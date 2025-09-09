Cartoon
Het spinazie-effect
DINSDAG 9 SEPTEMBER
Rempedaal
Gerelateerd
Essay
Als burger heb je niets te zeggen
In de ideale participatiesamenleving geeft de burger de samenleving vorm, niet de overheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig, concludeert onderzoekscollectief Spit. Overheden slagen er zelden in omwonenden op een goede manier bij plannen te betrekken. Geïnteresseerde burgers haken teleurgesteld af – een ontwikkeling die populisten in de kaart speelt.
Bram Logger, Parcival Weijnen
Handleiding
De zorg loopt vast. Zo kun je het zelf organiseren
Eindeloze wachtlijsten, overvolle instellingen, oververmoeid personeel: als het zorginfarct niet dreigt, dan is het er al. Sommige Nederlanders wachten niet op de overheid of de markt om dat op te lossen, maar organiseren zelf een alternatief. Wat kunnen we van hen leren? We zetten de stappen op een rij.
Katja Keuchenius
Column
Law and order? Voor extreemrechts doet de wet er niet toe
Sander Heijne vraagt zich af: wat bedoelen rechts-populisten eigenlijk, als ze het hebben over law and order? Het opblazen van boten? Busjes pepperspray?
Sander Heijne