Het spinazie-effect
Essay
Als burger heb je niets te zeggen
In de ideale participatiesamenleving geeft de burger de samenleving vorm, niet de overheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig, concludeert onderzoekscollectief Spit. Overheden slagen er zelden in omwonenden op een goede manier bij plannen te betrekken. Geïnteresseerde burgers haken teleurgesteld af – een ontwikkeling die populisten in de kaart speelt.
Handleiding
De zorg loopt vast. Zo kun je het zelf organiseren
Eindeloze wachtlijsten, overvolle instellingen, oververmoeid personeel: als het zorginfarct niet dreigt, dan is het er al. Sommige Nederlanders wachten niet op de overheid of de markt om dat op te lossen, maar organiseren zelf een alternatief. Wat kunnen we van hen leren? We zetten de stappen op een rij.