonen ‘zeker moet terugkomen’. Die minister is er nu, in de persoon van Hugo de Jonge, met wie De Vries nauwe banden onderhoudt.

‘Lot to do about nothing’

Als hij dan toch een beetje in het nauw komt, weet De Vries het discussiepunt áltijd heel handig te verleggen. Zo reconstrueerde onderzoeksplatform Follow the Money afgelopen februari de harde lobby rondom de concentratie van de kinderhartcentra. Van de vier ziekenhuizen die deze complexe zorg leveren, blijven er straks twee over. UMC Utrecht werd door toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid aangewezen als een van de centra, een volgens een aantal deskundigen niet voor de hand liggende keuze qua grootte en regionale spreiding.

UMC Utrecht heeft sinds maart 2021 De Vries ingeschakeld als lobbyist, ontdekte het platform. De Vries zat tot december 2020 in het campagneteam van het CDA toen De Jonge lijsttrekker was. ‘De contacten met het ministerie en de politiek zijn vanuit het UMCU gegaan,’ beweerde De Vries desgevraagd. Verder wilde hij niet zeggen welke rol hij tijdens de lobby speelde.

Een paar weken na deze publicatie bleek echter dat De Vries wel degelijk contact had gehad met het ministerie. Hij mailde twee keer direct met een ambtenaar, blijkt uit vrijgegeven correspondentie na Kamervragen. ‘Ik kreeg uw mailadres van (…) die mij net als (…), verwees naar u als persoon om te benaderen.’ De namen zijn weggelakt, dus helaas valt niet te achterhalen wie hem de gegevens van de ambtenaar gaf. De Vries wilde weten hoe de besluitvormingsprocedure eruit zou komen te zien en had wél zelf het ministerie benaderd, maar hij zag het probleem niet zo. ‘De suggestie was dat ik het ministerie beïnvloed zou hebben in de keuze voor het UMC Utrecht. Dat blijkt dus niet zo te zijn,’ meldde hij Follow the Money. ‘Dus fijn dat dit met die mails helder is gemaakt. Lot to do about nothing.’

Slechts strategisch

Toch is er wel degelijk iets aan de hand. De Vries had wel contacten met een ambtenaar. Bovendien doet hij in de mails aan de ambtenaar aan naamsnoeverij door te vermelden dat hij actief was voor het Prinses Máxima Centrum en momenteel toezichthouder is bij het Ronald McDonald Huis en actief is voor het huis in Utrecht. ‘En nu dus aangehaakt bij’ UMC Utrecht. Volgens De Vries is dit slechts ter introductie van zichzelf op het dossier. ‘Juist om daar transparant over te zijn,’ zegt hij nu tegen Vrij Nederland. Hij adviseerde zijn klant slechts strategisch, bezweert hij. ‘Ik heb nooit enig pleidooi voor Utrecht gehouden richting ambtenaren of de bewindspersoon.’

Een ding is wel zeker: Jack de Vries is een rasechte CDA’er.

Over een ander dossier is hij wél bij de minister langs geweest. Sinds Hugo de Jonge minister van Wonen is, heeft De Vries hem – samen met ambtenaren – gesproken in het kader van ‘zijn kennismaking met Vastgoed Belang’.

Daarnaast is er nog een online overleg geweest met andere partijen in de sector over de woningbouwagenda. ‘Wij weten ook dat wij het op onderdelen oneens zullen zijn met elkaar, maar wie in de politiek het persoonlijke niet van het zakelijke kan onderscheiden, overleeft niet,’ zegt hij alsof hij politicus is in plaats van lobbyist. ‘En ja, ik heb vriendschappen met mensen in de politiek, maar met alle ellende die ik tot nu toe heb meegemaakt in mijn leven weet ik hoe belangrijk vrienden zijn. Die misbruiken voor zakelijk gewin staat ver van mij. Dus dat Hugo nu het verwijt krijgt dat hij voor UMCU heeft gekozen vanwege mij vind ik vreselijk. Het denken in complotten brengt dit land niet verder.’

Rasechte CDA’er

Soms is hij open, andere keren weer niet. Soms treedt hij op als individu, andere keren vertegenwoordigt hij iets of iemand. Soms is hij politicus, soms verkoopt hij iets voor een klant. Soms duidt hij echt onafhankelijk uit passie, andere keren dient hij een – voor het grote publiek onzichtbaar – belang. Al sinds het begin van zijn loopbaan vervult Jack de Vries rollen die door elkaar heen lopen waardoor hij zo ongrijpbaar is als een slang die maar blijft vervellen. Een ding is wel zeker: hij is een rasechte CDA’er.

Als student politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam zetelde de geboren Fries (Drachten, 1968) begin jaren negentig in de hoofdstedelijke deelraad Oud-West namens de christendemocraten. Tegelijkertijd was hij fractiemedewerker voor het Tweede Kamerlid Helmer Koetje. In 1992 werd hij voorzitter van het CDJA en in 1997 voerde hij het woord voor de fractieleider van het CDA, eerst Enneüs Heerma en na diens overlijden Jaap de Hoop Scheffer.

Maar pas als schaduw van Jan Peter Balkenende kreeg De Vries het echte spinnen (‘het proactief benaderen van de media’ in zijn woorden) onder de knie. En toen Balkenende in 2002 premier werd en De Vries zijn politiek assistent, werd dat alleen maar meer. ‘De Vries kon je met geen mogelijkheid een stille kracht noemen,’ schreef wijlen VN-collega Max van Weezel in het boek Haagse fluisteraars (2011): ‘Vaak stond hij midden op Het Plein te bellen. Via zijn onafscheidelijke smartphone hield hij “de baas” op de hoogte van wat hij net van journalisten op terrasjes had gehoord.’

De archieven staan dan ook bol van de tegeltjeswijsheden van De Vries. Van ‘niet wrijven in een vlek’ tot ‘Jack het lek’.

Jeroen Sprenger, oud-directeur voorlichting van het ministerie van Financiën, spreekt in het boek zijn afgrijzen uit over de opmars van partijvriendjes die door bewindspersonen worden meegenomen naar departementen. ‘Het zij francs-tireurs, die nog meer op even snel scoren en quick winst behalen uit zijn dan sommige voorlichters al geneigd zijn te doen. Het is me bij Financiën veel te vaak overkomen dat het ANP belde met: klopt het dat jullie willen bezuinigen, maar het CDA vecht voor koopkrachtbehoud? Dan informeerde ik bij de Rijksvoorlichtingsdienst en dan bleken ze uit het Torentje te komen. Dan was het Jack de Vries die dat bij het ANP instak.’

Balkenendes politiek assistent was bij opeenvolgende verkiezingen campagneleider en trok de touwtjes stevig aan. Zo kregen CDA’ers overal in het land een nieuwe BlackBerry zodat De Vries hun (terwijl hij met de top van de partij vergaderde) mobiel een mail kon sturen met ‘de partijlijn’, de dingen die ze moesten zeggen als ze door een journalist werden gebeld. In de campagne voor de Kamerverkiezingen van 2006 werd de pers dagelijks door het CDA-team gebriefd, en die bijeenkomst eindigde steeds weer met ‘het draaipunt van de dag’ (waarover was concurrent Wouter Bos van de PvdA die dag van mening ‘gedraaid’?).

Kapel van JSF-symbolen

Spindoctors in Nederland spelen altijd een rol op de achtergrond. Dat heeft Jack de Vries veranderd, zegt Henri Kruithof, oud-spindoctor van de VVD. De taak van een voorlichter is jouw verhaal zo goed mogelijk in de media te krijgen. ‘Dat heb ik altijd op de achtergrond gedaan. Dan ben je effectiever.’ Want als je te veel op de voorgrond treedt als voorlichter, word je voor je het weet ‘zelf onderwerp van discussie als spindoctor’. De archieven staan dan ook bol van de tegeltjeswijsheden van De Vries. Van ‘niet wrijven in een vlek’ tot ‘Jack het lek’.

Toen hij in 2007 zélf staatssecretaris werd, moest de pers wennen aan die nieuwe rol waar voortijdig een onfortuinlijk einde aan kwam toen bleek dat De Vries een buitenechtelijke relatie had met een ondergeschikte op het departement. Toen werd hij ongewild onderwerp van discussie.

De Vries bleef niet lang bij de pakken neerzitten en ging lobbyen op een dossier waar hij wel heel goed inzit. Voor Hill+Knowlton ging hij de Nederlandse deelname aan het Joint Strike Fighter (JSF)-programma, dat het gevechtsvliegtuig F-16 moest gaan vervangen door de nieuwere F-35, aan de politieke man brengen. Het zorgde voor enige consternatie omdat hij tot voor kort als bewindspersoon zelf die politieke man was. En niet de eerste de beste. De Vries staat en stond bekend als een van de grootste JSF-cheerleaders. De directeur van Saab (een van de concurrenten) vertelde aan RTL-journalist Jos Heymans hoe hij zich ‘in een kapel van JSF-symbolen’ waande toen hij op bezoek kwam bij staatssecretaris De Vries. Zijn werkkamer was ‘behangen met posters van de Amerikaanse straaljager en op elk tafeltje stond een beeltenis van de JSF in alle soorten en maten. Ik vroeg me af wat ik daar in hemelsnaam deed.’

Zorgen van rekenmeesters ‘deelde hij niet’, en als bewindspersoon sloeg De Vries kritiek steevast in de wind. Toen het Centraal Planbureau bijvoorbeeld berekende dat het programma helemaal niet zoveel banen in Nederland zou opleveren, wuifde De Vries het weg als ‘onzinnig’. Het rekenmodel van het CPB zou ‘geen onderscheid maken tussen eieren verkopen en hoogwaardige technologische ontwikkeling’. De kritiek van de Algemene Rekenkamer dat Defensie zich ‘te eenzijdig’ richtte op de JSF en te makkelijk over mogelijk ICT-problemen en personeelstekort heen stapte, deelde hij niet.

Verschillende lijnen

Op basis waarvan hij er zo ontspannen in stond, werd ook de Tweede Kamer niet duidelijk. Zo kregen de volksvertegenwoordigers geen volledig en actueel overzicht van wat de JSF Nederland zou gaan kosten. Kamerleden moesten tussen debatten door op de fiets naar de Frederikkazerne in Den Haag om inzage te krijgen in de benodigde dossiers. Toen De Vries de kritiek over gebrekkige transparantie welletjes vond, wist hij met een simpele actie het beeld van een weinig transparante staatssecretaris om te buigen naar een besluiteloze Tweede Kamer. Hij printte de cijfers uit het JSF-dossier uit en rolde die op een steekkarretje de Kamer in. Hoewel het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) later concludeerde dat het ‘non-informatie in de vorm van twee dozen onbruikbare gegevens’ betrof, was de toon gezet. En die – niet de inhoud van het dossier – maakte de muziek.

De Vries staat vooral symbool voor de Nederlandse traditie om na een ambtelijke of politieke carrière probleemloos terug te keren naar Den Haag om namens de industrie dingen voor elkaar te krijgen.

Het beeld, zo weet De Vries als geen ander, regeert. ‘Ik heb nooit Defensie hoeven te belobbyen, want die was voorstander [van de JSF]. Het ging er veel meer over: hoe kun je in de publieke opinie zorgen dat er draagvlak komt voor dit dossier,’ zo vertelde hij WNL-presentator Rick Nieman in het programma Haagse lobby. Die publieke opinie, vertelde De Vries later in marketingvakblad Adformatie, moest worden bespeeld via PvdA’ers in de regio. De sociaaldemocraten lagen notoir dwars en ‘in Den Haag kwamen we niet verder, maar toen we onze aandacht verlegden naar andere PvdA’ers in het land, keerden onze kansen’.

Er werd steun gezocht bij PvdA’ers zoals Jacques Tichelaar, destijds commissaris van de Koningin in Drenthe en burgemeester van Hoogeveen, waar de F-16-basis ligt. Nadruk werd gelegd op regionale belangen en ‘we reframeden de kwestie van defensiematerieel naar een kwestie van werkgelegenheid,’ aldus De Vries. ‘Belde ik als staatssecretaris zelf met Jacques? Dat kan. Of het liep via de industrie, verschillende lijnen zijn denkbaar.’

Strategische vaagheid

Precies die onduidelijkheid over de ‘denkbare verschillende lijnen’ kenmerkt de methode De Vries. Noem het strategische vaagheid. Dat hij ging lobbyen voor de JSF leidde tot de nodige consternatie in Den Haag, maar dat was maar van korte duur omdat de lijnen vaag bleven. Zo is in de gedragsregels van het ministerie vastgelegd dat oud-bewindspersonen de eerste twee jaar na hun vertrek geen contacten mogen onderhouden binnen hun oude ministerie. Defensie liet destijds weten dat ‘Jack de Vries zich wel met de JSF mag bemoeien, maar niet in onze richting’. Niettemin nam hij als voormalig bewindspersoon wel degelijk relevantie ‘inside info’ met zich mee, wat interessant is voor de industrie. ‘Zijn achtergrond in de politiek zal een enorme boost aan onze public affairs praktijk in Den Haag geven,’ jubelde Ingo Heijnen, destijds directeur van Hill+Knowlton Nederland.

‘Het wordt ook wel de Jack Strike Fighter genoemd,’ constateerde hij later trots bij het tv-programma Haagse Lobby.

Hoewel hij dat beeld graag in stand houdt, staat De Vries vooral symbool voor de Nederlandse traditie om na een ambtelijke of politieke carrière probleemloos terug te keren naar Den Haag om namens de industrie dingen voor elkaar te krijgen. Op het JSF-dossier is die lijst eindeloos. Zo ging oud-luchtmachtbevelhebber Ben Droste werken voor het Nederlands Instituut voor vliegtuigontwikkeling en ruimtevaart onder het motto ‘De JSF is een unieke kans voor de Nederlandse industrie’. Voormalig commandant der strijdkrachten en luchtmacht Dick Berlijn ging voor Thales werken: een van de toeleveranciers van de JSF (‘Goed voor de werkgelegenheid Thales in Hengelo’). Annemarie Jorritsma (VVD) werd commissaris bij een (software)toeleverancier (DutchSpace) van de JSF die ze daarvoor als minister een klus had gegund. En Mat Herben (LPF) werd voorzitter van de lobbyclub Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid en struinde in Den Haag partijcommissies af om de JSF politiek aan de man te brengen.

Ongestoord rondsnuffelen

‘Defensie heeft nu eenmaal mijn hart,’ zegt De Vries. Na zijn tijd als staatssecretaris gaf hij geregeld gastcolleges aan diverse Defensie-opleidingen. Sinds 2016 werkte hij als reservist bij het 1 Civiel en Militair Interactie Commando in de rang van luitenant-kolonel. Dit onderdeel van de Koninklijke Landmacht legt verbindingen met onder meer lokale leiders en hulporganisaties in missiegebied. Bronnen bij Defensie melden dat ze zich ongemakkelijk voelen dat – onder de noemer van ‘innovatie’ en ‘contact met de burgermaatschappij’ – mensen uit het bedrijfsleven worden binnengehaald. In de functie van reservist (uiteraard gekoppeld aan een officiersrang) kunnen zij vervolgens ongestoord rondsnuffelen bij de potentiële toekomstige overheidsklant.

Het valt (oud-)Binnenhofbewoners op hoe Jack de Vries steeds weer ergens opduikt.

Via de appgroep van het commando zag De Vries de vacature voor hoofd van het bureau Reservisten en Samenleving. ‘Na een brief, cv en gesprek werd ik gekozen. Natuurlijk in het besef dat sommigen het spannend zouden vinden dat een ex-stas als medewerker aan de slag gaat,’ zegt De Vries. Hij gaat nu namens Defensie netwerken met andere werkgevers zoals andere overheden en het bedrijfsleven om de drempel voor de inzet van reservisten te verlagen. Voor deze functie heeft hij een toegangspas voor het ministerie van Defensie gekregen. Hij kan dus binnenlopen wanneer hij wil, en dat is opmerkelijk aangezien hij óók verbonden blijft aan Hill+Knowlton.

De Vries werd in november 2020 ook benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Veteraneninstituut, dankzij partijgenoot en toenmalig minister van Defensie Ank Bijleveld, die in een persbericht stelde dat De Vries ‘een belangrijke bijdrage kan leveren’ om ‘sneller op nieuwe ontwikkelingen in veteranenland te reageren’. De Onafhankelijke Defensiebond geeft ‘normaal geen commentaar’ maar vond dat bij deze benoeming ‘ietsje anders’ liggen en plaatste een bericht op de website. ‘Opvallend is dat de benoeming samengaat met zijn hernieuwde intrede in de politiek en weer als “spindoctor” voor het CDA. Van De Vries wordt min of meer verwacht het CDA aan een zetelwinst te helpen. Een vriendendienst zullen we maar zeggen. Daarnaast vragen wij ons af, is Jack de Vries eigenlijk veteraan? In dat geval jammer dat er niet voor een veteraan gekozen is.’

Overleven in de mediacratie

Het valt (oud-)Binnenhofbewoners op hoe Jack de Vries steeds weer ergens opduikt. ‘In onze democratie kennen we de scheiding der machten en de scheiding der functies. Je moet elkaar controleren en hij is iemand die dat doorbroken heeft,’ zegt oud-Kamerlid Ronald van Raak (SP), die zich vanuit de oppositie jarenlang verzette tegen het gespin vanuit de macht. Het is volgens hem niet zo dat een oud-voorlichter of -politicus nooit meer iets mag doen. ‘Maar De Vries combineert alles met elkaar. Hij voedt het spel als lobbyist, speelt het spel als CDA’er en becommentarieert het spel in de media.’

Hij noemt als voorbeeld van hoe het wél kan Helma Lodders, het oud VVD-Kamerlid dat voorzitter werd van de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders. ‘Op tv wordt zij netjes aangekondigd: Helma Lodders van de goksector en van de VVD. Dat is helder. Jack de Vries zit er altijd als Jack de Vries, maar er zijn heel veel Jack de Vriesen: de lobbyist, de duider, de CDA-campagneman, de spindoctor – er zijn er zoveel. En hij zit er altijd als het product Jack de Vries.’

Volgens De Vries zelf gaat hij niet over de aankondiging van zijn eigen media-optredens. ‘Blijkbaar spreekt het begrip spindoctor zeer tot de verbeelding.’ Zelf heeft hij een voorkeur voor communicatieadviseur omdat hij dat volgens hemzelf meer doet dan lobbyen. Alle rollen uit elkaar houden is een kwestie van professionaliteit, zegt hij. En zijn lidmaatschap van het CDA is in die lobbyprofessie (hij spreekt liever van public affairs) heus niet handig, vindt hij zelf. ‘Heb je voordeel van mensen van je eigen kleur op een terrein waar je actief bent? Integendeel, omdat die nog meer dan anderen de indruk willen wekken dat dat niet helpt.’

Overleven in de mediacratie is wat Jack de Vries bedrijven leert. Beelden zo draaien dat je er tóch gunstig uitkomt. Of zoals lobbykantoor Hill+Knowlton over hem adverteert: ‘Zowel de wereld van het openbaar bestuur als van de media hebben daarbij geen geheimen voor hem.’