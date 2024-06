Dat president Volodymyr Zelensky Zelensky op die februaridag meteen de noodtoestand uitriep, leidde nergens tot opgetrokken wenkbrauwen. Een generaal vraagt zijn ondergeschikten nou eenmaal niet om per handopsteking te laten weten of ze zin hebben in de aanval. Zo kijken Oekraïners nu ook naar het bestuur van hun land. Als de oorlog verloren wordt, blijft er helemaal niets van de democratie over. Het winnen van de oorlog heeft een hogere prioriteit dan het democratisch proces.

Het was de bedoeling dat de Oekraïners afgelopen najaar over een nieuw parlement zouden stemmen. En voor maart dit jaar stonden presidentsverkiezingen op de rol. President Zelensky, die in 2019 gekozen werd, zou dan moeten strijden om een tweede termijn. Maar dat ging niet door. Op het uitvergroten van meningsverschillen, wat onherroepelijk bij verkiezingen hoort, zit in oorlogstijd behalve de vijand niemand te wachten. Dat was voor Zelensky, die lang hoopte dat de verkiezingen toch konden doorgaan,...