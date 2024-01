Sinds afgelopen dinsdag bekend werd dat de voltallige VVD-fractie in de senaat tóch voor de Spreidingswet gaat stemmen, ligt partijleider Dilan Yeşilgöz zwaar onder vuur, ook in haar eigen partij. Een maand tevoren had ze in een hoogst ongebruikelijke motie de wens uitgesproken om tijdens de formatie ‘pas op de plaats’ te maken met de behandeling van de wet – een oproep die niet alleen grote woede wekte van de coalitiegenoten, maar ook door de Eerste Kamer straal werd genegeerd.

Nu keerden de VVD-senatoren zich ook nog expliciet tegen de partijtop, die al maanden af wil van de Spreidingswet van de eigen VVD-staatssecretaris Eric van der Burg – nota bene een goede vriend van Yeşilgöz zelf. Een wet dus waar Yeşilgöz als lid van het kabinet vóór was maar als partijleider opeens weer tegen, en die dankzij de VVD-senatoren toch zal worden ingevoerd. Dit alles vond plaats nadat dezelfde Yeşilgöz tijdens de verkiezingscampagne de deur op een kier zette naar samenwerking met de PVV, waarna de partij van Geert Wilders veruit de grootste van het land werd.

Na de nederlaag van de VVD verklaarde Yeşilgöz alsnog dat ze nooit in een kabinet onder premier Wilders zou stappen, maar belandde ze toch aan de formatietafel, waar ze aan haar gesprekspartners beloofde dat ze zou proberen de omstreden Spreidingswet op z’n minst uit te stellen, en waar ze nu mag uitleggen dat haar senaatsfractie natuurlijk een ‘eigenstandige verantwoordelijkheid’ heeft.

Er is inderdaad bijna geen touw meer aan vast te knopen.

In de geschiedenis van de VVD is het zelden voorgekomen dat een partijleider door opstandige partijgenoten gedwongen werd terug te treden.

Volgens tal van commentatoren zou de tegendraadse actie van de VVD-senatoren een bom zijn onder de formatiegesprekken: hoe kan je afspraken maken met een partijleider die geen greep heeft op haar eigen partij? Ook binnen de VVD laaide de kritiek op: in de Telegraaf maakten goeddeels anonieme VVD-prominenten gehakt van het ‘gezwalk’ en de ‘politieke onbenulligheid’ van de partijtop: ‘een recept om de VVD bij de volgende verkiezing bij te zetten in het CDA-graf’.

De strekking van de commentaren: het lot van Yeşilgöz als partijleider hangt aan een zijden draadje. Maar dat is de zeer de vraag. In de eerste plaats: wie zou Yeşilgöz in deze situatie kunnen en willen opvolgen? Bovendien is het in de geschiedenis van de VVD zelden voorgekomen dat een partijleider door opstandige partijgenoten gedwongen werd terug te treden. Na een gevoelig verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 bijvoorbeeld, trad Jozias van Aartsen uit zichzelf terug – tot verrassing van zijn eigen partij. Binnen de VVD laaien met enige regelmaat hevige discussies op – ooit over het reiskostenforfait of de inkomensafhankelijke zorgpremie, tegenwoordig over migratie – maar zulke kwesties leiden zelden tot de val van de leider. Saillant voorbeeld: in 2021 zag PvdA-leider Lodewijk Asscher zich genoodzaakt terug te treden vanwege de aanhoudende discussie in zijn partij over zijn rol in de Toeslagenaffaire, hoofdverantwoordelijke Mark Rutte bleef als leider van de VVD nog jaren zitten.

Toen ik Henri Kruithof, de door de wol geverfde oud-spindoctor van de VVD, ooit vroeg naar de partijcultuur van de VVD en de omgang met politieke tegenslagen, antwoordde hij: ‘Als de PvdA via een gevaarlijke hangbrug over een ravijn moet, gaan ze van tevoren ruzie maken over wat er mis kan gaan, en na afloop over wat er mis had kúnnen gaan. Als wij zo’n hangbrug oversteken, drinken we aan de overkant een biertje’.

Er zullen op dit moment weinig VVD’ers te vinden zijn die zeggen dat Dilan Yesilgöz volgende keer weer lijsttrekker moet worden: daarvoor heeft ze te weinig strategisch vernuft laten zien. Maar nieuwe verkiezingen zijn nog ver weg: daar wil geen van de onderhandelende partijen het vooralsnog op aan laten komen.

Mijn voorspelling: na het VVD-congres van volgende week zakt de oplaaiende discussie in de partij al spoedig weer weg, Dilan Yeşilgöz sluit na maanden onderhandelen een deal met Geert Wilders, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas over de vorming van een zakenkabinet met stevige ambities om – naast de Spreidingswet – de migratie te bedwingen, en bij de VVD gaan ze straks weer opgewekt op pad en drinken ze een biertje aan de overkant van het ravijn.