Iedereen moet accepteren dat het gaat zoals het gaat, ik weet het, maar je ziet het zelden iemand doen. Gelukkig belandde ik in een concertzaal waar ik een dirigent 48 minuten lang heel hard zag proberen te accepteren dat het ging zoals het ging. Dat werkte inspirerend.

Het vond plaats in het buitenland. De concertzaal was prachtig, het orkest speelde fenomenaal, het programma was interessant, het was alleen jammer dat de solist niet kon vioolspelen. Dat wil zeggen, hij was illuster genoeg en hij had prijzen gewonnen, hij kon vast spelen, maar hij deed het niet. Of liever gezegd, hij deed het helaas wel, maar hij speelde zo vals en zijn strijkstok bibberde zo angstaanjagend dat je de verbijstering op het gezicht van de dirigent met de maat zag toenemen.

Aangezien ik een stoel had achter het orkest, kon ik de dirigent bestuderen, ik kon zijn intieme gedachtegang volgen. Zou hij stoppen en de hele flikkerse boel afblazen? Of dapper doorgaan en zich verbijten? Je zag hem vertwijfeld het gebed omhoog sturen dat de theoloog Reinhold Niebuhr speciaal voor deze gevallen heeft geschreven. God, geef me de kalmte te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en wijsheid om het verschil te zien tussen die twee. Jawel, God, zag je de dirigent denken, wat nu.

De violist hupte over het podium, hij was lekker bezig. Hij had aanstellerig haar, maar dat mogen we hem niet kwalijk nemen, en hij vond zelf dat het heel goed ging. Zodra het bijzonder vals werd, speelde hij gewoon zo zachtjes dat je hem nauwelijks nog kon horen, dat werkte prima. De dirigent werd gaandeweg roder in zijn gezicht en zocht verwoed naar de kalmte om te aanvaarden wat hij niet kon veranderen.

‘Zo zat het helemaal niet!’

Er schuilt grootsheid in het verdragen van onrecht. Daarover begon ik na te denken, nu ik daar zat. Vanuit het perspectief van de dirigent vroeg de situatie niet alleen om acceptatie van het onvermijdelijke, maar ook om verantwoordelijkheid nemen voor een ramp die hij zelf niet had aangericht. De mislukking kwam voor zijn rekening en dat was een onrechtvaardigheid die hij ter plekke moest zien te verwerken.

Bij veel onrecht dat je overkomt in de wereld valt nu eenmaal niets beters te doen dan slikken en doorgaan. Je krijgt het nooit meer goed.

Er is onrecht dat vraagt om bestrijding, wat veranderd kan worden dient te worden veranderd, maar ander onrecht vraagt om moedig incasseren. Confucius had zoiets ook al eens gezegd, maar dat kon ik nu ter plekke niet in mijn telefoon opzoeken.

Ieder van ons sleept een geschiedenis met zich mee van onrechtvaardige beoordelingen, fouten van anderen die aan jou worden toegeschreven, unfaire portretteringen, onterechte kritieken, een lange staart van ongerechtigheden, een donkere schaduw waar de demonen vrij spel hebben en waar het licht van de redelijkheid niet doordringt. Ik dacht aan de mensen die de afgelopen tijd hun dossier voor me op tafel hadden gesmeten, met daarin een beschrijving van hun functioneren, en die gekrenkt hadden geroepen: ‘Zo zat het helemaal niet!’

De valse noten van anderen

De violist sprong bezield op en neer alsof hij een duivelssonate speelde, zijn haren wapperden, de dirigent stond zich manmoedig te verbijten. Galant ving het orkest de valse passages op, maar het concert viel met geen mogelijkheid meer te redden. Ondanks dat alles was het imposant te zien hoe weinig de violist gebukt ging onder zijn falen. Hij hoorde wel dat hij het concert uit zijn handen liet vallen, hij speelde zo zacht dat je hem helemaal niet meer kon horen, maar het tastte zijn eigenliefde niet aan.

De laatste noten klonken, de dirigent boog zijn hoofd deemoedig voor de solist en vroeg het publiek om applaus voor diens bijzondere prestatie. Applaus klonk. Er kwamen bloemen. De orkestleden slaakten een zucht van verlichting. En toen besloot de violist dat het nog niet afgelopen mocht zijn. Hij ging nog een toegift geven. Er was toch een solostuk van Bach dat hij ook niet kon spelen? Jawel, dat ging hij doen, hij ging Bach spelen zonder begeleiding van dirigent en orkest. Bevend zette hij zijn stok op de snaren.

Intussen stelde ik me voor hoe de dirigent in zijn kleedkamer zat, het hoofd vertwijfeld in de handen, de mislukking van de avond incasserend. Het slagen van zijn beroepsleven hing voor een groot deel af van de prestaties en de inzet van anderen, zoals dat geldt voor het beroepsleven van ons allemaal, en er zat niets anders op dan de verantwoordelijkheid voor de valse noten van anderen op zijn schouders te nemen.

Zoals hij daar zat, dapper slikkend en duldend, was hij een lichtend voorbeeld voor ons allen.