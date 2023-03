Ooit was een zijbeuk van het vliegveld van Jakarta gereserveerd voor de ‘TKI’: de vrouwen die naar vreemde landen gingen omdat daar zoveel meer geld te verdienen viel. Miljoenen waren het er. Ze dweilden vloeren in Qatar, lapten ramen van Singaporese flats, pasten op kinderen in Maleisië of deden de was in Hongkong.

Ze bleven daar vaak jaren, en kwamen niet minder vaak berooid terug, of zelfs in een kist, of ze kwamen thuis met een buik van bijna negen maanden en vroegen zich af hoe ze dat hun man moesten vertellen.

In Nederland zag je ze nooit. Totdat je ze begon te zien, en dan zag je ze ineens overal: in wasserettes, restaurants, hotels en de huishouding. Duizenden waren het, en allemaal zonder visum.

Bang voor alles

Nur, uit Soerabaja, leeft al meer dan twintig jaar in dit schemergebied tussen immigratieregels, half legale hulpverlening en volledige illegaliteit.

Ik tref haar ’s avonds, aan de rand van de Haagse Schilderswijk. Ze beschrijft zichzelf als een schim: ‘We leven, maar we bestaan niet.’

Nur is 56, en al 23 jaar in Nederland. Bijna niemand heeft haar in al die jaren opgemerkt, en dat houdt ze liever zo.

Ze woont in Rotterdam waar ze werkt in de huishouding.

Een bankpasje heeft ze niet. Haar hele leven gaat in contanten, vertelt ze, ook de kamer, waarvan ze het adres niet mag gebruiken omdat de eigenaar als de dood is voor de belastingen.

Ze dobbert, begluurd door mannen die haar willen verkrachten, onderbetaald, misbruikt.

Ze heeft geen paspoort, geen DigiD, geen visum, geen adres en geen bankrekening, en ze is bang voor alles.

Bang de straat op te gaan.

Bang dat een politieagent haar aanspreekt.

Bang dat ze ziek wordt.

Leren onderduiken

In het Wereldhuis wordt een feest gegeven met gratis drank en een buffet van zelfgemaakte gerechten. In de keuken wordt luidruchtig gepraat en in een hoek van de huiskamer speelt een afro-DJ vast een beetje reggae. Op de nog lege dansvloer spelen kinderen met ballonnen en met elkaar.

Iedereen in het Wereldhuis is nog altijd een beetje op de vlucht. Helemaal uitgeprocedeerd is niemand, want dat mag niet. Je moet een minimale kans op een verblijfsvergunning hebben, dat is de regel. Maar regels zijn altijd een beetje buigzaam, zodat zelfs Nur, die geen enkele kans op een verblijfstitel heeft, hier welkom is.

Nur heeft leren onderduiken. Ze spreekt inmiddels de taal, en gaat altijd goed gekleed: zwart truitje, camelkleurige jas, kortgeknipt zwart haar en een zorgvuldig opgemaakt gezicht. Ze heeft zelfvertrouwen. Nur wordt nooit aangehouden.

Ze had in 2000 best een goede baan in Soerabaja, vertelt ze. Ze verdiende vier miljoen rupiah per maand, wat destijds niet weinig was. Ze wilde helemaal niet naar Nederland, daar had ze zelfs nog nooit over nagedacht. Ze was tevreden met haar leven met haar man en haar drie kinderen

Tot haar man zijn heup brak. Toen veranderde alles. Hij kon niet meer werken en zij zou van haar salaris nooit zijn heupoperatie kunnen betalen.

Alleen een telefoonnummer

Nur werd geronseld door een ‘agent’ die beloofde dat ze bij Heineken kon gaan werken voor 14 miljoen rupiah per maand, meer dan drie keer zoveel als ze in Soerabaja verdiende. Van het verdiende geld zou ze de agent ruim 7.000 euro betalen, 100 miljoen rupiah. Als dat was afgelost, zou alles verder voor haar zijn, werd haar verteld. Dus vloog ze naar Nederland.

‘Ik kreeg alleen een telefoonnummer mee, dat ik moest bellen als ik was geland.’

Het nummer was dat van een vriend van de ronselaar. Hij haalde haar op van het vliegveld. Over Heineken werd niet meer gesproken, zegt ze, en ook niet meer over 14 miljoen. De man, ‘Heri’ heette hij, nam haar mee naar Schiedam. De woonruimte die hij daar voor haar had geregeld was een kamer die ze moest delen met Heri zelf, voor 150 gulden per maand. Ze protesteerde, wilde niet met hem in een kamer, ze was bang te worden verkracht.

‘Ik zei ik wil dat niet, ik heb een man. Ik wil alleen werk.’

Goreng, goreng, goreng

Haar aankomst was het begin van een Odyssee, waarin akelig werk, slechte bazen, gedeelde kamers en angst voor verkrachting haar jarenlang zouden blijven achtervolgen.

Van Schiedam kwam ze terecht in Zeeland, waar ze werk kreeg in een waroeng. Daar moest ze in de keuken bakken: ‘Goreng, goreng, goreng, altijd maar bakken, elke dag van elf uur ’s ochtends tot twee uur ’s nachts, en dan slapen en de volgende dag weer.’ Twee jaar werkte ze daar, voor vierhonderd gulden per maand. Afgebeuld en zonder uitzicht op verbetering. Een van de Nederlandse woorden die Nur leerde is ‘uitbuiting’.

Ze kon nergens heen, want ze had geen papieren en ze kende niemand, en ze durfde de straat niet eens op.

In Zeeland zat Nur altijd binnen. Daar was ze altijd bang voor verkrachting, door kamergenoten, door personeel, door de baas, door alle mannen die haar situatie kenden. Maar ze kon nergens heen, want ze had geen papieren en ze kende niemand, en ze durfde de straat niet eens op.

‘Ik was bang als ik buiten een ambulance hoorde. Ik leefde als in een gevangenis. Dat was geen leven.’

Na twee jaar verzamelde ze al haar moed, pakte haar rolkoffertje en vertrok naar Rotterdam.

Gewaardeerd

Geld voor de heup van haar man had ze toen nog steeds niet verdiend. Hij had daar nooit over geklaagd, en had haar gezegd de operatie maar te vergeten. Haar zoon moest straks naar school, misschien kon ze dat dan betalen, en misschien kon ze wat sparen om een huis te kopen, voor later, voor de kinderen. Dat was belangrijker.

Ze hebben elkaar 23 jaar niet meer aangeraakt. Bellen, is het enige wat ze doen, en elk telefoontje doet pijn, zegt Nur, want elke keer dat ze belt voelt ze hoe ver ze van haar man verwijderd is. ‘Het moeilijkste was dat je elkaar de eerste jaren niet eens kon zien, alleen horen. Ik huilde bijna elke avond. Later werd dat beter. Nu is er Facetime,’ maar zelfs nu schieten er tranen in haar ogen. Het went kennelijk nooit helemaal.

‘Ik hoef niet meer te wonen waar ik werk. Ik huur een kamer, samen met een andere vrouw.’

Nur vond ten slotte werk in de huishouding. Ze werd een pembantu, een huishoudster. ‘Ik leerde schoonmaken, leerde oppassen, paste op kinderen, paste op oude mensen.’ Ze werkte goed en kreeg betere werkhuizen, en voelt zich nu zelfs gewaardeerd. Mensen vertrouwen haar de sleutel van hun huis toe, dat zegt toch wat, vindt ze.

Haar huidige kamer is haar grootste geluk. ‘Ik hoef niet meer te wonen waar ik werk. Ik huur een kamer, samen met een andere vrouw,’ met nadruk op ‘vrouw’.

‘In Azië, waar ik vandaan kom, stoppen ze een hulp in een achterkamertje in huis.’

Haar eigen hongerwinter

Alle waardering bleek echter niets waard toen de covidpandemie het land lamlegde. Van de ene op de andere dag was ze niet meer welkom in haar huizen: de eigenaren waren te bang voor besmetting. Ze verloor al haar werk, en niemand betaalde haar meer. Voor het eerst sinds haar komst naar Nederland had ze helemaal niets meer, ze was berooid. Nur werd volledig afhankelijk van hulp.

Ze kende inmiddels muizenpaadjes in het bos die leidden naar voedsel, gezondheidszorg en zelfs een advocaat als die nodig was.

Maar in twintig jaar tijd had ze niet alleen Nederlands geleerd, ze kende inmiddels ook muizenpaadjes in het bos die leidden naar voedsel, gezondheidszorg en zelfs een advocaat als die nodig was. Ze kende het Wereldhuis, kende de vakbond, en daarmee ook het hele web van kerken, moskeeën, stichtingen en particulieren daarachter, dat in die coronatijd in actie kwam.

De Rotterdamse Stichting ROS betaalde de huur van haar kamer, eten vond ze bij de Voedselbank van het Rode Kruis, de Indonesische ambassade reikte maskers uit en vitamine, ze kreeg vaccinaties op ‘prikdagen’ in de kerk, en particulieren gaven hulppakketten.

Zo overleefde ze haar eigen hongerwinter.

Het was moeilijk, zegt ze, maar het was altijd al moeilijk hier. ‘Leven in Nederland is soesah. Alles is duur en alles is moeilijk. Mensen in Indonesië vragen me vaak of ze niet ook hierheen kunnen komen. Dan zeg ik ze: ‘Nederland is niet fijn, en helemaal niet als je niemand kent.’

Een eigen bond

Nur is lid geworden van de nieuwe Indonesian Migrant Workers Union, die meer dan tien jaar geleden geboren werd uit een oproepje onder studenten. De simpele vraag luidde: ‘kennen jullie illegale Indonesiërs?’ Dat leidde tot een vloedgolf van appjes, e-mails en telefoontjes.

Niemand weet hoeveel Indonesiërs illegaal in Nederland leven, maar volgens Het Parool waren er in 2018 al meer dan tienduizend alleen in Amsterdam.

Een eigen bond voelde als een bevrijding, zegt Nur. Dat ze ergens lid van was, was voor haar een bevestiging dat ze bestond. ‘We hadden nog steeds geen macht, maar we hebben nu elkaar. We waren niet meer alleen.’

Ze is niet verkracht, en niet opgepakt, en ze heeft werk. Ze is alleen niet thuis.

Over de operatie van haar man werd ten slotte helemaal nooit meer gesproken. Nur ging geld verdienen zodat haar zoon kon studeren. De studie was te duur, en daarom haalde ze haar jongste dochter naar Nederland. Samen verdienen ze nu genoeg, en Nur kan elke maand 200 of 250 euro naar haar man in Soerabaja sturen. Bovendien is ze door de komst van haar dochter niet meer alleen, en ook dat is prettig, zegt ze.

Ze is een opgewekte vrouw. En waarom niet. Ze is niet verkracht, en niet opgepakt, en ze heeft werk.

Ze is alleen niet thuis.

Indonesië is het land waar ze altijd naar verlangt, bekent ze. Maar in Nederland verdient ze u eenmaal haar brood: ‘Zo is het leven.’